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Новое дно: Как директор Росгвардии кулаками грозился

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Обращение директора Росгвардии в ответ на заявление лидеров ФБК, порочащих честь и достоинство офицеров. Виктор Золотов: Добрый день, господин Навальный! К сожалению, не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог, потому что находился в командировке, но делаю это сразу по возвращению. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разговаривать, если бы вы были человеком с улицы, но вы же человек с президентскими амбициями, вы так раздуваете капюшон собственной значимости. Вам, правда, часто туда плюют, но для вас что это? Все равно, что божья роса, правда?

Новое дно: Как директор Росгвардии кулаками грозился


Итак, вы озаботились питанием личного состава. Вы знаете, тот нигилизм, который вы проявили при этом, говорит о том, что вам не нужно браться за эти темы, потому что они звучат несколько скудоумно с вашей стороны. Потому что вопросы поставок, вопросы непосредственно заключения контрактов, ценовая составляющая, пролонгация с добросовестными поставщиками продуктов питания – это не ваша тема. Беритесь за другое.

Видео:



Хочу вам сказать, что те органы, о которых вы говорили, «скромно опускающие глаза, отводящие глаза в стороны», — это органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности и другие органы, они как раз работают вместе с нами над выявлением коррупционных недостатков, а они у нас действительно есть, они существуют. И поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела. И та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть вода или суррогат, но это, так сказать, начальный этап.

Дальше вы очень озаботились моей декларацией. Уже несколько лет вы машете ей как тряпкой. Вы знаете, там ничего нового абсолютно нет. И она, действительно. была заполнена мной далеко до того, как я пришел на службу в Росгвардию. Это чтобы вам было понятно. Там и так это видно, так что не лукавьте, пожалуйста. Я, действительно, небедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда, потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба.

А вот кто вы, вообще, Навальный, хочу понять вашу составляющую — откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы — изделие из американской пробирки, вы все — клоны, естественно, конечно же, вы — марионетки. Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью всё вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и экономику и политическую внутри страны, как, например, сейчас сделали Навальные на Украине. А теперь один из навальных по фамилии Порошенко делает себе запасную базу в Марбелье. У него все там — и бизнес, и имущество, недвижимость — все. Вот вы все такие. Посмотреть на вас, так вы мотаетесь все по Прибалтике… Там где-то встречаетесь, тайный «Союз меча и орала», обсуждаете между собой деление нашего государства на части и думаете, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ — это просто быдло, вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь, и что он достоин той участи, в которой сейчас существует.

Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности — абсолютно ничего. Вы просто перекати-поле. У вас нет ни страны, ни Отечества. Иных, как говорится, нет, а те далече, я имею в виду Березовского, который в конце своего существования обращался к президенту с просьбой вернуться на Родину и готов был сдать вас всех абсолютно скопом. О Ходорковском, который писал слезные покаянные письма в адрес президента для того, чтобы его выпустили из тюрьмы. Выпустили — мотанул и начал опять проводить свою политику дестабилизации.

И, хочу сказать, в последние дни, которые известны всему миру — это то, что три журналиста, которые погибли благодаря его деятельности, так сказать — так он что сделал, забил на всех, послал всех далеко и надолго и сейчас просто отдыхает. Вот ваша внутренняя позиция. Вот вы все такие, я хочу сказать.

Еще «Артподготовка»* (запрещена на территории РФ). Мальцев — помните такого? Еще совсем недавно он голосил на всех углах о том, что он посадит руководство страны на кол. Как только к нему постучали в дверь, его пробил понос, и заикаться начал, а через два дня был уже за границей. А теперь и не слышно. Вот вы все, еще раз повторяю, гнилые, ржавые и трухлявые.

Но хочу сказать, это всё отчего происходит. Вот от того, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку. А именно, вы всех постоянно поливали, всех оскорбляете, и вам в ответ никто ничего не говорит. Вы знаете, вы наверно чувствуете себя гончей, идущей по следу, или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи. Но в действительности вы просто оппозиционная Моська, которая возомнила себя слоном, не знаю, правда, почему. Вы брызжете слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину. От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше — за следующей штаниной.

А все отчего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную.

Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать.

Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею. Так что не будите лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией, и до встречи. Всего доброго.






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  • Гость
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  • 1 | 12.09.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блестяще. Навальный промолчит и спрячется за спины детей.



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  • 2 | 12.09.2018, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А что скажет Навальный? Золотова я даже зауважал после этого обращения. Очередь за Навальным. Слизняк или ответит?



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  • 3 | 12.09.2018, 09:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
Навальный ответит.
Даже не сомневайтесь.
И вот в каком духе:

"Я бы с удовольствием сразился с вами в интеллектуальной дуэли, но вы, как я вижу, без оружия".

Гопник Золотов - выскочил, когда противника нет на поле боя - сидит в СИЗО - и орёт на всю улицу, чтобы слышали ДРУГИЕ, а не противник:

"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Что, решил ко мне лезть?! Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда,﻿ попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, ЖОПА!" © (из фильма «Кровь и бетон: История любви».)



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  • 4 | 12.09.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доля правды в словах Золотова конечно есть. Большая доля правды так скажем.



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  • 5 | 12.09.2018, 09:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
Материал про золотовское воровство опубликован почти ТРИ недели назад. Это столько времени понадобилось гопоте, чтобы прийти в себя...

Картошечка Росгвардии
23.08.2018

И не нужно пи-здеть про командировку - для записи шестиминутного ролика - нужно примерно столько же времени)))) и смартфончик. При чем - место записи не имеет никакого значения.

В общем - Золотов попросту пёрнул в лужу, да еще и жидко обделался.



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  • 6 | 12.09.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
продуктов питания – это не ваша тема. Беритесь за другое.
=================================
Блатной жаргон выдает истинную сущность этого мента.
К стати Вы обратили внимание как они похожи с путиным, ну просто одно лицо! Говорят что животные, долго живущие со своими хозяевами , становятся на них похожими..



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  • 7 | 12.09.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жандармов в России за офицеров не считали, за отсутствием у них чести. По этой причине дуэли с ними были западло. Продолжая российские традиции, Навальному следует побрезговать жандармом Золотовым.



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  • 8 | 12.09.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В речи жандарма не слышно опровержений фактов. За 3 недели могли бы подготовить обоснованный ответ, а не скатываться в полублатную демагогию.



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  • 9 | 12.09.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судя по глазкам и личику дяденьки в форме на подобную речь он просто не способен.Не сторонник я навального.Но и морда этого вызывает отвращение-а заявление,что не бедный .вообще атаз.И как же ты за эти годы успел бизнесом позаниматься и накрохоборничать и в генералы попасть?А отбивную делать исходя из положения это не так сложно.А если умишко есть -не речи полощи с эдаким уличным,подворотным жаргоном ,а иди и судись.Ты ж стоишь на страже правового государства -вот и защищайся в правовых рамках



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  • 10 | 12.09.2018, 10:59 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35116 | Рейтинг: +5823,3
Гость

1 | 12.09.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блестяще. Навальный промолчит и спрячется за спины детей.
Золотова я даже зауважал после этого обращения.

=============Да уж...блестяще. Классический пример дремучегои наглого гопника!

============И ведь это угроза не только Навальному, это угроза вождя через верного Мухтара всем нам, россиянам!



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  • 11 | 12.09.2018, 11:16 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35116 | Рейтинг: +5823,3
aleks50
Алексей Клубников
12 сентября 2018 | 09:07
А как этот генералишка похож на своего пахана, такие же свинячие мутные глаза.



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  • 12 | 12.09.2018, 11:24 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35116 | Рейтинг: +5823,3
Как прав был Андрей Вышинский, обвинявший троцкистов- министров в подсыпании стекла в масло.

Проник коварный Джонни Хьюз,
В родной российский наш "Союз",
И в нём сверлил и ночь, и день,
Чтоб заработать бюллетень.



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  • 13 | 12.09.2018, 11:27 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2790 | Рейтинг: -269,4
Да пусть подерутся, интересно будет.



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  • 14 | 12.09.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то попахивает Германией 30-х годов, а генералов Золотова и Кадырова, близкие друзья, слабак Путин может начать раздражать...



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  • 15 | 12.09.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-му, 6,7,8,9,10,11-му -абсолютная истина.
представитель государства, а речь блатняка у пахана, вот это уровень!!!



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  • 16 | 12.09.2018, 11:43 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15578 | Рейтинг: -2878,4
Может быть Навальный и допустил не корректное высказывание, не нам судить. Но поступок генерала армии отдает мальчишеством. Отсюда напрашивается, какие же взвешенные, государственные решения может принимать этот человек?



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  • 17 | 12.09.2018, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
Может быть Навальный и допустил не корректное высказывание, не нам судить.
_____________________________
Почему это не нам? И ты можешь

вот ссылка

https://navalny.com/p/5928/

смотри, слушай.



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  • 18 | 12.09.2018, 12:08 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1156 | Рейтинг: +327,5
Верный пес окурка загавкал. Дуэли ему захотелось. Да при одном виде пистолета этот псина обделается. Дешевые понты дорогого мусора.



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  • 19 | 12.09.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и так собираем
1. мочить в сортире - кто сказал?
2. у тебя, генерал, какой размер сапога -46. ты чё не можешь своим сапогом пожар в тайге потушить? -кто сказал ?
3. пиндосы просверлили дырку в союзе - кто сказал
4. пошли смахнёмся раз на раз - кто сказал?
а если напрячь память и вспомнить МИД , ну типа - дебила тля...
короче стиль пацана ( не Хариссона) из подворотни переняли все в его окружении...это теперь у нас так называется дипломатический язык.
Зулия , вот какой язык должен быть основным в школе - язык гопников
турк



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  • 20 | 12.09.2018, 12:22 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: +0,1
Я вызвал Золотова на дуэль со смертельным итогом. Вызвал за его неуважение к законам России, за неуважение к людям, за то, что вместо доказательства документами использует кулаки и не честное использование своего возможного преимущества в физических. возможностях. Жду ответ.



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