Выборы, вторые туры, ностальгия. Как это было давно

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем представлений о будущем. Выборы, состоявшиеся в минувшее воскресенье, показали изменение вектора политических предпочтений избирателей в большинстве регионов России: впервые с 2012 года на выборах губернатора будет второй тур, причем сразу в четырёх регионах, и также в нескольких субъектах Федерации на выборах депутатов законодательных собраний и городских парламентов региональных столиц первые места по спискам политических партий получили представители КПРФ, в нескольких городских собраниях у них теперь большинство. Протестное голосование 9 сентября очевидно, но не все его причины лежат на поверхности.Безусловно, одной из таких причин является так называемая «пенсионная реформа», проще говоря – инициатива Путина и его правительства о повышении пенсионного возраста, внесенная в Государственную Думу на фоне «головокружения от успехов» после выборов 18 марта 2018 года.То, что инициатива властей неизбежно скажется на результатах выборов, понимали практически все. Но не все ожидали, что «Единая Россия» начнёт проигрывать партийные выборы и реально рисковать результатами на выборах губернаторов, что ещё несколько месяцев назад казалось невозможным.Владимир Путин лично предпринял попытку переломить ситуацию, но не смог.«Триумф воли» Владимира Путина, несмотря на очевидные многим злоупотребления и приписки на президентских выборах, привёл власти в интеллектуально и политически неадекватное состояние: они почувствовали себя бессмертными. Во всяком случае, в политике, где бессмертных не может быть вообще.Расплата за иллюзию политического бессмертия была неизбежна.Кроме того, перед голосованием 18 марта у общества была создана большая человеческая иллюзия: судьбоносности и чудодейственности результатов президентских выборов. Победа Путина представлялась государственной пропагандой обществу как неизбежное событие, несущее счастье и благополучие практически немедленно.Реальность оказалась в жестоком контрасте с искусственно созданными представлениями, и политический откат был неизбежен: с Путина реального политического спроса нет и в созданной им политической системе быть не может, соответственно, раздражённый народ предсказуемо оторвался на нижестоящих лицах, по существу исполнителях.Кто такой губернатор в современной России? Слуга Путина, а не самостоятельный политик, даже если он избранный. Нынешние губернаторы – это громоотводы. Сломался – выбросят. Перестал обеспечивать нужный федеральному центру политический результат – заменят.Для понимания происходящих сейчас изменений общественного мнения важно понимать причины и последствия заметного роста голосования за КПРФ и частично за ЛДПР, но в первую очередь за коммунистов.Это голосование связано не только и не столько с ностальгией по советским временам (многие избиратели КПРФ советские времена не помнят и даже ещё не жили в те годы). Голосование за кандидатов от КПРФ сегодня – это стихийный поиск политической альтернативы при отсутствии системной альтернативы.Политическая картина мира у большинства российских избирателей, несмотря на открытый доступ к интернету, продолжает формироваться телевидением, все политически значимые каналы которого — пропагандисты Путина и его партии, его власти.В этой телевизионной картине мира присутствуют партии, представленные в Государственной Думе: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Все эти политические силы – партии Путина, они присутствуют во власти с его ведома и согласия. Это партии «крымского консенсуса», партии «бешеного принтера». Все они являются частью путинской политической системы. Политических альтернатив внутри этой системы нет.Нет главного – альтернативы самой этой системе.КПРФ идеологически остаётся тенью советского прошлого, Ленин и Сталин являются её лицами в намного большей степени, чем современные лидеры.Выбирая представителей КПРФ как альтернативу, избиратель на самом деле, не предполагая этого, голосует за ушедшую и действующую политические системы одновременно.Политический протест, окрашенный в цвета КПРФ и ЛДПР – это протест, в котором нет понимания завтрашнего, современного устройства России. Это скорее готовность побить окна в гнилом и холодном доме, где надоело жить, чем намерение построить другой дом.И это одна из самых серьезных политических драм современного российского общества.Искаженное ложью, насилием и пропагандой общественное сознание инстинктивно и мучительно ищет выход из сегодняшнего тупика и видит его в тупике вчерашнем. Потому что другого выхода не видит. Это политическая трагедия не только для живущих сейчас, но и для будущих поколений. Это трагедия отсталости и несовременности, которая грозит оставить Россию без будущего. Потому что либо ты живешь в ногу со временем, либо ты живёшь в прошлом.«Единая Россия» по существу — партия не сегодняшнего, а вчерашнего дня, потому что реализует авторитарные и тоталитарные политические матрицы, она ориентирована только на самосохранение во власти и по этой причине стремится к самоизоляции и политической монополии.Не модернизированная идеологически КПРФ по существу паразитирует на левых политических настроениях как таковых, не выходя за рамки своих исторических традиций, которые не позволяют партии стать современной левой силой. Обе эти партии — партии одного большинства – партии политической диктатуры, у них один и тот же кровавый политический корень.Российскому избирателю предлагается ходить по замкнутому кругу между вчерашним и позавчерашним днём, и каждый шаг по этому кругу увеличивает отставание страны от времени. Это отставание грозит стать непреодолимым.Политическая система Путина изолировала Россию от современной политической мысли и современных политических практик. Политическая система нашей страны сегодня архаична, как музей политической истории, но мы в нём – не зрители, а экспонаты. Над нами можно смеяться и плакать, но жизни в этом музее вчерашнего и позавчерашнего дня нет.Отдельный вопрос – современное состояние демократических, в том числе либеральных, политических сил. Безграмотные и бесчеловечные реформы 1990-х не только уничтожили перспективы демократического развития России на многие годы, разрушили социальную базу демократических реформ, но и неизбежно оказались губительными для демократических политических организаций: утратив представительство в федеральном парламенте и доступ к политически значимым СМИ, мы оказались на периферии общественного внимания и сознания. В политической картине большинства российского общества демократических политических сил нет.Сама политическая система России при Путине выстроена таким образом, что не находящиеся в ней политические силы сознательно поставлены в положение маргиналов. Это – тоже часть политического насилия над обществом и самоизоляции системы.Всё это создаёт ситуацию, когда колебания рейтингов и даже результатов голосования внутри политической системы не имеют никакого принципиального значения для граждан, так как не приносят перемен и не позволяют сделать Россию благополучной современной страной, ориентированной на человеческие ценности.И это с каждыми выборами увеличивает разочарование людей как в государстве, так и в самих выборах. Разорвать этот порочный круг может только общество – единственная сила, которая способна переломить губительную логику политического движения из тупика в тупик.На минувших выборах это сделать не удалось.Но повестка дня для страны не изменилась. Построение современного государства возможно только в условиях свободы и демократии. Для того, чтобы это состоялось, желание свободы и демократии должно быть выращено в значительной части общества, оно должно придать силу политическим переменам.2018 год таких примеров не дал, в том числе на выборах.Но общественная и – очень важно – объективная историческая потребность в таких переменах никуда не ушла. Она не может исчезнуть по природным причинам, которые не зависят от политических властей. Когда ветер общественных перемен станет достаточно мощным, важно, чтобы были построены корабли, в паруса которых этот ветер вдохнёт силу.На демократических политических верфях море работы. Эта работа требует терпения и спокойствия.Не будем останавливаться.