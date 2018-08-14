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Хамитов: Выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке

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Рустэм Хамитов выступил в ходе селекторного совещания Дмитрия Медведева в руководителями российских регионов. Сегодня, 10 сентября, в рамках селекторного совещания, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев, как председатель партии «Единая Россия», глава Башкирии Рустэм Хамитов отчитался о ситуации в нашей республике.

Хамитов: Выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке


- У нас всё нормально прошло сегодня. Как всегда, Башкортостан активно работал в части проведения выборов, - сообщил Рустэм Хамитов. - У нас неплохие результаты. Явка около 50 процентов. Из 3 млн избирателей 1,5 млн пришли на избирательные участки. Сейчас обработано 27 процентов бюллетеней. «Единая Россия» побеждает с результатом 61 процент.

Более подробно глава Башкирии поделился собственными впечатлениями от голосования при помощи комплекса обработки избирательных бюллетене (КОИБ).

- Сам тоже лично голосовал, посмотрел, что это за аппарат. Интересно. Там всё очень просто, легко. В Уфе КОИБами охвачено 95 процентов наших избирательных участков. Более половины избирателей проголосовали через КОИБы, - отметил Рустэм Хамитов. - Это говорит о том, что выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке. Ну и результат, конечно, тоже будет честным.

Речь шла не только о голосовании по партийным спискам, но и о выборах депутатов по одномандатным округам.

- Наши одномандатники хорошо поработали. В большинстве из 55 округов побеждают представители и выдвиженцы «Единой России», - доложил глава Башкирии. - Уже точно понятно, что более 40 округов мы выиграем. Так что всё прошло нормально, достойно и с хорошим результатом. Настроение у нас тоже хорошее. Спасибо!

Напомним, Дмитрий Медведев высоко оценил ход выборов в Госсобрание в Башкирии.

– Судя по предварительным данным, результаты весьма и весьма приличные, достойные, – сказал Дмитрий Медведев. – Так что мы вас поздравляем с проведением избирательной кампании и желаем успехов.

9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

МКС
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  • 1 | 10.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Врет как дышит.



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  • 2 | 10.09.2018, 10:15 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,7
У нас всё нормально прошло сегодня.
_____________________________________

«Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»
«Жизнь Клима Самгина» М.Горький 1927г.



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  • 3 | 10.09.2018, 10:22 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35098 | Рейтинг: +5822,3
Рустэм насквозь фальшивый и продажный. Как и его белоснежная новая вставная челюсть!



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  • 4 | 10.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая фальшивая страна , как ЛЖИВО и БЕССОВЕСТНО руководство по всей вертикали власти !
И кто поверит , этим ПУСТОЗВОНАМ ?



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  • 5 | 10.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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На моём участке победили коммунисты , а явка - 15 % Самый типичный рядовой участок в Уфе . Делайте вывод !



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  • 6 | 10.09.2018, 11:12 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,7
"Честные выборы". Якутск. Женщина обнаружила, что за нее проголосовал кто-то другой. Что ходит народ, что не ходит, все равно победит ЕР, согласно линии путлеровского режима.

https://twitter.com/stignic/status/1038803253343989761



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  • 7 | 10.09.2018, 11:23 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5814 | Рейтинг: -182,1
Ну то, что выборы прошли спокойно, это правда. Никто никому морду не бил. Явных вбросов не было. Иначе бы давно выложили в интернет. И по поводу явки правда. Слабая была явка, факт. Но деревенские как всегда выборы вытянули. Опять же факт.



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  • 8 | 10.09.2018, 11:37 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2782 | Рейтинг: -268,9
Преступная клика опять захватила власть в попуасии. Попуасы сами виноваты - ничего делать не хотят, ждут манны небесной.



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  • 9 | 10.09.2018, 11:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1867 | Комментарии: 60763 | Рейтинг: +12257,7
Как сообщает «Медиакорсеть», по предварительным подсчетам в Госсобрании республики шестого созыва, мандаты распределятся следующим образом:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 79;
«КПРФ» — 15;
«ЛДПР» — 7;
«Справедливая Россия» — 5;
«Патриоты России» — 2;
РЭП «Зеленые» — 1;
Самовыдвиженцы — 1.
__________________________
Лживые цифры, заранее согласованные. Хрюшке на заметку))))
Сходил за хлебушком?!



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  • 10 | 10.09.2018, 12:06 | Автор: xrul
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ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 79;
«КПРФ» — 15;
---------------
Поверить в это могут только недоразвитые.

Если воры видят, что папуасам пох на свою жизнь и жизнь своих детей: на выборы и митинги не ходят, агитацией не занимаются, результаты не контролируют, даже общедомовое собрание для решения элементарных бытовых вопросов, собрать невозможно, то почему воры должны о них беспокоиться ? Они же воры, а не благотварители.

Пора уже быть поактивнее, товарищи папуасы.



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  • 11 | 10.09.2018, 12:11 | Автор: Кухарка | На сайте
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Пора уже быть поактивнее, товарищи папуасы.
______________________________
Через телевизоры пуйло распыляет ОВ(отДУРяющее вещество) Durachok. Хрюша успешно заражён, как и остальные 86%...



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  • 12 | 10.09.2018, 12:16 | Автор: Кухарка | На сайте
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На избирательных участках, где в комиссиях работали журналисты, результаты выборов отличаются от итогов по округу

Анализируя предварительные результаты на выборах в Курултай Башкирии в отдельно взятом 13-м Вокзальном округе, можно обнаружить ряд особенностей.

На избирательных участках 371, расположенном в 96-м лицее по улице 50-летия Октября, 7а, и 358, который находится в 26-й школе на улице Подвойского, 7, результаты похожи и лидеры одни и те же.

По одномандатному округу побеждает Фаниль Хамитов от КПРФ, набрав 33% на 371-м и 29% на 358-м. У единороса Рината Зайнуллина 15% и 23% соответственно. По партийным спискам также лидирует КПРФ на обоих УИКах, набирая 33% и 29%. «Единая Россия» на втором месте с 25% на обоих участках. Кроме того, что участки принадлежат к одной Территориальной избирательной комиссии Советского района, их объединяет то обстоятельство, что членами их комиссий и одновременно операторами КОИБов являются журналисты.
На улице 50-летия Октября работал шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» Руслан Валиев, на улице Подвойского — корреспондент газеты «Коммерсант в Башкортостане» Дарья Кучеренко. Явка избирателей на обоих участках не превысила 16% при сравнимом количестве граждан, включённых в списки.

Если сравнивать результаты на участке 371 с цифрами, полученными соседними комиссиями, также работающими в районе Центрального рынка, картина меняется. УИК 417, расположенный на противоположной четной стороне улицы 50-летия Октября в здании поликлиники, насчитал по партийным спискам за «Единую Россию» 51%, за КПРФ — 15%, по одномандатному округу здесь с большим отрывом также выигрывает представитель партии власти — у Рината Зайнуллина здесь 55%, у коммуниста Фаниля Хамитова всего 17%.
На участке 370 по улице Цюрупы, 126 в здании БашНИПИНефть, который расположен также в шаговой доступности от УИКа 371, где работал Руслан Валиев, результаты Единой России ещё более убедительны — 63% по единому округу и 69% у одномандатника Рината Зайнуллина, КПРФ здесь набирает 12%, а ее кандидат Фаниль Хамитов — 11,5%. Отметим, что официальная явка на участках, где выиграла «Единая Россия», значительно выше — на 417-м — 25%, на 370-м — 40%.

Ещё один участок с номером 363 в том же районе города, расположенный в центре занятости населения на бульваре Ибрагимова, 47/1 и по явке, и по результатам оказался близок к итогам участков, где работали журналисты.

На участок пришли около 16% избирателей и отдали победу по партийным спискам и одномандатному округу партии КПРФ.

Что касается общего результата округа, то он практически идентичен цифрам, полученным на участках, где выиграла выборы «Единая Россия» — 51% за партию и 50% за Рината Зайнуллина.



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  • 13 | 10.09.2018, 12:21 | Автор: xrul
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16 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1867 | Комментарии: 60750 | Рейтинг: +12256,9
На избирательных участках, где в комиссиях работали журналисты, результаты выборов отличаются от итогов по округу
------------------
Ну вот, это ещё раз подтверждает мои слова о том, что надо участвовать и контролировать.



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  • 14 | 10.09.2018, 12:26 | Автор: xrul
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Можно смело утверждать, что Куха, Юнг, Турка и др. несознательные граждане отдали свой голос за ЕР. Они по тупости своей совершенно не понимают, что происходит.

Поэтому их смело можно назвать - пуйлососы.



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  • # 15 | 10.09.2018, 12:26 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843,3

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  • # 16 | 10.09.2018, 12:29 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11290 | Рейтинг: -1843,3

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  • 17 | 10.09.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите, мне одному кажется, что ЕР по своим делам и законам- типичная правая партия на службе у олигархов?



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  • 18 | 10.09.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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11:11 10/09/2018 0 284
«Единая Россия» в Башкирии победила по единому избирательному округу
Все материалы сюжета Выборы 9 сентября 2018 года в Башкирии
Партия власти ухудшила свой результат 2013 года


Единая Россия
Уфа, 10 сентября - АиФ - Уфа.
По предварительным данным, представленным Центризбиркомом Башкирии 10 сентября, «Единая Россия» на выборах депутатов регионального заксобрания получила по партийным спискам 58,33% голосов избирателей.

На выборах 2013 года депутатов Госсобрания республики единороссам удалось получить чуть более 76% голосов.

На втором месте КПРФ – 18,76%. На третьем – ЛДПР с 9,95% голосов. Впервые в республиканский парламент проходит «Справедливая Россия». За партию проголосовало 5,49% избирателей. 3,96% набрали «Патриоты России», 1,98% - «Зелёные».



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  • 19 | 10.09.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Ой, горбихруль, какой же ты не дальновидный.

Коль нет веры башцику, то какой смысл вообще ходить на выборы?

Коль нет графы против всех- какой смысл вообще ходить на выборы?
Коль депутаты в Башкирии якобы "покупают" свои мандаты, то какой смысл ходить на выборы?

Коль депутаты не считают нужным отчитываться о своем нажимании кнопок- то какой смысл ходить на выборы?

Коль нет возможности исправить свою же ошибку и отозвать депутата или главу региона из власти- какой смысл ходить на выборы?

Коль в 21 веке, веке цифровых технологий, избирателей вынуждают голосовать подписями и крестиками в тоннах дорогущих бумажек из "подпольных" типографий, но не электронными подписями или соцномерами в автоматах или не выходя из дома, работы или транспорта-то какой смысл вообще ходить на выборы.



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  • 20 | 10.09.2018, 13:30 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35098 | Рейтинг: +5822,3
14 | 10.09.2018, 12:26 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2782 | Рейтинг: -268,8
Можно смело утверждать, что Куха, Юнг, Турка и др. несознательные граждане отдали свой голос за ЕР. Они по тупости своей совершенно не понимают, что происходит.
Поэтому их смело можно назвать - пуйлососы.

===================Можно смело утверждать, что хрюн= хуеплёт!



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