Почему страна становится фарсом?

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная серьезность испарилась и заменилось фарсом.Золотов сделал ужасную для власти вещь – перестал быть страшным для народа, показал, что власть не просто неумна — она комична.И это его большое преступление перед всем правящим кланом и большая услуга, которую он невольно оказал оппозиции.Осмелевшие массы стали наперебой вызывать Золотова на забавные дуэли, открыто насмехаться над ним, а сам грозный охранник с генеральскими признаками на плечах, как-то потерялся, совсем пропал из виду со всем своим молчаливым войском за спиной. Непонятно, кстати, за него оно или нет.Вот так и уходит это царство-государство. Под смех.К нему перестали относиться серьезно, над ним смеются. Все больше и больше. И над путинскими фитнес-«новичками» тоже. И над жужжащей на орбите рогозинской дрелью.Нечто похожее было и во время августовских событий 1991 года.Сначала чрезвычайный комитет, танки на улицах, трагизм и вдруг, трясущиеся руки Янаева.Совсем, как сейчас.Запинающийся Золотов, с оправданиями, что он занимался бизнесом и справка об имуществе у него тоже давно имеется.Есть, конечно, видимость. «Цезарь на месте, соратники рядом». И кресла расставлены по вертикали в правильном порядке. Только они уже качаются, их ножки дрожат от смеха.Страна превратилась в комедию.