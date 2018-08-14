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Где больше всего не любят «партию власти»?

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Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост протестных настроений – 53% заявили о готовности принять участие в массовых выступлениях против повышения пенсионного возраста (в июле было 37%). Выборы стали своего рода барометром настроений избирателей. Несмотря на фактический слив оппозицией темы пенсионной реформы, кое-где результаты радуют. Системная оппозиция в ряде регионов смогла добиться впечатляющих результатов. Хотя я не могу назвать партии, финансируемые из госбюджета, «оппозицией», важно в этих результатах именно наличие протеста против «партии власти». Итак, подведем кое-какие итоги. В каких регионах «Единую Россию» не любят больше всего?

Где больше всего не любят «партию власти»?


Амурская область. Из 28 кампаний по выборам глав и депутатов представительных органов городских и муниципальных округов в большинстве победу одержали представители оппозиции. На довыборах Государственной думы в Амурской области побеждает кандидат от оппозиции.

Прикамье. По предварительным итогам выборов в думу Чайковского городского округа, КПРФ и ЛДПР получили 13 из 25 мандатов, остальные 12 достались «Единой России». По данным «Ъ-Прикамье», ЛДПР в думе будут представлять 8 кандидатов, КПРФ – 5.

Дагестан. Одной из главных неожиданностей муниципальных выборов в Дагестане стала победа коммунистов в городе нефтяников. В Избербаше кандидаты были представлены от семи политических партий. КПРФ набрали 42,69% голосов. Единоросы – 36,39 %. «Родина» замкнула – 5,24% голосов.

В Кизилюрте прошли выборы в горсобрание: «Партия Роста» 18,97%. Коммунисты – 14,05%.

Киров. Состоялись дополнительные выборы в Кировскую городскую Думу и Законодательное Собрание Кировской области. В тот и другой представительный орган предстояло доизбрать по два кандидата. Эти выборы вызвали небывалый ажиотаж среди различных политических сил и на них заявились представители почти всех политических партий, даже карликовых, как кировская «Родина». Выборы были очень важны для губернатора Игоря Васильева, его команда пыталась вырвать, во чтобы то не стало, победу для кандидатов от «Единой России». Но кировчане проголосовали не так, как хотел губернатор. В Кировскую городскую Думу прошел другой представитель «Справедливой России» Михаил Ковязин, который уверенно обыграл единоросса и представителя «военного клана» Александра Чулкова.

Екатеринбург. Там накануне творилось что-то невообразимое, прям в духе 90-х. Отключали свет и интернет на избирательных участках, вызывали ФСБ. Впервые в истории городской думы Екатеринбурга «городская команда» остается в меньшинстве по количеству депутатов. Учитывая мандаты, полученные по партийным спискам, 16-17 новых депутатов являются представителями команды Владимира Тунгусова и 19-20 депутатов – представителями «объединенной оппозиции».

Чита. На выборах в Законодательное собрание Забайкальского края потеряла 15 мест – вместо прежних 36 мандатов она получит 21. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. «Справедливая Россия» получила три мандата. Впервые в региональный парламент проходят по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.

Тюменская область. Жители Югры большинство голосов отдали представителям оппозиционных партий. Представитель КПРФ здесь набрал 21,17% от общего числа проголосовавших, ЛДПР – 20,06%, «Справедливой России» – 9,45%.

Ярославская область. В городскую думу Переславля прошли 10 представителей от «Единой России», 8 – от «Справедливой России» и 3 – от КПРФ.

Выборы в Ярославскую областную думу: 32 мандата досталось «Единой России», 11 – КПРФ, 3 – ЛДПР, 3 – «Справедливой России» и 1 – «Коммунистам России».

Список можно продолжать. Отмечу главное. Впервые в новейшей истории у губернаторских выборов – вторые туры, а «Единая Россия» проиграла три заксобрания. В четырех регионах «Единая Россия» набрала меньше 30%. Это Хакасия (25,2%), Иркутская область (27,8%) Забайкальский край (28,3%) и Владимирская область (29,9%). В Москве ситуация иная. У Собянина лучший результат среди действующих губернаторов, участвовавших в выборах в единых день голосования.

Так что же мы имеем – три губера будут бороться за кресло губернатора во втором туре. Неплохо. А двое (Воробьев в Московской области и Копин на Чукотке) получили меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Социологию по Москве продолжаю изучать. Наибольший показатель по проценту полученных голосов Собянин получил в тех районах, куда недавно пришло или скоро придет метро – Новомосковский (80,15%), Солнцево (77,84%), Косино-Ухтомский (75,90%), Ново-Переделкино (75,59%), Некрасовка (74,84%), Западное Дегунино (73,19%).

Жаль, что на выборах в Москве настоящая оппозиция с внятной программой никем представлена не была. Хотя летние кампании и трудно вести, и на них традиционно невысокая явка, шанс у московской оппозиции был, и регионы это продемонстрировали.

Люся Штейн, муниципальный депутат






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  • 1 | 12.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где больше всего не любят «партию власти»?
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Вопрос поставлен не верно.
Он должен звучать примерно так: "Хоть кто нибудь любит Партию власти?"
Как можно любить организацию, цель которой беспардонное обкрадывание граждан?!



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  • 2 | 12.09.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чита. На выборах в Законодательное собрание Забайкальского края потеряла 15 мест – вместо прежних 36 мандатов она получит 21.

КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно.

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ДАУРИЯ просыпается. Дело героя Виталия Соломина из одноимённого фильма живёт.



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  • 3 | 12.09.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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неужто дождемся перемен?!
Не..... не допустят.......



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  • 4 | 12.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост протестных настроений – 53% заявили о готовности принять участие в массовых выступлениях против повышения пенсионного возраста (в июле было 37%).
А вышли полтара протестута на 1кв.м страны! В чем дело? Не испугались корректоров от владельцев левады-бывших депутантов старых и молодых гудков? Или малыши попрошайки из Люсиной шайки подросли и больше протестутить и побираться для Люси даже с Шекспиром не хотят?



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  • 5 | 12.09.2018, 13:02 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11305 | Рейтинг: -1844,9
4 | 12.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост протестных настроений – 53% заявили о готовности принять участие в массовых выступлениях против повышения пенсионного возраста (в июле было 37%).
А вышли полтара протестута на 1кв.м страны! В чем дело?...
________________________________________________
Настоящих лидеров нет.
За которыми бы люди пошли.
В Навального верят Кухарка и малолетние дети.



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  • 6 | 12.09.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поклонскую лишат поста в Госдуме из-за отказа поддержать пенсионную реформу

В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме информацию подтвердили, сообщает «Интерфакс».
В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме подтвердили свое намерение наказать Наталью Поклонскую за нарушение дисциплины: она отказалась голосовать в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», – сообщает источник агентства.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что обсуждается вопрос о лишении Поклонской ее второго поста – руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.



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  • 7 | 12.09.2018, 15:51 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5819 | Рейтинг: -182,4
Не важно в какой ты партии. Важно какой ты человек. И в самой дерьмовой партии есть приличные люди. Просто они работают, а не интригуют.



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  • 8 | 12.09.2018, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И все эти результаты достигнуты в борьбе с фальсификацией результатов со стороны партии власти! В реальности они для власти гораздо хуже! Очень Опытный



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  • 9 | 12.09.2018, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.09.2018, 15:51 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5819 | Рейтинг: -182,4

Не важно в какой ты партии. Важно какой ты человек. И в самой дерьмовой партии есть приличные люди. Просто они работают, а не интригуют.

-----------------------------------------

Зато ты заинтриговал.
Назови самую дерьмовую партию. Если ЕР - то это не партия. ЛДПР - тоже нет. СР - тем более. Партия должна иметь Устав, Программу. Вышеперечисленные не имеют, куда идти - не знают. Значит, остаётся КПРФ.

При всех моих претензиях к её руководству дерьмовой её не назовёшь, ибо ширится круг её симпатизантов среди простого народа. Выборы это показали.



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  • 10 | 12.09.2018, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато Башкирские бараны очень любят партию воров и жуликов Опять впереди планеты всей Вроде бы власть всё сделала чтоб вы сдохли но нет же хоть ползком ползут от голода а голосуют за них



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