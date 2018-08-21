ГРУ, потеющая парочка: «НЕ-НО-ВИ-ЧОК»

Первый раз всегда трудно. Потно. Их этому не учили. Учили молчать, слушать, убивать, пытать (спрашивать). Говорить на камеру — не учили. Наконец, старший по званию грозно зыркнул на подчиненного: «Не бзди! Мы справимся! Ты справишься! Ты не новичок! Запомнил? НЕ НО ВИ ЧОК.
Женщина в другом конце комнаты потела еще сильнее.
«Так будут приставать или не будут? Модненькие такие парни, бородки, стрижечка стильная… Этот вот, похоже, качок. Бицепсы нехилые… Такой если… Стоп! Никаких «если» — ты же не знаешь весь сценарий, может надо педалировать их нежную дружбу… Блин, просила же как людей — объясните, дайте почитать… Нет! Ты должна быть естественна! Блин, а я не знаю — какая я естественная… А этот спортивный такой, и не курит… Всё, хватит! Щас допишем — и домой. Золотая осень. Сяду в машину, откручу окна, выставлю в окно британский «юнион-джек» и помчусь домой. В свой дом, свой лес, свой сад — я же не своровала всё это???»
Марк Солонин, историк
***
Они сильно нервничали и потели
10:54 Поскольку у меня взрывается сейчас телефон от запросов СМИ, буду отвечать, коллеги, сразу всем здесь.
1. Как вы их нашли?
Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта.
2. Почему именно мне?
Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т.к., по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, 'доверяют'.
3. Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.
12:55 Долго мы думали, как смонтировать интервью с Петровым и Бошировым так, чтобы оно не выглядело 'порезанным'. В итоге, решили не монтировать его вообще. Выложим 'сырым материалом', как говорят на телевидении — без обратной точки, т.е. без меня в кадре, без монтажа и технических правок.
Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге, снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью). Вопросы, имхо, достаточно слышны за кадром.
Они отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам 'копать дальше'.
Паспорта показать на камеру отказались. Зато показали 'ту самую' куртку.
Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью.
Один курит, другой не курит.
Кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность.
Их ответы — их ответственность. И выбор каждого зрителя — верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели.
13:06 А, вот ребята мне пишут, что успели смонтировать с обратной точкой. Тогда сейчас выложим именно это, а сырой материал, немонтированный, тоже сегодня выложим, чтобы все могли убедиться, что интервью не порезано.
14:27 Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить — с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы.
Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста.
Хотя, для храбрости, я им налила, конечно, коньячку.
Прямо во время интервью я им сказала, что меньше всего сейчас мир волнует, в одной они спали постели или нет.
Ан нет, не меньше всего:)
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT
ГРУ, потеющая парочка: «НЕ-НО-ВИ-ЧОК»
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