Президент, дезавуируйте или поддержите слова вашего подчиненного Виктора Золотова

Господин президент. Прошу Вас как гражданин президента и Верховного главнокомандующего дезавуировать или поддержать слова Вашего подчиненного, главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова.Я прочитал множество комментариев к его выступлению.Все они важны, но в данном случае не так, как Ваш.Дело Вы знаете. Алексей Навальный изложил факты известных злоупотреблений. Они должны обсуждаться в суде, где будут подтверждены или опровергнуты.Россия — государство, в России не запрещена критика чиновников, в России не отменен суд.Но вместо обращения в суд один из главных людей в российском государстве предложил Навальному сражаться на кулаках, пообещал «перешагнуть через него», «вытереть об него ноги», «устроить шоу с показом для всей гвардии» и назвал это — простите, господин президент, я цитирую — «ответкой».Если бы с подобными предложениями и угрозами выступал бандит, политик или ведущий в телешоу, не стоило бы обращать Вашего внимания. Возможно, они с Навальным разобрались бы сами.Но, господин президент, это главнокомандующий войсками гвардии и генерал армии. Один из главных людей в государстве. Один из тех людей, которые призваны сохранять государство, а не разрушать его институты. Выступая в публичном пространстве, он говорит всем нам, что не суд по существу дела, а боевой поединок — способ ответа государственного человека и офицера на критику его службы.Для миллионов сограждан это новость. Не для меня одного, я уверен, важно знать, что думает об этом предложении президент страны.