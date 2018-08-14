С.Пархоменко: Это государство идет к краху, потому что оно демонстративно нарушает свой собственный закон

О.Бычкова ― Отлично мы тебя слышим. Давай, прежде чем мы начнем говорить про всякие разные политики и всё прочее, я тебе сразу задам вопрос, даже поделюсь с тобой чувствами. Вот в очередной раз я поймала себя на том, что опять нужно отвечать на вопрос: идти на выборы и портить бюллетень, голосовать против всех или не идти и не голосовать? Вот что делать, если нет выбора?С.Пархоменко― О, боже мой, которые же раз мы с тобой это обсуждаем. Как-то многовато у нас было в жизни ситуаций, когда мы перед выборами оказывались перед таким выбором. И выбор это был не тот, за кого голосовать, заключался не в этом, а заключался в том, как бы так себя в этой ситуации повести правильно, участвуя в этих выборах, но не участвуя в этих выборах, потому что не в чем участвовать.Я не знаю. У меня нет точного рецепта. Мне не кажется, что существует какая-то стопроцентно выигрышная тактика. Тем более, что любая выигрышная тактика требовала бы какой-то мобилизации. Если бы мы знали, что есть миллионы и миллионы людей в Москве, — а мы говорим сейчас прежде всего о московских выборах, хотя они происходят очень во многих регионах России в это воскресенье, — которые готовы голосовать протестно, голосовать оппозиционно, вообще как-то голосовать согласованно, тогда можно было придумывать какую-то специальную акцию.Но, конечно, этого сегодня не существует. Сегодня состояние российской оппозиции таково, что она не может, к сожалению, мобилизовать существенное количество тех, кто противостоит сегодня хотя бы ментально, хотя бы идейно российской власти, а не только действиями и в основном не действиями своими, не может мобилизовать существенное количество людей для того, чтобы эти люди как-то выразили себя на выборах.Вообще, речь идет о том, чтобы в какой-то мере этих людей посчитать. Но и с это точки зрения, мне кажется, что более осмысленным является то, что в юридическом смысле является испорченным бюллетене. Вот тут, кстати, я подчеркиваю: не человеческом смысле в юридическом смысле – это немножко разные вещи. Потому что испорченный бюллетень можно посчитать. Людей, которые просто не пришли, посчитать невозможно, они утонут среди бездельников и пофигистов. Не очень понятно, почему человек остался дома – потому что он со смыслом остался или потому что ему просто неохота, лень и вообще есть дела поважнее и он ничего не слыхал об этих дурацкий выборах. Таких людей не посчитаешь. А вот тех, кто проголосовал, так сказать, осмысленно против всех… Как это делается. Закон нам указывает на это: нужно отметить больше чем одного кандидата. Именно отметить, то есть поставить какой-то значок в клеточках.Любопытно, что то, что говорит, например, мэр Собянин, вот мне интересно, он это говорит осознанно, это такая специальная подготовка к мошенничеству некоторому дополнительному или он просто не в курсе? Мэр Собянин говорит: «Ну, в крайнем случае, вычерни всех – это тоже поступок.Это не поступок. Потому что если вы вычеркните всех или даже если вы напишете какое-то ужасное слово поперек бюллетеня – это не означает, что вы его испортили. Если вы оставите нетронутыми клеточки, которые там напротив фамилий, то бюллетень останется действительным и какой-нибудь желающий легко может в одну из клеточек поставить свою галочку — и привет! И ваш голос отправится туда, куда захотел этот жулик.Поэтому не поступайте так, как дяденька Собянин вам советует, не вычеркивайте всех. А ставьте галочки, если вы хотите, я подчеркиваю, если вы сами для себя решили испортить бюллетень, то ставьте галочки во всех клеточках. Я знаю, есть даже такое движение московских муниципальных депутатов.Я видел в интернете некоторое количество фотографий, где эти депутаты – где Юлия Галямина и целый ряд других – стоят с плакатиками, и на этих плакатиках написано: «За Москву!» — и галочки во всех клеточках. Это и есть призыв к этому самому испорченному бюллетеню.Но, вы знаете, я по части выборов хотел бы говорить немножко о другом. Я, вообще, мало говорил о выборах в своих программах. Делал это совершенно намеренно, потому что я не видел большого повода для разговора по существу, разговора о разных кандидатах. Я не вижу никаких разных кандидатов. Совершенно очевидно, что это референдум о доверии Собянину и больше ничего.У меня есть любимая супертема, к которой я часто возвращаюсь по самым разным поводам и по этому поводу я тоже вернусь. Эта тема называется закон. Дело в том, что в России за некоторым исключением, за исключением некоторых намеренно подлых законов типа «закона Димы Яковлева» или закон, по существу, о запрете некоммерческих организаций, есть такие законы, которые созданы специально для того, чтобы отнять часть прав у граждан, чтобы ограничить их в гражданской активности и так далее. эти законы очень подлые и очень вредны, — но вообще, в России неплохое законодательство, особенно избирательное. Оно опять за исключением некоторых элементов, — а главный элемент – это муниципальный фильтр, абсолютно искаженный и переврано внедренный в российскую избирательную систему, взятый в других системах, в частности во французской, мы об этом говорили, и воткнутый как палка в российскую землю, — но, вообще, в России есть закон, например, об основных гарантиях избирательных прав граждан, и это довольно неплохой закон, который много чего гарантирует.И то, что мы видим, в частности, в Москве, — конечно, я наблюдал вплотную, что происходит в Москве, мне трудно перенести и трудно сказать, как это происходит в других регионах, хотя я подозреваю, что примерно так же, потому что я подозреваю, что это обыкновение российской власти, — то, что мы видим в Москве, непосредственно характеризуется совершенно ясно и отчетливо словом «беззаконие». Это еще один случай, когда постепенно приучая людей, избирателей явочным порядком российская власть вышла за пределы законы и действует демонстративно беззаконно.Почему демонстративно? Потому что в этом самом законе об избирательных правах граждан, который, по существу, является рамочным, шапочным законом, который накрывает собой всю избирательную систему России, — кстати, там не только выборы, но и референдумы; нету в России никаких референдумов, но, между прочим, о закону они предусмотрены, — так вот в этом законе есть, по меньшей мере, две статьи, специально посвященные тому, что законодатель называет «равенство кандидатов».Вот 39-я статья этого закона гласит: «Все кандидаты обладают равные правами, за исключением случаев – ну, есть некоторые детали, например, федеральный закон об охране. Понятно, что есть в России люди, которые пользуются правом на государственную охрану и они этим правом пользуются всегда, во всех случаях: когда они идут на пляж, когда они идут в баню, когда они идут к зубному врачу или когда они идут на выборы. Охрана у них все равно есть. Вот, например, вам одно из исключений, но это исключения технические.А дальше есть следующая большая и очень важная статья под называнием «Ограничения, связанные с должностным или служебным положением». И тут, прошу прощения, я буду много зачитывать таких юридических текстов из нее, но это важные тексты, а главное, очень узнаваемые. Это то самое, что происходило в сегодня.Вот основная норма этой статьи следующая: «Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, — мэр Собянин замещает выборную муниципальную должность, — находящиеся на государственной или муниципальной службе, — мэр Собянин находится на государственной службе, — при проведении своей избирательной кампании не вправе использоваться преимущество своего должностного или служебного положения». Ключевое слово «преимущество». Здесь не сказано: «Он не может жульничать», или: «Он не может дискриминировать других кандидатов.Сказано очень широко: «не вправе использовать преимущества». И дальше, собственно, объяснение того, что такое эти преимущества.Да, есть техническая вещь: «Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, — мэр Собянин один из них, — на время их участия в выборах освобождаются о выполнения должностей или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов». Здесь не сказано «могут освобождаться, если хотят». Здесь не сказано «имеют право освободиться».Здесь сказано: «освобождаются». Они обязаны уйти в отпуск на время официальной избирательной кампании, если он зарегистрирован на выборах.Есть одно исключение, предусмотренное законом. Это очень маленькие избирательные округа – не более 5 тысяч избирателей. Как вы думаете, в Москве больше 5 тысяч избирателей? А больше нету никаких исключений, вообще никаких ни для кого. И мэр Собянин это знает и его команда это знает, и Московский городской суд это знает, и Верховный суд это знает. Все это знают, что он обязан был уйти в отпуск. Он ушел в отпуск? Это нарушение длящееся, которое продолжается несколько месяцев у нас на глазах, демонстративно, просто так. Всё, что мы слышим в ответ на это: «Ну, понимаете, мэр, он там занят, у него столько дел». Закон ничего не говорит о том, что у мэра много дел.И дальше объяснение, что такое использование преимущество должностного или служебного положения в настоящем федеральном законе. Вот я сейчас буду читать, а вы будете узнавать, и вы поймете, что это всё то в точности, чем занимался мэр Собянин на протяжении последних месяцев. Это «привлечение лиц, находящихся в подчинении к деятельности, способствующей выдвижению кандидатов или избранию в кандидаты…». Здесь не сказано, что этих лиц нельзя привлекать, собственно, к агитации – просто к любой деятельности, способствующей выдвижению кандидатов или избранию в кандидаты в широком смысле слова. То есть всё, что делал Ликсутов, хваля Собянина, всё, что делал Печатников, объясняя, какой Собянин замечательный – это прямое нарушение закона. Они не имеют права это делать, потому что они его неосредственные подчиненные.О.Бычкова― Это, получается, действительно, слишком широкое толкование, потому что можно сказать, что да, а можно сказать, что нет. Они же всегда рассказывают о своей работе.С.Пархоменко― В этом законе сказано, что всегда можно, а во время выборов нельзя. Если их начальник является зарегистрированным кандидатом, они не имеют права публично говорить о том, как они к нему относятся, потому что это может поспособствовать его выдвижению или избранию.О.Бычкова― А если они не говорят, как они к нему относятся, а просто говорят: «У нас за последний год выросло столько-то того-то…».С.Пархоменко― А это вы будете объяснять дяденьке прокурору. Вот дяденька прокурор и дяденька адвокат должны будут между собой выяснять: вот то, что он сказал – в этом есть хоть какая-то тень деятельности, способствующая выдвижению или избранию? Это уже предмет судебного разбирательства. Но судебное разбирательство должно начаться в ту секунду, когда эта речь зашла.