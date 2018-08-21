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Анализ прошедших выборов в Башкирии

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Политологи, общественники и действующие политики поделились своими мнениями о прошедших 9 сентября выборах.

Анализ прошедших выборов в Башкирии


Минувшие выборы оказались не слишком массовыми в плане явки избирателей, но при этом они дали немало поводов сделать выводы о текущей политической и социальной ситуации, а также о вероятных перспективах ее развития. Медиакорсеть собрала мнения экспертов о самом главном политическом событии нынешней осени, а точнее об основных "чертах его характера".

Напомним, динамику в сравнении с прошлым составом Курултая следующая. Больше всех в относительном выражении количество своих представителей увеличили в парламенте представители ЛДПР: в два с лишним раза - с 3 до 7 депутатов.

Появились пятеро представителей «Справедливой России», которых не было прежде. Также неплохо прибавили коммунисты - в полтора раза , с 10 до 15.

«Единая Россия» уменьшила свою фракцию в парламенте в этот раз с 94 депутатов прошлого созыва до 79 законотворцев нынешнего состава Госсобрания, или минус 15 депутатов.

У «Зеленых» ситуация не изменилась - как был один депутат, так и остался. В прошлом призыве Курултая РБ работал один представитель Российской партии социальной солидарности, теперь его не будет. Число самовыдвиженцев также сократилось с шести до одного.

1. Явка.

Только ленивый не отметил, что немалая часть населения 9 сентября проголосовала ногами, предпочтя походу на выборы копание на картофельных плантациях или просто поездку на шашлыки. Ряд эксперов увидели в этом явлении позитив.

- Дело в том, что по сравнению с выборами президента не стояла и не могла стоять задача дать высокую явку. Например, власти в Башкирии сознательно ушли от стремления «накидать явку» в Уфе и сделали ставку на сельскую местность. На мой взгляд, был применен более гибкий и умный подход, и цели были достигнуты, - считает политолог Дмитрий Михайличенко.

С ним не слишком солидарен политолог Аббас Галлямов.

- Начиная со времен протестов на Болотной площади, Кремль дал установки на минимизацию выборных скандалов, связанных с фальсификациями. Подобные установки постоянно поступают в регионы. Однако до недавней поры на местах их не воспринимали как руководство к действию, а видели в них просто красивую риторику на потребу общественности и Западу. Установки, тем не менее, повторялись, разоблаченные фальсификаторы иногда увольнялись, наказывались, - поделился мнением Аббас Галлямов.

- Похоже, что на сей раз установки Кремля все-таки реально дошли до адресатов, хотя вновь вынужден констатировать, что фальсификации все равно имели место. Об этом свидетельствуют, например, истории с попытками властей заменить реальных наблюдателей на фиктивных, отмеченные в Башкирии, - сказал он.

Политолог Константин Калачев спроецировал ситуацию на выборы мэра Москвы:

- Что важно для руководителя региона, который не в первый раз идет на выборы? Живые цифры роста или падения поддержки. Важен каждый реальный голос, который приобретен или потерян в межвыборный период. А проценты, включая процент явки, не надо делать фетишем. Абсолютное количество голосов в динамике как интегральная оценка работы куда показательнее.

Возьмем, к примеру, Москву. Результат Собянина уверенный, в процентах (на 20 с лишним больше), но что важнее - в абсолютных голосах (на тысячу - 400 примерно) больше, чем было на предыдущих выборах. Мою гипотезу, что новым москвичам мэр люб, подтвердили мои тесть, теща и бабушка жены (недавние жители Тольятти), они не поленились сходить на выборы и проголосовать за Собянина. Впрочем, мои папа и мама, живущие в Москве с 1967 года, тоже проголосовали за него, - рассказал Константин Калачев.

2. Конкуренция.

- В Башкортостане один из лучших результатов по итогам выборов в стране. Участие в выборах приняла половина избирательного корпуса республики, а это значит, что 1,5 миллиона жителей региона проголосовали за тот состав парламента, который будет во многом определять политику республики, - порадовался результатам спикер предыдущего состава Госсобрания РБ Константин Толкачев.

- Надежды были, что результаты «Единой России» окажутся немного повыше, но мы будем считаться с этими результатами, работать с новыми фракциями, которые не имели раньше своего представительства в Госсобрании – ЛДПР и «Справедливая Россия», - отметил Константин Толкачев. - Надеемся на конструктивный характер взаимоотношений, что конкуренция политических идеологий не будет возведена в абсолют и конструктивизм, интересы населения будут иметь и для них доминирующее положение и определять их политику.

- На мой взгляд, конкуренция есть, но интенсивной ее назвать нельзя, - сообщил политолог Дмитрий Михайличенко. - На выборах партии используют политические технологии, но больше уповают на договоренности, административный ресурс и т. д. Второй тур на выборах губернатора во Владимирской области и Приморье свидетельствует о том, что ресурсов у региональной власти все меньше.

- Ситуация в Башкирии типична для традиционных российских регионов, — считает политолог Дмитрий Орлов. — Это консолидированное голосование, это готовность прийти и поддержать сложившиеся обычаи, традиции.

– Сама избирательная кампания, на мой взгляд, была умеренно-конкурентной, трудно здесь было ожидать каких-то вызовов власти, - отметил Дмитрий Орлов. - При этом кампания вполне позитивна, потому что оппозиция не просто как-то агрессивно себя вела, а пыталась сформулировать альтернативную повестку.

- Еcть основания полагать, что конкуренция действительно будет усиливаться. Выход во второй тур кандидатов от оппозиционных партий повышает статус и самих этих партий, и позиции кандидатов от них. Ранее когда у них не было шансов на победу, серьезные люди не выдвигались, там шли откровенно слабые игроки. А теперь придут серьезные люди с серьёзными ресурсами, - высказал свою позицию Аббас Галлямов. - Все это будет способствовать росту конкуренции. Очевидно, что политическое пространство децентрализовалось. Раньше был один только игрок – власть, все остальные подыгрывали ей тем или иным образом. Теперь же поляна, которую контролирует власть, сильно сузилась. Вакуум заполняется другими игроками.

- А я не разделяю оптимизма по результатам выборов в Госсобрание РБ, - заявил общественник Азамат Галин. - Выборы прошли по сценарию властей. СМИ подхватывают искусственное воодушевление имитацией процедуры. Думаю, изначально сценарий заключался в том, чтобы сократить присутствие «Единой России» в местных заксобраниях. Замена её на КПРФ, ЛДПР и СР существенно не изменяет структуру управления заксобраниями. Это не является констатацией факта успешности. Заксобрания по прежнему будут бездействовать и выполнять поручения региональных администраций. Продавить на выборах «Единую Россию» для властей означало бы усилить протестную активность и недовольство.

3. Протесты

После того, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский затеял в день выборов шикарную потасовку в Москве, любые разговоры о протестной активности неизменно сводились к этому яркому эпизоду.

- Жириновский, безусловно, сделал отличный подарок властям. Он оттянул на себя внимание и получился главным героем протеста, - сообщил Аббас Галлямов. - При этом не думаю, что его специально просили об этом из Кремля. В это не поверю. Думаю, что это его собственная инициатива. Ведь он уже столько лет в политике, у него чутье на такие вещи.

Дмитрий Михайличенко добавил, что считает такое поведение политика ужасным:

- Мы видели недавно, что на Пушкинской площади казаки разгоняли оппозиционную толпу тумаками, теперь это делает Жириновский. Его методы действия ужасные с точки зрения человеческой морали. Нужно помнить, что насилие – это последний инструмент политики. А сейчас этот инструмент уже применяется. Все это очень трагично, и думаю, малой кровью дело не обойдется.

При этом мало кто обратил внимание, что от прошедшей избирательной кампании самоустранились представители башкирских национальных организаций, чья активность летом и осенью прошлого года доставила немало хлопот властям.

Политолог Станислав Шкель предполагает, что неучастие представителей национального движения в избирательной кампании связано с наличием неких договоренностей с властями.



- Мне кажется отсутствие на выборах кандидатов от башкирских организаций очень странным. Ведь в прошлом году движение явно находилось на подъеме, если не на пике своей активности - проводились многолюдные митинги за отставку Рустэма Хамитова, в защиту национального языка, флешмоб за сохранение Шихан, - высказал мнение политолог Станислав Шкель. - У меня возникло предположение, что, возможно, часть башкирских лидеров пришла к соглашению с республиканской властью, суть которого в следующем: они не идут на выборы, во всяком случае, в массовом порядке, а власти обещают сохранять свою позицию в споре с «Башкирской содовой компанией» по Шиханам, не отдавать ей горы. Верно ли это предположение, покажет будущее.

Аббас Галлямов, однако, не увидел в таком положении дел особой интриги.

- Основная проблема такого рода общественников - их несогласованность и неспособность на длительную совместную работу, которые являются следствием низкого уровня доверия к окружающим и отсутствием навыков социального взаимодействия. Это вообще характерно для всего российского общества, а не только для Башкирии. Любая общественная коалиция рассыпается, - рассказал он. - Люди способны только на кратковременный бунт, когда происходит сильный всплеск эмоций. Но длится это недолго - максимум 2-3 месяца. Эмоциональный всплеск ведь долгим не бывает. А когда накал страстей стихает, коалиции начинают осыпаться. Лидеры начинают ссориться друг с другом, разочарованные сторонники уходят. Масса примеров тому: так было с «Антикроношпаном», с протестами по поводу языка, сейчас это происходит с шиханами. Сколько людей участвовало в последней акции? 200-300? Для четырёхмиллионного региона - это ничтожно малая величина, в районе статпогрешности.

Напомним, 9 сентября в России прошел Единый день голосования. В 80 регионах страны состоялось более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек. В Башкирии прошли выборы в республиканский парламент. Медиакорсеть вела прямую трансляцию этого события.

МКС
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  • 1 | 13.09.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
про сельчан все правильно,утром ждала, знакомого должен был привести картофель и морковь ,каждый год у него покупаю.Утром позвонил и сказал что опоздает т.к. выборы ,а если не пойдешь то жди неприятностей от местных властей



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  • 2 | 13.09.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот мой анализ:
еДросы раздали часть своих мандатов так называемым "оппозиционным" партиям, а по сути фракциям одной партии "жуликов и воров", дабы задобрить онных в связи с предстоящим голосованием в думе по пенсионной реформе, сохранив при этом большинство в курултайке.



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  • 3 | 13.09.2018, 10:28 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5824 | Рейтинг: -182,8
Деревенские -самые дисциплинированные выборщики. Испокон веков так было. Раньше так же и за коммунистов топили.



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  • 4 | 13.09.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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А от доходов за продажу депутатских мандатов кто-нибудь заплатил налоги,?



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  • 5 | 13.09.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новая технология прошедших выборов состояло в том, что в списки избирателей в населенных пунктах включили молодое население, кому исполнилось 18 лет вне зависимости от того - молодой человек является ли студентом и выехал на учебу в то или иное учебное заведение, служит ли в рядах Российской Армии или вышла замуж и выехала по месту жительства своего мужа. Самое главное чтоб этот молодой человек родился в этом населенном пункте.Могли попасть в список и те, которых в настоящее время и нет в живых...



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  • 6 | 13.09.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящую оппозицию до выборов не допустили. Те, кого допустили, это марионетки. Застой будет усугубляться..



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  • 7 | 13.09.2018, 12:48 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2793 | Рейтинг: -269,6
На следующих выборах в Госдуму, коммунисты возьмут власть.



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