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Как «партия власти» тянет бабло

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Недавнее шоу, разыгранное главными российскими актёрами – депутатами, членами правительства и президентом – относительно стратегии и тактики повышения пенсионного возраста, начинает обретать черты хорошо поставленной пьесы во многих действиях и с несколькими антрактами. Очередной акт вчера был запущен в Государственной Думе, куда поступили президентские поправки, немедленно одобренные и развитые «Единой Россией». Однако именно усовершенствование челядью инициатив барина лично у меня тут же вызвало несколько вопросов. Остановлюсь пока только на одном из них.

Как «партия власти» тянет бабло


Андрей Турчак, новый босс «партии власти», заявил об инициативе обратить в доходы Пенсионного фонда «средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате соверше-ния преступлений коррупционной направленности» (цит по «Интерфаксу»). Я не буду зацикливаться на изяществе фразы «средства, полученные от конфискации средств, полученных» – на то она и «партия власти», чтобы уметь реализовывать свои намерения, а не выражать свои мысли; – интереснее то, что объём таких доходов бюджета г-н Турчак определил в «более чем 1,2 млрд. рублей за шесть лет».

Вот отсюда хотелось бы услышать поподробнее…

Мы помним некоторые нашумевшие дела последних лет. Например, широко освещались обыски у бывшего губернатора Сахалинской области А.Хорошавина, причём общая стоимость арестованных ценностей оценивалась в 1,83 млрд. рублей (см.). Дело об организованном преступном сообществе в Республике Коми тоже подавалось как громкое – и там речь шла об аресте денег и ценностей на 4,9 млрд. рублей (см.). Почти 1,7 млрд. рублей собрали «по сусекам» следователи у скромного начальника северо-западного Ростехнадзора Г.Слабикова (см.). Как-то даже странно вспоминать и доблестного полковника Д.Захарченко с его 8,5 млрд. рублей только наличными (см.). Дела А.Улюкаева и трогательной судьбы 2 млн. долларов, покоившихся в сумке с колбасками, я вообще не касаюсь.

И возникает вопрос: как доход государства от «коррупционного конфиската» мог составить за шесть лет 1 миллиард «с хвостиком» (не тем, который порой имел в виду в частных беседах О.Дерипаска), если лишь четыре резонансных дела «тянут» на сумму минимум в пятнадцать раз бóльшую?!

Понятно, что в ходе работы с такими «вещественными доказательствами» часть из них органично превращается в пенсионные накопления работников следственных органов, как мы хорошо знаем по делу того же Д.Захарченко (см.), и таким образом инициатива депутатов реализуется «опережающим порядком» – но неужели остальным пенсионерам достанется всего менее 7% от собранного с «оборотней» тяжёлым трудом верных долгу правоохранителей?

Конечно, могут сказать: часть упомянутых лиц ещё не осуждена, и потому (учитывая беспристрастность наших судов и неправдоподобно высокую долю оправдательных приговоров) вполне вероятно, что эти деньги и активы придётся вернуть, да ещё и выплатить солидную компенсацию за моральный ущерб. Может быть, так оно и будет. Однако удивляет другое: в российской практике налогообложения часто присутствуют авансовые платежи (например, по налогу на прибыль или в случае уплаты НДС на товары, впоследствие поставляемые на экспорт); переплаченные средства могут быть потом потребованы к возврату или зачёту. Почему бы не распространить такое же правило на «преступления коррупционной направленности»? Ведь тогда деньги того же полковника Д.Захарченко давно могли бы приносить нам всем пользу – ну, а если его честное имя будет восстановлено, то пусть бюджет их вернёт. По крайней мере, в таком случае оценки стоимости коррупционного конфиската не смотрелись бы столь дико в выступлениях тех, кто хочет исправить неисправимое и «подшлифовать» образ правящей партии…

Владислав Иноземцев, д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества






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  • 1 | 08.09.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коррупция возможна только во власти, власть у нас принадлежит "Единой России", вывод: Единая Россия партия коррупционеров.



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  • 2 | 08.09.2018, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1866 | Комментарии: 60716 | Рейтинг: +12255,7
До последнего момента я считал разницу между бойкотом и порчей бюллетеней на "выборах" мэра Москвы - стилистической. Однако сегодня Сергей Собянин убедил меня, что ходить на эти фальшивые выборы нельзя. Объясняю, почему: facebook.com/10000130962873

Илья Яшин



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  • 3 | 08.09.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
оказывается судя по БСТ отчетам еще в прошлом году партия власти в башкирии реализовала проект уфимские дворики ремонт дворовых территорий основанный на местных инициативах....

башкирия.. уфа... ялалов миражи это наша жизнь....



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  • 4 | 08.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привет, соседи. Сейчас зазвонил мобильник: "С Вами будет говорить губернатор." Моментально всполошился: чего я такого сделал?! Слушаю и догадываюсь: запись голоса губера, агитирующего завтра прийти на выборы. Ну, спасибо. Лучше бы Хруля записали. Он лучше агитирует. :)



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  • 5 | 08.09.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 08.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привет, соседи. Сейчас зазвонил мобильник: "С Вами будет говорить губернатор." Моментально всполошился: чего я такого сделал?! Слушаю и догадываюсь: запись голоса губера, агитирующего завтра прийти на выборы. Ну, спасибо. Лучше бы Хруля записали. Он лучше агитирует. :)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это где так? Очень Опытный



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  • 6 | 08.09.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выдающий себя за разработчика «Новичка» уроженец Башкирии химик Вил Мирзаянов рассказал в ФБ, что американские врачи обнаружили у него рак простаты последней стадии.
***
Опять Петров и Бошаров?
Или злоба на все, что не приносит власть и деньги?



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  • 7 | 08.09.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это где так? Очень Опытный
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В Е-бурге. :) Говорит, лично от Вас зависит, кто будет мэром. (Выборы-то в гордуму). Ну, после смещения Ройзмана теперь сами гордепы будут "жребий из шапки тянуть". :) Ладно, схожу, проголосую за коммуниста. Правда, толку-то... Второго героя Жени Урбанского - днём с огнём...



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  • 8 | 08.09.2018, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
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СМИ сообщили:
В 13 больнице Уфы, где больные жалуются на отсутствие бинтов, открыли молельные комнаты
******
Наверное, опять башкирский партийный проект?



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  • 9 | 08.09.2018, 20:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Женя Урбанский (на вскидку): х/ф "КОММУНИСТ", х/ф "Чистое небо", х/ф "ДИРЕКТОР" (во время съёмок которого Женя погиб. Он хотел делать трюки сам - и при прыжке автомобиля с пригорка последний перевернулся... Фильм заново пересняли с Колей Губенко).



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