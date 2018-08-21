Выборы, вторые туры, ностальгия. Как это было давно

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Шендерович об истории с ...

Ох, какая печаль… Успенский. Нас с ним связывал один смешной сюжет… Николай ...
  Администратор

Учителям: Пособничали на ...

Ничего хорошего. Как новая пенсионная реформа отразится на учителях Башкирии? В ...
  Администратор

Пауки в курултаевской ...

Верховный суд Башкирии вчера отказался снять с регистрации на выборы в ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Навальный ответил кулаку ...

Государство стало фарсом АВТОР СерпомПо Telegram-канал 2978714На тре ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Два агента-идиота прикину ...

Для сомневающихся, в том, что собор и дом Скрипаля находятся в диаметр ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

ГРУ, потеющая парочка: «Н ...

5 | 14.09.2018, 11:18 | Автор: Кухарка | На сайте Публикации: 1875 ...
  Рейтинг: +2  ЯСЕНПЕНЬ

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
А где моя часть природной ...

Россия и Норвегия — нефтяные страны. Кому в них принадлежит нефть? Мы ...
  Рейтинг: +4  VIVAT

Собчак: Полиция снова бье ...

Путин купил всех силовиков не только с потрохами но и с совестью, вот ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

«Пенсию живым»: Митинг пр ...

Ради поддержки власти старые пердуны кацы-корнеи готовы лишить пенсии ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Сколько замечательных людей жило в Уфе и Уфимской губернии, а попробуй ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Наши учителя историки ни словом не обмолвились про Языковых, Толстых. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Российская идентичность ...

Руководство страны, в названии которой есть слово "федерация", по мнению ряда ...
  14.09.2018   595   47

В Уфе поставлены под ...

С протестами выступили представители КПРФ. В Уфе в Следственный комитет подана ...
  14.09.2018   410   11

Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  14.09.2018   204   6

Почему «народ не тот»? ...

Инфантильность возникает тогда, когда за человека все решают, когда ему не дают ...
  14.09.2018   388   20

ГРУ, потеющая парочка: ...

В комнате с наглухо закрытыми окнами было нестерпимо душно. Пот предательскими ...
  14.09.2018   403   35

Обсуждаемое за месяц
Российская идентичность ...

Руководство страны, в названии которой есть слово "федерация", по мнению ряда ...
  14.09.2018   595   47

В Уфе поставлены под ...

С протестами выступили представители КПРФ. В Уфе в Следственный комитет подана ...
  14.09.2018   410   11

Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  14.09.2018   204   6

Почему «народ не тот»? ...

Инфантильность возникает тогда, когда за человека все решают, когда ему не дают ...
  14.09.2018   388   20

ГРУ, потеющая парочка: ...

В комнате с наглухо закрытыми окнами было нестерпимо душно. Пот предательскими ...
  14.09.2018   403   35

Последние публикации
Российская идентичность ...

Руководство страны, в названии которой есть слово "федерация", по мнению ряда ...
  14.09.2018   595   47

В Уфе поставлены под ...

С протестами выступили представители КПРФ. В Уфе в Следственный комитет подана ...
  14.09.2018   410   11

Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  14.09.2018   204   6

Почему «народ не тот»? ...

Инфантильность возникает тогда, когда за человека все решают, когда ему не дают ...
  14.09.2018   388   20

ГРУ, потеющая парочка: ...

В комнате с наглухо закрытыми окнами было нестерпимо душно. Пот предательскими ...
  14.09.2018   403   35

Кого теперь назначат ...

Чуть больше недели прошло с похорон сенатора Джона Маккейна, и, вспоминая, как ...
  14.09.2018   176   6

Два агента-идиота ...

Что меня больше всего поразило в интервью как человека, который много раз брал ...
  14.09.2018   291   11

Навальный ответил кулаку ...

Все ждут, как Алексей ответит на «обращение» Золотова, но он пока не может его ...
  14.09.2018   216   8

Анализ прошедших выборов ...

Политологи, общественники и действующие политики поделились своими мнениями о ...
  13.09.2018   1460   19

Коммунисты Башкирии ...

В прошедшей избирательной гонке коммунисты Башкирии прошли огонь и воду, а вот ...
  13.09.2018   640   22

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (88)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   42630   41

Довольных не будет ...

Пенсионная реформа: следующие шаги. Если кто-то думал, что пенсионная реформа ...
  10.09.2018   20106   8

Новый налог для дачников ...

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, предлагающий ...
  9.09.2018   18738   24

А где моя часть ...

Почему несметные природные богатства России не доходят до ее простых граждан? ...
  9.09.2018   12656   50

Где больше всего не ...

Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост ...
  12.09.2018   8962   16

Читаемое за месяц
Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115950   50

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   98989   61

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   82465   114

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   53276   52

А здоров ли наш ...

Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про ...
  5.09.2018   48104   57


Выборы, вторые туры, ностальгия. Как это было давно

Оценили
0



В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем представлений о будущем. Выборы, состоявшиеся в минувшее воскресенье, показали изменение вектора политических предпочтений избирателей в большинстве регионов России: впервые с 2012 года на выборах губернатора будет второй тур, причем сразу в четырёх регионах, и также в нескольких субъектах Федерации на выборах депутатов законодательных собраний и городских парламентов региональных столиц первые места по спискам политических партий получили представители КПРФ, в нескольких городских собраниях у них теперь большинство. Протестное голосование 9 сентября очевидно, но не все его причины лежат на поверхности.

Выборы, вторые туры, ностальгия. Как это было давно


Безусловно, одной из таких причин является так называемая «пенсионная реформа», проще говоря – инициатива Путина и его правительства о повышении пенсионного возраста, внесенная в Государственную Думу на фоне «головокружения от успехов» после выборов 18 марта 2018 года.

То, что инициатива властей неизбежно скажется на результатах выборов, понимали практически все. Но не все ожидали, что «Единая Россия» начнёт проигрывать партийные выборы и реально рисковать результатами на выборах губернаторов, что ещё несколько месяцев назад казалось невозможным.

Владимир Путин лично предпринял попытку переломить ситуацию, но не смог.

«Триумф воли» Владимира Путина, несмотря на очевидные многим злоупотребления и приписки на президентских выборах, привёл власти в интеллектуально и политически неадекватное состояние: они почувствовали себя бессмертными. Во всяком случае, в политике, где бессмертных не может быть вообще.

Расплата за иллюзию политического бессмертия была неизбежна.

Кроме того, перед голосованием 18 марта у общества была создана большая человеческая иллюзия: судьбоносности и чудодейственности результатов президентских выборов. Победа Путина представлялась государственной пропагандой обществу как неизбежное событие, несущее счастье и благополучие практически немедленно.

Реальность оказалась в жестоком контрасте с искусственно созданными представлениями, и политический откат был неизбежен: с Путина реального политического спроса нет и в созданной им политической системе быть не может, соответственно, раздражённый народ предсказуемо оторвался на нижестоящих лицах, по существу исполнителях.

Кто такой губернатор в современной России? Слуга Путина, а не самостоятельный политик, даже если он избранный. Нынешние губернаторы – это громоотводы. Сломался – выбросят. Перестал обеспечивать нужный федеральному центру политический результат – заменят.

Для понимания происходящих сейчас изменений общественного мнения важно понимать причины и последствия заметного роста голосования за КПРФ и частично за ЛДПР, но в первую очередь за коммунистов.

Это голосование связано не только и не столько с ностальгией по советским временам (многие избиратели КПРФ советские времена не помнят и даже ещё не жили в те годы). Голосование за кандидатов от КПРФ сегодня – это стихийный поиск политической альтернативы при отсутствии системной альтернативы.

Политическая картина мира у большинства российских избирателей, несмотря на открытый доступ к интернету, продолжает формироваться телевидением, все политически значимые каналы которого — пропагандисты Путина и его партии, его власти.

В этой телевизионной картине мира присутствуют партии, представленные в Государственной Думе: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Все эти политические силы – партии Путина, они присутствуют во власти с его ведома и согласия. Это партии «крымского консенсуса», партии «бешеного принтера». Все они являются частью путинской политической системы. Политических альтернатив внутри этой системы нет.

Нет главного – альтернативы самой этой системе.

КПРФ идеологически остаётся тенью советского прошлого, Ленин и Сталин являются её лицами в намного большей степени, чем современные лидеры.

Выбирая представителей КПРФ как альтернативу, избиратель на самом деле, не предполагая этого, голосует за ушедшую и действующую политические системы одновременно.

Политический протест, окрашенный в цвета КПРФ и ЛДПР – это протест, в котором нет понимания завтрашнего, современного устройства России. Это скорее готовность побить окна в гнилом и холодном доме, где надоело жить, чем намерение построить другой дом.

И это одна из самых серьезных политических драм современного российского общества.

Искаженное ложью, насилием и пропагандой общественное сознание инстинктивно и мучительно ищет выход из сегодняшнего тупика и видит его в тупике вчерашнем. Потому что другого выхода не видит. Это политическая трагедия не только для живущих сейчас, но и для будущих поколений. Это трагедия отсталости и несовременности, которая грозит оставить Россию без будущего. Потому что либо ты живешь в ногу со временем, либо ты живёшь в прошлом.

«Единая Россия» по существу — партия не сегодняшнего, а вчерашнего дня, потому что реализует авторитарные и тоталитарные политические матрицы, она ориентирована только на самосохранение во власти и по этой причине стремится к самоизоляции и политической монополии.

Не модернизированная идеологически КПРФ по существу паразитирует на левых политических настроениях как таковых, не выходя за рамки своих исторических традиций, которые не позволяют партии стать современной левой силой. Обе эти партии — партии одного большинства – партии политической диктатуры, у них один и тот же кровавый политический корень.

Российскому избирателю предлагается ходить по замкнутому кругу между вчерашним и позавчерашним днём, и каждый шаг по этому кругу увеличивает отставание страны от времени. Это отставание грозит стать непреодолимым.

Политическая система Путина изолировала Россию от современной политической мысли и современных политических практик. Политическая система нашей страны сегодня архаична, как музей политической истории, но мы в нём – не зрители, а экспонаты. Над нами можно смеяться и плакать, но жизни в этом музее вчерашнего и позавчерашнего дня нет.

Отдельный вопрос – современное состояние демократических, в том числе либеральных, политических сил. Безграмотные и бесчеловечные реформы 1990-х не только уничтожили перспективы демократического развития России на многие годы, разрушили социальную базу демократических реформ, но и неизбежно оказались губительными для демократических политических организаций: утратив представительство в федеральном парламенте и доступ к политически значимым СМИ, мы оказались на периферии общественного внимания и сознания. В политической картине большинства российского общества демократических политических сил нет.

Сама политическая система России при Путине выстроена таким образом, что не находящиеся в ней политические силы сознательно поставлены в положение маргиналов. Это – тоже часть политического насилия над обществом и самоизоляции системы.

Всё это создаёт ситуацию, когда колебания рейтингов и даже результатов голосования внутри политической системы не имеют никакого принципиального значения для граждан, так как не приносят перемен и не позволяют сделать Россию благополучной современной страной, ориентированной на человеческие ценности.

И это с каждыми выборами увеличивает разочарование людей как в государстве, так и в самих выборах. Разорвать этот порочный круг может только общество – единственная сила, которая способна переломить губительную логику политического движения из тупика в тупик.

На минувших выборах это сделать не удалось.

Но повестка дня для страны не изменилась. Построение современного государства возможно только в условиях свободы и демократии. Для того, чтобы это состоялось, желание свободы и демократии должно быть выращено в значительной части общества, оно должно придать силу политическим переменам.

2018 год таких примеров не дал, в том числе на выборах.

Но общественная и – очень важно – объективная историческая потребность в таких переменах никуда не ушла. Она не может исчезнуть по природным причинам, которые не зависят от политических властей. Когда ветер общественных перемен станет достаточно мощным, важно, чтобы были построены корабли, в паруса которых этот ветер вдохнёт силу.

На демократических политических верфях море работы. Эта работа требует терпения и спокойствия.

Не будем останавливаться.

Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 14.09.2018, 09:47 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5830 | Рейтинг: -183,3
Построение современного государства возможно только в условиях свободы и демократии. Для того, чтобы это состоялось, желание свободы и демократии должно быть выращено в значительной части общества, оно должно придать силу политическим переменам.

Америка свою демократию строила 200 лет. А мы что, хотим ее построить за 30 лет? Болезни роста были и будут. Это неизбежный процесс.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.09.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На минувших выборах это сделать не удалось....
Не будем останавливаться!...
Не останавливайтесь, пока вас в шею не выгонят! Протестутьте до последнего гнилого яблока!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.09.2018, 09:47 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5830 | Рейтинг: -183,1
Построение современного государства возможно только в условиях свободы и демократии. Для того, чтобы это состоялось, желание свободы и демократии должно быть выращено в значительной части общества, оно должно придать силу политическим переменам.

Америка свою демократию строила 200 лет. А мы что, хотим ее построить за 30 лет? Болезни роста были и будут. Это неизбежный процесс.
____________________
"Америка свою демократию строила 200 лет"
Вы хотите сказать, что то, что построено в Америке за 200 лет является демократией? Смешно!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.09.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выбирая представителей КПРФ как альтернативу, избиратель на самом деле, не предполагая этого, голосует за ушедшую и действующую политические системы одновременно.

===================

Ушедшая система и действующая система - антиподы. Между диктатурой буржуазии (сейчас) и диктатурой пролетариата (тогда) народ выберет последнее.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 14.09.2018, 11:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 26 | Рейтинг: +0,1
Демократия для демос. Охлас расходный материал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.09.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.09.2018, 09:47 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5830 | Рейтинг: -183,3
...
Америка свою демократию строила 200 лет. А мы что, хотим ее построить за 30 лет? Болезни роста были и будут. Это неизбежный процесс.

==========

"Демократия" в современном мире - это инструмент разрушения государств. Ну, как минимум, их ослабления. Потому США и "демократизируют" тех, кого сочтут потенциальным конкурентом. Кончай витать в облаках, препод.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com