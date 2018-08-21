Специалисты по ЗОЖ для Скрипалей

Рейтинг публикаций пользователей
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Учителям: Пособничали на ...

Ничего хорошего. Как новая пенсионная реформа отразится на учителях Башкирии? В ...
  Администратор

Пауки в курултаевской ...

Верховный суд Башкирии вчера отказался снять с регистрации на выборы в ...
  Администратор

Володин с ...

Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его ...
  Администратор

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Российская идентичность д ...

В сегодняшних реалиях - все, и русские, и удмурты, и башкиры, и татары ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

ГРУ, потеющая парочка: «Н ...

Отравители спалились второй раз. Теперь уверенность в том, что преступ ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

В Уфе поставлены под сомн ...

Может чего-то не понимаю, но скажите, зачем вообще ходить на выборы в ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
А где моя часть природной ...

Россия и Норвегия — нефтяные страны. Кому в них принадлежит нефть? Мы ...
  Рейтинг: +4  VIVAT

Собчак: Полиция снова бье ...

Путин купил всех силовиков не только с потрохами но и с совестью, вот ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

«Пенсию живым»: Митинг пр ...

Ради поддержки власти старые пердуны кацы-корнеи готовы лишить пенсии ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Сколько замечательных людей жило в Уфе и Уфимской губернии, а попробуй ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Наши учителя историки ни словом не обмолвились про Языковых, Толстых. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Снова про язык. Три ...

Башкирский язык в качестве родного выбрали 15,6% обучающихся, татарский — ...
  15.09.2018   91   5

Борьба с юмадиловщиной: ...

Кировский районный суд Уфы вчера отказал президенту Адвокатской палаты ...
  15.09.2018   89   2

Хасан Идиятуллин: ...

Вчера прошла пресс-конференция Хасана Идиятуллина – самовыдвиженца в депутаты ...
  15.09.2018   288   5

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   118   7

Специалисты по ЗОЖ для ...

Ну, слава Богу, все разрешилось! Россия-таки предъявили миру людей, которые ...
  15.09.2018   82   2

Обсуждаемое за месяц
Снова про язык. Три ...

Башкирский язык в качестве родного выбрали 15,6% обучающихся, татарский — ...
  15.09.2018   91   5

Борьба с юмадиловщиной: ...

Кировский районный суд Уфы вчера отказал президенту Адвокатской палаты ...
  15.09.2018   89   2

Хасан Идиятуллин: ...

Вчера прошла пресс-конференция Хасана Идиятуллина – самовыдвиженца в депутаты ...
  15.09.2018   288   5

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   118   7

Специалисты по ЗОЖ для ...

Ну, слава Богу, все разрешилось! Россия-таки предъявили миру людей, которые ...
  15.09.2018   82   2

Последние публикации
Снова про язык. Три ...

Башкирский язык в качестве родного выбрали 15,6% обучающихся, татарский — ...
  15.09.2018   91   5

Борьба с юмадиловщиной: ...

Кировский районный суд Уфы вчера отказал президенту Адвокатской палаты ...
  15.09.2018   89   2

Хасан Идиятуллин: ...

Вчера прошла пресс-конференция Хасана Идиятуллина – самовыдвиженца в депутаты ...
  15.09.2018   288   5

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   118   7

Специалисты по ЗОЖ для ...

Ну, слава Богу, все разрешилось! Россия-таки предъявили миру людей, которые ...
  15.09.2018   82   2

«Манька» сопротивляется ...

После того, как «Беллингкэт» (там ещё были соавторы сенсации, но оставим) ...
  15.09.2018   96   7

The Bellingcat и The ...

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider позволило подтвердить, ...
  15.09.2018   73   3

Российская идентичность ...

Руководство страны, в названии которой есть слово "федерация", по мнению ряда ...
  14.09.2018   831   59

В Уфе поставлены под ...

С протестами выступили представители КПРФ. В Уфе в Следственный комитет подана ...
  14.09.2018   604   12

Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  14.09.2018   292   6

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (95)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   56469   43

Довольных не будет ...

Пенсионная реформа: следующие шаги. Если кто-то думал, что пенсионная реформа ...
  10.09.2018   21411   8

Новый налог для дачников ...

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, предлагающий ...
  9.09.2018   18785   24

А где моя часть ...

Почему несметные природные богатства России не доходят до ее простых граждан? ...
  9.09.2018   12941   50

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   12879   6

Читаемое за месяц
Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115976   50

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   99019   61

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   82494   114

Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   56469   43

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   53296   52


Специалисты по ЗОЖ для Скрипалей

Оценили
0



Ну, слава Богу, все разрешилось! Россия-таки предъявили миру людей, которые вовсе не травили несчастных Скрипалей, а просто неудачно спланировали свой туристический маршрут в Лондоне. Просто попали не в то место и не то время. Как же опростоволосились англичане, их спецслужбы и даже хваленый Скотленд-Ярд! Весь мир теперь с нетерпением ждет от Британии «каминг-аута» по этому запутанному делу с умерщвлением и счастливым воскрешением русского шпиона и его дочери.

Специалисты по ЗОЖ для Скрипалей


И это потому, что на самый честный и объективный телеканал Russia Today, запрещённый, кстати, по чистому недоразумению в Британии и еще ряде стран якобы за оголтелую кремлевскую пропаганду (это, конечно, просто русофобия) пришли два приятных молодых человека, жизнь которых неделю назад превратилась в кошмар: их на весь мир объявили убийцами бывшего полковника ГРУ Скрипаля, а также причастными к использованию боевого отравляющего вещества на территории НАТО.

Правда, на телекамеру эти милые люди паспортов не предъявляли, но разве мы можем не доверять обаятельной Маргарите Симоньян, в чьей безупречной репутации мы не сомневаемся?!

Из драматического рассказа Петрова и Боширова мы, наконец, узнали: Солсбери 2–3 марта был завален снегом, на его дорогах и тротуарах образовалась снежная жижа, которая насквозь промочила их кроссовки марки New Balance. (Кстати, эксперты не раз утверждали, что Скрипалей спасла именно такая «мокрая погода, ведь «Новичок» якобы разрабатывался для применения в теплых краях с сухим воздухом). «Солсберийский собор» очень понравился нашим туристам из-за 123 метрового (?) шпиля, и чтобы увидеть это, к нему приезжает много любопытных, в том числе из России.

Мы также узнали о непереносимых моральных и нравственных страданиях, которые испытывают эти ребята, оказавшиеся в центре мирового внимания по совсем нерадостному поводу. Ведь на самом деле они — обычные «специалисты по спортивному питанию», помогают людям делать хорошую фигуру и вообще вести здоровый образ жизни. Самое страшное — что они теперь могут потерять всех клиентов по ЗОЖ, а также многих своих друзей-товарищей.

И это тоже можно по-человечески понять: и клиенты, и друзья теперь будут инстинктивно тщательно мыть руки после общения с ними, ведь распыление опаснейшего «Новичка» в Солсбери как раз по времени совпало с их экскурсией туда. А вдруг?!

Свои многочисленные поездки в Европу Петров-Боширов связывают большей частью с покупкой и привозом в Россию этого самого спортивного питания. Поэтому в Швейцарию им летать просто удобно: оттуда легко мотануть во Францию и многие другие страны ЕС, продвинутые в формировании правильной фигуры и ведения ЗОЖ. Конечно, ребятам сейчас трудно справиться со всем тем, что с ними произошло, поэтому понятно их откровение перед телекамерой больше не приходить на телевидение, а банально «спрятаться и отсидеться». Просто скромные труженики, которые не избалованы вниманием СМИ: ведь говорить на камеру (в хорошем смысле этого слова) для нормального человека — большой стресс. Честно говоря, нельзя не посочувствовать невиновным людям, которых ни за что ославили на весь мир как злобных агентов ГРУ.

Единственное, чего я сперва не понял из этого интервью… Где живут и работают эти замечательные парни, женаты ли они и где учатся их детки.

Наверное, еще большее сочувствие публики могли бы вызвать их сослуживцы, соседи, друзья и знакомые, рассказавшие бы нам о оболганных англичанами Петрове и Боширове. По ТВ могли бы выступить их благодарные клиенты, рассказавшие о своих успехах в построении фигуры благодаря новейшим швейцарским или французским пищевым добавкам. В конце-концов, помочь защитить невинных могли бы их партнеры из Европы, которые не первый год помогают Петрову и Боширову закупать правильные компоненты.

Но потом я понял: Кремль ловко заманивает англичан в ловушку. Когда они скажут, что интервью — жалкий спектакль с третьесортными актерами и туманом вокруг людей, которые не рассказали о себе ничего из того, что можно было бы проверить и предъявить миру, Петров и Боширов вновь прибудут в студию теперь уже «Первого канала» с детьми, женами, родителями и тещами — и посрамят всех своих врагов. То есть всех врагов великой России, цитадели «духовных скреп» и высокой общественной морали. Просто время для разоблачения козней Запада еще не пришло. Но обязательно придет. Так что самое интересное нас всех ждет впереди. Терпеливо запасаемся поп-корном. Продолжение зрелища следует.

Геннадий Гудков






  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 1 | 15.09.2018, 10:53 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 52 | Рейтинг: -0,6
Очередное шоу партеров . Цель отвлечь от основных проблем влияющих на качество жизни как англичан так и россиян.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.09.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фактов вопиющей лжи от Петрова и Баширова:
1.1.Следы новичка в гостиничном номере. Подозреваемые забыли объяснить каким образом следы отравляющего вещества «Новичок» обнаружили в их номере в Ист-Лондоне.
2.Жалобы на снежную погоду. Как объяснить чистые тротуары, залитые солнечным светом на фотографиях, сделанных в Солсбери в тот самый день?
3.Собор находился в другом направлении. они не увидели шпиль собора с железнодорожной станции и двигались в другом направлении.
4.Никаких фото их посещения собора. Несмотря на то, что Солсберийский собор якобы являлся основным «блюдом» их путешествия, никаких подтверждений этого подозреваемые не предоставили.
5.Два обратных билета. Подозреваемые никак не прокомментировали, что кроме билетов на воскресный рейс, которым они вылетели из аэропорта Хитроу, они также имели билеты на следующее утро. Для обычного туриста брать два обратных билета слишком невыгодно, ведь не все авиакомпании охотно возвращают билеты, а рассчитывать на возврат полной цены, тем более, не приходиться.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com