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Выбирать уже поздно

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Все мы проходим в жизни этапы: детство, юность, зрелость, старость. Первые два — это движение вертикально вверх: вчера ты ползал — сегодня ходишь, за считанные полтора десятка лет путь от первого «агу» — до дифференциальных уравнений будет пройден.

Выбирать уже поздно


Чем дальше — тем темп ниже. Учиться новому после 30-ти — совсем не то же самое, что в 15. А потом ты и вовсе понимаешь, что наступил регресс — с каждым годом можешь меньше.

Мне 42, я знаю о чем говорю, в мои годы уже принято «молодиться», врать себе, что зеленый салатик и пробежки вычтут лишние двадцать, в сутках снова будет тридцать часов, снова утром можно на учебу, днем на работу, вечером — с девушкой и гитарой, ночью — с друзьями, а отсыпаться стоя в метро — и так месяцами.

Персоналистские политические режимы проходят те же этапы. От становления, монополизации политического, экономического, общественного пространства, через зрелость — до старости, когда внушительный фасад, дорогой костюм и солидная щетина драматически расходятся с реальными возможностями.

И нигде это так хорошо не видно, как в грядущих московских выборах. Всего пять лет назад, до «крымского консенсуса», до мнимого единения нации против внешнего врага, до всего, что принято именовать «усилением государства» — российская политическая система была способна на второй по значимости электоральной кампании, на выборах главы столичного города-региона, выдержать конкуренцию с реальным представителем оппозиции, консенсусно поддерживаемым практически всеми независимыми силами (которые даже смогли объединиться вокруг единого лидера).

Была ли кампания 2013-го года честной? Конечно нет. На победу Сергея Собянина работала вся административная и пропагандистская машина, штаб Алексея Навального подвергался огромному давлению, вплоть до демонтажа дверей болгаркой, а про допуск к средствам агитации рассуждать вообще некорректно.

С точки зрения формальной, медийные и административные возмозможности московских властей за минувшие годы лишь выросли. Уже не только СМИ и фабрики ботов — все учреждения города Москвы, включая метро — одна большая пресс-служба Сергея Собянина. Чем бы вы не занимались: наглухо закройтесь в квартире, включите «Свинку Пеппу» — и та вдруг поедет в обновленный Парк Горького на новеньком электробусе без остановок.

Но на практике, единственный инструмент обеспечения победы — это не монополизация всей публичной сферы, политическая система уже не в том возрасте, чтобы ею обходиться, единственный реальный инструмент — глухой недопуск.

Действующий мэр, заполнив собой весь видимый спектр, полагает победу гарантированной лишь тогда, когда из бюллетеня исключены все квадратики.

Какие «лидеры оппозиции», боже упаси, даже призывы испортить бюллетень пошли в ход. Обратите внимание, что в этот раз даже от концепта «комичных кандидатов», обычно в России призванных немного повысить явку, разбавив бюрократическую процедуру яркими перфомансами — в этот раз решили отказаться.

Это не тот случай, когда избирателям должно быть весело и интересно, это тот случай, когда чашу нужно пронести не потеряв и капли.

О чем нам это говорит? О чем нам говорят все эти дни города и невероятные агитационные усилия — включая методики «на грани фола» — поддержка кандидата даже президентом и премьером в «день тишины»?

Политическая система уже не в том возрасте, чтобы выигрывать выборы. Она пока способна обеспечить процедуру. Но никакой, пусть мнимый и призрачный, даже во имя «легитимности» риск, хотя бы очень формальная конкуренция — сегодня не в ее силах. Москва 2042.

Виталий Шкляров, политолог






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  • 1 | 10.09.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если уж в метрополии такое творится, то что уж говорить о колониях.
Москва третий Рим?
Так вот и этому Риму пришел трындец.



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  • Эксперт
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  • 2 | 10.09.2018, 09:44 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
Эльза Маулимшина
16 ч. ·
Сегодня с детьми ходила на прогулку к Гостиному двору. На обратном пути проходя мимо школы №10 вспомнила, что сегодня выборы. Решила проголосовать. Получив бюллетень начала внимательно изучить список кандидатов. Вот только ни кого из тех, кто избирается в нашем округе, кроме господина Владимира Нагорного, я не знала. Из всех кандидатов агитационные листовки нам приносили только о В. Нагорном.
Я честно пыталась выбрать кандидата за кого хотелось бы проголосовать, однако за кандидата от СР отказалась голосовать из-за позиции Сергея Миронова в отношении дольщиков ЖК "Цветы Башкирии"; за КПРФ не стала голосовать из-за того, что это беспреспективно, ведь кандидат Романчиков Е.И. отказался вести даже предвыборную агитацию, заранее сообщив своим однопартийцам, что в нашем округе проиграет; за ЛДПР не хотелось голосовать, ведь кандидат 1996г.р., то есть ему всего 21 - 22 года; за партию "Зеленые" расхотелось голосовать, вспомнив тот же Лимонарий и Су-10, Шиханы и т.д.
В итоге я решила забрать бюллетени с собой. Вот только покинуть здание школы №10 мне уже не дали. Уже практически на выходе из здания ко мне подбежали две женщины, члены комиссии, одна по фамилии Еникеева, и полицейский, которые запретили покидать избирательный участок с избирательными бюллетенями. Руководитель УИК №178 заявила, что я своими действиями нарушаю закон РФ, т.к. я занимаюсь "хищением госзнака", ведь на избирательных бюллетенях проставлены подписи членов УИК.
Я категорически отказалась возвращать свои бюллетени, сказав, что коллекционирую их и дома намерена повесить в рамочку в знак протеста против того, что кандидаты в нашем районе агитацию не вели. Я им честно пыталась объяснить, что как я могу голосовать, когда я не знаю о кандидатах ничего, что даже господин .Нагорный и тот о себе почему-то указал только, что он 1957г.р. и пенсионер...
В итоге сначала на меня захотели составить протокол об административном правонарушении, но не смогли найти статью КоАП РФ, по которой привлекать; затем решили составить Акт о порче бюллетеня, но не смогли его составить, ведь бюллетень у меня оказался чистый и не испорченный; после решили составить Акт изъятия бюллетеня, но тут я им с сыном Эмиром на руках заявила, что без боя не отдам и начала обзванивать знакомых по фейсбуку.
Спасибо большое Зульфие Гайсиной, которой я смогла дозвониться и сообщить, что меня удерживают члены УИК с мотивировкой "за попытку хищения госзнака". Зульфия, естественно, подтвердила, что действия членов УИК и полицейского противозаконны, ее слова слышали лица, незаконно удерживавшие меня с моими детьми. Все это разбирательство длилось ок. 25 мин., до тех пор, пока я не начала искать телефон горячей линии следственного комитета РФ. И даже после этого полицейский звонил кому-то и долго советовался как же со мной поступить, забирать в участок или нет.

P.S. Я успела общение с членами УИК записать на телефон. Все стороны вели себя вежливо, настойчиво, не опускаясь до оскорблений.



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  • 3 | 10.09.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот они рабы имполнители требований власти - словно их не касается злодеяния власти и ЕР - заставляют голосовать.
А ведь и голосовать то не за кого и незачем.
К чему эти выборы " от народа", когда у них списки составлены давно от ЕР



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  • 4 | 10.09.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лен , так это уголовная статья - незаконное удержание или как там его , надо Юнга спросить
какая же всё таки у нас дерьмовласть и её приспешники
турк



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  • 5 | 10.09.2018, 10:06 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
турк

Эльза сама юрист.



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  • Эксперт
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  • 6 | 10.09.2018, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35098 | Рейтинг: +5822,3
P.S. Я успела общение с членами УИК записать на телефон. Все стороны вели себя вежливо, настойчиво, не опускаясь до оскорблений.

================Это ещё повезло. А могли бы и по почкам пройтись.
Или, на худой конец, найти в кармане пакетик.



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2

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  • Участник
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  • 7 | 10.09.2018, 11:31 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5814 | Рейтинг: -182,1
| 10.09.2018, 10:17 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35090 | Рейтинг: +5822
P.S. Я успела общение с членами УИК записать на телефон. Все стороны вели себя вежливо, настойчиво, не опускаясь до оскорблений.

================Это ещё повезло. А могли бы и по почкам пройтись.
Или, на худой конец, найти в кармане пакетик.


Юнг, вы перепутали зону и избирком.



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0

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  • 8 | 10.09.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.09.2018, 10:17 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35090 | Рейтинг: +5821,9
...
Или, на худой конец, найти в кармане пакетик.
------------------------------------------------------------
-----

- Что же это делается? Ведь это же он, мильтон поганый, он сунул кошелек мне в карман! Сволочуга!



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  • 9 | 10.09.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, вы перепутали зону и избирком.
***
ничего юнг не перепутал.

там и там живут "по понятиям"



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  • 10 | 10.09.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зульфия Гайсина!

Если бы знал,что эта юристка-"кандидатит" - пошел бы по домам за неё агитировать.
Эта хрупкая башкирская женщина больше похожая на девочку- ЛИЧНОСТЬ, в отличие от пр. политических продажниц и народу в целях восстановления справедливости жизни в Башкирии выгодно её иметь во власти.



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  • 11 | 10.09.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я не стал искушать судьбу и просто проставил в бюллетени одномандатников во всех клеточках галочки! Графы "против всех" нет, а за эти мурлы я голосовать не хочу! Очень Опытный



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  • 12 | 10.09.2018, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... а за эти мурлы..."

---------------------------

Правильно: "а за эти мУрла".



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