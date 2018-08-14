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Очередное мошенничество в сфере ЖКХ Уфы

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В Башкирии полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в отношении руководителей 14 управляющих компаний ЖКХ Уфы и Стерлитамака, сообщает пресс-служба Башкирских распределительных тепловых сетей (БашРТС, входит в «Интер РАО»).

Очередное мошенничество в сфере ЖКХ Уфы


Поводом стало заявление БашРТС в полицию с указанием фактов нецелевого использования управляющими компаниями средств граждан, перечисленных за услуги отопления и горячего водоснабжения. В перечне управляющих компаний — такие крупные должники БашРТС как АО «УЖХ Орджоникдзевского района Уфы», «УЖХ Калининского района Уфы», «УЖХ Октябрьского района Уфы», УЖХ «Сипайловский», ЖЭУ-66, УК «Альтернатива» и другие. Сумма их задолженности перед ресурсоснабжающей компанией варьируются от 17,9 млн до 614,7 млн рублей.

Разберемся на примере ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ. ИНН 0276124170.

Директор - Усманов Венер Масхарович. Учредители: МУП ЕРКЦ-25% ИНН 0276069810; ЗАО «Цветы Башкортостана»-26% ИНН 0274048815; ООО ЖЭУ№84-10% ИНН 0276118641; ООО ЖЭУ№83-10% ИНН 0276118634; ООО ЖЭУ№68-10% ИНН 0276118610; ООО ЖЭУ№64-10% ИНН 0276118602; ООО ЖЭУ№59-9% ИНН 0276118480.

Незаконный перевод (без проведения общего собрания собственников МКД) домов из ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ в ООО ЖЭУ№64, а в последующем во вновь созданные ООО ЖЭУ 1 №64, ООО ЖЭУ 2 №64, ООО ЖЭУ 3 №64, ООО ЖЭУ 4 №64, учредителем (75%) и руководителем которых является Абдрахманов Руслан Айратович (информация с официального сайта налоговой службы) родственник бывшего руководителя ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ Мирхайдарова Р.Н. (ныне директор МБУ УЖХ г. Уфы.).

На основании ст.161 ЖК РФ способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

В данном случае можно говорить о том, что за всех собственников данное право реализовали представители и директор созданных ООО ЖЭУ 1 №64, ООО ЖЭУ 2 №64, ООО ЖЭУ 3 №64 Абдрахманов Руслан Айратович путем подделки и фальсификации соответствующих протоколов и решений.
Дома в микрорайоне Сипайлово г. Уфы переданы в ООО ЖЭУ 1 №64 – 18 домов 06.07.17, ООО ЖЭУ 2 №64 – 14 домов 07.07.2017, ООО ЖЭУ 3 №64 – 12 домов 08.07.2017. (информация с официального сайта ГИС ЖКХ).

После передачи домов из ООО ЖЭУ №64 в связи с отсутствием основных и оборотных средств (денежные средства от собственников МКД в т.ч. по строке «содержание» стали поступать на счета вновь образованных ЖЭУ) образовалась задолженность в сумме 20 млн. рублей за поставленную электроэнергию перед Башэлетросбыт (информация с официального сайта ЭСКБ, направлено заявление в МВД по РБ), а также другими РСО.

В настоящее время в стадии ликвидации уже находятся ООО ЖЭУ№59 (А07-30066/2015) и ООО ЖЭУ№68 (А07-11791/2018), В отношении данных ЖЭУ Арбитражным судом Республики Башкортостан введена процедура банкротства и назначены конкурсные управляющие. Одним из истцов по делу о банкротстве ООО ЖЭУ№59 является ИП Захаров Борис Владимирович (ИНН 027318970052).

В 2018 году по иску ИП Захарова Б.В. Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесены решения о взыскании задолженности в размере 2 046 117 руб. 15 коп. с ООО ЖЭУ№68 (Дело №А07-33609/2017 от 25.01.2018) и в размере 2 106 034 руб. 26 коп. с ООО ЖЭУ№84 (Дело №А07-9014/2018 от 27.04.2018) за якобы выполненные строительно-монтажные работы за период 2014-2015 гг. и 2017 г. (информация с официального сайта Арбитражного суда РБ).

Так, индивидуальный предприниматель Захаров Борис Владимирович обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Жилищный эксплуатационный участок № 68" о взыскании задолженности в размере 2 046 117 руб. 15 коп. (А07-33609/2017).

26.05.2015 между ИП Захаровым Б.В. (подрядчик) и ООО «ЖЭУ № 68» (заказчик) был заключен договор подряда № 62, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: смена канализационной трубы в подвале жилого дома по адресу г. Уфа ул. Рыльского д. 13. Срок начала работ: 01.05.2015, окончание работ: 31.05.2015 (п. 1.2, 1.3 договора). Сметная стоимость составляет 373 985 руб. 77 коп.

Также между заказчиком и подрядчиком 01.12.2015 был заключен договор подряда № 78, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: смена канализационной трубы в подвале жилого дома по адресу г. Уфа ул. Гагарина д. 47. Срок начала работ: 01.12.2015, окончание работ: 31.12.2015 (п. 1.2, 1.3 договора). Сметная стоимость составляет 244 724 руб. 54 коп.

05.05.2015 между заказчиком и подрядчиком был заключен договор № 61, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: смена канализационной трубы в подвале жилого дома по адресу г. Уфа ул. Гагарина д. 45. Срок начала работ: 01.05.2015, окончание работ: 31.05.2015 (п. 1.2, 1.3 договора). Сметная стоимость составляет 251 049 руб. 92 коп.

16.05.2017 между заказчиком и подрядчиком был заключен договор подряда № 47, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: ремонт кровли по адресам: ул. Ю. Гагарина д. 35, 45, ул. М. Рыльского д. 11, ул. Королева д. 17, ул. Набережная р. Уфы д. 41/1, 45. Срок начала работ: 16.05.2017, окончание работ: по мере выполнения. Срок действия договора до 16.07.2017 (п. 1.2, 1.3, 1.4 договора). Сметная стоимость составляет 1 422 167 руб. 02 коп.

16.07.2017 между заказчиком и подрядчиком был заключен договор подряда б/н, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией следующую работу: ремонт кровли по адресу ул. Набережная р. Уфы д. 43, 43/1. Срок начала работ: 16.07.2017, окончание работ: по мере выполнения. Срок действия договора до 31.12.2017 (п. 1.2, 1.3, 1.4 договора). Сметная стоимость составляет 623 950 руб. 13 коп.

Фактически данные работы по замене стояковых и канализационных труб, ремонту кровли не выполнялись. (пояснение жителей домов по ул. Набережной р. Уфы 43 и 43/1, написано заявление в МВД по РБ и СУ СК по РБ).

По истечении трех месяцев после вынесенного судом решения ИП Захаров Б.В. направил исковое заявление в Арбитражный суд Республики Башкортостан (Дело №А07-11791/2018) о признании ООО ЖЭУ№68 несостоятельным (банкротом).

Данные действия руководства ЖЭУ и ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ направлены на банкротство ЖЭУ с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Все ЖЭУ работают с НДС, и счета выставляются с НДС, при этом УЖХ не рассчитывается с ЖЭУ и через некоторое время начинаются преднамеренные банкротства.

При этом УЖХ, выставляют в налоговое требование о возврате НДС. Предполагается, что НДС не уплатили государству, а компенсацию по НДС получили.

Межрайонной ИФНС №2 по Республике Башкортостан проводится выездная налоговая проверка в отношении УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ.

Также в 2018 году по иску ИП Захарова Б.В. Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесено решение о взыскании задолженности в размере 2 106 034 руб. 26 коп. с ООО ЖЭУ№84 (Дело №А07-9014/2018 от 27.04.2018) за якобы выполненные строительно-монтажные работы за период 2014-2015 гг. и 2017 г.

И так можно продолжать дальше, по каждому муниципальному УЖХ...






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  • Гость
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  • 1 | 12.09.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В системе ЖКХ крутятся огромные деньги. Раньше найти руководителя ЖЭУ было проблематично, им даже квартиры предоставляли.
Сейчас же, все координально изменилось, руководитель, имеет секретаршу хороший оклад (остальное,- сколько наворуешь), на работе ходит в дорогом костюме, с жильцами разговаривает высокопарно. Наглядный пример,- руководитель ЖЭУ №25 Калининского района, этакий золотоордынский бай...



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  • 2 | 12.09.2018, 10:25 | Автор: nprougkh
    Публикации: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: +0,2
Рыба гниет с головы. Посмотрите на руководителей МБУ УЖХ и администрации города. Все финансовые потоки находятся в их ведении.
Но если активно проверить всю информацию, то их преступная схема просто лопнет...



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  • Гость
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  • 3 | 12.09.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А жильцам домов все пофиг, вы попробуйте организовать общее собрание жильцов. Ничего не полкчится. Вот и идет грабеж, и будет идти. Быдло есть быдло и получает по заслугам.



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  • Гость
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  • 4 | 12.09.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му - абсолютная истина: всем лень или работают, или наркоманят, или пьянствуют, или на скамейках промывают кости друг другу, особенно старушки
нет чтобы вместе организоваться и в ЖЭУ с вопросами



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  • Участник
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  • 5 | 12.09.2018, 12:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11305 | Рейтинг: -1844,9
4 | 12.09.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

3-му - абсолютная истина: всем лень или работают, или наркоманят, или пьянствуют, или на скамейках промывают кости друг другу, особенно старушки
нет чтобы вместе организоваться и в ЖЭУ с вопросами
__________________________________________________
Одни знакомые (очень поверхностно знакомые) посидели, почесали репу и организовали свою управляющую компанию. В доме, в котором они живут.
Собрали жильцов и организовали. Сначала в одном доме.
А сейчас соседние дома посмотрели на их работу и тоже к ним под крылышко потянулись. Медленно, со скрипом, потому что жильцы пока слабо организованы, собираются с трудом и старые управляющие компании противодействуют всеми способами.
Но всё-таки вроде ещё несколько домов отказались от старых УК (кстати, тоже сильно задолжавших) и перешли к ним.
Но у людей деятельных и дело движется.
В общем, пока на этом сайте виноватых ищут (а мы знаем, что во всём виноват Путин), кто-то делает.



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  • 6 | 12.09.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В данном случае кажется имеются все основания, как и в ситуации с Грифуллиным, предположить негативный вывод о скрытых мотивах надзорных органов Октябрьского р-на в игнорировании требований прокурорской присяги и российских законов?



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  • 7 | 12.09.2018, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
В УЖХ города - постоянные реорганизации и банкротства управляющих компаний(ЖЭУ и прочих), рейдерские захваты домов, подделки подписей жильцов. Деньги жильцов по оплате ресурсов(э/э, вода, отопление) разворовываются. После банкротств - долги операторам списываются и никто не сел...



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  • Участник
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  • 8 | 12.09.2018, 13:35 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11305 | Рейтинг: -1844,9
Одни знакомые (очень поверхностно знакомые) посидели, почесали репу и организовали свою управляющую компанию. В доме, в котором они живут.
Собрали жильцов и организовали. Сначала в одном доме.
________________________________________________
Добавлю.
Насколько я знаю, жильцы домов, которые перешли к ним, заключают прямые договора с поставщиками. С РТС, с водоканалом и т.п. То есть оплата коммунальных услуг идёт напрямую, а не через УК.



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  • Эксперт
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  • 9 | 12.09.2018, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
долги операторам списываются
______________________
Да, кстати! Долги списываются, но ведь эти операторы в убыток себе работать не будут, верно? Ну вот... поэтому все остальные уфимцы платят (в цене тарифов) за себя и за этих парней, которые воруют коммуналку.

"То есть оплата коммунальных услуг идёт напрямую, а не через УК."
_________________________________
Я точно не знаю как это сделать, но уверена, что сделать это можно(а может уже и так это сделано) - квитанция должна быть одна, а вот платеж автоматически должен разбиваться по позициям и соответственно банк может дробить платеж по суммам указанным в квитанции(по каждой позиции)
1. Если человек оплачивает всю сумму по квитанции - то по факту начисленных расходов - и по воде, и по э/э, и по отоплению - и зачисляет на счета операторов услуг. Остальные суммы из квитанции - поступают на р/с УК.
2. Если оплачивается меньше или больше, чем указано в квитанции в связи с задолженностью или авансовым платежом - то платёж распределяется в процентом соотношении от начисленной задолженности или средним потреблением, если платеж авансовый.
И всё это автоматически. Ну ведь цифровизация))))
Вот тогда воровства у операторов(поставщиков услуг) и не будет.
И людям не нужно делать кучу платежей - отдельно в УК, энергетикам, водоканалу, поставщикам теплоносителя, газовикам, за радиоточку и др.
Вся инфа может содержаться в куар коде.



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  • 10 | 12.09.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.09.2018, 13:28 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1871 | Комментарии: 60808 | Рейтинг: +12258,5
В УЖХ города - постоянные реорганизации и банкротства управляющих компаний(ЖЭУ и прочих), рейдерские захваты домов, подделки подписей жильцов. Деньги жильцов по оплате ресурсов(э/э, вода, отопление) разворовываются. После банкротств - долги операторам списываются и никто не сел...
***
А чего еще в приниципе ждать родоплеменной Башкирии от структур Мин ЖКХ РБ, кроме махрового расцвета кумертауской афонинщины?

В китайских банках сс потенциальным заемщиком беседует специальный человек.

Глядя в глаза клиенту и наблюдая за его реакцией перебирает бамбуковые палочки и отбрасывает их вправо и влево.

Если справа больше палочек- то кредит одобрен. Если слева, клиент никогда не получит кредита.

Афонин с его скндалом вокруг "ученой степенью" и "непосильной борьбой" с обманутыми дльщиками, хвостом коррупционных скандалов в китайском банке кредит точно не получил.

А вот кредит доверия огромных денег у горби коммунистов и эсбеэмовцев из большой белой юрты, но не у населения, -всегда пожалуйста.

Кстати, в Китае службы безопасности, узнав о том, каким образом расходовались деньги на установку теплосчетчиков в столице провинции, прилюдно, под одобрительные выкрики в адрес КПК, расстреляли бы не одного чиновника ЖКХ и мэрии.



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  • 11 | 12.09.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто бы еще доказал населению Башкирии цифрами эффективность частных компаний, в т.ч. УК, в сфере ЖКХ?



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  • 12 | 12.09.2018, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 12.09.2018, 13:28 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1871 | Комментарии: 60810 | Рейтинг: +12258,5
...
Деньги жильцов по оплате ресурсов(э/э, вода, отопление) разворовываются.
--------------------------

А вы, неразумные, советским Афоней нам тыкали - дескать, рубль дерёт за крантик. Рубль им Афоня должен, блин... (Два?!)



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3

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  • Эксперт
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  • 13 | 12.09.2018, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
11 | 12.09.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован

А не частных компаний в сфере ЖКХ - нет!)))))))))))
Просто есть РАЗНЫЕ частники - алчные и добросовестные. Тут трудно удержаться от воровства, поскольку это специфический бизнес... вот, например, хлеб жильцы одного дома покупают разный, в разных магазинах, разных производителей - и тут налицо конкуренция и ро качестве, и по цене.
И, если разонравился один - легко сменить на другого - либо протянув руку к другой полке, либо перейдя в соседний магазин, мини-пекарню(теперь на каждом шагу) или лавку...

В жилищной сфере так не получается. Сменить УК - довольно таки сложно.

Найти порядочную УК, договориться с ними(старые дома и малоквартирные они не больно-то берут - не выгодно, много затрат).
Собрать людей, убедить их - многие очень неповоротливы, скептичны и, как многие ватники про пуйло - так же рассуждают: эти-то уже наворовались, а придут другие еще больше воровать будут.... пассивность ведь не только в политике(много вышло против пенс-возраста? А ведь касается практически всех, кто еще не), она во всём!
Ходить потом по квартирам, разъяснять, убеждать, собирать подписи - не каждому это под силу... да и кому это нужно? Не в каждом доме найдется пассионарий-альтруист)))))



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  • Участник
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  • 14 | 12.09.2018, 14:28 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11305 | Рейтинг: -1844,9
2. Если оплачивается меньше или больше, чем указано в квитанции в связи с задолженностью или авансовым платежом - то платёж распределяется в процентом соотношении от начисленной задолженности или средним потреблением, если платеж авансовый.
И всё это автоматически. Ну ведь цифровизация))))
____________________________________________________
Везде свои плюсы и свои минусы.
Удобней оплачивать.
Но некоторым тяжелее отследить в таких случаях. Если платёж прошёл в процентном соотношении.
К тому же если поставлен автоплатёж и ты не согласен с какой-то позицией, с каким-то начислением, то как остановить автоплатёж именно по одной позиции?



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1

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  • Эксперт
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  • 15 | 12.09.2018, 14:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
Но некоторым тяжелее отследить в таких случаях. Если платёж прошёл в процентном соотношении.
_______________________________________
В квитанции - тоже предыдущий платеж должен быть разнесен по позициям, как распределился.

и ты не согласен с какой-то позицией, с каким-то начислением, то как остановить автоплатёж именно по одной позиции?
_____________________________
Нет такого понятия юридического)))) Иди в их контору, звони или пиши - почтой, на сайт(обращение) и выясняй - ошибка это или нет. Но оплатить обязан, иначе идут пени и могут быть введены санкции - например отключение э/э, если задолженность достаточно велика.

Бывает, что вполне достаточно одного звонка, чтобы выяснить кто прав. Ну, а если нет, то есть еще Жилинспекция.

У меня было иначе. В квитанцию не включили ночную э/э - я позвонила в расчётный центр, сказала им(был какой-то сбой непонятный), они рассчитали, сколько по показаниям я должна была уплатить и я заплатила на эту сумму больше, чем было в квитанции. Ну, чтобы потом не слишком много платить пришлось.



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2

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  • Эксперт
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  • 16 | 12.09.2018, 15:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
Ну и кроме того - пока что показания счетчиков ты заполняешь сам(предполагается, что со временем хотя бы э/э будет считываться автоматически с домашних счетчиков нового поколения - угу, тот самый мем - "большой брат следит за тобой")))))).
Ну, если, что-то стряслось - не вноси новых показаний до выяснения возникшей проблемы и начислений не будет.
Остальные суммы, которые платятся в УК(обслуживание, уборка, консьержи, веб-камеры и другое, что включено в состав расходов с согласия жильцов) - как правило константы, хотя бы в течение года, а решение о повышении тарифов УК - принимают на общем собрании путем голосования большинством голосов.
У нас эти суммы не растут уже несколько лет. В отличие от тарифов по воде, э/э, отоплению.



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2

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  • 17 | 12.09.2018, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывает, что вполне достаточно одного звонка, чтобы выяснить кто прав. Ну, а если нет, то есть еще Жилинспекция.
____________________________________________________
Предпочитаю сначала разобраться, а потом платить.



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2

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  • Эксперт
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  • 18 | 12.09.2018, 15:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
Предпочитаю сначала разобраться, а потом платить.
__________________________________
Ну тогда лично вам нужно выписывать ОТДЕЛЬНЫЕ квитанции на каждую позицию))))))))))))))

Квитанцию приносят в середине месяца, оплатить ее нужно до 10 числа. Неужели 25 дней не хватит, чтобы выяснить, разобраться с проблемной позицией и вовремя заплатить?

Учтите, если вы были "против" повышения тарифов для УК, а большинство "ЗА" - то платить всё равно придётся.
У нас много кто не хотел вводить консьержей, но большинство таки проголосовало и сейчас мы с квартиры по 300 примерно рублей оплачиваем за них. Порядок в доме - идеальный!
А сосед через стенку - года три со мной не здоровался)))) Обиделся.

Хотя у него и жена, и дочка-школьница были, а в доме - в момент, когда еще не было консьержей, а вахтёров уже упразднили - на одну из соседок напали, ударив по голове и отобрав сумку... прямо на лестнице - один забежал вперед, второй сзади, втолкнули ее на этаж и содеяли... а еще в этот период - наркоторговцы делали в доме закладки, а наркоши прямо тут и кололись - одна соседка пошла мусор выносить, а там стоят, штаны спустив и в пах колются.... бомж на черной лестнице жил пару месяцев... бухариков дохрена было - целыми компаниями на этажах в закутках и возле мусорок собирались...

Теперь давным-давно - в доме абсолютно безопасно и чисто. По ночам консьержи обход делают, проверяют, чтобы посторонних не валялось на этажах. Бывает же, что пришел в гости, набухался, ушел, но не дошел до выхода... а кто-то и по ларям начинает лазать(у многих в коридорах стоят лари с какими-то вещами или запасами).



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  • Участник
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  • 19 | 12.09.2018, 15:46 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5819 | Рейтинг: -182,4
Уф. Кто все это будет читать? Мы же не адвокаты. Зачем нам юридическая казуистика?



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  • Гость
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  • 20 | 12.09.2018, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 12.09.2018, 13:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1871 | Комментарии: 60816 | Рейтинг: +12258,5 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Нам уже больше года приходят счета из ЕРКЦ с разбивкой отдельно за почти все комуслуги по отдельности и содержание! Неудобно, приходится делать по четыре разных платежа, но зато деньги уходят конкретно поставщику! Всё же это лучше, чем платить в один карман, тем более если это карман жулика! Будем ждать следующий шаг, где платишь одну сумму, а ЕРКЦ автоматом будет расщеплять её по поставщикам! Очень Опытный



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