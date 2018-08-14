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Все как один: Единые, патриоты, защитники, справедливые

  • Опубликовано: natall | 09.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 59 | Комментарии: 2
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В том числе 35 пунктов для голосования организованы в местах временного пребывания граждан. Сегодня в Башкирии проходят выборы депутатов Государственного собрания — Курултая республики VI созыва. Также проходит 21 кампания по довыборам депутатов в представительные органы местного самоуправления, будут замещены 37 мандатов.

Все как один: Единые, патриоты, защитники, справедливые


На 110 мест в республиканском парламенте претендуют 736 кандидатов по партийным спискам и 290 — по одномандатным округам, из них только шестеро — самовыдвиженцы. В выборах примут участие представители десяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Зеленые», «Партия роста», «Партия ветеранов», «Партия дела» и «Защитники отечества». Первым шести партиям не нужно было собирать подписи, поскольку они уже представлены в Госсобрании. Депутаты избираются сроком на пять лет.

На территории республики работают 3 426 избирательных участка, в том числе 35 пунктов для голосования организованы в местах временного пребывания граждан. На 811 избирательных участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ. Комплексами оснащены 23,92% участков на территории Башкирии. КОИБ максимально облегчают работу членов участковых комиссий и ускоряют подведение итогов выборов — результаты формируются автоматически. Таким образом, при подсчете голосов исключается человеческий фактор. Используя КОИБ смогут проголосовать 49,27% жителей от общего числа внесенных в списки избирателей.



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  • 1 | 09.09.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мама моя! Этож какие деньги вбуханы в спектакль,разыгранный как по нотам и апофеоз которого всем заранее известен.



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  • Участник
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  • 2 | 09.09.2018, 12:13 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 103 | Комментарии: 2765 | Рейтинг: -267,3
Дорогие товарищи !

Все дружно принимайте участие в голосовании, не позволяйте жуликам и ворам украсть свой голос !

Враг будет разбит, победа будет за нами !



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