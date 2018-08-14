Выборы: А националисты опять возбудились языком

Активисты призвали избирателей требовать бюллетени на башкирском языке. Башкирская общественная организация "Башkорт" призвала избирателей требовать бюллетени на башкирском языке. 9 сентября в Башкортостане состоятся выборы депутатов в Государственное собрание (Курултай) республики.Активисты башкирской общественной организации "Башkорт" в социальных сетях призвали избирателей требовать бюллетени на башкирском языке."Это ваше конституционное право. Случаи отсутствия бюллетеней на башкирском нужно фиксировать. В последние годы наблюдается практика игнорирования башкирского, ссылаясь на то, что бюллетени на башкирском никто не просит. Это будет своего рода капля в деле борьбы за башкирский язык", — сказано в обращении организации.Напомним, 9 сентября в республике Башкортостан состоятся выборы депутатов в Госсобрание РБ (Курултай) шестого созыва. О том, почему башкирское национальное движение практически никого не выдвинуло в кандидаты в депутаты Госсобрания РБ, читайте здесь.В 2016 году в Чебоксарах избирателя, потребовавшего бюллетень на чувашском языке, назвали "провокатором".В Башкортостане избирательные бюллетени, как правило, печатаются на трех языках: русском, башкирском и татарском. При этом государственными языками республики объявлены лишь русский и башкирский язык. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 35,19% населения РБ составляют русские, 28,79% — башкиры, 24,78% — татары.