Хасан Идиятуллин: «Выборов в Башкирии не было последние 20 лет»

Вчера прошла пресс-конференция Хасана Идиятуллина – самовыдвиженца в депутаты Курултая. Речь шла о прошедших выборах в Госсобрание РБ. Получилось эмоционально.Хасан Идиятуллин – известный в республике фермер-конезаводчик, за его спиной – 40 лет участия в избирательных кампаниях.«Наверное, я тот человек, который имеет право в силу пройденного заявить, есть у нас в России или Башкортостане выборы или нет. Их нет и не было в последние 20 лет. Если по каким-то округам проходили достойные ребята, то это – случайность».По словам самовыдвиженца, Красногорский избирательный округ № 49 был готов к большому количеству лжи и фальши еще за два месяца до избирательной кампании. «Административный ресурс был включен, маховик запущен. Что такое административный ресурс? Это библиотекари, заведующие клубами…Им надо каким-то образом оправдать свою зарплату. Ведь клуб давно закрыт, в библиотеки люди не ходят, а штаб есть».На пресс-конференции рассказали, что явка на избирательных участках, где были наблюдатели или стояли КОИБы, составила 15-20%. На всех этих участках люди выбрали Хасана Идиятуллина. Там, где наблюдателей и электронной системы подсчета голосов не было, депутат от «Единой России» побеждал с подозрительно большим результатом – около 600 голосов против 100. Такой результат вызывает сомнения, ведь порой участки располагались буквально через дорогу друг от друга.По зафиксированным фактам нарушений самовыдвиженец обращался в прокуратуру РБ, но ответ не получил. «Это, получается, сговор? Нарушения были везде: и в Нуримановском, и Иглинском районах».Нарушения на избирательном участке в Иглино подтверждают и свидетели.«На участке № 2021 передо мной заходил голосовать знакомый по фамилии Семенов. Он берет кипу бюллетеней, а я захожу в соседнюю кабинку. Иду следом за ним, он в кабинке заполняет десятки бумаг. Только вышел, хватаю его за руку: «Вы что делаете, задержите его!». Но он убежал. Подтвердить это может мой супруг. Причем заявление у меня принимать не хотели, согласились только, когда приехал Идиятуллин, – рассказывает местная жительница Раифа Сорокина.