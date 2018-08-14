Очередное мошенничество в сфере ЖКХ Уфы

В Башкирии полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в отношении руководителей 14 управляющих компаний ЖКХ Уфы и Стерлитамака, сообщает пресс-служба Башкирских распределительных тепловых сетей (БашРТС, входит в «Интер РАО»).Поводом стало заявление БашРТС в полицию с указанием фактов нецелевого использования управляющими компаниями средств граждан, перечисленных за услуги отопления и горячего водоснабжения. В перечне управляющих компаний — такие крупные должники БашРТС как АО «УЖХ Орджоникдзевского района Уфы», «УЖХ Калининского района Уфы», «УЖХ Октябрьского района Уфы», УЖХ «Сипайловский», ЖЭУ-66, УК «Альтернатива» и другие. Сумма их задолженности перед ресурсоснабжающей компанией варьируются от 17,9 млн до 614,7 млн рублей.Разберемся на примере ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ. ИНН 0276124170.Директор - Усманов Венер Масхарович. Учредители: МУП ЕРКЦ-25% ИНН 0276069810; ЗАО «Цветы Башкортостана»-26% ИНН 0274048815; ООО ЖЭУ№84-10% ИНН 0276118641; ООО ЖЭУ№83-10% ИНН 0276118634; ООО ЖЭУ№68-10% ИНН 0276118610; ООО ЖЭУ№64-10% ИНН 0276118602; ООО ЖЭУ№59-9% ИНН 0276118480.Незаконный перевод (без проведения общего собрания собственников МКД) домов из ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ в ООО ЖЭУ№64, а в последующем во вновь созданные ООО ЖЭУ 1 №64, ООО ЖЭУ 2 №64, ООО ЖЭУ 3 №64, ООО ЖЭУ 4 №64, учредителем (75%) и руководителем которых является Абдрахманов Руслан Айратович (информация с официального сайта налоговой службы) родственник бывшего руководителя ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ Мирхайдарова Р.Н. (ныне директор МБУ УЖХ г. Уфы.).На основании ст.161 ЖК РФ способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.В данном случае можно говорить о том, что за всех собственников данное право реализовали представители и директор созданных ООО ЖЭУ 1 №64, ООО ЖЭУ 2 №64, ООО ЖЭУ 3 №64 Абдрахманов Руслан Айратович путем подделки и фальсификации соответствующих протоколов и решений.Дома в микрорайоне Сипайлово г. Уфы переданы в ООО ЖЭУ 1 №64 – 18 домов 06.07.17, ООО ЖЭУ 2 №64 – 14 домов 07.07.2017, ООО ЖЭУ 3 №64 – 12 домов 08.07.2017. (информация с официального сайта ГИС ЖКХ).После передачи домов из ООО ЖЭУ №64 в связи с отсутствием основных и оборотных средств (денежные средства от собственников МКД в т.ч. по строке «содержание» стали поступать на счета вновь образованных ЖЭУ) образовалась задолженность в сумме 20 млн. рублей за поставленную электроэнергию перед Башэлетросбыт (информация с официального сайта ЭСКБ, направлено заявление в МВД по РБ), а также другими РСО.В настоящее время в стадии ликвидации уже находятся ООО ЖЭУ№59 (А07-30066/2015) и ООО ЖЭУ№68 (А07-11791/2018), В отношении данных ЖЭУ Арбитражным судом Республики Башкортостан введена процедура банкротства и назначены конкурсные управляющие. Одним из истцов по делу о банкротстве ООО ЖЭУ№59 является ИП Захаров Борис Владимирович (ИНН 027318970052).В 2018 году по иску ИП Захарова Б.В. Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесены решения о взыскании задолженности в размере 2 046 117 руб. 15 коп. с ООО ЖЭУ№68 (Дело №А07-33609/2017 от 25.01.2018) и в размере 2 106 034 руб. 26 коп. с ООО ЖЭУ№84 (Дело №А07-9014/2018 от 27.04.2018) за якобы выполненные строительно-монтажные работы за период 2014-2015 гг. и 2017 г. (информация с официального сайта Арбитражного суда РБ).Так, индивидуальный предприниматель Захаров Борис Владимирович обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Жилищный эксплуатационный участок № 68" о взыскании задолженности в размере 2 046 117 руб. 15 коп. (А07-33609/2017).26.05.2015 между ИП Захаровым Б.В. (подрядчик) и ООО «ЖЭУ № 68» (заказчик) был заключен договор подряда № 62, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: смена канализационной трубы в подвале жилого дома по адресу г. Уфа ул. Рыльского д. 13. Срок начала работ: 01.05.2015, окончание работ: 31.05.2015 (п. 1.2, 1.3 договора). Сметная стоимость составляет 373 985 руб. 77 коп.Также между заказчиком и подрядчиком 01.12.2015 был заключен договор подряда № 78, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: смена канализационной трубы в подвале жилого дома по адресу г. Уфа ул. Гагарина д. 47. Срок начала работ: 01.12.2015, окончание работ: 31.12.2015 (п. 1.2, 1.3 договора). Сметная стоимость составляет 244 724 руб. 54 коп.05.05.2015 между заказчиком и подрядчиком был заключен договор № 61, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: смена канализационной трубы в подвале жилого дома по адресу г. Уфа ул. Гагарина д. 45. Срок начала работ: 01.05.2015, окончание работ: 31.05.2015 (п. 1.2, 1.3 договора). Сметная стоимость составляет 251 049 руб. 92 коп.16.05.2017 между заказчиком и подрядчиком был заключен договор подряда № 47, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: ремонт кровли по адресам: ул. Ю. Гагарина д. 35, 45, ул. М. Рыльского д. 11, ул. Королева д. 17, ул. Набережная р. Уфы д. 41/1, 45. Срок начала работ: 16.05.2017, окончание работ: по мере выполнения. Срок действия договора до 16.07.2017 (п. 1.2, 1.3, 1.4 договора). Сметная стоимость составляет 1 422 167 руб. 02 коп.16.07.2017 между заказчиком и подрядчиком был заключен договор подряда б/н, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: ремонт кровли по адресу ул. Набережная р. Уфы д. 43, 43/1. Срок начала работ: 16.07.2017, окончание работ: по мере выполнения. Срок действия договора до 31.12.2017 (п. 1.2, 1.3, 1.4 договора). Сметная стоимость составляет 623 950 руб. 13 коп.Фактически данные работы по замене стояковых и канализационных труб, ремонту кровли не выполнялись. (пояснение жителей домов по ул. Набережной р. Уфы 43 и 43/1, написано заявление в МВД по РБ и СУ СК по РБ).По истечении трех месяцев после вынесенного судом решения ИП Захаров Б.В. направил исковое заявление в Арбитражный суд Республики Башкортостан (Дело №А07-11791/2018) о признании ООО ЖЭУ№68 несостоятельным (банкротом).Данные действия руководства ЖЭУ и ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ направлены на банкротство ЖЭУ с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.Все ЖЭУ работают с НДС, и счета выставляются с НДС, при этом УЖХ не рассчитывается с ЖЭУ и через некоторое время начинаются преднамеренные банкротства.При этом УЖХ, выставляют в налоговое требование о возврате НДС. Предполагается, что НДС не уплатили государству, а компенсацию по НДС получили.Межрайонной ИФНС №2 по Республике Башкортостан проводится выездная налоговая проверка в отношении УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ.Также в 2018 году по иску ИП Захарова Б.В. Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесено решение о взыскании задолженности в размере 2 106 034 руб. 26 коп. с ООО ЖЭУ№84 (Дело №А07-9014/2018 от 27.04.2018) за якобы выполненные строительно-монтажные работы за период 2014-2015 гг. и 2017 г.И так можно продолжать дальше, по каждому муниципальному УЖХ...