Все как один: Единые, патриоты, защитники, справедливые

В том числе 35 пунктов для голосования организованы в местах временного пребывания граждан. Сегодня в Башкирии проходят выборы депутатов Государственного собрания — Курултая республики VI созыва. Также проходит 21 кампания по довыборам депутатов в представительные органы местного самоуправления, будут замещены 37 мандатов.На 110 мест в республиканском парламенте претендуют 736 кандидатов по партийным спискам и 290 — по одномандатным округам, из них только шестеро — самовыдвиженцы. В выборах примут участие представители десяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Зеленые», «Партия роста», «Партия ветеранов», «Партия дела» и «Защитники отечества». Первым шести партиям не нужно было собирать подписи, поскольку они уже представлены в Госсобрании. Депутаты избираются сроком на пять лет.На территории республики работают 3 426 избирательных участка, в том числе 35 пунктов для голосования организованы в местах временного пребывания граждан. На 811 избирательных участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ. Комплексами оснащены 23,92% участков на территории Башкирии. КОИБ максимально облегчают работу членов участковых комиссий и ускоряют подведение итогов выборов — результаты формируются автоматически. Таким образом, при подсчете голосов исключается человеческий фактор. Используя КОИБ смогут проголосовать 49,27% жителей от общего числа внесенных в списки избирателей.