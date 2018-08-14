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Выборы: А националисты опять возбудились языком

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Активисты призвали избирателей требовать бюллетени на башкирском языке. Башкирская общественная организация "Башkорт" призвала избирателей требовать бюллетени на башкирском языке. 9 сентября в Башкортостане состоятся выборы депутатов в Государственное собрание (Курултай) республики.

Выборы: А националисты опять возбудились языком


Активисты башкирской общественной организации "Башkорт" в социальных сетях призвали избирателей требовать бюллетени на башкирском языке.

"Это ваше конституционное право. Случаи отсутствия бюллетеней на башкирском нужно фиксировать. В последние годы наблюдается практика игнорирования башкирского, ссылаясь на то, что бюллетени на башкирском никто не просит. Это будет своего рода капля в деле борьбы за башкирский язык", — сказано в обращении организации.

Выборы: А националисты опять возбудились языком


Напомним, 9 сентября в республике Башкортостан состоятся выборы депутатов в Госсобрание РБ (Курултай) шестого созыва. О том, почему башкирское национальное движение практически никого не выдвинуло в кандидаты в депутаты Госсобрания РБ, читайте здесь.

В 2016 году в Чебоксарах избирателя, потребовавшего бюллетень на чувашском языке, назвали "провокатором".

В Башкортостане избирательные бюллетени, как правило, печатаются на трех языках: русском, башкирском и татарском. При этом государственными языками республики объявлены лишь русский и башкирский язык. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 35,19% населения РБ составляют русские, 28,79% — башкиры, 24,78% — татары.






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  • Гость
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  • 1 | 10.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О каком выборе можно говорить, если этот тип не понимает язык своего государства, т.е. русский язык. Пусть он за свой счёт нанимает переводчика, не надо тратить деньги на бюллетени на другом языке



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8

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  • Гость
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  • 2 | 10.09.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А националисты опять возбудились языком
=========================
"Башкорт" давно пора переименовать в "Клуб любителей секса с использованием языка (Аутофелляции)"



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3

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  • Гость
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  • 3 | 10.09.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скольких же оппозиционеры оттолкнули от себя тем, что к ним примазались националисты, не в открытую, конечно, типо они за правду, а на самом деле, чтобы продолжать красть и жить в своё удовольствие. Потому что в районах правят воровство и кумовство. Многие вынуждены поддерживать власть, поскольку титульники устраивают в районах беспредел.



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4

  • # 4 | 10.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Эксперт
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  • 5 | 10.09.2018, 10:30 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,7
"Это ваше конституционное право"
_________________________
Всё верно. НО!
Ребята! Заранее сообщайте кому нужны бюллетени на БЯке в свои УИКи - и их вам подвезут в нужном количестве + небольшой запас. И в журнал учета избирателей в отдельную графу внесут пометку о том, что вам необходимо выдать бюллетени на БЯке. Учтите, что на РЯке вам уже не выдадут, ибо на вас не рассчитано.

Иначе - откуда на УИКах знают о ваших амбициях и сколько вас таких? А печатать лишний тираж, который потом еще и уничтожать нужно - не целесообразно. В конце-концов - это и мои деньги налогоплательщика.
А как известно: "Денег нет. Держитесь."



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2

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  • Гость
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  • 6 | 10.09.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Провокаторы - разжигают национальную рознь .



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5

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  • Участник
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  • 7 | 10.09.2018, 10:54 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843,3
Всегда говорил что это желтый сайт, к тому же прохамитовский и провластный сайт.
Шестерят Хамитову и республиканским властям.
Хозяина этого сайта и его шестёрок в лице "админа" и "экспертов" не возбуждают деяния или бездеятельность Хамитова и министров, деятельность местных властей, их траты денег в никуда, не возбуждает их местная коррупция.
И только несколько националистов их приводят в возбуждение. На протяжении нескольких лет.
Да отсосите у них и вся недолга.



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3

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  • Гость
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  • 8 | 10.09.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да нет, дорогуша, так не пойдёт. Прикидываешься шлангом? Вся коррупция в Башкирии от выкормышей рахимовского режима. А известно,что рахимов и сарбаев-националисты. Что, не было коррупции и вдруг появилась? Хамитов никого не увольнял, только нескольких титульных. Вся коррупция пустила корни при мортазле и именно они сейчас дерутся за свои кабинеты и должности. На народ плевали и вдруг вспомнили, когда от кормушки отлучили. Прикрываетесь народом, чтобы добиться своих целей и продолжать плевать на народ.



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6

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  • Участник
  •  
  • 9 | 10.09.2018, 11:26 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5814 | Рейтинг: -182,1
Да дайте им уж наконец бюллетени на башкирском! Люди по русски читать не умеют



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3

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  • Гость
  •  
  • 10 | 10.09.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в чем проблема? хотят на башкирском пусть на башкирском. хотят на татарском пусть получат на татарском, хоть на еврите



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1

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  • Гость
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  • 11 | 10.09.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько знаю башкир, большинство не были отличниками и одинаково плохо знают как русский, так и башкирский.



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4

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  • Гость
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  • 12 | 10.09.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уж вам сколько грантов дали, сейчас чего хотите, сколько ныть будете? Честным трудом копеечку заработать не пробовали?



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1

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  • Участник
  •  
  • 13 | 10.09.2018, 13:08 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843,3
8 | 10.09.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да нет, дорогуша, так не пойдёт. Прикидываешься шлангом? Вся коррупция в Башкирии от выкормышей рахимовского режима. А известно,что рахимов и сарбаев-националисты. Что, не было коррупции и вдруг появилась? Хамитов никого не увольнял, только нескольких титульных. Вся коррупция пустила корни при мортазле и именно они сейчас дерутся за свои кабинеты и должности. На народ плевали и вдруг вспомнили, когда от кормушки отлучили. Прикрываетесь народом, чтобы добиться своих целей и продолжать плевать на народ.
____________________________________________________
Дык, кто спорит?
Конечно при Муртазе расцвела коррупция.
А Хамитов белый и пушистый и совершенно не причём. Совсем не причём. Нигде и никогда.
Вы, впрочем, тоже не причём.
Если что, валите всё на меня.



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2

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  • Гость
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  • 14 | 10.09.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, ни при чём. И ничего ты с этим, базыга, сделать не сможешь. Имхо.



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1

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  • Гость
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  • 15 | 10.09.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов виноват, что вас всех не уволил, кто не по уму, а по знакомству пролазил на должности. Боялся лодку раскачивать. В этом, да, виновен.



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2

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  • Участник
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  • 16 | 10.09.2018, 13:59 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843,3
14 | 10.09.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да, ни при чём. И ничего ты с этим, базыга, сделать не сможешь. Имхо.
_______________________________________________
Что такое базыга и что такое имхо?
А ты, действительно, не причём.
И ничего делать я с этим не собираюсь.
Как там у Владимира Семёновича:
"...Значит в жизни ты был ни причём, ни причём!"

Вали всё на меня. Я причём. И притом. И при этом.



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3

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  • Участник
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  • 17 | 10.09.2018, 14:03 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843,3
15 | 10.09.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хамитов виноват, что вас всех не уволил, кто не по уму, а по знакомству пролазил на должности. Боялся лодку раскачивать. В этом, да, виновен.
_________________________________________________
А Вы, наверное, как раз-таки собирались по уму пролезть на должность, да Вас опрокинули.
И Вы, обиженный(ая) стали на этом сайте свою обиду выплёскивать.
Как там у кабаре дуэта:
"Я обиделась, я обиделась
Раз и навсегда."



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  • 18 | 10.09.2018, 14:10 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 713 | Рейтинг: +93,9
7 | 10.09.2018, 10:54 | Автор: Корней | На сайте

Хозяина этого сайта и его шестёрок в лице "админа" и "экспертов" не возбуждают деяния или бездеятельность Хамитова и министров, деятельность местных властей, их траты денег в никуда, не возбуждает их местная коррупция.
И только несколько националистов их приводят в возбуждение.
.......................................
Вспомнил по какому поводу были твои возбуждения.
Уместно или неуместно - только все в защиту башкир, ни одного о коррупции и о узурпации власти режимом Путина.



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  • 19 | 10.09.2018, 14:24 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843,3
18 | 10.09.2018, 14:10 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 710 | Рейтинг: +93,6

Вспомнил по какому поводу были твои возбуждения.
Уместно или неуместно - только все в защиту башкир, ни одного о коррупции и о узурпации власти режимом Путина.
___________________________________________________
Ха. А Вы, Виват, я так понимаю всё против коррупции и Путина?
Поделитесь, пожалуйста, что же Вы сделали против этих самых коррупции и Путина? Какие Вы предприняли шаги?
Или только на этом сайте втихушку попи.деть сподобились?



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  • 20 | 10.09.2018, 14:30 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 713 | Рейтинг: +93,9
Поделитесь, пожалуйста, что же Вы сделали против этих самых коррупции и Путина? Какие Вы предприняли шаги?
Или только на этом сайте втихушку попи.деть сподобились?
............................................

А ты сам как, ссышь попи.деть?
Решаешься только в защиту попранных "прав" своих соплеменников?



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