Исторические картинки. Скандалист из Благовара

Петербургскую «Неделю» одно время даже возглавляла одна из первых в России женщин редакторов, а в конце 1870-х годов это был рупор либерально-народнической интеллигенции. Многие номера, между прочим, оцифрованы в РНБ, доступны в интернете. Почитайте настоящую прессу, а не сегодняшнюю «жвачку».
Шёл 1880-й год. Откушавший царь-батюшка расположился на удобном диване в Зимнем дворце и медленно листал «Неделю», чего там либерасты понаписали?
Блестяще приготовленный поваром бефстроганов забылся моментально. Самодержец вчитывался в строки корреспонденции Петра Ивановича Добротворского. Да что там творится в этой самой Уфимской губернии?! Воскликнул разгневанный император и поручил сенатору М.Е. Ковалевскому, проводившему ревизию в Казанской губернии, заехать к соседям, в Уфу и разобраться.
Из маленького сельца Богородского в совр. Благоварском районе до Государя долетели гневные строки литератора и чиновника П.И. Добротворского. Каков успех благоварской журналистики? А! С тех пор ничего подобного…
В нонешней башкортостанской литературе и пропаганде, когда говорят о расхищении башкирских земель, обычно вспоминают книжку Н.В. Ремезова. Но сей прохиндей, будучи землемером, сам это расхищение и оформлял, а когда власть порядок навела, решил собранный компромат в 1881 году опубликовать. Типичное махание кулаками после драки.
Благородный же Пётр Иванович Добротворский, между прочим, состоя на службе, не боялся открыто выступать против злоупотреблений, отправляя многочисленные статьи и заметки и… добился результата!
Современники, в том числе башкиры, прекрасно знали кому они обязаны громким скандалом и последовавшим запретом на продажу земель, Петру Ивановичу Добротворскому, благоварскому помещику.
Именно Добротворский раздул ГРАНДИОЗНЫЙ скандал на всю Россию, в котором оказались замешаны первые лица региона – генерал-губернатор в Оренбурге и гражданский губернатор в Уфе, обоих сняли. Коррупция на уровне первых лиц региона! Неслыханное событие, о котором вспоминали даже через полвека.
А началось всё… с пароходов. Да, да. Дымящие морские чудовища вытеснили белоснежные красавцы парусники.
Чудесная Феодосия. Картинная галерея Айвазовского. «Итальянский пейзаж. Вечер», 1857 год:
Перестали строить деревянные корабли и знаменитые мачтовые леса на западе Оренбургской губернии, в Прикамье, которые воспел в своих полотнах Шишкин, стали не нужны.
А казённые сосновые боры веками охраняли, берегли как зеницу ока ещё с петровских времён. Теперь лес государственный решили продать, приватизировать, так сказать.
Конечно, можно было выставить на открытый аукцион, купцы миллионщики уже трясли мошной, но в нашем Отечестве любят делать по другому. Увы, до сих пор.
Первосортный строевой лес за бесценок продавали. Кому? Своим людям, естественно, чиновникам разным.
На моём сайте откройте книжку «Свет из Петербурга». Там статьи П.И. Добротворского. Честный служака сообщал, как один столичный генерал купил свыше 2 тысяч десятин / гектаров за 7,4 тыс. руб., которые затем перепродал за 55 тыс. руб.
В среднем казна продавала «своим» чиновникам гектар за 1 рубль 88 копеек (земля с прекрасным лесом), а частные покупки стояли на уровне в 10 рублей 42 копейки. Убыток казны превышал 3 миллиона рублей!
А затем начались махинации с, так называемыми, запасными участками, которые предназначались для наделения малоземельных припущенников-татар. Их за копейки «продавали» нужным человечкам. Башкиры стали торговать своей землёй. Имели право, но нарушений там тоже хватало.
Все эти проблемы поднимал в своих статьях Пётр Иванович Добротворский. Его статьи читали в нашей Уфимской губернии и журналист из Казани сообщал, что жители благословляют «имя г. Добротворского, которого считают виновником раскрытия угнетавшего их зла».
Последовавшая по статьям Добротворского ревизия сенатора М.Е. Ковалевского и отставка генерал-губернатора принесла «громаднейшую пользу населению местности, равной по пространству целой Франции», отмечал современник.
А оказался в нашем крае Пётр Иванович почти случайно. Его болезненная матушка в 1861 году отправила сына, только что окончившего Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, в Благоварский район оформить отмену крепостного права.
Молодого импозантного офицера в Уфе сразу заметили. Начальство тут же предложило ему поступить на гражданскую службу. Не обошли вниманием статного красавца в погонах и уфимские дамы.
Пётра Ивановича окрутили. Уже в следующем году, 1862-м, он женится на совсем юной особе из известной дворянской фамилии Топорниных (им принадлежало село Топорнино, совр. Кушнаренково). Молоденькая жёнушка, Ольга Васильевна, родилась в 1846 году. 23-летний офицер-артиллерист повёл под венец 16-летнюю девушку.
Друзья и соратники П.И. Добротворского открыто признавали этот брак неудачным, юная жена находилась под «тлетворным влиянием» тёщи и отчима Топорниных.
10 мая 1865 года в семье отставного поручика Петра Ивановича Добротворского и Ольги Васильевны родился сын Димитрий. Крестили мальчика в Иоанно-Предтеченской церкви Уфы 11 мая, то есть он появился на свет в городе. Среди восприемников был отставной полковник Димитрий Андреевич Топорнин.
Французский живописец Огюст Толмуш (Auguste Toulmouche, 1829–1890) «Несчастная невеста», 1866 год (см. здесь).
Супруги Добротворские разошлись через десять лет, в начале 1870-х годов, что было неслыханным событием даже у дворян.
Экс-супруга, Ольга Васильевна Добротворская больше замуж не выходила, прожила отпущенные судьбой свои 60 лет и скончалась в Уфе 20 января 1906 года. Сын воспитывался при матери, отношений с отцом, видимо, почти не поддерживал.
Имеющиеся в литературных источниках обвинения в адрес супруги писателя, однако, исходят от одной стороны – либеральных народников, чьим идеалом была боевая подруга, скитающаяся в бедности по углам с муженьком, упоённо читающая Бакунина и Маркса с пахитоской в зубах.
На благоварской земле разыгралась драма в стиле Льва Толстого в Ясной Поляне. Муж мечтал пострадать за освобождение кого-то и чего-то, а жена хотела семейного счастья – весёлые дети, тихий семейный ужин, медленные прогулки по вечерам, поездки на море.
Я лично осуждать Ольгу Васильевну не стану. Освобождать человечество можно и в счастливой семье. Наверное…
Итак, более двадцати лет чиновник и писатель Пётр Иванович Добротворский проживал в имении при сельце Богородском на благоварской земле. Именно здесь из под его пера вышли сотни статей и очерков.
Вести хозяйство оказалось совсем не легко. Имение неоднократно закладывалось. В 1875 году в Обществе взаимного поземельного кредита была взята ссуда в 14 тыс. руб. «звонкою монетою сроком на 56 лет» под залог земли. В 1884 году Добротворский оформляет краткосрочный кредит в Уфимском отделении Госбанка «под соло-векселя» на 3 тыс. руб. Затем он обращается за ссудой в Самарское отделение Дворянского банка.
В связи с этим, в апреле 1888 года была составлена оценочная опись поместья П.И. Добротворского, которая позволяет увидеть дворянскую усадьбу накануне переезда владельца в Уфу.
Сейчас к бывшей усадьбе Добротворского даже дороги нет. Распаханные поля. От Старогорново вниз по течению надо идти по правому бережку и ниже впадения Еланчака искать остатки барского поместья.
А ровно 130 лет назад сама усадьба занимала обширную площадь в 2 десятины. Основные строения – «дом с необходимыми службами, рабочая изба, сараи, конюшни, каменная рига» – были застрахованы за 5360 руб. во Втором Российском Страховом от огня Обществе.
По плану видно, что центр поместья – дом владельца находился несколько в стороне, на западной окраине усадьбы. Рядом стояла кухня и, наверняка, вокруг раскинулся сад с цветниками, за которыми любил ухаживать хозяин. Ближайшая постройка – конюшня, где стояли выездные лошади, располагалась примерно в 100 метрах от жилого дома.
Барский особняк был выстроен 25 лет назад, то есть около 1863 года. В то время как раз Пётр Иванович Добротворский окончательно обосновался на уфимской земле, заводил семью. Логично предположить, что на месте более раннего дома был заложен новый. Спустя четверть века здание находилось в исправном состоянии. Дом стоял на фундаменте из жжёного кирпича, стены были деревянные, но оштукатуренные, крыша тесовая. Не менее пяти комнат отапливались тремя голландскими и двумя русскими печами (напомним, кухня находилась отдельно). Размеры особняка Добротворских составляли 9 саженей в длину, семь в ширину и две сажени в высоту. Дом был одноэтажный, примерно 18 х 14 метров (свыше 250 кв. м), возможно, на подклете. Все строения деревянные.
В ближнем, наверняка, садово-парковом пространстве стояла только кухня под тесовой крышей, размером 3 х 2 х 1 2/3 саж. Но возрастом она была только в 8 лет (около 1880 года). Видимо, сразу за границами парка находились три конюшни и конный двор, что естественно, учитывая необходимость в транспорте. Самая старая конюшня была современницей барского особняка с возрастом в 25 лет, крыта соломой, размером 12 х 4 х 1 2/3 саж. К ней примыкал каретник, также крытый соломой (6 х 3 х 1 2/3 саж.) на пять экипажей.
Около 1878 года, когда П.И. Добротворский стал мировым судьёй, он выстроил новую конюшню размером 9 х 4 х 1 2/3 саж., но уже крытую тёсом.
Южнее неё, в некотором отдалении стояла более старая (15 лет в 1888 году) конюшня для маток под соломенной крышей (8 х 4 х 2 2/3 саж.). Между двумя конюшнями раскинулся под соломенным навесом конный двор, окружностью 45 саж., существовавший 20 лет.
К востоку от жилого и садово-паркового пространства с прилегающими конюшнями располагался хозяйственный комплекс, наверняка, отгороженный уже большими деревьями (домашними или дикими). Там находился буквально накануне возведённый (возраст – один год) сарай для рабочих лошадей под соломенной крышей (11 х 4 х 1 1/3 саж.). Далее «покоем» примыкали друг к другу крытые соломой три зерновых амбара (3 х 3 х 1 1/3 саж.), затем самый большой (19 х 3 х 1 2/3 саж.) и снова небольшой (3 х 3 х 1 1/3 саж.), выстроенные одновременно за 20 лет до составления описи, примерно в 1868 году. Между амбарами и конюшнями незадолго (два года до описи) поставили людскую избу, крытую дранкой (6 х 3 х 1 2/3 саж.). И замыкал ансамбль усадьбы Добротворского давнишний, 15-летний небольшой флигель для управляющего, крытый тёсом (4 х 3 х 2 саж.).
Сажень равнялась 2,134 метра. Если краеведы пожелают обследовать место бывшей усадьбы, эти координаты помогут.
Основное количество построек было возведено в 1860-е гг., когда молодой артиллерийский офицер решил обосноваться в имении матушки и завести семью. Но мечты о домашней идиллии рухнули, семья фактически распалась, дела в хозяйстве тоже шли тяжело. В конце 1880-х годов П.И. Добротворский начинает распродавать землю окрестным крестьянам, а в 1893 году Пётр Иванович уступил всё имение сыну «Дмитрию Петровичу Добротворскому с переводом долга».
Имение на 1895 год принадлежало сыну Д.П. Добротворскому (2032,15 дес., с усадьбой в 10 дес.). В 1903 году поручик запаса Дмитрий Петрович Добротворский служил земским начальником Уфимского уезда, имея квартиру (канцелярию) в своём сельце Богородском. Воспитанный практичной матерью, а не идеалистом отцом, сын сохранил дворянское гнездо. Его супругой была Мария Владимировна, видимо, урождённая Ляхова, из семьи богатых уфимских помещиков. 12 декабря 1897 года родился сын Владимир, восприемниками (крёстными) малыша стали Владимир Эпинетович и Надежда Владимировна Ляховы, Ольга Васильевна Добротворская и Алексей Николаевич Авдеев.
Фрагмент карты 1910-х годов, имение Д.П. Добротворского и окрестности:
Старинная усадьба существовала все эти годы как центр хозяйства и, наверняка, использовалась под жильё. На 1897 год усадьба Д.П. Добротворского включала большой комплекс построек, которые «содержатся в порядке» на площади в 4 десятины.
Барский дом деревянный, крытый железом, размером 9 1/3 х 5 х 2 саж., оценивался в 2750 рублей. Это было именно господское жильё, для приказчика сохранялся отдельный флигель. Полный перечень построек дворянского имения в сельце Богородском показывает, что сын постоянно проживал в имении и за прошедшее с 1888 года время возвёл целый ряд новых зданий.
Постройки в имении Д.П. Добротворского в 1897 году: 1) дом деревянный, крыт железом, 2) кухня деревянная, крыта тёсом, 3) конюшня деревянная, крыта тёсом, с полом, потолками, стойлами и денниками (денник – отгороженное помещение в конюшне, которое предназначено для содержания животного без привязи) внутри, 4) сарай для корма, 5) маточник деревянный, крыт соломой, 6) навес на столбах, крыт тёсом, 7) тёплая конюшня и жеребятник деревянные, крыты камышом и глиной, 8) каретник из половинного елового леса, крыт тёсом, с полом, 9) скотная изба деревянная, крыта железом, с полом и потолком, 10) рабочая и кучерская, пятистенная изба, крыта железом, 11) людской погреб и птичник, 12) флигель прикащика и молочная, крыт тёсом, 13) каменный амбар с полом и сусеками, 14) скотный сарай, крыт соломой и глиной, 15) амбар деревянный, крыт тёсом, с полом двойным и сусеками внутри, 16) службы и половой сарай, крыты соломой с глиной, 17) погреб, крыт тёсом, 18) баня, 19) молотильный сарай каменный.
Обилие железных и тесовых крыш показывает хозяйственную заботу помещика. Сын не продал имение Крестьянском банку, получив под залог ещё 30 тыс. руб. на 48 лет и 8 месяцев (землёй всё же приторговывал).
По страховой описи за 1905 год видны всё те же дом, кухня, конюшня, сарай, конюшня, конный двор, конюшня, каретный сарай, изба, флигель, погреб, скотная изба, амбар, конюшня, амбар, служба, погреб, молотильный сарай и баня. Имение с усадьбой Добротворских дожило до 1917 года.
А отец, забытый всеми и собственным сыном, доживал в маленьком домике в Уфе. Пётр Иванович Добротворский умер 17 января 1908 года, похоронен на Сергиевском кладбище Уфы, отпевали в скромной Покровской церкви.
Уфимского писателя даже похоронили в долг, общественности пришлось собирать деньги на крест и ограду над могилой писателя П.И. Добротворского.
Откройте на моём сайте сборник «Уфимский некрополь». Там же Читатель сможет увидеть второй том истории Башкортостана и познакомиться с литературной судьбой Петра Ивановича.
В заключение снова вернёмся в 1843 год. Последняя часть бывшего поместья Бабкиных – деревня Хлебодаровка досталась жене коллежского советника в отставке Елисавете Петровне Дворниковой, которая в 1858 году заложила имение (121 ревизская душа и 2045 дес.) в приказе общественного призрения за 9680 рублей серебром.
Затем по купчей крепости, совершённой в Симбирске 19 сентября 1858 года, поместье досталось её дочери Софье Викторовне Реневой. На 1861 год там стояла приличная усадьба (дворовых 15 чел., 9 муж., 6 жен.).
По уставной грамоте дворовых по X ревизии числилось 10 душ, из которых одного отпустили на волю, остальные землёй не наделялись. Помещица в марте 1862 года подписала грамоту, хотя мужики спорили, требовали землю даром от государя. На выкуп крестьяне сельца Хлебодаровки (114 рев. душ) перешли в 1863 году за 13 320 руб. В 1881 году Ренева продала землю купцу А.К. Кондратьеву, с усадьбой.
Супруг, Иван Васильевич Ренев был мировым посредником в Уфимской губернии «первого призыва», о нём тепло отзывался П.И. Добротворский. В семье 18 ноября 1862 года родилась дочь Елизавета.
Видимо, во втором браке Софья Викторовна вышла замуж за лютеранина инженера-технолога Николая Ивановича Бока. Когда у них 5 декабря 1876 года родился сын Виктор, крёстными стали ученики гимназий Дмитрий и Елизавета Ивановичи Реневы.
Этот самый Виктор Бок в 1904 году выпустит биографический очерк о Петре Ивановиче Добротворском, благодаря которому мы узнаём о жизни писателя.
Ведь благоварская земля с благодарностью благоволит литературным талантам.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. Скандалист из Благовара
Раздел: История | Просмотры: 70 | Комментарии: 2