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В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти участках

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С протестами выступили представители КПРФ. В Уфе в Следственный комитет подана жалоба от члена окружной избирательной комиссии Ленинского избирательного округа №7 Степана Полянского, в которой он заявил о «намеренном вмешательстве в ход избирательного процесса неустановленного лица или группы лиц». При этом автор жалобы не исключил возможность фальсификации результатов голосования.

В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти участках


По словам Степана Полянского, в день выборов 9 сентября наблюдатели и члены участковых избирательных комиссии с правом совещательного голоса в ответ на свои жалобы получили отказы в удовлетворительных запросах. При этом на всех отказах была указана избирательная комиссия №437, которая располагается в городе Кумертау и никаким образом не имеет отношение к голосованию в Уфе. Подобные «ошибки» имели место на девяти избираительных участках. Представители КПРФ усмотрели в этих событиях явные признаки воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, предусмотренного статьей 141 УК РФ.

- Принять за техническую опечатку решения участковых комиссий Ленинского района Уфы не представляется возможным, так как видна системность в их оформлении, одновременно же все участковые комиссии не могут допустить одну и ту же ошибку, - считает автор жалобы.

Среди прочих претензий в жалобе указано также, что на всех перечисленных в ней участках представителям КПРФ отказались показать список людей, пожелавших голосовать вне избирательных участков . В данном случае речь идет о случаях, когда члены участковых избиркомов выезжали на дом к инвалидам и прочим людям, по каким-либо причинам, не сумевшим самостоятельно прийти на голосование. Коммунисты утверждают, что располагают данными о фальсификации данных о голосовании, связанном с переносными урнами, на одном из упомянутых участков. Ни считают, что всё это дает им основания настаивать на отмене итогов голосования на конкретных участках.

- В настоящее время по данным фактам направляются документы в ЦИК, генпрокуратуру, администрацию президента России, - сообщили представители КПРФ.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

МКС
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  • Участник
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  • 1 | 14.09.2018, 09:45 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5830 | Рейтинг: -183,3
Не критично. Но реагировать конечно нужно. И жестко.



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  • Гость
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  • 2 | 14.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Необходимо проверить общий список избирателей! Точно известно присутствие в списках студентов, служащих в рядах Российской Армии, находящихся на вахте, девушек вышедших замуж за пределы того или иного населенного пункта и умерших в этом году! Если убрать из списков этих лиц будет конкретная цифра голосующих! Сами знаете, что студентов с временной регистрацией в городах не привлекали на выборы.



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  • Начинающий
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  • 3 | 14.09.2018, 11:34 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 26 | Рейтинг: +0,1
Победить на выборах не реально в современных условиях. Кто платит тот и выигрывает. ЕР самая богатая партия . Посчитайте 150 рублей за голос избирателя. Выход;Перестать финансировать партии и движения из бюджета. Не содержать ГД и Совет федераций на бюджетные деньги. С РПЦ снять охрану финансируемую из бюджета. Алла хапьпярь.



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  • Эксперт
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  • 4 | 14.09.2018, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60851 | Рейтинг: +12258,9
На 99,9% всех участков в стране - фальсифицированы результаты.

А не на девяти.



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  • Гость
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  • 5 | 14.09.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может чего-то не понимаю, но скажите, зачем вообще ходить на выборы в Башкирии в силу четвертьвековой предсказуемости её скандальных результатов?



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  • 6 | 14.09.2018, 13:02 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2804 | Рейтинг: -270,3
12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может чего-то не понимаю, но скажите, зачем вообще ходить на выборы
------------
Для того, чтобы твой голос не украли, как голоса тех кто не ходил. О чем и написано в этой статье.



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  • Гость
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  • 7 | 14.09.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.09.2018, 13:02 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2801 | Рейтинг: -270
***
Горбихруль, тебя, вообще, кто спрашивает?

Твое дело сегодня -наполнять свои куриные чиновничьи мозги жизненым опытом и знаниями.

Учиться, учиться,и учиться, как завещал дедушка Ленин.



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  • Участник
  •  
  • 8 | 14.09.2018, 15:47 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2804 | Рейтинг: -270,3
7му

иди нах.уй, папуас



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  • 9 | 14.09.2018, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.09.2018, 13:02 | Автор: xrul

Для того, чтобы твой голос не украли, как голоса тех кто не ходил. О чем и написано в этой статье.
======================================================
xrul !!! НУ ТЫ ХОДИЛ ! И что ?
НЕ ЕБАЙ моски , МОСКИТАМ ! Ну ты ПОНЯЛ ?



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  • 10 | 14.09.2018, 19:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.09.2018, 15:47 | Автор: xrul |
7му

иди нах.уй, папуас
=======================================================
УВАЖАЕМЫЙ xru ! Без подначки и без подъе ..ства !!
Я , Уважаю ВАШУ позицию по своим УБЕЖДЕНИЯМ !
УВАЖАЮ ИСКРЕННЕ !
Но Система " выборов " Российского " волеизъязвления " ПОЛНОСТЬЮ БЕЗЗАКОННА и МОШЕНЕЧЕСКА в корне
( В ОСНОВЕ ) то есть ПОБЕДА в ЧЕСТНОМ БОЮ НЕВОЗМОЖНА !
Поэтому сквернословие , лишь подтверждение !



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  • 11 | 14.09.2018, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко что xrul | Ложиться спать также рано как и Я , в
обычные дни ! Просто сегодня ЖДУ ГОСТЕЙ , а ОНИ
задержались
а в дороге ! Приходиться ждать в НЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ !



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