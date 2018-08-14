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Вперед к темному будущему

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Ещё вчера вечером многие обозреватели и эксперты отметили резко ухудшившиеся результаты «партии власти», которые она показала на прошедших региональных выборах, связав их с продолжающимися экономическими трудностями, и, разумеется, с инициированной властями пенсионной «реформой».

Вперед к темному будущему


С этим в общем и целом можно согласиться – как и с тем, что впереди российскую политическую систему ждут непростые времена, – но я хотел бы отметить ещё один, не менее интересный, тренд.

Заключается он в том, что три из четырех регионов, в которых Кремль не смог провести утверждённых и уже активно командующих (давно или недавно) «вверенными» им территориями кандидатов в губернаторы, расположены либо на Дальнем Востоке (Хабаровский и Приморский края), либо на юге Восточной Сибири (Хакасия) (в Амурской области кандидат «Единой России» победил с небольшим преимуществом). В местных парламентах «партия власти» резко сократила свое представительство, а в некоторых – утратила ещё не так давно казавшееся гарантированным большинство. На мой взгляд, все эти события (не надо к тому же забывать о победе – пока единственной в своём роде – кандидата от КПРФ С.Левченко во втором туре выборов губернатора Иркутской области в 2015 г.) являются зримым подтверждением порочности той стратегии «поворота на Восток», которая декларируется в России на протяжении последнего десятилетия.

«Подъём Дальнего Востока – это наш национальный приоритет на весь XXI век» – заявил в своё время В.Путин. И из Кремля, наверное, ситуация виделась именно так. В регионе были реализованы одни из самых крупных инвестиционных проектов последних лет – от «реновации» Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 г. до строительства космодрома «Восточный» и пока ещё только планируемого моста на Сахалин. Было создано специальное Министерство по развитию Дальнего Востока, помпезно запущен Восточный экономический форум, регулярно посещаемый президентом, разработана программа по наделению граждан «дальневосточным гектаром», приняты нормативные акты о создании свободного порта во Владивостоке – но ничто не помогло ни остановить отток населения из региона, ни сократить разрыв с соседними Китаем и Японией, ни существенно повысить качество жизни местных жителей.

Причин, на мой взгляд, две.

С одной стороны, «поворот на Восток» был вынужденным. До сих пор я не вижу стратегии, которая бы рассматривала российский Дальний Восток как территорию, открытую к развитым странам (а ведь как раз на Канаду, США и Японию стоило бы ориентироваться, если речь идёт действительно о Востоке, а не о Юге, каковым в отношении России является Китай). В Кремле забыли, что Земля круглая (или, может быть, уверовали в обратное под влиянием попов), и попытались искать Западу альтернативу на Востоке. А так как конфликт с Западом был обусловлен политическими факторами, но и сотрудничество с Востоком оказалось предельно политизированным – и потому нерациональным. Оно свелось по сути к активизации отношений с Китаем, который уверенно навязывает России выгодные ему направления и формы сотрудничества и сосредоточилось в той же сырьевой и энергетической сферах, которые были и остаются важнейшими и в нашх отношениях с Европой. Показушные тусовки – типа той, на которую на этой неделе съезжаются «Владимир Путин и все-все-все», включая самого Ким Чен Ына – заменили реальные дела, и пока самые амбициозные проекты (от того же «Восточного» до завода «Звезда») не показывают ожидавшейся динамики. Большинство из них реализуются на территории региона, повторю ещё раз, исходя из чисто политических, а не экономических, соображений.

С другой стороны, жители региона всё отчётливее осознают, что он становится своего рода прокладкой между Россией и Китаем; начиная с 2009 г. в рамках сотрудничества с нашим «лучшим другом» было запущено множество добывающих производств, и ни одного обрабатывающего. Варварски вырубаются леса; модернизация железных дорог идёт с расчётом на увеличение экспорта угля; электроэнергия порой отпускается в КНР ниже себестоимости. Китай заинтересован в использовании России, но не в её развитии: крупнейшая индустриальная держава мира не имеет поводов содействовать созданию на своей северной границе новых индустриальных центров. В результате сегодня российский экспорт в Китай является сырьевым даже в большей мере, чем в тот же Европейский Союз. Именно этот момент, как мне кажется, всё яснее демонстрирует, что Россия не сможет в рамках избранной ею «стратегии» модернизировать этот регион за всё начавшееся столетие – и понимание такого положения дел явно играет на руку ЛДПР с её будоражищими, но голословными призывами «подняться с колен», и КПРФ, обращающейся к советскому времени, когда эта часть страны развивалась довольно высокими темпами и на основе относительно чётких программ и планов. Вряд ли, конечно, смена местных руководителей сможет что-то изменить, но причины неудач «партии власти» в регионе, который находится гораздо ближе к самому динамичному в экономическом аспекте региону мира, чем к самой передовой в «выпекании смыслов», но не производству полезных вещей, Москве выглядят достаточно понятными.

Россия не так повернула на Восток. Её рулевой руководствовался показаниями компаса, под которым лежало что-то даже более весомое, чем топор из «Пятнадцатилетнего капитана». И теперь на судне, идущем неизвестно куда, похоже, зреет матросский бунт…

Владислав Иноземцев, д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества






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  • 1 | 11.09.2018, 10:27 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35111 | Рейтинг: +5822,9
Власти даже выгоден такой курс рубля . В бюджет закладывались цены за нефть по 40 дол.Сейчас курс- 70 дол. Бюджет переполнен деньгами .Обменять приходящую валюту в рубли -конечно выгоднее по максимально высокому курсу доллара .
Парадокс :собственная власть -против собственной валюты . Впрочем они давно уже не рассматривают Россию как свою страну , все активы у чиновников в валюте , хранятся за границей , дома , яхты и прочее - тоже там же , семью тоже за границей .Ну и зачем им напрягаться и пытаться что то изменить к лучшему здесь ?



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  • 2 | 11.09.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юра в чем прав Евгений Федоров депутат ГД от ЕР лидер НОД так в том что Мы ошибочно называем правительством оккупационную администрацию .Вывод Мы живем в оккупации . А силовые структуры при криптократии -каратели.Юра если Я не прав поправь Меня.



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  • 3 | 11.09.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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"... КПРФ, обращающейся к советскому времени, когда эта часть страны развивалась довольно высокими темпами и на основе относительно чётких программ и планов.

Вряд ли, конечно, смена местных руководителей сможет что-то изменить..."

------------------------

В этих словах и признание эффективности советского планирования, и признание неэффективности кадровых замен при сохраняющейся нынешней СИСТЕМЕ.



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  • 4 | 11.09.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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" А силовые структуры при криптократии -каратели."

---------------------

"Криптокра́тия или, в одном из значений термина, теневое правительство — представление, согласно которому власть фактически принадлежит группе лиц, не афиширующих свою истинную роль в обществе и осуществляющих управление тайно."



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Юра как был прав Мао проведя культурную революцию. Замена зажравшейся парт номенклатуры помогла Китаю занять через некоторое время лидирующие позиции в экономике да и в качестве жизни граждан в мире. Если Я не прав поправь Меня Матерый. Нам бы в России культурную революцию сажем Толкачева Костю поднимать сельское хозяйство скажем в Магаданской области качестве крестьянина лет этак на 5 -исправление трудом. Видишь Юра Я не кровожадный.и против обнуления социальных паразитов .



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  • 6 | 11.09.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РФ совершенно неверная экономическая политика! Вернее вся экономическая политика заточена на обогащение олигархов, распродающих природные богатства, а не на развитие и процветание страны и её народа! Очень Опытный



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  • 7 | 11.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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1-ому
Вам Путин устами своего папика Чубайса заявил что на Земле достаточно 2 млрд населения. Они уже провели научные изыскания показавшие что самые удобные люди это жители Индии. В кастовой системе нищий у дороги даже не мечтает просить милостыню у АЗС или у религиозных учреждений,..
5-ому
Сталин плохой потому что не смог ввести цивилизованную Конституцию и провести свободные выборы с допуском всех кандидатов включая беспартийных. Партхозноменклатуру он ненавидел, и она испугавшись устроила 1937...1938 годы, Сталин использовал это против верхушки. Злодеяний совершено много всеми.
Вот теперь гнилоЯблочники проявляют возмущение по поводу уничтожения учётных карточек репрессированных закрытым приказом. Вот такая гниль у них собралась, кому они нужны! Поэтому Путин свет очей наших! Уря!



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  • 8 | 11.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...а не на развитие и процветание страны и её народа! Очень Опытный".

---------------------------

Кто виноват - не вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ? - вот вопрос вопросов.



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  • 9 | 11.09.2018, 12:24 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2788 | Рейтинг: -269,1
Кто виноват - не вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ? - вот вопрос вопросов.
-----------------------
Для начала, стать активным гражданином.



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  • 10 | 11.09.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 11.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...а не на развитие и процветание страны и её народа! Очень Опытный".

---------------------------

Кто виноват - не вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ? - вот вопрос вопросов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__Это извечный российский вопрос! При этой власти ничего сделать нельзя, так как у них другие приоритеты! Выводы делайте сами! Очень Опытный



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  • 11 | 11.09.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...При этой власти ничего сделать нельзя... Выводы делайте сами! Очень Опытный"

---------------

Ну спасибо. Утешил. А не пора ли, друзья мои, замахнуться нам на Карла, понимаете ли, нашего Маркса?



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  • 12 | 11.09.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 11.09.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...При этой власти ничего сделать нельзя... Выводы делайте сами! Очень Опытный"

---------------

Ну спасибо. Утешил. А не пора ли, друзья мои, замахнуться нам на Карла, понимаете ли, нашего Маркса?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Его-то за что? Поближе что ли никого нет? Очень Опытный



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2 | 11.09.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юра в чем прав Евгений Федоров депутат ГД от ЕР лидер НОД так в том что Мы ошибочно называем правительством оккупационную администрацию .Вывод Мы живем в оккупации . А силовые структуры при криптократии -каратели.Юра если Я не прав поправь Меня.
=============================
о,брат,о Брат, товарищ Яров!
тут болтали что Ты якобы умер,но Ты оказывается жив!
это радостный день,что Ты в здравии находишься, будь здоров,живи долго!!!



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  • 14 | 11.09.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Центральным пунктом теории Маркса, сохраняющим свою актуальность до настоящего времени, является его концепция отчуждения человека от продуктов его собственного труда, отчуждения человека от его собственной сущности и превращение его в капиталистическом обществе в винтик производственного процесса.



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  • 15 | 11.09.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весть летит во все концы:
Вы поверьте нам, отцы -
Будут новые победы!
Встанут новые бойцы!

И вновь продолжается бой!
И сердцу тревожно в груди...
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!



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  • 16 | 11.09.2018, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть приходят китаезы .Хоть будет работа и новая бытовая техника. А лес - да х.у.й с ним,новый вырастет .



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  • 17 | 11.09.2018, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 11.09.2018, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть приходят китаезы .Хоть будет работа и новая бытовая техника. А лес - да х.у.й с ним,новый вырастет .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Пока новый лес расти будет, для тебя гроб сколотить не из чего будет! Или тебя в подкоп? Очень Опытный



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