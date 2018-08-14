По неофициальным данным, в момент задержания ему передавалось более 5 млн руб. «Разработка велась больше года»,— сказал собеседник “Ъ-Уфа”.
По этому же делу, по информации другого собеседника “Ъ-Уфа”, якобы был задержан депутат горсовета Уфы, предприниматель Вадим Рамазанов.
Связаться с ним пока не удалось.
В прокуратуре Башкирии подтвердили информацию о задержании прокурора Советского района, сообщив, что оно проводилось сотрудниками УФСБ по согласованию с генпрокуратурой России. «Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры»,— заверили в ведомстве.
ФСБ расчищает авгиевы конюшни в Башкирии
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