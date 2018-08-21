Я прочитал множество комментариев к его выступлению.
Все они важны, но в данном случае не так, как Ваш.
Дело Вы знаете. Алексей Навальный изложил факты известных злоупотреблений. Они должны обсуждаться в суде, где будут подтверждены или опровергнуты.
Россия — государство, в России не запрещена критика чиновников, в России не отменен суд.
Но вместо обращения в суд один из главных людей в российском государстве предложил Навальному сражаться на кулаках, пообещал «перешагнуть через него», «вытереть об него ноги», «устроить шоу с показом для всей гвардии» и назвал это — простите, господин президент, я цитирую — «ответкой».
Если бы с подобными предложениями и угрозами выступал бандит, политик или ведущий в телешоу, не стоило бы обращать Вашего внимания. Возможно, они с Навальным разобрались бы сами.
Но, господин президент, это главнокомандующий войсками гвардии и генерал армии. Один из главных людей в государстве. Один из тех людей, которые призваны сохранять государство, а не разрушать его институты. Выступая в публичном пространстве, он говорит всем нам, что не суд по существу дела, а боевой поединок — способ ответа государственного человека и офицера на критику его службы.
Для миллионов сограждан это новость. Не для меня одного, я уверен, важно знать, что думает об этом предложении президент страны.
Олег Дорман, кинорежиссер
Президент, дезавуируйте или поддержите слова вашего подчиненного Виктора Золотова
Раздел: Новости | Просмотры: 462 | Комментарии: 4