ГРУ, потеющая парочка: «НЕ-НО-ВИ-ЧОК»

В комнате с наглухо закрытыми окнами было нестерпимо душно. Пот предательскими струйками размывал толстую штукатурку грима на лице. Свет софитов выжигал глаза. «Да что это со мной такое… Я волнуюсь? Чушь! Я же не девочка! Ну, в смысле, не в том смысле девочка… Так, хватит трястись! Я — Петров! Я — Петров! Петров… Петров… Соль-Берицкий собор… Соль-Берицкий собор…»Первый раз всегда трудно. Потно. Их этому не учили. Учили молчать, слушать, убивать, пытать (спрашивать). Говорить на камеру — не учили. Наконец, старший по званию грозно зыркнул на подчиненного: «Не бзди! Мы справимся! Ты справишься! Ты не новичок! Запомнил? НЕ НО ВИ ЧОК.Женщина в другом конце комнаты потела еще сильнее.«Так будут приставать или не будут? Модненькие такие парни, бородки, стрижечка стильная… Этот вот, похоже, качок. Бицепсы нехилые… Такой если… Стоп! Никаких «если» — ты же не знаешь весь сценарий, может надо педалировать их нежную дружбу… Блин, просила же как людей — объясните, дайте почитать… Нет! Ты должна быть естественна! Блин, а я не знаю — какая я естественная… А этот спортивный такой, и не курит… Всё, хватит! Щас допишем — и домой. Золотая осень. Сяду в машину, откручу окна, выставлю в окно британский «юнион-джек» и помчусь домой. В свой дом, свой лес, свой сад — я же не своровала всё это???»***10:54 Поскольку у меня взрывается сейчас телефон от запросов СМИ, буду отвечать, коллеги, сразу всем здесь.1. Как вы их нашли?Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта.2. Почему именно мне?Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т.к., по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, 'доверяют'.3. Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.12:55 Долго мы думали, как смонтировать интервью с Петровым и Бошировым так, чтобы оно не выглядело 'порезанным'. В итоге, решили не монтировать его вообще. Выложим 'сырым материалом', как говорят на телевидении — без обратной точки, т.е. без меня в кадре, без монтажа и технических правок.Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге, снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью). Вопросы, имхо, достаточно слышны за кадром.Они отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам 'копать дальше'.Паспорта показать на камеру отказались. Зато показали 'ту самую' куртку.Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью.Один курит, другой не курит.Кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность.Их ответы — их ответственность. И выбор каждого зрителя — верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели.13:06 А, вот ребята мне пишут, что успели смонтировать с обратной точкой. Тогда сейчас выложим именно это, а сырой материал, немонтированный, тоже сегодня выложим, чтобы все могли убедиться, что интервью не порезано.14:27 Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить — с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы.Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста.Хотя, для храбрости, я им налила, конечно, коньячку.Прямо во время интервью я им сказала, что меньше всего сейчас мир волнует, в одной они спали постели или нет.Ан нет, не меньше всего:)