Работать до гроба, зато со «льготами»

В Уфе прошло внеочередное 55-е заседание башкирского парламента. Фракция «Единой России» подготовили поправки в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», в нем воплощены рекомендации президента России Владимира Путина о сохранении региональных льгот для граждан независимо от повышения пенсионного возраста.Инициатива парламентариев была поддержана главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, сообщили в пресс-службе Госсобрания.Суть изменений нацелена на сохранение в Башкирии региональных льгот для людей действующего на данный момент пенсионного возраста, независимо от получения ими статуса пенсионера.Как пояснила депутат Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина, по действующему региональному закону льготы получают 628 тысяч 276 человек, на них заложено на 2019 год более 3,6 миллиарда рублей.Это ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим продолжительный стаж работы, доплаты к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги. Но обеспечивали льготами только пенсионеров.В Башкирии на данные момент проживает более 1, 2 миллиона пенсионеров. То есть региональные льготы касаются сегодня почти каждого второго выходящего на пенсию. Сегодня депутаты решили «отцепить» эти льготы от статуса пенсионера и привязали их к возрасту: для женщин это 55 лет, для мужчин – 60.То есть в случае, если Госдума повысит пенсионный возраст, региональные льготы сохранятся для людей, достигших возраста 55 лет - для женщин и 60 – для мужчин. И они получат региональную социальную поддержку в полном объеме.Закон был принят сначала в первом чтении, а потом и в целом. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Его поддержали все присутствующие в зале депутаты, в том числе фракция КПРФ.- Это несет только экономические и социальные выгоды для населения республики, - выступил депутат Вадим Старов. - В то же время мы будем бороться за неповышение пенсионного возраста.– Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 29 августа предложил внести ряд смягчающих поправок в проект федерального закона о пенсионной реформе, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – В том числе по поручению президента партия «Единая Россия» выступила с инициативой сохранения региональных льгот. Глава государства предложил принять соответствующие решения в регионах до вступления в силу федерального закона. В связи с этим и были подготовлены поправки в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», сохраняющие действующие на данный момент меры социальной поддержки для мужчин по достижении ими возраста 60 лет, для женщин – 55 лет, независимо от выхода на пенсию.Он добавил, что после внесения правительством законопроекта об изменениях в пенсионной системе в Башкирии прошло широкое обсуждение этих поправок, обсуждались в том числе слабые стороны этого законопроекта, было внесено много предложений, одно из которых – сохранить региональные льготы гражданам независимо от их статуса пенсионера.В будущем список региональных льгот, возможно, будет пополнен, добавил Толкачев.На данные момент подобные законы приняли уже в Ставропольском крае, Республике Коми, в Алтайском крае и ряде других регионов страны.Законодательные собрания других регионов также будут рассматривать подобные законопроекты.