Прокурор-миллиардер из Башкирии и его династия

Новые подробности появились в деле 44-летнего прокурора, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. По информации собеседника ProUfu.ru, близкого к следствию, имущество семьи задержанного Рамиля Гарифуллина может составлять порядка 2/3 миллиарда рублей.Поскольку задержание проводилось ФСБ с федеральным Следкомом, уже сегодня Гарифуллина могут доставить в Москву, чтобы там, в Басманном суде, избрать ему меру пресечения.Как выяснилось, у его семьи имеется три дома – в Зубово, в Павловке и в Сочи. Это не считая пяти квартир, одна из которых расположена на улице Комсомольской.7Дома у прокурора в Зубово, где сотрудники ФСБ и СКР проводили обыски, нашлись 180 млн рублей. Всего же, считая заграничную собственность, имущество его семьи оценивается, предположительно, в 2/3 млрд рублей.К слову о доме. Участок в 15 соток с недостроенным домом площадью 146 кв/м были куплены женой Гарифуллина, которая, между прочим, работает судьей, предположительно, за 600 и 300 тысяч рублей соответственно, у главы Буздякского района Хадиева.На самом же деле площадь дома, вместе со вторым этажом, составляет 238 кв. м. В настоящее время стоимость дома составляет более 3 млн рублей.Отец задержанного также работал прокурором, дети ходят в частную школу, которая обходится семье в 50 тыс. руб. за каждого ребенка в месяц. За оклад в 25 тысяч рублей в месяц в доме работают горничная и водитель.