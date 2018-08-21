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Напрокурорил на 15 лет тюрьмы

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По делу о взятке в особо крупном размере ему грозит до 15 лет тюрьмы. Около 6 часов длилось 12 сентября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, задержанного 10 сентября в своем рабочем кабинете сотрудниками республиканского Управления ФСБ.

Напрокурорил на 15 лет тюрьмы


Задержание произошло с поличным во время передачи, по мнению следствия, взятки в размере более 5 миллионов рублей. Судья постановил оставить Гарифуллина под стражей на 2 месяца – до 11 ноября 2018 года.

Напомним, что на следующий день после задержания в отношении Гарифуллина было возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере, за это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Далее появилась информация о найденном имуществе и наличных деньгах в общей сумме порядка 180 миллионов рублей, которые могут принадлежать Рамилю Гарифуллину. Среди имущества 7 квартир, в том числе, 5 - в Уфе и по одной - в Москве и Сочи. Также появилась информация от источников, которые рассказали о деятельности г-на Гарифуллина на посту прокурора.






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  • Гость
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  • 1 | 13.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если взятка в 5 лямов, следовательно "нарушение" законодательства было как минимум на 50 лямов (10%), и это только один доказанный факт, а сколько не доказанных?
Короче воруют миллиардами, а расплачиваться будут пенсионеры.
Если ввести публичные казни за казнокрадство денег в стране будет немерено, да только кто же их введет? Сами казнокрады?!



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  • Участник
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  • 2 | 13.09.2018, 10:31 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5824 | Рейтинг: -182,8
То, что он редиска и так понятно. Плохо, что он редисками всю прокуратуру выставил. А этого ему не простят.



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  • 3 | 13.09.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это надзорный орган называется! Берут взятки в бешеных суммах и требуют с простого населения соблюдать законность!



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  • 4 | 13.09.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пока берут мелких "голубых" сошек...



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  • 5 | 13.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может обойдётся условным?



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  • 6 | 13.09.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может обойдётся условным?
-------------------------------------------В смысле своих в обиду не дадим? На его месте могу оказаться сам?



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  • 7 | 13.09.2018, 12:42 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2793 | Рейтинг: -269,6
Одного жулика посадят, на его место придёт другой.

Надо менять всю политическую систему, тогда будет результат.



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  • 8 | 13.09.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Кушнаренковец. У нас в районе так и есть одного вора бывшего главу района судили и оставили на свободе придумав амнистию, а за место его продвинули другого вора на должность главы района Нургалиева Р.который работал у Юсупова в команде управ делами и замещал должность зам главы района по строительству. Он Нургалиев работая на этих должностях новоровал себе 30 земельных участков под ЛПХ. А на данный момент его крыша как вмн жители Кушнаренково говорят работник ФСБ г. Ежов. Не как не понятно одни работники ФСБ борятся с такими выродками как этот прокурор,а другие как этот работник ФСБ является крышой у ВОРА .
Короче говоря у нас в районе кто работает на высших должностях почему то все становятся такими выродками, а почему потому что не кому не чего не надо и самому главе региона наверное все по хер.



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  • 9 | 13.09.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 13.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может обойдётся условным?
***
Если подозреваемый будет молчать, не сдаст подельников из арслановской УСБ республиканской прокуратуры, из уфимской мэрии и миграционной службы, то условное при наличии юбилейных ведомственных медалек для современной Башкирии вполне реально.

Здесь за небольшие денежки могут даже проволокитить до "срока давности"

Так что не исключено,что фигурант еще окажется на нехилой пенсии государства, которое многократно предавал, тихонечко "заносить и решать" проблемы других силовиков,обвиненных в покушении на взятки.



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  • 10 | 13.09.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот УСБэшник Арсланов в Прокуратуре РБ отъявленный негодяй и нарушитель ЗАКОНА.
При назначении Назарова А.И. в 2013году прокурором РБ, эта мразь постаралась вытащить негатив на него и надеть уздечку.
Так что Назаров 5 лет у нас в Республике с уздечкой тихий и смирный и вписался в кагорту коррупционеров-бандитов от Прокуратуры РБ - горбуновы, зубаировы, арслановы....
А уж рядовому гарифуллину их опыт перенять и пользоваться!....
Порядочных там - белых ворон - единицы



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