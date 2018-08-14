Собчак: Полиция снова бьет рекорды

Полиция в очередной раз бьет рекорды – на всей России задержаны не менее 600 человек. Она не только рекорды бьет, но и реально бьет дубинками лежащих и упавших – бьет наотмашь, с силой, злостью, бьет впятером одного – посмотрите видео в сети! А наказаны за все это будут опять сами пострадавшие…Только в моем родном Питере – задержано не менее 400 человек! Есть задержанные практически во всех крупных городах, вышедших выразить свое несогласие с действиями властей по пенсионной реформе.Смотришь на фотографии – ряды полицейских, ОМОНа, в касках, с дубинками – в полном обмундировании (на наши налоги купленном!). И напротив них – молодежь – в футболках, шортах, с плакатами – мальчики и девочки и даже дети! И пенсионеры – с крохотной пенсией, недовольные, которые захотели выразить свое отношение.Мне не все нравится что делают наши оппозиционные политики,не нравится мне и использование пенсионной реформы чисто для своих политических целей. Но это сейчас неважно.С кем борются полицейские? Кого и от кого они защищают? Кто здесь более опасен – выросшая свободолюбивая молодежь, немолодые пенсионеры или потерявшая почву под ногами власть? Ответ очевиден.Конституция нашей страны прямо указывает на свободу собраний и свободу слова. Люди, вышедшие на улицы – пользуются своим правом, данным высшим законом России. Людей нельзя за это бить! Людей нельзя наказывать за их право! Сколько можно нарушать Конституцию? Сколько можно такой культурной европейской стране как Россия позориться избиениями молодежи на улицах?Зачем? Думая,что оберегают власть, а в итоге доведут до революции и пострадаем мы все.