Выбирать уже поздно ...

Все мы проходим в жизни этапы: детство, юность, зрелость, старость. Первые два — это движение вертикально вверх: вчера ты ползал — сегодня ходишь, за считанные полтора десятка лет путь от первого «агу» — до дифференциальных уравнений будет пройден.Чем дальше — тем темп ниже. Учиться новому после 30-ти — совсем не то же самое, что в 15. А потом ты и вовсе понимаешь, что наступил регресс — с каждым годом можешь меньше.Мне 42, я знаю о чем говорю, в мои годы уже принято «молодиться», врать себе, что зеленый салатик и пробежки вычтут лишние двадцать, в сутках снова будет тридцать часов, снова утром можно на учебу, днем на работу, вечером — с девушкой и гитарой, ночью — с друзьями, а отсыпаться стоя в метро — и так месяцами.Персоналистские политические режимы проходят те же этапы. От становления, монополизации политического, экономического, общественного пространства, через зрелость — до старости, когда внушительный фасад, дорогой костюм и солидная щетина драматически расходятся с реальными возможностями.И нигде это так хорошо не видно, как в грядущих московских выборах. Всего пять лет назад, до «крымского консенсуса», до мнимого единения нации против внешнего врага, до всего, что принято именовать «усилением государства» — российская политическая система была способна на второй по значимости электоральной кампании, на выборах главы столичного города-региона, выдержать конкуренцию с реальным представителем оппозиции, консенсусно поддерживаемым практически всеми независимыми силами (которые даже смогли объединиться вокруг единого лидера).Была ли кампания 2013-го года честной? Конечно нет. На победу Сергея Собянина работала вся административная и пропагандистская машина, штаб Алексея Навального подвергался огромному давлению, вплоть до демонтажа дверей болгаркой, а про допуск к средствам агитации рассуждать вообще некорректно.С точки зрения формальной, медийные и административные возмозможности московских властей за минувшие годы лишь выросли. Уже не только СМИ и фабрики ботов — все учреждения города Москвы, включая метро — одна большая пресс-служба Сергея Собянина. Чем бы вы не занимались: наглухо закройтесь в квартире, включите «Свинку Пеппу» — и та вдруг поедет в обновленный Парк Горького на новеньком электробусе без остановок.Но на практике, единственный инструмент обеспечения победы — это не монополизация всей публичной сферы, политическая система уже не в том возрасте, чтобы ею обходиться, единственный реальный инструмент — глухой недопуск.Действующий мэр, заполнив собой весь видимый спектр, полагает победу гарантированной лишь тогда, когда из бюллетеня исключены все квадратики.Какие «лидеры оппозиции», боже упаси, даже призывы испортить бюллетень пошли в ход. Обратите внимание, что в этот раз даже от концепта «комичных кандидатов», обычно в России призванных немного повысить явку, разбавив бюрократическую процедуру яркими перфомансами — в этот раз решили отказаться.Это не тот случай, когда избирателям должно быть весело и интересно, это тот случай, когда чашу нужно пронести не потеряв и капли.О чем нам это говорит? О чем нам говорят все эти дни города и невероятные агитационные усилия — включая методики «на грани фола» — поддержка кандидата даже президентом и премьером в «день тишины»?Политическая система уже не в том возрасте, чтобы выигрывать выборы. Она пока способна обеспечить процедуру. Но никакой, пусть мнимый и призрачный, даже во имя «легитимности» риск, хотя бы очень формальная конкуренция — сегодня не в ее силах. Москва 2042.