По словам Степана Полянского, в день выборов 9 сентября наблюдатели и члены участковых избирательных комиссии с правом совещательного голоса в ответ на свои жалобы получили отказы в удовлетворительных запросах. При этом на всех отказах была указана избирательная комиссия №437, которая располагается в городе Кумертау и никаким образом не имеет отношение к голосованию в Уфе. Подобные «ошибки» имели место на девяти избираительных участках. Представители КПРФ усмотрели в этих событиях явные признаки воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, предусмотренного статьей 141 УК РФ.
- Принять за техническую опечатку решения участковых комиссий Ленинского района Уфы не представляется возможным, так как видна системность в их оформлении, одновременно же все участковые комиссии не могут допустить одну и ту же ошибку, - считает автор жалобы.
Среди прочих претензий в жалобе указано также, что на всех перечисленных в ней участках представителям КПРФ отказались показать список людей, пожелавших голосовать вне избирательных участков . В данном случае речь идет о случаях, когда члены участковых избиркомов выезжали на дом к инвалидам и прочим людям, по каким-либо причинам, не сумевшим самостоятельно прийти на голосование. Коммунисты утверждают, что располагают данными о фальсификации данных о голосовании, связанном с переносными урнами, на одном из упомянутых участков. Ни считают, что всё это дает им основания настаивать на отмене итогов голосования на конкретных участках.
- В настоящее время по данным фактам направляются документы в ЦИК, генпрокуратуру, администрацию президента России, - сообщили представители КПРФ.
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МКС
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В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти участках
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