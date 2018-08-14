«Пенсию живым»: Митинг против пенсионной реформы в Уфе

Участники митинга против пенсионной реформы все-таки воплотили в жизнь задуманное. 9 сентября, в 14.00 на площадке возле ГКЗ «Башкортостан» собрались участники несанкционированного властями митинга против пенсионной реформы. По самым приблизительным подсчетам приехало не менее 500 человек разного возраста. Им раздали красные надувные шары, у многих в руках самодельные плакаты.Напомним, митинг организован штабом сторонников Алексея Навального в Уфе, они заявили в качестве места проведения своего мероприятия площадку возле ГКЗ «Башкортостан», которая не включена в перечень мест, разрешенных для проведения общественны событий.Как и было обещано, колонна направилась по тротуару в сторону Дома Правительства на улицу Тукаева.По пути к шествию стали присоединяться другие участники из числа прохожих.По дороге им попытался преградить путь сотрудник полиции. Руководитель штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева попыталась доказать ему, что митинг, по ее мнению, можно считать разрешенным, поскольку власти не предложили организаторам мероприятия никакой альтернативной площадки.После этого сотрудники полиции увезли Лилия Чанышеву с собой. А шествие продолжилось.***Девятого сентября десятки тысяч людей по всей стране вышли на улицы, протестуя против планов федерального правительства по повышению пенсионного возраста. Акции, организованные сторонниками Навального, прошли в 83-х городах, включая города всех регионов Поволжья.Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и 63-х — для женщин. Инициатива властей вызвала широкий резонанс, в стране прошли сотни акций протеста. В конце августа в своем телеобращении президент Владимир Путин предложил "смягчить" пенсионную реформу — повысить возраст выхода на пенсию для женщин на 5, а не на 8 лет.Наблюдатели отмечают, что телеобращение Путина может иметь обратный эффект на общественное мнение. Президент больших уступок не предложил, но подтвердил решимость властей провести реформу, взяв на себя личную ответственность. На акциях 9 сентября многие протестующие скандировали политические лозунги — "Путина в отставку!" или "Он нам не царь".На этот раз местные власти согласовали всего несколько заявок сторонников Навального на проведение акций. Интересно, что почти все положительные ответы властей были получены в небольших городах Приволжья — в Кирове, Чебоксарах, Березниках (Пермский край) и Кувандыке Оренбургской области. В Кирове активисты отмечают, что власти вообще впервые согласовали мероприятие сторонников Навального. Эти города объединяет ещё и то, что 9 сентября там не было масштабных выборов.Впрочем, щедрость местных властей в Поволжье этими городами и ограничилась. Во всех других городах организаторы акций получили отказы в согласовании или неприемлемые предложения по изменению формата акций. Например, в Перми организаторам предложили провести шествие на окраине города, на местном пляже.Тем не менее, штабы Навального в разных регионах заявили, что в соответствии с законом считают свои акции согласованными, и во многих городах протестные шествия прошли относительно успешно. Координатор самарского штаба Навального Егор Елашеев сообщил "Idel.Реалии", что шествие собрало, по его оценкам, 2,5 тысячи человек:— Прошли весь центр пешком, семь километров. Задержали всего троих и затем всех отпустили.Без серьезных происшествий прошли и протестные акции в Саратове и Нижнем Новгороде. Совсем иначе развивалась ситуация в других крупных городах Поволжья. В Казани, где на акцию вышли сотни протестующих, среди которых было много молодежи, полиция задержала 25 человек. Впервые за несколько лет в столице Татарстана для разгона протеста использовали вооруженные подразделения полиции. В Уфе было задержано не менее 17 человек.Член команды Навального в Перми Юрий Бобров сообщил "Idel.Реалии", что в протестной акции в городе приняли участие от 600 до тысячи человек.— Полиция устроила провокацию в конце нашего шествия, в результате протестующие на некоторое время перекрыли улицу, — сказал Бобров. По нашим данным, до 35 человек были задержаны, их отвезли в отдаленные отделы. Давно такого не было в нашем городе.По последним данным сайта "ОВД-Инфо", в Перми было задержано 48 человек, больше задержанных только в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Всего по стране задержали не менее 839 участников протестов в 33-х городах.Ещё до начала протестных шествий полиция задержала координаторов штабов и организаторов мероприятий в Уфе, Перми, Нижнем Новгороде, Саранске, Набережных Челнах и других городах.Накануне акций 9 сентября, по данным "ОВД-Инфо", в 20 городах России были задержаны не менее 48 человек. Оппозиционер Алексей Навальный был арестован на 30 суток ещё в конце августа. Его соратник Леонид Волков считает, что в этот раз волна превентивных арестов сторонников Навального была беспрецедентна, и что власти хотели таким образом запугать людей, но не смогли этого добиться.В Нижнем Новгороде координатор местного штаба Дмитрий Силивончик ещё 6 сентября получил 10 суток ареста за нарушение правил организации акции.В Казани в субботу задержали активиста Андрея Бояршинова, а в воскресенье суд приговорил его к 15 суткам ареста за повторное нарушение закона о митингах. Ещё раньше была задержана координатор казанского штаба Навального Эльвира Дмитриева. На нее был составлен протокол по ч.8 ст.20.2 за призывы участвовать в митинге. Активистку отпустили, суд состоится в понедельник, ей грозит до 30 суток ареста.В Саратове был задержан экс-координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин, его позже отпустили без составления протокола. Исполняющий обязанности координатора штаба Навального в Саратове Владимир Чарский рассказал "Idel.Реалии" накануне проведения акции, что власти скорее всего просто не знали, что Мурыгин уже не является координатором штаба.Судя по всему, волна давления на сторонников Навального не была напрямую связана с проходящими в регионах выборами. Например, в штабе Навального в Самаре, где в воскресенье выбирали губернатора области, нам сообщили, что "в отличие от большинства городов, у нас серьезного давления не было".В то же время в Перми, где выборы в воскресенье не проводились, силовики провели в субботу в штабе Навального "проверку", в ходе которой изъяли технику и задержали активиста как раз в тот момент, когда координатор штаба Наталья Вавилова комментировала ситуацию в разговоре с "Idel.Реалии":— Сейчас задерживают Сергея Ухова. Говорят, что за сопротивление законным требованиям сотрудников полиции, статья 19.3. Ранее к нам в штаб ворвались неизвестные люди в штатском, заломили руки Ухову и мне, у меня до сих пор болит плечо. Только после этого появились сотрудники следственного управления и сообщили, что будет "осмотр" в штабе.В большинстве российских регионов "пенсионные" протесты с самого начала распались на те, которые проводят КПРФ, сторонники Навального, "Справедливая Россия", профсоюзы и некоторые другие организации. Разные политические силы настороженно относятся друг к другу и не стремятся объединять усилия. В Поволжье в начале месяца уже прошли многочисленные митинги. В основном это были митинги КПРФ, представители которой принимали участие в выборах разного уровня 9 сентября.Во многих поволжских регионах сторонники Навального говорят, что местные коммунисты вполне системные и тесно общаются с региональными властями. Акции КПРФ они считают "спойлерскими". Впрочем, есть и другие примеры. В Саратове, по словам Владимира Чарского, часть их активистов даже были заняты наблюдением на довыборах в Госдуму, в которых участвует кандидат от КПРФ. "Я выступил 2 сентября на акции КПРФ, пригласил всех выходить 9 сентября, а они приглашают нас снова выйти 22-го числа, перед новым чтением законопроекта", — сказал Чарский.Как бы то ни было, последние протесты против пенсионной реформы, в том числе в Поволжье, стали яркой иллюстрацией возросшей социальной напряженности в стране. Согласно последнему опросу Левада-Центра, значительно выросла за последнее время обеспокоенность людей ростом цен, обнищанием населения и безработицей. После выборов 9 сентября это может отразиться и на политике в некоторых регионах. Например, в Иркутской области и Забайкальском крае "Единая Россия", по предварительным данным, проигрывает выборы в региональные заксобрания. Это тревожный сигнал для российских властей, если учесть, что по данным того же Левада-Центра, число россиян, готовых принять участие в протестах, достигло небывалых 53%.