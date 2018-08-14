- У нас всё нормально прошло сегодня. Как всегда, Башкортостан активно работал в части проведения выборов, - сообщил Рустэм Хамитов. - У нас неплохие результаты. Явка около 50 процентов. Из 3 млн избирателей 1,5 млн пришли на избирательные участки. Сейчас обработано 27 процентов бюллетеней. «Единая Россия» побеждает с результатом 61 процент.
Более подробно глава Башкирии поделился собственными впечатлениями от голосования при помощи комплекса обработки избирательных бюллетене (КОИБ).
- Сам тоже лично голосовал, посмотрел, что это за аппарат. Интересно. Там всё очень просто, легко. В Уфе КОИБами охвачено 95 процентов наших избирательных участков. Более половины избирателей проголосовали через КОИБы, - отметил Рустэм Хамитов. - Это говорит о том, что выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке. Ну и результат, конечно, тоже будет честным.
Речь шла не только о голосовании по партийным спискам, но и о выборах депутатов по одномандатным округам.
- Наши одномандатники хорошо поработали. В большинстве из 55 округов побеждают представители и выдвиженцы «Единой России», - доложил глава Башкирии. - Уже точно понятно, что более 40 округов мы выиграем. Так что всё прошло нормально, достойно и с хорошим результатом. Настроение у нас тоже хорошее. Спасибо!
Напомним, Дмитрий Медведев высоко оценил ход выборов в Госсобрание в Башкирии.
– Судя по предварительным данным, результаты весьма и весьма приличные, достойные, – сказал Дмитрий Медведев. – Так что мы вас поздравляем с проведением избирательной кампании и желаем успехов.
9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.
МКС
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Хамитов: Выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке
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