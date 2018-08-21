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Почему страна становится фарсом?

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На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная серьезность испарилась и заменилось фарсом.

Почему страна становится фарсом?


Золотов сделал ужасную для власти вещь – перестал быть страшным для народа, показал, что власть не просто неумна — она комична.

И это его большое преступление перед всем правящим кланом и большая услуга, которую он невольно оказал оппозиции.

Осмелевшие массы стали наперебой вызывать Золотова на забавные дуэли, открыто насмехаться над ним, а сам грозный охранник с генеральскими признаками на плечах, как-то потерялся, совсем пропал из виду со всем своим молчаливым войском за спиной. Непонятно, кстати, за него оно или нет.

Вот так и уходит это царство-государство. Под смех.

К нему перестали относиться серьезно, над ним смеются. Все больше и больше. И над путинскими фитнес-«новичками» тоже. И над жужжащей на орбите рогозинской дрелью.

Нечто похожее было и во время августовских событий 1991 года.

Сначала чрезвычайный комитет, танки на улицах, трагизм и вдруг, трясущиеся руки Янаева.

Совсем, как сейчас.

Запинающийся Золотов, с оправданиями, что он занимался бизнесом и справка об имуществе у него тоже давно имеется.

Есть, конечно, видимость. «Цезарь на месте, соратники рядом». И кресла расставлены по вертикали в правильном порядке. Только они уже качаются, их ножки дрожат от смеха.

Страна превратилась в комедию.

Серп и Молот, Эхо Москвы






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  • 1 | 15.09.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна превратилась в комедию? Не удалось значит либерастым страну в трагедию превратить? Опять у них облом произошел! Никто не хочет рыдать над царем Лешиком с его "дуэлью", никто не бежит клизму ставить верзиле из пуссявок, и даже Ахеджакова в британское посольство покаянное письмо не написала, за неудавшегося "новичка"... Только региональные либерастые, недополучившие от эха и до\\\ика за старания перепостят себе фэйки из сетей!



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  • 2 | 15.09.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Раньше меня раздражали разного рода политические шоу на центральных каналах ТВ. Со временем отношение к ним координально изменилось, - они стали для меня этакими юмористическими передачами, от которых я балдею.
Посмотришь на участников и ведущих этих передач и ухохатываеьшся от смеха... правда говорят над больными смеяться не хорошо, особенно с больными на всю голову, ну ничего с собой поделать не могу.



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  • 3 | 15.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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51 | 14.09.2018, 21:49 | Автор: Герасим | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 37 | Рейтинг: -0,4
50 иду на встречу Вашим пожеланиям Сменил. Как Вам. Я гражданин СССР де факто СССР существует...

-------------------

Де-факто не существует, Матёрый. Де-юре существует! Ибо при Беловежском сговоре были нарушены все мыслимые юридические процедуры.

Верни кожан и маузер. так лучше.



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  • 4 | 15.09.2018, 10:50 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 52 | Рейтинг: -0,6
Мне не терпится посмотреть шоу -условно назовем петушиный бой . Два забавных персонажа из одного того же ларца. Что это? Правильно думаете -ото шоу что бы отвлечь граждан России от основных и главных вопросов ухудшения качества жизни.



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  • 5 | 15.09.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин обречен повышать ставки
Тяжелый наркотик "Крымнаш" частично сработал, но он уже выветривается, нужны новые дозы. Операция "Трампнаш" позволяла надеяться на устойчивую серию "геополитических побед" над НАТО, кастрированной отказом от ключевой 5-й статьи ее устава. Но результат оказался для Кремля ошеломляюще обратным. Почти удавшаяся попытка заставить обитателя Белого дома жить по московским внешнеполитическим прописям привела к беспрецедентной концентрации американского политического класса на антикремлевской платформе.

На вершине российской власти еще звучат слабеющие голоса сторонников гибридной капитуляции в развязанной 20 февраля 2014 года Кремлем Четвертой мировой войне. Условия этой капитуляции, которые еще месяц или два назад могли серьезно обсуждаться Западом, были щадящими для российских властей:

а) отказ от соучастия военно-космических сил России в окончательном решении суннитского вопроса – расправе над жителями сирийской провинции Идлиб;

б) уход из Донбасса (при молчаливом сохранении Крыма за Россией) и освобождение украинских заложников;

в) закрытый суд в Москве над бандитами, похитившими, как выяснилось, емкость с отравляющим веществом "Новичок" и совершившими по хулиганским мотивам нападение в Солсбери.

Уверен, что более 200 из 213 фигурантов так называемого кремлевского доклада с чувством огромного облегчения приняли бы эти условия. Но 5–6 из них плюс не вошедший в список самый богатый в мире человек категорически не согласны. Впрочем, эти стилистические разногласия уже не имеют никакого значения. У Запада нет субъекта переговоров. А к тому времени, когда он появится, Кремль уже создаст новую реальность.

Своим поведением, своими ложью и демагогией Путин загнал себя в такую ловушку, что отказ даже от наиболее одиозных и контрпродуктивных проявлений его агрессивной политики будет восприниматься и ближайшим окружением и страной в целом как его личное поражение. Но опущенный пахан уже не пахан – это непреложный закон любого уголовного сообщества, в том числе и российского политического класса. Если бы самый человечный изо всех прошедших по земле людей в юности прочел не только "Щит и меч", то ему наверняка вспомнились бы сегодня удивительно созвучные его состоянию строки:

По мне все средства хороши отныне,
Я так уже увяз в кровавой тине,
Что легче будет мне вперед шагать,
Чем по трясине возвращаться вспять.

Андрей Пионтковский – политический эксперт



Сказано на Эхе



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  • 6 | 15.09.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказано на эхе...Ну мало ли что там нафэйкают, эхо оно и есть эхо,т.е ОТРАЖЕНИЕ!



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  • 7 | 15.09.2018, 11:37 | Автор: Герасим | На сайте
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Эхо на содержании газпрома . А тот кто платит и заказывает . Эхо скажем в Уфе это вообще обтраган -журналисты уровня бакли пера.Да и Москва далеко не ушла. Хотя зарплата у Них приличная даже в Уфе. Могли бы привлечь и профессионалов классом по выше.



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