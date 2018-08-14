ФСБ расчищает авгиевы конюшни в Башкирии

В Уфе сегодня по подозрению в получении крупной взятки задержан районный прокурор, сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. По его данным, в силовых ведомствах обсуждается задержание прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.По неофициальным данным, в момент задержания ему передавалось более 5 млн руб. «Разработка велась больше года»,— сказал собеседник “Ъ-Уфа”.По этому же делу, по информации другого собеседника “Ъ-Уфа”, якобы был задержан депутат горсовета Уфы, предприниматель Вадим Рамазанов.Связаться с ним пока не удалось.В прокуратуре Башкирии подтвердили информацию о задержании прокурора Советского района, сообщив, что оно проводилось сотрудниками УФСБ по согласованию с генпрокуратурой России. «Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры»,— заверили в ведомстве.