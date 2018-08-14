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Работать до гроба, зато со «льготами»

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В Уфе прошло внеочередное 55-е заседание башкирского парламента. Фракция «Единой России» подготовили поправки в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», в нем воплощены рекомендации президента России Владимира Путина о сохранении региональных льгот для граждан независимо от повышения пенсионного возраста.

Работать до гроба, зато со «льготами»


Инициатива парламентариев была поддержана главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Суть изменений нацелена на сохранение в Башкирии региональных льгот для людей действующего на данный момент пенсионного возраста, независимо от получения ими статуса пенсионера.

Как пояснила депутат Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина, по действующему региональному закону льготы получают 628 тысяч 276 человек, на них заложено на 2019 год более 3,6 миллиарда рублей.

Это ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим продолжительный стаж работы, доплаты к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги. Но обеспечивали льготами только пенсионеров.

В Башкирии на данные момент проживает более 1, 2 миллиона пенсионеров. То есть региональные льготы касаются сегодня почти каждого второго выходящего на пенсию. Сегодня депутаты решили «отцепить» эти льготы от статуса пенсионера и привязали их к возрасту: для женщин это 55 лет, для мужчин – 60.

То есть в случае, если Госдума повысит пенсионный возраст, региональные льготы сохранятся для людей, достигших возраста 55 лет - для женщин и 60 – для мужчин. И они получат региональную социальную поддержку в полном объеме.

Закон был принят сначала в первом чтении, а потом и в целом. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Его поддержали все присутствующие в зале депутаты, в том числе фракция КПРФ.

- Это несет только экономические и социальные выгоды для населения республики, - выступил депутат Вадим Старов. - В то же время мы будем бороться за неповышение пенсионного возраста.

– Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 29 августа предложил внести ряд смягчающих поправок в проект федерального закона о пенсионной реформе, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – В том числе по поручению президента партия «Единая Россия» выступила с инициативой сохранения региональных льгот. Глава государства предложил принять соответствующие решения в регионах до вступления в силу федерального закона. В связи с этим и были подготовлены поправки в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», сохраняющие действующие на данный момент меры социальной поддержки для мужчин по достижении ими возраста 60 лет, для женщин – 55 лет, независимо от выхода на пенсию.

Он добавил, что после внесения правительством законопроекта об изменениях в пенсионной системе в Башкирии прошло широкое обсуждение этих поправок, обсуждались в том числе слабые стороны этого законопроекта, было внесено много предложений, одно из которых – сохранить региональные льготы гражданам независимо от их статуса пенсионера.

В будущем список региональных льгот, возможно, будет пополнен, добавил Толкачев.

На данные момент подобные законы приняли уже в Ставропольском крае, Республике Коми, в Алтайском крае и ряде других регионов страны.

Законодательные собрания других регионов также будут рассматривать подобные законопроекты.

МКС
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  • 1 | 08.09.2018, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35086 | Рейтинг: +5822,1
11 сентября начнутся самые масштабные военные учения "Восток 2018"

Восточный и Центральный военные округа, Северный и Тихоокеанский флот, части и подразделения ВДВ и ВКС готовятся к самым масштабным за последние 40 лет учениям.

Маневры продлятся одну неделю. Они станут самым значимым мероприятием боевой подготовки ВС России . Будут задействованы силы Центрального, Восточного военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов. Примут участие 297 тысяч российских военных.

====================== Не до пенсионеров. Надо показать всем, что мы ещё могЁм! Несмотря на санкции.



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  • 2 | 08.09.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его поддержали все присутствующие в зале депутаты, в том числе фракция КПРФ.
=====================================
Комуняки попиарились, попиарились и окомиссарились... Верить им,- себя не уважать.



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  • 3 | 08.09.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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В будущем список региональных льгот, возможно, будет пополнен, добавил Толкачев.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Почти все региональные льготы для простых пенсионеров уже похерены местной властью! Всё, о чём сейчас принял поправки Курултай относится только к Ветеранам труда, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше! Так что не верьте ни одному слову Толкачёва! Никакого пополнения списка льгот не будет! Всё это предвыборная болтовня! Очень Опытный



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  • 4 | 08.09.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Комуняки поразмыслив решили что "Свой бумажник ближе к телу".
Отбирать чужое это их фишка, причем отбирать не только материальные ценности но и человеческие жизни, для них это как два байта об асфальт.



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  • 5 | 08.09.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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А что делать- надо приспосабливаться.
В прошлую субботу в садах встретил однокурсника.
Не смог из-за сокращения выплатить ипотеку.
На возвращенные средства весной прикупил домик в саду, пристроил детскую, утеплил, накатал овощей,ягод и фруктов. Держит два десятка кур, козу и ...собачку.
С картошкой и зерновыми обещали помочь сельские родственники жены.
Экономит на всем, но говорит, что надеясь только на себя уверен в своем будущем и в будущем ребенка.
Выборы?
Прямая речь: "А нам они с какого боку?"



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  • 6 | 08.09.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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А ВОТ ВАМ В ДОГОНОЧКУ:

Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице
Президент России Владимир Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста. Инициатива вошла в поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

Предполагается, что срок выплаты для россиян, которые впервые ищут работы, были уволены за нарушение трудовой дисциплины или работали меньше 26 недель за последний год, сократится с шести месяцев до трех. Для остальных он снизится с 12 месяцев до полугода.



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  • 7 | 08.09.2018, 14:30 | Автор: резус
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Хороший коммунист- мертвый коммунист. Хороший Единораст- мертвый единораст.



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  • 8 | 08.09.2018, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
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А зам главы пенсионного фонда РФ Минс выехал в Лондон со своей семьей и 335 млрд рубликов из средств пенсионного фонда.
О нем никто ни слова.
Информация просочилась в СМИ только потом, видать, что он кинул ФСБэшников, выпустивших его из России.
Но что-то опять молчок - видать он по-тихому им вернул оговоренную для них часть .
Вот и пенсионные средства у таких минсов и ФСБэшников и других силовиков.
Олигархи и путинские чиновники, ЕР наелись, то сейчас богатеют ФСБ и силовики



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  • 9 | 08.09.2018, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
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В будущем список региональных льгот, возможно, будет пополнен, добавил Толкачев.
****
Откуда в Башкирии деньги на льготы?
Это ж чистый популизм...
В руководстве Башкирии и партиях никому ничего не надо.
Даже на явно затратные проекты( футбол, хоккей,набережная) они не зарабатывают, но берут кредиты.
Какое светлое будущее, если это время возврата долгов?



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  • 10 | 08.09.2018, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Прокукарекать , а там хоть не рассветай....!



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  • 11 | 08.09.2018, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Быть инвалидом даже престижно и выгодно . В Дагестане невеста с инвалидностью в цене , т.к. она обеспечена государством .
Не гнушаются этим и взрослые . Ведь страшенная безработица , устоиться на нормальную работу - почти невозможно . Только в частые организации и на кирпичные заводы.
Главное-иметь крепкое здоровье и иметь нужную профессию.Инвалидность - для отмаски ми поддержки штанов.



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  • 12 | 08.09.2018, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Одни разербанили ПФР , а другие имеют деньги на льготы .
НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В ПФР!



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  • 13 | 08.09.2018, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Как пояснила депутат Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина, по действующему региональному закону льготы получают 628 тысяч 276 человек, на них заложено на 2019 год более 3,6 миллиарда рублей.
========================================================
Один БЫВШИЙ руководитель " Росалкоголя " , а теперь гражданин Израиля - Игорь Чуянов обеспечил себя ОДНОГО на Российском поле ВОРОВСТВА , КОРРУПЦИИ и БЕЗНАКАЗНОСТИ
220 МИЛЛИАРАДАМИ РУБЛЕЙ !!
Звучит ?
А эти НЕСЧАСТНЫЕ 628 ТЫСЯЧ 276 человек получат только 3, 6 !



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  • 14 | 08.09.2018, 19:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Только ПОЛНАЯ и ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ оценка и ПРЕСЛЕДОВАНИЕ по Закону Военного Времени деструктивных и предательских действий правительства Медведева , приведшие стану к СОЦИАЛЬНОМУ ДЕФОЛТУ в России , будет справедливой мерой ответственности и наказания !
ПУТИН тоже в ответе !



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  • 15 | 08.09.2018, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Все прекрасно понимают , что власть состоит из преступников, жуликов и воров – МЫ все это знаем !



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  • 16 | 08.09.2018, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
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ТИХАЯ СМЕРТЬ , грядет миллионам россиян при повышении Пенсионной Реформы !
Нет и не будет продуктов питания , света , газа - НЕЧЕМ ОПЛАТИТЬ при такой ДИКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ !



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  • 17 | 08.09.2018, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Представляю как будет выглядеть страна , через ближайшие 20
лет !
Толпы бандитов , воров и " старческих революционеров " на
большой дороге грабять всех подряд , под лозунгом : " ГРАБЬ
награбленное ! "



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  • 18 | 08.09.2018, 20:29 | Автор: Не зарегистрирован
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По данным Росстата в 43 регионах РФ средняя продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет.

Суть пенсионной "реформы": не заплатить умершим, на том и сэкономить. Накопления пенсионные не наследуются, а конфискуются в пользу чиновников.

С этим всё ясно!

Но кто говорил, что жить в России - легко?!
Задумайтесь на тем, кто "крышует" алкогольное лобби, почему в России много "боярышника" и мало здоровых людей.

Каждый человек - хозяин своей жизни. Относитесь к ней, как к величайшему дару. Алкоголь - пособник Госдепа, Пенсионного фонда, антинародного правительства. Берегите свою жизнь и жизнь близких!

* * *

Весёлый, надёжный, ершистый,
Распахнут до самой души,
Тебя не сломили фашисты,
Но взяли в полон торгаши.

Хмельные не высушить реки.
Не вытолкать грубость взашей.
И дети родятся - калеки.
И жёны бегут от мужей.
Извечный защитник святыни,
Ты чуть притомился в пути,
А недруги шепчутся ныне:
- Спивается русский, гляди!
Дурные кипят разговоры,
Уже оскорбленье - не риск.
А с братской могилы в просторы
Летит на заре обелиск.
Нет, поднятый силой таланта,
Ты всё-таки спросишь в упор:
- А чем рассчитается банда
За свой алкогольный террор?
А чем рассчитаются люди,
От сотен и до одного, -
Которые служат Иуде
И гнусному делу его?
Проклятьем отметится каждый,
Кто нами давно пренебрёг
И дух беззащитно-отважный
От водочной мглы не сберёг.
Не прихотью милости барской,
Не жаждою златопогонь -
Мы живы судьбой пролетарской
И держим в запасе огонь!

Автор: Валентин Сорокин


Мой муж умер в 64 года. До пенсии он бы не дожил. До последнего дня работал. Не от хорошей жизни, а просто чтобы было на что жить Не курил ,не употреблял алкоголь. Умер , не получив от государства никакой помощи. Вот она наша медицина и наше государство.



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  • 19 | 08.09.2018, 20:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привет пенсионеру Швецову



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