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Прокурор-миллиардер из Башкирии и его династия

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Новые подробности появились в деле 44-летнего прокурора, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. По информации собеседника ProUfu.ru, близкого к следствию, имущество семьи задержанного Рамиля Гарифуллина может составлять порядка 2/3 миллиарда рублей.

Прокурор-миллиардер из Башкирии и его династия


Поскольку задержание проводилось ФСБ с федеральным Следкомом, уже сегодня Гарифуллина могут доставить в Москву, чтобы там, в Басманном суде, избрать ему меру пресечения.

Как выяснилось, у его семьи имеется три дома – в Зубово, в Павловке и в Сочи. Это не считая пяти квартир, одна из которых расположена на улице Комсомольской.7

Дома у прокурора в Зубово, где сотрудники ФСБ и СКР проводили обыски, нашлись 180 млн рублей. Всего же, считая заграничную собственность, имущество его семьи оценивается, предположительно, в 2/3 млрд рублей.

К слову о доме. Участок в 15 соток с недостроенным домом площадью 146 кв/м были куплены женой Гарифуллина, которая, между прочим, работает судьей, предположительно, за 600 и 300 тысяч рублей соответственно, у главы Буздякского района Хадиева.

На самом же деле площадь дома, вместе со вторым этажом, составляет 238 кв. м. В настоящее время стоимость дома составляет более 3 млн рублей.

Отец задержанного также работал прокурором, дети ходят в частную школу, которая обходится семье в 50 тыс. руб. за каждого ребенка в месяц. За оклад в 25 тысяч рублей в месяц в доме работают горничная и водитель.

ПроУфу
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  • 1 | 12.09.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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В путинской россии меня уже ничем не удивишь...



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  • 2 | 12.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Что за бред ! Никто его не будет доставлять в Басманный суд Москвы, мера пресечения будет избрана в Уфе...



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  • 3 | 12.09.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За то что не сажал или не сажал-такие гонорары. Интересные истории, про тех, кого не посадили-предстоят однако!



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  • 4 | 12.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сучонок, это уже не путинская россия, это титульник, по знакомству получивший все блага. Именно поэтому титульные идут на всё, чтобы сохранить своё благополучие.



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  • 5 | 12.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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У башкирских силовиков и судей есть "законный" способ подзаработать на волоките, ведущей к прекращению производста "по истечению срока"

Не будем "об истечении срока" по делу подозреваемого в покушении на убийство г-на борисова- там все предельно ясно- сестра подозреваемого каг бэ прокурор, муж сестры- каг бэ федеральный судья.

А вот "рассмотрение" Баймакским судом в течении аж 5 лет материалов уголовного дела в отношении главы Сибая даже без имитации "по существу" тянет на коррупционный скандал федерального масштаба в отношении целой ОПГ федеральных силовиков и региональных властей.

Правда, если на то будет "политическая воля" нового руководителя Приволжского ФО



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  • 6 | 12.09.2018, 11:09 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35116 | Рейтинг: +5823,3
Прокуратура-ОКО ГОСУДАРЕВО (Петр !)

Вот вам и око, всё в гавне!



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  • 7 | 12.09.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец ты докозал что ты с Кушеаренковский у нас все такие кто занимвет высокий пост, а Кушнаренковского главы района у Нургалиева Р. РБМОЧНИКА сколько интересно денег если он еще работае замом по строительству управ делами администрации района присвоил сеье 30 участков под строительство дамов и как все в Кушнаренково говорят крышует его работник ФСБ Ежов. Вот вам и думайте рдни работники ФСБ борятся ч такими выродками, а другие крышуют .
Нургалиев ВОР --- вон с района.



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  • 8 | 12.09.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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"притча во языцех"
Сколько писалось о чайке и его сыновьях, разве глава гос-ва принял меры?!
В прокуратруре, особенно, в мвд, фсб и т.д. это традиция.
Гос-во не принимает мер, правительство само коррумпировано
Все скручено и схвачено.
а этот гарифуллин видать кому-то у себя перешел дорогу, вот и сдали его.



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  • 9 | 12.09.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Жители Кушнаренковского района обращаются к главе республике г. ХАМИТОВУ Р. З.
Просим Вас освободить от занимаемой должности главу Кушнаренковского района Нургалиева Р. В.



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  • 10 | 12.09.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы у меня был мульярд... Но у меня и мульёна нет. Пардон, соврал: пенсия - аккурат мульён копеек.



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  • 11 | 12.09.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Поклонская обнаружила в ГД пятерых депутатов от ЕР и СР, продолжающих заниматься бизнесом.

Материалы расследования в отношении "спецобъектов" бывший прокурор Крыма, без согласования с председателем ГД, передала в ФСБ.

Так, и только так, надо работать прокуратуре.



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  • 12 | 12.09.2018, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 12.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сучонок, это уже не путинская россия, это титульник, по знакомству получивший все блага. Именно поэтому титульные идут на всё, чтобы сохранить своё благополучие.
----------------------------------
Это радует, что только в Башкирии такое творится, а в остальной России прокуроры, менты и судьи все честные. Захарченко тоже титульный был. Или может вы имели титульный это по титульному языку, который в России один и самый самый?



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  • 13 | 12.09.2018, 15:48 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5819 | Рейтинг: -182,4
Гаденыш. Кто после таких слов поверит в прокуратуру и другие надзорные органы? Всех ведь одним миром мазать будут. И правых и виноватых.



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  • 14 | 12.09.2018, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не сам же прокурор "брал" напрямую.

Обязательно должны быть высокопоставленные посредники.

Если "высветят" их, то только в этом случае предварительное расследование в отношении отступника, теперь уже бывшего прокурора Советского р-на можно считать полным.



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  • 15 | 12.09.2018, 22:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ловят 5% из 1000 ( а вы думали из 100 ?! ).



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