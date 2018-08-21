Напрокурорил на 15 лет тюрьмы

По делу о взятке в особо крупном размере ему грозит до 15 лет тюрьмы. Около 6 часов длилось 12 сентября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, задержанного 10 сентября в своем рабочем кабинете сотрудниками республиканского Управления ФСБ.Задержание произошло с поличным во время передачи, по мнению следствия, взятки в размере более 5 миллионов рублей. Судья постановил оставить Гарифуллина под стражей на 2 месяца – до 11 ноября 2018 года.Напомним, что на следующий день после задержания в отношении Гарифуллина было возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере, за это ему грозит до 15 лет тюрьмы.Далее появилась информация о найденном имуществе и наличных деньгах в общей сумме порядка 180 миллионов рублей, которые могут принадлежать Рамилю Гарифуллину. Среди имущества 7 квартир, в том числе, 5 - в Уфе и по одной - в Москве и Сочи. Также появилась информация от источников, которые рассказали о деятельности г-на Гарифуллина на посту прокурора.