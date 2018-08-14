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ФСБ расчищает авгиевы конюшни в Башкирии

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В Уфе сегодня по подозрению в получении крупной взятки задержан районный прокурор, сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. По его данным, в силовых ведомствах обсуждается задержание прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.

ФСБ расчищает авгиевы конюшни в Башкирии


По неофициальным данным, в момент задержания ему передавалось более 5 млн руб. «Разработка велась больше года»,— сказал собеседник “Ъ-Уфа”.

По этому же делу, по информации другого собеседника “Ъ-Уфа”, якобы был задержан депутат горсовета Уфы, предприниматель Вадим Рамазанов.

Связаться с ним пока не удалось.

В прокуратуре Башкирии подтвердили информацию о задержании прокурора Советского района, сообщив, что оно проводилось сотрудниками УФСБ по согласованию с генпрокуратурой России. «Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры»,— заверили в ведомстве.






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  • Гость
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  • 1 | 11.09.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задержали -и сразу надо в ливневой колодец вниз головой .!!! А рядом растяжку-СМОТРИТЕ-ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ



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  • 2 | 11.09.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы ребята из ФСБ!!!



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  • 3 | 11.09.2018, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35111 | Рейтинг: +5822,9
Всё прогнило. Скорей бы всё кончилось!



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  • 4 | 11.09.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ворья так много, в самой прокуратуре республики есть прокурор Крупнов Юрий Геннадьевич, берёт взятки.



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  • 5 | 11.09.2018, 10:39 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35111 | Рейтинг: +5822,9
Ч.6 ст.290 УК РФ - штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

===============Сажать не надо. Надо предложить штраф стократный, т. е .500 лимонов. И пусть друганы и родственники скидываются .



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  • 6 | 11.09.2018, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35111 | Рейтинг: +5822,9
Практика внесудебных расправ была временно приостановлена в результате крушения коммунистического проекта и последовавшего распада Советского Союза в конце 1980-х и начале 1990-х. Ее возобновлению в Российской Федерации предшествовало принятие 5 июля 2006 года поправки к закону "О Федеральной службе безопасности" о наделении президента РФ правом использовать подразделения спецназначения органов ФСБ "против находящихся за пределами РФ террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопасности РФ". Естественно, что это право было незамедлительно распространено не только на "за рубеж", но и внутри страны, и не только на реальных террористов, но и вообще на "врагов" режима, "угрожающих безопасности РФ".

Об этом читайте в публикации:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491



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  • 7 | 11.09.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не делился - факт. И в Кировском есть тенденция такая но Они похоже делятся а ФСБ очки набрало в духе времени.



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  • 8 | 11.09.2018, 11:17 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35111 | Рейтинг: +5822,9
Путин 3 сентября - за два дня до объявления Скотланд-Ярда о подозреваемых "агентах ГРУ" - подписал указ, который меняет список сведений, составляющих государственную тайну. В перечень секретных данных добавили новый пункт: "Сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав названных органов". Ранее секретными считались только сведения о кадровых разведчиках.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/10sep2018/boshpet.html



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  • 9 | 11.09.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно пора расчистку провести в республике. Все коррупционеры много лет живут совершенно безмятежно, наслаждаясь жизнью. Позорники.



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  • 10 | 11.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прокуратуре республики идут тихие войны. Логинов и Бикбулатова- давно забыли о предназначении своей профессии, только и занимаются протежированием.



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  • 11 | 11.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 11.09.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Молодцы ребята из ФСБ!!!
=== которые? Что неудавшееся учения в Рязани проводили? Которые стали богачами ни с того, ни с чего?
Или молодёжь подросшая коей ничего не досталось, - они то понимают, почему у тех "всё", а у них только зарплата!
А может молодец служивый майор с пенсии вырвавшийся в главнюки КГБ? У которого спад рождаемости 2017 на 10,7% по РФ и 12% в первом полугодии 2017, а на 26.06.2018 на 616 младенцев меньше уродилось чем за тот же период 2017?
Так кто же ????????? А может им народец плохой достался?



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  • 12 | 11.09.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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У меня большие сомнения в том, что это дело дойдёт до суда, а если случайно дойдёт, то наказание будет не существенным или подоспеет какая-нибудь амнистия! Очень Опытный



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11 | 11.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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молодец служивый майор с пенсии вырвавшийся в главнюки КГБ? У которого спад рождаемости 2017 на 10,7% по РФ и 12% в первом полугодии 2017, а на 26.06.2018 на 616 младенцев меньше уродилось чем за тот же период 2017?Так кто же ????????? А может им народец плохой достался?
==========================
размышлял что бы это значило,даже чай остыл



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  • 14 | 11.09.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Пора бы и в районе в сельсовета пригорода порядок навести.
Распоряжаются землями как со своими.



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  • 15 | 11.09.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодцы Кушнаренковцы и тут ваши первые, заехал на этрй неделе в Кушнаренково это просто капец был Юсупов у него хоть немного был порядок, а сейчас бардак куда смотрят власти республики хрен его знает кто небудь откройте глаза Хамитову или разбудите его .



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  • 16 | 11.09.2018, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Господин Зайнетдинов Азат начальник ОМВД РФ по Кушнаренковскому району РБ наконец освободился от чар Шайнурова Альберта и позволил своим подчинённым возбудить 10 сентября 2018 года уголовное дело в отношении якобы оппозиционера, правдоискателя сразу по двум статьям УК РФ, то есть ст. 167, ст. 119 за ущерб Рамазанову Р. Теперь бизнесмену мелкого пошиба придётся отвечать по закону и возможно раскошелиться на энную сумму.
Бывший судебный пристав нашего района, разбогатевший на рейдерском захвате имущества обанкроченного Райпо и Сельхозтехники ряда других предприятий, говорят сейчас зарабатывает на знакомстве с ФСБэшником Ежовым Александром.
Чекисту подгоняют действительно совершившего проступок гражданина, на него заводится дело. Затем откуда-то на горизонте появляется юрист Альберт Шайнуров, иногда с сыном Айдаром тоже юристом. Гражданину предлагают свои услуги отмазать от дела, получают вознаграждение и по слухам делятся с Сан Санычем Ежовым. Пока их «бизнес» вроде идёт успешно. Шайнуров со всей семьёй отдыхает за бугром на берегу Эгейского моря. Симбиоз их никто пока не прерывает, может не доходят руки УСБ ФСБ.



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  • 17 | 11.09.2018, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 11.09.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Задержали - и сразу надо в ливневой колодец вниз головой!!!
------------------------------------------------------------
--------

Ну что за уголовщина. Прям как:

— Слышь, Доцент! Сматываться надо. Врачиха в милицию накапает!
— Не накапает! Я её… того… бритвой по горлу… в колодце она лежит, можешь посмотреть.



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  • 18 | 11.09.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Это тот Рамиль, сын бывшего федерального Кушнаренковского судьи Рима Гарифуллина, которого ушли с должности тоже за вынесение неправосудных приговоров, мздоимство. Чтобы остаться на работе Рим флягами таскал мёд Верховному судье Крылову в Уфу. Сам поднимать не мог просил кого нибудь, говорит повредился после пьяной аварии на мотоцикле улетел под мост. Помнишь Рим с одноклассниками ты не здоровался, западло было. Даже сына от первой жены не пришёл хоронить. Дескать я судья мне нельзя. Теперь нам Кушнаренковцам западло тебе руку подавать. Так что старший сынок весь в тебя пошёл. Утрись и не вякай. Р. Габдракипов



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  • 19 | 11.09.2018, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ лизнул зад органам. Зачет.



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  • 20 | 11.09.2018, 17:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1871 | Комментарии: 60801 | Рейтинг: +12256,9
Молодцы ребята из ФСБ!!!
________________________
)))))))))))))))))))) Какие же вы все наивные!!!!

Тут такое дело... ребята из ФСБ будучи в сговоре с этим прокурором 6 лет назад сажали депутата от СправРосс. в Юматово - Рашита Ялалова, если кто не помнит, то например вот:
http://journalufa.com/8991-v-bashkirii-vynesut-prigovor-po-d
elu-rashita-yalalova.html

И вот - разошлись пути-дорожки прокурора Гарифуллина и фейсов... или команда там поменялась, или делиться перестал... в общем - е-бала жаба гадюку, что называется!



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