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Коммунисты Башкирии начали грызню за мандаты

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В прошедшей избирательной гонке коммунисты Башкирии прошли огонь и воду, а вот с медными трубами вновь проблемы. Напомним, что накануне выборов был задержан член ЦИК РБ Вадим Садыков, подозреваемый в попытке дать взятку однопартийцу Яну Двинскому. За взятку он планировал заменить реальных наблюдателей лояльными к властям в Калининском районе.

Коммунисты Башкирии начали грызню за мандаты


Скандал привел к определенным имиджевым потерям КПРФ, однако позитивно сказался на результатах выборов. Именно в Черниковском округе коммунисты выиграли выборы как по списку, так и одномандатному округу. Депутатами должны стать супруги Рустам и Лия Хафизовы.

Всего КПРФ получила 15 мандатов, за которые уже началась внутрипартийная борьба. Не успел Рустам Хафизов сообщить в соцсетях, что прошел вместе с супругой в ГС РБ, как источники, близкие к его окружению, сообщили, что в БРО КПРФ многих прошедших кандидатов пытаются «уговорить» уступить мандаты более «заслуженным коллегам». Кроме Лии Хафизовой, такая настойчивая просьба была озвучена и лидеру «Левого фронта» в Башкирии Дмитрию Чувилину.

В БРО КПРФ нам сообщили, что решение по формированию списка депутатов от партии будет вынесено завтра.






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  • 1 | 13.09.2018, 10:30 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5824 | Рейтинг: -182,8
Кто бы сомневался. Коммунисты уже не те...



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  • 2 | 13.09.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунисты Башкирии начали грызню за мандаты
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Уж больно мне это словосочетание нравится: "Манда-Ты"!
Я бы его большинству депутатов скакзал...



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  • 3 | 13.09.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Господин-товарищ-барин" горбихруль, объсните нам сирым и убогим, в чем разница политической деятельности не имеющих глубоких социальных корней в Башкирии и постоянно рвущихся к власти и деньгам якобы коммунистического левака тов.д. чувилина и открыто крайне правого прозападника г-на и.исянгулова?



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  • 4 | 13.09.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.09.2018, 10:30 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5824 | Рейтинг: -182,4

Кто бы сомневался. Коммунисты уже не те...

---------------------------

Наверное, это так. Но важнее то, что народ потянулся за идеей. А лидеры придут.



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  • 5 | 13.09.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунизм - опиум для народа



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  • 6 | 13.09.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверное, это так. Но важнее то, что народ потянулся за идеей. А лидеры придут.
----
А как же!

Всенепременнейше!

Главное, по - вашему, для обывателей (кстати, жив-здоров, курилка?)-идея и вождизм?

Идея,таварисч, у простого народа давно есть.

И она одна-промарксистская: жить свободно с результатов своего труда и по братской справедливости.

Как в израильских кибуцах,только в масштабах всей огромной, богатой страны с нищим населением.

И кто же, в случае реализации вашего правого троцкистского уклона, дарагой таварисч х, на очередных "победителей" работать будет?

Опять простой народ?



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  • 7 | 13.09.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И кто же, в случае реализации вашего правого троцкистского уклона, дарагой таварисч х, на очередных "победителей" работать будет?

Опять простой народ?"

------------------------------

Не кривляйся. Современная теория коммунизма предполагает существование смешанных форм собственности: как государственной (общественной), так и частной (малые предприятия). Непременное условие: все стратегические отрасли должны быть национализированы.



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  • 8 | 13.09.2018, 12:38 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2793 | Рейтинг: -269,6
Коммунисты вперёд !

Моральный кодекс строителя коммунизма:


1Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
2Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
3Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
4Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
5Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
6Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
7Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
8Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
9Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
10Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
11Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
12Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.



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  • 9 | 13.09.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не кривляйся. Современная теория коммунизма..."
***
Дарагой таварисч!

Я никогда не был членом ни горбипартии ни какой-либо иной и совершенно не научен партийным кривляниям( колебаниям вместе с линией".

Просто в рамках самоподготовки внимательно прочитал (что нашел) материалистов-бездуховников Бакунина, Кропоткина, Маркса.

"современная теория коммунизма" -это оцерквленное зюгановское ренегатство с элеменатами правого троцкисткого уклона.

Внимательно оцени,дарагой таварисч, борьбу за власть и деньги, по ситуации исключения из рядов КПРФ успешного иглинского хозяйственника в строгом соответствии "современной теории марксизма"



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  • 10 | 13.09.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"современная теория коммунизма" -это оцерквленное зюгановское ренегатство с элеменатами правого троцкисткого уклона."

---------------------

Про Зюганова не надо.

Впрочем, если тебя устраивает олигархат с 95%-ми всех производств, находящихся под иностранной юрисдикцией - флаг в руки.



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  • 11 | 13.09.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про Зюганова не надо.
****
С чего бы это?

Самое слабое звено в твоей теории "нью марксизма"?



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  • 12 | 13.09.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где коммунист Арсланов Ф.Б. депутат который в месте с Юсуповы и Нургалиевым Р.обонкротили МУП Добрый хлеб в Кушанековском районе. И кто не будь за это ответит по закону или нет?



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