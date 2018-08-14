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Собчак: Полиция снова бьет рекорды

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Полиция в очередной раз бьет рекорды – на всей России задержаны не менее 600 человек. Она не только рекорды бьет, но и реально бьет дубинками лежащих и упавших – бьет наотмашь, с силой, злостью, бьет впятером одного – посмотрите видео в сети! А наказаны за все это будут опять сами пострадавшие…

Собчак: Полиция снова бьет рекорды


Только в моем родном Питере – задержано не менее 400 человек! Есть задержанные практически во всех крупных городах, вышедших выразить свое несогласие с действиями властей по пенсионной реформе.

Смотришь на фотографии – ряды полицейских, ОМОНа, в касках, с дубинками – в полном обмундировании (на наши налоги купленном!). И напротив них – молодежь – в футболках, шортах, с плакатами – мальчики и девочки и даже дети! И пенсионеры – с крохотной пенсией, недовольные, которые захотели выразить свое отношение.

Мне не все нравится что делают наши оппозиционные политики,не нравится мне и использование пенсионной реформы чисто для своих политических целей. Но это сейчас неважно.

С кем борются полицейские? Кого и от кого они защищают? Кто здесь более опасен – выросшая свободолюбивая молодежь, немолодые пенсионеры или потерявшая почву под ногами власть? Ответ очевиден.

Конституция нашей страны прямо указывает на свободу собраний и свободу слова. Люди, вышедшие на улицы – пользуются своим правом, данным высшим законом России. Людей нельзя за это бить! Людей нельзя наказывать за их право! Сколько можно нарушать Конституцию? Сколько можно такой культурной европейской стране как Россия позориться избиениями молодежи на улицах?

Зачем? Думая,что оберегают власть, а в итоге доведут до революции и пострадаем мы все.

Ксения Собчак






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  • Гость
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  • 1 | 10.09.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин купил всех силовиков не только с потрохами но и с совестью, вот они и отрабатывают и завышенные оклады и пенсии, и выход на пенсию в 45 лет.
Что можно ждать от человека продавшего совесть (читай душу) дьяволу?!



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  • 2 | 10.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.09.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин купил всех силовиков не только с потрохами но и с совестью, вот они и отрабатывают и завышенные оклады и пенсии, и выход на пенсию в 45 лет.
Что можно ждать от человека продавшего совесть (читай душу) дьяволу?!
______________________________
меня не купил и я знаю многих у кого совесть стоИт выше - радстаратьсявашбродь и щёлк каблуками
но система гнет своё и попробуй побыть белой вороной в волчьей стае... сожрут . тяжело идти против системы, очень тяжело
турк



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  • 3 | 10.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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А Ксюшадь в своем родном городе защищала либероидную пенсионную систему? Или она стоит, бережет мамашкино место в Совфеде? А то вдруг маман решит местечко кому-нито продать, а не оставлять Ксюшади по наследству? Боюсь долго ксюшади ждать рэволюции придется, а вот , что пострадать она может за неэффективность пропагондонки, от либерастов, это вполне возможно, например, как лохи-журналисты от вора-комсорга МБХ!



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  • 4 | 10.09.2018, 10:46 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
и пострадаем мы все
____________________
Ах, вононошомыхалыч! За себя, бедняжка, испужалась...



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  • 5 | 10.09.2018, 11:28 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5814 | Рейтинг: -182,1
Да вы что. Посмотрите в ютубе как амеры полицая своих сограждан лупцуют. И шокером в промежность тыкают. Демократия истинная.



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  • 6 | 10.09.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом! ©



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  • 7 | 10.09.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да вы что. Посмотрите в ютубе как амеры полицая своих сограждан лупцуют. И шокером в промежность тыкают. Демократия истинная.
----
С каких пор, дедуля, ты стал на амеров равняться?



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  • 8 | 10.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"меня не купил и я знаю многих у кого совесть стоИт выше - радстаратьсявашбродь и щёлк каблуками"

---------------------------------

"Белая стрела"?



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  • 9 | 10.09.2018, 12:37 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
Некий Андрей Сергеевич Нарышкин вместе с женой и двумя дочерьми обращался за получением вида на жительство в Венгрии. Бывают же такие совпадения...



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  • 10 | 10.09.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще сильнее должны бить, ведь меньшинство с большинством больше никак не справится, и это еще только начало, у каждого своя выгода



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  • 11 | 10.09.2018, 14:15 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 713 | Рейтинг: +93,9
С каким отчаянием остервенением дубасят, будто все они враги народа. Приказали бы стрелять, незадумываясь исполнили бы приказ.



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  • 12 | 10.09.2018, 14:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
Для тех, кто не понял:

Жена и дети директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обращались за получением вида на жительство в Венгрии.

И САМ директор Службы внешней разведки!!!!



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  • 13 | 10.09.2018, 15:05 | Автор: Кухарка | На сайте
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Соррри!!! Не САМ, а СЫН!!!


Сын директора СВР Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, а так же его жена Светлана Нарышкина и их двое дочерей обращались за получением вида на жительство в Венгрии по программе «золотой визы» за 360 000 евро
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/10/77762-vidnye
-lyudi



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  • 14 | 10.09.2018, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 10.09.2018, 14:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1867 | Комментарии: 60758 | Рейтинг: +12257,6
Для тех, кто не понял:
****
Я не понял... высоко вероятно - пошлый фейк российских либерастов на подпитке у МИ-6

Куха, дай нормальную ссылку....



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  • 15 | 10.09.2018, 15:07 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
Бывший вице-президент госкомпании «Транснефть» Михаил Арустамов покинул должность в 2012 году. уже в 2013 году Арустамов получил вид на жительство в Швейцарии и паспорт Кипра

Первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев, как показали «Панамские файлы», имел паспорт Великобритании. После введения санкций против ВТБ в 2014 году Соловьев передал свою оффшорную фирму украинской пенсионерке Наталье Улютиной (матери своей жены)
_____________________________
К 2024 году в роиссюшке останутся только ватаны-пуйлососы, но винить во всем будут Кухарку....



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  • 16 | 10.09.2018, 15:17 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
Куха, дай нормальную ссылку....
____________________________
Извинилась - и дала ссылку в 13-ом комменте.



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  • 17 | 10.09.2018, 15:20 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6
Андрей Нарышкин до 2013 года работал замруководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания управляет электрической сетью)
____________________________________
Т.е. - много чего знает под гриом "Совершенно секретно"

Еще:

Кроме Нарышкиных за венгерским ВНЖ обращались некоторые российские политики, сотрудники госструктур РФ, и руководители госкомпаний. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, депутат, член «Единой России» Ильяз Муслимов, гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков

Член правления «Газпром нефти» Алексей Янкевич, В материалах о ВНЖ есть также фамилии экс-сенатора Елены Сагал, руководителя Sberbank Private Banking Евгении Тюриковой, члена наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив при президенте Сергея Воробьева

Бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов имел вид на жительство в Монако



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  • 18 | 10.09.2018, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Белая стрела"?
_______________
это сказка для бабушек, да и по фильму стока ляпов и тактика тупая и стратегия ... больше , чем на полковника замахнуться не решились
турк



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  • 19 | 10.09.2018, 15:54 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843
13 | 10.09.2018, 15:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,6

Соррри!!! Не САМ, а СЫН!!!


Сын директора СВР Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, а так же его жена Светлана Нарышкина и их двое дочерей обращались за получением вида на жительство в Венгрии по программе «золотой визы» за 360 000 евро
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/10/77762-vidnye

-lyudi
_____________________________________________________
Правильно, потому что эта та же самая шушера, которая образовалась в результате либералистических реформ.
Например, заместитель председателя Совета Безопасности России Б.А. Березовский был ещё и гражданином Израиля. Или обращался туда за гражданством. Не помню точно.



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  • # 20 | 10.09.2018, 15:56 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843

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