Коммунисты Башкирии начали грызню за мандаты

В прошедшей избирательной гонке коммунисты Башкирии прошли огонь и воду, а вот с медными трубами вновь проблемы. Напомним, что накануне выборов был задержан член ЦИК РБ Вадим Садыков, подозреваемый в попытке дать взятку однопартийцу Яну Двинскому. За взятку он планировал заменить реальных наблюдателей лояльными к властям в Калининском районе.Скандал привел к определенным имиджевым потерям КПРФ, однако позитивно сказался на результатах выборов. Именно в Черниковском округе коммунисты выиграли выборы как по списку, так и одномандатному округу. Депутатами должны стать супруги Рустам и Лия Хафизовы.Всего КПРФ получила 15 мандатов, за которые уже началась внутрипартийная борьба. Не успел Рустам Хафизов сообщить в соцсетях, что прошел вместе с супругой в ГС РБ, как источники, близкие к его окружению, сообщили, что в БРО КПРФ многих прошедших кандидатов пытаются «уговорить» уступить мандаты более «заслуженным коллегам». Кроме Лии Хафизовой, такая настойчивая просьба была озвучена и лидеру «Левого фронта» в Башкирии Дмитрию Чувилину.В БРО КПРФ нам сообщили, что решение по формированию списка депутатов от партии будет вынесено завтра.