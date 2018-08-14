Оппоненты активно воспользовались ситуацией, связанной с изменением пенсионного законодательства, передает его заявление пресс-служба партии.
«Надежды были, что результаты окажутся немного повыше, но мы будем считаться с этими результатами, работать с новыми фракциями, которые не имели раньше своего представительства в госсобрании — ЛДПР и “Справедливая Россия”»,— сообщил он.
По итогам вчерашних выборов в парламент Башкирии — Курултай «Единая Россия» набрала 58,31% голосов избирателей и получила 79 мандатов (35 по списку и 44 в округах) — на 15 мандатов меньше, чем в парламенте прошлого созыва. Явка на выборах составила 49%.
Толкачев: «Неблагоприятный информационный фон»
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