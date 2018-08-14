Точка кипения. Дважды в одну трубу

Второй подряд ранее согласованный митинг против «пенсионного грабежа» в Петербурге на площади Ленина у Финляндского вокзала под угрозой срыва.Официальная версия — из за прорыва трубы на площади и необходимости проведения ремонтных работ.Сперва сообщалось, что работы закончат к 13 сентября — это позволило властям фактически сорвать митинг сторонников Навального, назначенный на 9 сентября. Это обернулось массовыми задержаниями — в полиции оказалось более 600 человек.Теперь заявлено, что работы закончат только к 30 сентября — между тем, на 16 сентября назначен митинг объединенной оппозиции, куда вошли практически все, от «Яблока», «Парнаса» и «Открытой России», до «эсеров», «Партии роста» и даже ЛДПР. Готовы присоединиться и коммунисты.Лукавство властей очевидно: место аварии находится в одном конце площади, а место, где запланированы митинги — в противоположном. Более того, на сайте «Водоканала» написано, что работы по ликвидации аварии проводятся на проезжей части и, следовательно, никак не затрагивают согласованное место проведения митингов.Однако, Смольный, не имея законной возможности отменить ранее выданное согласование, в обоих случаях — как с 9-м, так и с 16-м сентября, — уведомляет организаторов о «невозможности проведения публичной акции» по соображениям безопасности. Мол, там, где работает спецтехника, проводить митинги нельзя. Площадь наглухо огорожена, хотя работы ведутся только в одном ее углу.Оргкомитету объединенной оппозиции предложили (как и ранее сторонникам Навального) перенести митинг в Удельный парк.Оргкомитет категорически оказался, и потребовал или прервать ремонтные работы на время митинга, или предоставить равноценную площадку в центре Петербурга.В случае отказа члены оргкомитета (в том числе, целая группа депутатов Законодательного Собрания от оппозиционных фракций) заявили, что готовы выйти в центре города на несанкционированную акцию. Но не отправляться на окраину.Под угрозой, кстати, и митинг коммунистов, запланированный на той же площади 22 сентября.Чем объясняется паника, вдруг охватившая Смольный (сперва всем согласовали митинги, а потом стали их срывать) — сказать трудно.Скорее всего, поступила команда из Москвы — держать и не пущать.Не допустить публичного возмущения тысяч людей людоедскими «пенсионными» планами президента и правительства.Сделать вид, что все хорошо. Все довольны и поддерживают указанные планы — особенно, после дарованных президентом послаблений.Однако, второй подряд скандал — когда митинг сперва согласовывают, а потом фактически отменяют согласование, — может выйти боком Смольному.Организаторы отступать не намерены. Депутаты, входящие в оргкомитет, намерены требовать срочной встречи с губернатором Георгием Полтавченко.Конечно, можно опять всех разогнать и всех задержать. И посадить на 10-15 суток.Но если в спецприемнике для арестованных на Захарьевской окажутся пять из шести фракций городского парламента (все, кроме верных единороссов) — это будет скандал уже не городского, а российского масштаба.Между тем, через год — выборы губернатора Петербурга.И, судя по только что состоявшимся выборам в регионах, корабль единороссов начинает давать ощутимые течи, наткнувшись на «пенсионные скалы».