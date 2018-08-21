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5 | 14.09.2018, 11:18 | Автор: Кухарка | На сайте Публикации: 1875 ...
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ГРУ, потеющая парочка: «НЕ-НО-ВИ-ЧОК»

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В комнате с наглухо закрытыми окнами было нестерпимо душно. Пот предательскими струйками размывал толстую штукатурку грима на лице. Свет софитов выжигал глаза. «Да что это со мной такое… Я волнуюсь? Чушь! Я же не девочка! Ну, в смысле, не в том смысле девочка… Так, хватит трястись! Я — Петров! Я — Петров! Петров… Петров… Соль-Берицкий собор… Соль-Берицкий собор…»

ГРУ, потеющая парочка: «НЕ-НО-ВИ-ЧОК»


Первый раз всегда трудно. Потно. Их этому не учили. Учили молчать, слушать, убивать, пытать (спрашивать). Говорить на камеру — не учили. Наконец, старший по званию грозно зыркнул на подчиненного: «Не бзди! Мы справимся! Ты справишься! Ты не новичок! Запомнил? НЕ НО ВИ ЧОК.

Женщина в другом конце комнаты потела еще сильнее.

«Так будут приставать или не будут? Модненькие такие парни, бородки, стрижечка стильная… Этот вот, похоже, качок. Бицепсы нехилые… Такой если… Стоп! Никаких «если» — ты же не знаешь весь сценарий, может надо педалировать их нежную дружбу… Блин, просила же как людей — объясните, дайте почитать… Нет! Ты должна быть естественна! Блин, а я не знаю — какая я естественная… А этот спортивный такой, и не курит… Всё, хватит! Щас допишем — и домой. Золотая осень. Сяду в машину, откручу окна, выставлю в окно британский «юнион-джек» и помчусь домой. В свой дом, свой лес, свой сад — я же не своровала всё это???»

Марк Солонин, историк

***

Они сильно нервничали и потели

10:54 Поскольку у меня взрывается сейчас телефон от запросов СМИ, буду отвечать, коллеги, сразу всем здесь.

1. Как вы их нашли?

Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта.

2. Почему именно мне?

Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т.к., по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, 'доверяют'.

3. Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.

12:55 Долго мы думали, как смонтировать интервью с Петровым и Бошировым так, чтобы оно не выглядело 'порезанным'. В итоге, решили не монтировать его вообще. Выложим 'сырым материалом', как говорят на телевидении — без обратной точки, т.е. без меня в кадре, без монтажа и технических правок.

Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге, снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью). Вопросы, имхо, достаточно слышны за кадром.

Они отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам 'копать дальше'.

Паспорта показать на камеру отказались. Зато показали 'ту самую' куртку.

Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью.

Один курит, другой не курит.

Кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность.

Их ответы — их ответственность. И выбор каждого зрителя — верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели.

13:06 А, вот ребята мне пишут, что успели смонтировать с обратной точкой. Тогда сейчас выложим именно это, а сырой материал, немонтированный, тоже сегодня выложим, чтобы все могли убедиться, что интервью не порезано.

14:27 Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить — с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы.

Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста.

Хотя, для храбрости, я им налила, конечно, коньячку.

Прямо во время интервью я им сказала, что меньше всего сейчас мир волнует, в одной они спали постели или нет.

Ан нет, не меньше всего:)

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT






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  • 1 | 14.09.2018, 09:51 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5830 | Рейтинг: -183,3
Глаза у них реально запуганные. Хоть прикуривай от них.



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  • 2 | 14.09.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глаза у них реально запуганные. Хоть прикуривай от них.
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В УЖе нарисовался спец по допросам, от глаз прикуривал в либерастной контразведке...мисленно! Клаву не прожги, когда прикуривать будешь!



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  • 3 | 14.09.2018, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
Комментарий: Боширов и Петров, или Ложь высотой шпиля собора в Солсбери
Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей - это сказка для тех, кто готов верить любым гостям Маргариты Симоньян, и ложь для внутреннего пользования, уверен Иван Преображенский.

Владимир Путин фактически велел двум россиянам, которых британская полиция подозревает в применении в Солсбери яда "Новичок", явиться публике. Они дисциплинированно нашли телефон главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и дали ей интервью, всеми силами стараясь выглядеть полной противоположностью общественным представлениям о Джеймсе Бонде или Штирлице. Кого они пытались убедить или обмануть?

123 метра позора в Солсбери

Изготовленная за неделю российскими властями фантастическая история про двух специалистов "по фитнес-питанию", прилетевших на пару дней в Лондон, а оттуда дважды ездивших в Солсбери посмотреть знаменитый собор, не выдерживает никакой критики. Сомнительно все, начиная с неполного сходства предъявленных "оригиналов" фотографиям, ранее опубликованным британской полицией.

Пара современных сорокалетних бизнесменов, оказывается, не умеет пользоваться интернетом. Чтобы узнать расписание поездов, они едут на вокзал. Функции прогноза погоды у них, видимо, в телефоне нет: снег и дождь оказываются для них неожиданностью. Это даже не поколение Nokia 3310. Это - настоящие "теплые ламповые" ребята из советского прошлого, внезапно перенесенные неведомой силой в нынешний Лондон, затем (дважды) в Солсбери и, наконец, прямо в студию RT, чтобы подтвердить догадки представителя МИДа России Марии Захаровой о фото, якобы подделанных британскими спецслужбами.

Как эти люди, при такой антипатии к интернету, сумели найти мобильник Маргариты Симоньян и даже самостоятельно позвонить на него, - это загадка. Разве что в реальности оба были ее соседями по подъезду. Когда один из них сбивчиво пересказывает из "Википедии" описание знаменитого "Солсберецкого собора", возникает ощущение, что вся эта история - 123 метра позорного столба лжи, к которому власти привязывают Россию своей политикой. Смысл этой слепленной буквально на коленке истории может быть только один - понравиться тем, кто и так всегда верит Кремлю или, как минимум, не доверяет "либеральным СМИ" и Западу.

еще



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  • 4 | 14.09.2018, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
Настоящая ложь об отравлении Скрипалей может быть абсурдна

Если сказка, рассказанная RT, настолько неубедительна, то, может быть, правы британские спецслужбы и никаких Боширова и Петрова на свете не было и нет, а документы, по которым двое мужчин въезжали в Великобританию, были фальшивыми? Проверить это мы сможем, только если российские власти добровольно откроют все возможные архивы для британских экспертов или, например, журналистов-расследователей.

Главное, что понятно: целью этой любительской театральной инсценировки не было убедить власти Великобритании или, например, конгрессменов США в непричастности Петрова и Боширова к отравлению Скрипалей в Солсбери. Кого же тогда и в чем пытались заверить российские власти, отправляя пару "бизнесменов" в гости к Маргарите Симоньян?

Скорее всего, это представление для внутреннего пользования. Внутреннего в том плане, что предназначено оно для тех, кто еще раньше пришел к выводу, что британский премьер Тереза Мэй лжет, а Мария Захарова всегда говорит только правду. Эти люди, как многие россияне, как правило, обладают конспирологическим сознанием. Им нужны не рациональные аргументы, а лишь отдельные детали, из которых они сами составят нужный образ и сделают "правильные" выводы.



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  • 5 | 14.09.2018, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
Конфликт с Западом как цель

В данном случае требуется доказать, что такие "серьезные" организации, как российские спецслужбы, просто не могут подобным образом опростоволоситься. С этой точки зрения предложенные нам образы Петрова и Боширова практически идеальны. Во время интервью они ведут себя, как настоящие недотепы - недалекие, трусоватые и бестолковые.

Тут все противоречия начинают работать на кремлевскую версию. Случайно угодили в снегопад; стесняются духов; возможно, как намекается, являются гей-парой; боятся угроз экс-депутата Дмитрия Гудкова, назначившего награду за информацию о них. Видели ли вы таких чекистов, а тем более гээрушников?

Появление Боширова и Петрова, безусловно, можно назвать официальной реакцией Кремля на заявления британских властей. И это значит, что Москве наплевать, поверят ей на Западе или нет. Кремль с готовностью идет на углубление конфликта. И хохочет в лицо своим обвинителям, предлагая всерьез обсуждать телевизионную инсценировку. Это, наверное, главный вывод из рассказа о волшебном путешествии Боширова и Петрова в Солсбери и обратно.



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  • 6 | 14.09.2018, 11:33 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7608 | Рейтинг: +2019,3
5 | 14.09.2018, 11:18 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1875 | Комментарии: 60828 | Рейтинг: +12257,6

Конфликт с Западом как цель

В данном случае требуется доказать, что такие "серьезные" организации, как российские спецслужбы, просто не могут подобным образом опростоволоситься. С этой точки зрения предложенные нам образы Петрова и Боширова практически идеальны. Во время интервью они ведут себя, как настоящие недотепы - недалекие, трусоватые и бестолковые.
________________________________________
"Российские спецслужбы" давно деградировали, "человеческий материал" из гущи народной подвёл, т.е. квалификация и интеллект как у братков с "блошиного рынка". Да оно и понятно, где других то взять при нынешнем образовании и культуре. Да и высшие чины не многим лучше рядовых.

Это-ж надо! Как оказалось паспорта у этих ребяток отличаются номерами всего на одну единицу. То есть, как им контора заказывала вместе, так и зарегистрировали одного за другим.

Клоуны млять!



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  • 7 | 14.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кюхерка, Тереза Мэй все равно в переводе УЖ читает, и на твои перепосты вряд ли внимание обратит! Там уже Чучваркин подсуетился!
Кстати, кюхерка , твою брехню с перепостами можно назвать официальной реакцией Кремля на заявления британских властей, или это учитывать, как официальная реакция Британии на заявление Кремля? Когда в Лондон уезжаешь оправдываться, кюхерка"?



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  • 8 | 14.09.2018, 11:41 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 26 | Рейтинг: +0,1
Забавный ход с обеих сторон.



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  • 9 | 14.09.2018, 11:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
7 | 14.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован

Плесень размножается спорами.
Поэтому я не спорю с плесенью.



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  • 10 | 14.09.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обосрались кацапы, творите на свою ж_пу и юлите! Нормальный россиянин не поверит не одной официальной информации Кремля, так как вы во главе с Ботксным за эти годы не выдали ни одного правдивого слова. Чтоб этот с-винарник развалился.



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  • 11 | 14.09.2018, 12:04 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35123 | Рейтинг: +5823,5
Да.....а... нелегкая работёнка досталась Мане Захаровой и прошмандовке Симонян. Лаврову хватило ума вовремя смыться.

А ведь все визги ватников и некоторых ужистских очень опытных обозревателей разбиваются напрочь всего одним фактом- следы ОВ обнаружены в их гостиничном номере.
Да.а.а.... Стареет Вова, не орёл, ох не орёл!



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  • 12 | 14.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отравители спалились второй раз. Теперь уверенность в том, что преступление совершили они - 200%



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  • 13 | 14.09.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так не доказывают, что они простые российские граждане. Так отмазываются от того, что они работники спецслужб. Где доказательства их обычной жизни? Документы, место жительства, место работы, соцсети, фотографии из путешествия и прочее. Боятся, что их будут узнавать, а сами поперлись на телевидение, а не на радио или в газеты.



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  • 14 | 14.09.2018, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
Кстати, эти «руссо туристо» въехали в Британию не по туристической. а по бизнес-визе и о своём желании посмотреть на "СолсбереЦкий"(Солсберийский) собор и его часы при получении визы не рассказывали. Наверное не хотели заранее палить свою любовь к готической архитектуре и маршрут.



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  • 15 | 14.09.2018, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35123 | Рейтинг: +5823,5
vladimirgornitsky
14 сентября 2018 | 08:20
Интервью на RT готовили явно в страшной спешке. Изначально было объявлено, что оно состоится на будущей неделе, но гарант, видно, потребовал поторопиться. После публикации показаний "дипломата"-перебежчика уже невозможно, видимо, не реагировать, как пытались вначале. Но отреагировали так же непрофессионально и бездарно, как и покушение организовали. Помимо идиотского сценария интервью, уж следы-то спецалистов по ЗОЖ в соцсетях и т.д. можно было сварганить. Но то ли не сумели, то ли не успели. Возможно, конечно, что через какое-то время подготовят "родственников", сослуживцев" и "соседей", но, думаю, это совершенно непосильная задача для "органов", которые и с более простой задачей не справились. Проколы неизбежны.
А ответом на интервью стало сообщение о новых американских санкциях.



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  • 16 | 14.09.2018, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
Судя по словам Петрова и Боширова, им удалось посетить древний замок Old Sarum в Солсбери 4 марта. Судя по официальному твиту Old Sarum, 4 марта замок был закрыт

https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1040360440134557697

_________________________________
На каждом слове - брешут! И ведь легко их ловят...



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  • 17 | 14.09.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где Скрипаль-то?! Продемонстрируйте! Зачем его надо травить?! Ответ : чтобы развернуть именно ту кампанию, что сейчас и происходит. Скрипаля можно было убрать по-другому, возможностей у гру много. Но вот именно в таком виде надо именно, чтобы что-то делать против России. Уши-то- торчат!!!



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4

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  • Гость
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  • 18 | 14.09.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот спектакль на дураков рассчитан. Такие глупости российские спецслужбы никогда не делали. Идиотизм всегда был характерен для западных спецслужб.



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  • Эксперт
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  • 19 | 14.09.2018, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
Michael Sivko@MichaelSivko

они походу решили, что вброс про гейство хорошо зашел и позволит переключить внимание с факта терроризма с использованием боевых ОВ... хотя все шутейки как раз по поводу НЕЛЕПОСТИ этой версии, а не по поводу их якобы "гейства". Иначе как дебилами и не назвать, вот уж точно :(
________________________________
Вообще-то это какой-то мега-трэш)))))))))))) ГРУшников заставили объявить на весь мир себя пидорасами! Ну в смысле не только пидорасами, но и геями))))))))))

И ведь есть у них родные, близкие, друзья, знакомые, коллеги... так вляпаться - это здец, конечно!

И да - судя по возрасту, они уже пенсионеры по стажу...

Интересно - к каким наградам за этот каминг-аут их тайным указом представят? Наверное к званию "Героя России"... не ну а чем он хуже рамзанки дырова и киндер-сюрприза?



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2

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  • Эксперт
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  • 20 | 14.09.2018, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
17 | 14.09.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
18 | 14.09.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован

А вот и ольгинские пидорасы подскочили)))))))))))))



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