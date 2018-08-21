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Президент, дезавуируйте или поддержите слова вашего подчиненного Виктора Золотова

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Господин президент. Прошу Вас как гражданин президента и Верховного главнокомандующего дезавуировать или поддержать слова Вашего подчиненного, главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова.

Президент, дезавуируйте или поддержите слова вашего подчиненного Виктора Золотова


Я прочитал множество комментариев к его выступлению.

Все они важны, но в данном случае не так, как Ваш.
Дело Вы знаете. Алексей Навальный изложил факты известных злоупотреблений. Они должны обсуждаться в суде, где будут подтверждены или опровергнуты.

Россия — государство, в России не запрещена критика чиновников, в России не отменен суд.

Но вместо обращения в суд один из главных людей в российском государстве предложил Навальному сражаться на кулаках, пообещал «перешагнуть через него», «вытереть об него ноги», «устроить шоу с показом для всей гвардии» и назвал это — простите, господин президент, я цитирую — «ответкой».

Если бы с подобными предложениями и угрозами выступал бандит, политик или ведущий в телешоу, не стоило бы обращать Вашего внимания. Возможно, они с Навальным разобрались бы сами.

Но, господин президент, это главнокомандующий войсками гвардии и генерал армии. Один из главных людей в государстве. Один из тех людей, которые призваны сохранять государство, а не разрушать его институты. Выступая в публичном пространстве, он говорит всем нам, что не суд по существу дела, а боевой поединок — способ ответа государственного человека и офицера на критику его службы.

Для миллионов сограждан это новость. Не для меня одного, я уверен, важно знать, что думает об этом предложении президент страны.

Олег Дорман, кинорежиссер






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  • 1 | 13.09.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обращение к Навальному раскрыло сущность идиота .И очень плохо ,если его не отправят отдыхать .а следом воронок не пришлют.Отправляет же Президент генералов пачками-а тут одного и не откладывая надолго



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  • 2 | 13.09.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прошу Вас как гражданин президента и Верховного главнокомандующего ...
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А я бы начал так: Прошу Вас как Президента Российской Федерации являющегося гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. (Гл 4 ст. 80 Конс. РФ) далее по тексту...



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  • 3 | 13.09.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Олег Дорман, кинорежиссер а почему не к царю Лешику обращается? До Наваляльника быстрей обращение дойдет!



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  • 4 | 13.09.2018, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что надо 3-му????



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