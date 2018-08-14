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Толкачев: «Неблагоприятный информационный фон»

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Секретарь башкирского отделения «Единой России» Константин Толкачев сообщил, что связывает ухудшение результатов партии на выборах в парламент республики с «неблагоприятным информационным фоном», связанным с планами пенсионной реформы.

Толкачев: «Неблагоприятный информационный фон»


Оппоненты активно воспользовались ситуацией, связанной с изменением пенсионного законодательства, передает его заявление пресс-служба партии.

«Надежды были, что результаты окажутся немного повыше, но мы будем считаться с этими результатами, работать с новыми фракциями, которые не имели раньше своего представительства в госсобрании — ЛДПР и “Справедливая Россия”»,— сообщил он.

По итогам вчерашних выборов в парламент Башкирии — Курултай «Единая Россия» набрала 58,31% голосов избирателей и получила 79 мандатов (35 по списку и 44 в округах) — на 15 мандатов меньше, чем в парламенте прошлого созыва. Явка на выборах составила 49%.






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  • Эксперт
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  • 1 | 11.09.2018, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35111 | Рейтинг: +5822,9
arye_11
11 сентября 2018 | 08:15
Российская экономика под управлением Медведева(да какой там к хренам Медведев, под управлением Путина), это как известный анекдот про товарища прапорщика и поезд.
- Товарищ прапорщик, остановите поезд.
- Поезд. Стой, ать-два.
Они рублю приказывают, а он почему-то не слушается их "мудрых приказов".



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  • 2 | 11.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Все вранье.



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Не удивлюсь что Россия с этим руководством будет расхваливать крепостное право как стабильность и обеспеченность рабочими местами. Матерый.



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В ГД примут закон разрешающий стрелять в скопление людей если полиции-карателям почудится что протестующие пытаются захватить административное здание.



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  • 5 | 11.09.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Секретарь башкирского отделения «Единой России» Константин Толкачев сообщил, что связывает ухудшение результатов партии на выборах в парламент республики с «неблагоприятным информационным фоном», связанным с планами пенсионной реформы.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Идиот! Народ недоволен той жизнью, которую Вы ему устроили в стране, и дальнейшими перспективами её ухудшения! Очень Опытный



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  • 6 | 11.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Марат ожил что ли? если так , то искренне рад!!! тебя тута потеряли. думали опять не боевая потеря в наших рядах .
турк



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  • 7 | 11.09.2018, 12:11 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2788 | Рейтинг: -269,1
Вот видите, что тренд меняется, едрисня теряет поддержку населения.

Если бы они не воровали голоса не сознательных граждан, типа Кухи, Юнга и Турки, то вообще бы обосрались по полной программе.



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  • 8 | 11.09.2018, 12:17 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2788 | Рейтинг: -269,1
Матерый,

забыл штоле пароль от аккаунта ?

Записывать надо, на бумажке.



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  • 9 | 11.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Марат ожил что ли? если так , то искренне рад!!! тебя тута потеряли. думали опять не боевая потеря в наших рядах .
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ У меня большие сомнения: тот или матёрый? Очень Опытный



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хrul - поменял аппаратуру на более современную и не выхожу наверное виноват Трамп не меньше. Пароль на бумажке а УЖ скидывает типа ты паря не Наш.



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ничто не вечно под Луной.

кроме Токачева



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  • 12 | 11.09.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
из знакомых ни кто не ходил на голосование.



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Не грустите без Меня.Продолжайте раскачивать царский трон.Я за любой кипишь. Всем здоровья и терпения. Сейчас граждане России разделились на экстремалов пытающихся выжить "терпил" и экстремистов кто не хочет так жить в условиях клептократии и правового беспредела где силовые структуры превратились в карателей. Я с Вами к какой бы партии и движению вы не относились. Мы все пролетарии по факту. Пролетарии всех стран объединяйтесь..



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  • Гость
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  • 14 | 11.09.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве можно верить ворам и жуликам вот у нас в Кушнаренковском районе одеого сняли вора Юсупоыа а другого вора Нургалеева поставили сколько только раз обращались Хамитову и как горох об стенку не ответа не привета и после этого верь им и район в жопе.



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  • 15 | 11.09.2018, 16:07 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 67 | Комментарии: 1472 | Рейтинг: +256,1
---Оппоненты активно воспользовались ситуацией, связанной с изменением пенсионного законодательства, передает его заявление пресс-служба партии.---

А что ты хотел?! Чтобы все промолчали "в тряпочку"? Или промычали "дружный одобрямс"? Привыкли, что народ безмолвствует? Отвыкайте, потихонечку...



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  • 16 | 11.09.2018, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." По итогам вчерашних вчерашних выборов в парламент Башкирии — Курултай «Единая Россия» набрала 58,31% голосов избирателей и получила 79 мандатов (35 по списку и 44 в округах) ....."
============================================================

.... и 44 в округах) В ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ !!
Благодаря таким ДОЛБО ...АМ ! !!


Как ОЧЕНЬ НЕОПЫТНЫЙ ***О.. Л!! Но считающий себя Очень Опытным избирателем !



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  • 17 | 11.09.2018, 19:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1871 | Комментарии: 60801 | Рейтинг: +12256,9
Башкирия заняла 8 место среди 80 регионов по числу сообщений о нарушениях на выборах в единый день голосования

О нарушениях на выборах представители движения «Голос» Ренат Факиев и Александр Берелехис рассказали на пресс-конференции, которая сегодня состоялась в Уфе. Наиболее вопиющим они назвали случай, который произошел с членом УИК 410 от КПРФ Денисом Королёвым в Советском районе Уфы, которого полицейские задержали прямо в день выборов. Это произошло, несмотря на то, что все члены избирательных комиссий обладают статусом спецсубъекта, и не могут задерживаться без санкции прокурора. Активистов «Голоса» удивило также бездействие других членов избирательной комиссии, которые после пропажи коллеги не забили тревогу и не обратились в надзорные органы.

Среди массовых нарушений на прошедших выборах представители движения назвали контроль явки сотрудников со стороны руководства ряда крупных компаний. По мнению докладчиков, одной из причин возникновения нарушений в день выборов стало низкое количество подготовленных наблюдателей от политических партий. По словам Александра Берелехиса, присутствие на избирательных участках людей с активной гражданской позицией — это лучший способ избежать грубых нарушений во время любых выборов.
____________________________
Ну и чо скажешь, Толкачёв? Ась?



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  • 18 | 11.09.2018, 19:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1871 | Комментарии: 60801 | Рейтинг: +12256,9
Среди массовых нарушений на прошедших выборах представители движения назвали контроль явки сотрудников со стороны руководства ряда крупных компаний.

А вот скриншотик с письмеца, разосланного "Содой"(ОАО БСК) по цехам - с чётким указанием:
- прийти на выборы ОБЯЗАТЕЛЬНО
- Привести всех родственников
- проголосовать за конкретных людей
- отчитаться об участии в голосовании
- выборочно позвонят и "вежливые люди" спросят - "А ты проголосовал? А семья твоя?"

Собственно сам скрин:
https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/41358678_110
7867699381484_4192332528406757376_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c7db584
a06f640d1c8e8915a7d17cd88&oe=5BEF4C37

Кто не верит - может позвонить по телефонам, указанным в документе и спросить - "здрасьте, это Чунин?"



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  • 19 | 11.09.2018, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 11.09.2018, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." По итогам вчерашних вчерашних выборов в парламент Башкирии — Курултай «Единая Россия» набрала 58,31% голосов избирателей и получила 79 мандатов (35 по списку и 44 в округах) ....."
============================================================


.... и 44 в округах) В ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ !!
Благодаря таким ДОЛБО ...АМ ! !!


Как ОЧЕНЬ НЕОПЫТНЫЙ ***О.. Л!! Но считающий себя Очень Опытным избирателем !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот как раз моим-то голосом никто не воспользовался, мой бюллетень испорчен и не считается! А вот за тебя запросто могли проголосовать за кого им надо, так как ты не ходила на выборы! Так что это благодаря кухарке и её компании ЕР и получила столько мандатов! Пуйло любите в засос? Очень Опытный



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  • 20 | 11.09.2018, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 11.09.2018, 19:42 | Автор




__ Вот как раз моим-то голосом никто не воспользовался, мой бюллетень испорчен и не считается! А вот за тебя запросто могли проголосовать за кого им надо, так как ты не ходила на выборы! Так что это благодаря кухарке и её компании ЕР и получила столько мандатов! Пуйло любите в засос? Очень Опытный
==========================================================\

Слушай ГАПОН ! Не парь МОЗГИ !
Это ПАДАЛЬ типа тебя пудрит моски не образованным
Российским БАРАНАМ !! Они не виноваты , это виновато наши
ДОЛБО ..БЫ типа тебя !



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