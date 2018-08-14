Где больше всего не любят «партию власти»?

Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост протестных настроений – 53% заявили о готовности принять участие в массовых выступлениях против повышения пенсионного возраста (в июле было 37%). Выборы стали своего рода барометром настроений избирателей. Несмотря на фактический слив оппозицией темы пенсионной реформы, кое-где результаты радуют. Системная оппозиция в ряде регионов смогла добиться впечатляющих результатов. Хотя я не могу назвать партии, финансируемые из госбюджета, «оппозицией», важно в этих результатах именно наличие протеста против «партии власти». Итак, подведем кое-какие итоги. В каких регионах «Единую Россию» не любят больше всего?Амурская область. Из 28 кампаний по выборам глав и депутатов представительных органов городских и муниципальных округов в большинстве победу одержали представители оппозиции. На довыборах Государственной думы в Амурской области побеждает кандидат от оппозиции.Прикамье. По предварительным итогам выборов в думу Чайковского городского округа, КПРФ и ЛДПР получили 13 из 25 мандатов, остальные 12 достались «Единой России». По данным «Ъ-Прикамье», ЛДПР в думе будут представлять 8 кандидатов, КПРФ – 5.Дагестан. Одной из главных неожиданностей муниципальных выборов в Дагестане стала победа коммунистов в городе нефтяников. В Избербаше кандидаты были представлены от семи политических партий. КПРФ набрали 42,69% голосов. Единоросы – 36,39 %. «Родина» замкнула – 5,24% голосов.В Кизилюрте прошли выборы в горсобрание: «Партия Роста» 18,97%. Коммунисты – 14,05%.Киров. Состоялись дополнительные выборы в Кировскую городскую Думу и Законодательное Собрание Кировской области. В тот и другой представительный орган предстояло доизбрать по два кандидата. Эти выборы вызвали небывалый ажиотаж среди различных политических сил и на них заявились представители почти всех политических партий, даже карликовых, как кировская «Родина». Выборы были очень важны для губернатора Игоря Васильева, его команда пыталась вырвать, во чтобы то не стало, победу для кандидатов от «Единой России». Но кировчане проголосовали не так, как хотел губернатор. В Кировскую городскую Думу прошел другой представитель «Справедливой России» Михаил Ковязин, который уверенно обыграл единоросса и представителя «военного клана» Александра Чулкова.Екатеринбург. Там накануне творилось что-то невообразимое, прям в духе 90-х. Отключали свет и интернет на избирательных участках, вызывали ФСБ. Впервые в истории городской думы Екатеринбурга «городская команда» остается в меньшинстве по количеству депутатов. Учитывая мандаты, полученные по партийным спискам, 16-17 новых депутатов являются представителями команды Владимира Тунгусова и 19-20 депутатов – представителями «объединенной оппозиции».Чита. На выборах в Законодательное собрание Забайкальского края потеряла 15 мест – вместо прежних 36 мандатов она получит 21. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. «Справедливая Россия» получила три мандата. Впервые в региональный парламент проходят по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.Тюменская область. Жители Югры большинство голосов отдали представителям оппозиционных партий. Представитель КПРФ здесь набрал 21,17% от общего числа проголосовавших, ЛДПР – 20,06%, «Справедливой России» – 9,45%.Ярославская область. В городскую думу Переславля прошли 10 представителей от «Единой России», 8 – от «Справедливой России» и 3 – от КПРФ.Выборы в Ярославскую областную думу: 32 мандата досталось «Единой России», 11 – КПРФ, 3 – ЛДПР, 3 – «Справедливой России» и 1 – «Коммунистам России».Список можно продолжать. Отмечу главное. Впервые в новейшей истории у губернаторских выборов – вторые туры, а «Единая Россия» проиграла три заксобрания. В четырех регионах «Единая Россия» набрала меньше 30%. Это Хакасия (25,2%), Иркутская область (27,8%) Забайкальский край (28,3%) и Владимирская область (29,9%). В Москве ситуация иная. У Собянина лучший результат среди действующих губернаторов, участвовавших в выборах в единых день голосования.Так что же мы имеем – три губера будут бороться за кресло губернатора во втором туре. Неплохо. А двое (Воробьев в Московской области и Копин на Чукотке) получили меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Социологию по Москве продолжаю изучать. Наибольший показатель по проценту полученных голосов Собянин получил в тех районах, куда недавно пришло или скоро придет метро – Новомосковский (80,15%), Солнцево (77,84%), Косино-Ухтомский (75,90%), Ново-Переделкино (75,59%), Некрасовка (74,84%), Западное Дегунино (73,19%).Жаль, что на выборах в Москве настоящая оппозиция с внятной программой никем представлена не была. Хотя летние кампании и трудно вести, и на них традиционно невысокая явка, шанс у московской оппозиции был, и регионы это продемонстрировали.