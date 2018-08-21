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Хасан Идиятуллин: «Выборов в Башкирии не было последние 20 лет»

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Вчера прошла пресс-конференция Хасана Идиятуллина – самовыдвиженца в депутаты Курултая. Речь шла о прошедших выборах в Госсобрание РБ. Получилось эмоционально.

Хасан Идиятуллин: «Выборов в Башкирии не было последние 20 лет»


Хасан Идиятуллин – известный в республике фермер-конезаводчик, за его спиной – 40 лет участия в избирательных кампаниях.

«Наверное, я тот человек, который имеет право в силу пройденного заявить, есть у нас в России или Башкортостане выборы или нет. Их нет и не было в последние 20 лет. Если по каким-то округам проходили достойные ребята, то это – случайность».

По словам самовыдвиженца, Красногорский избирательный округ № 49 был готов к большому количеству лжи и фальши еще за два месяца до избирательной кампании. «Административный ресурс был включен, маховик запущен. Что такое административный ресурс? Это библиотекари, заведующие клубами…Им надо каким-то образом оправдать свою зарплату. Ведь клуб давно закрыт, в библиотеки люди не ходят, а штаб есть».

На пресс-конференции рассказали, что явка на избирательных участках, где были наблюдатели или стояли КОИБы, составила 15-20%. На всех этих участках люди выбрали Хасана Идиятуллина. Там, где наблюдателей и электронной системы подсчета голосов не было, депутат от «Единой России» побеждал с подозрительно большим результатом – около 600 голосов против 100. Такой результат вызывает сомнения, ведь порой участки располагались буквально через дорогу друг от друга.

По зафиксированным фактам нарушений самовыдвиженец обращался в прокуратуру РБ, но ответ не получил. «Это, получается, сговор? Нарушения были везде: и в Нуримановском, и Иглинском районах».

Нарушения на избирательном участке в Иглино подтверждают и свидетели.

«На участке № 2021 передо мной заходил голосовать знакомый по фамилии Семенов. Он берет кипу бюллетеней, а я захожу в соседнюю кабинку. Иду следом за ним, он в кабинке заполняет десятки бумаг. Только вышел, хватаю его за руку: «Вы что делаете, задержите его!». Но он убежал. Подтвердить это может мой супруг. Причем заявление у меня принимать не хотели, согласились только, когда приехал Идиятуллин, – рассказывает местная жительница Раифа Сорокина.






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  • 1 | 15.09.2018, 10:46 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 52 | Рейтинг: -0,6
Я уже писал что выборы ни когда не победить тем кандидатам что не согласованны с партией ЕР и вот почем? Первое на выборах низкая явка не более 25%. Кто же ходит на выборы? Кто в УИК? УИК в основном на 99%учителя школ .За школой закреплен микрорайон где живут потенциальные избиратели. Учителя работают с населением через учеников и Их родителей. Учителя полностью зависят от администрации района материально. Так что выборы вернее результаты выборов заранее определены. Если вдруг какой то "сбой"то в ТИК поправят через электронную систему голосования. Это Я Вам не с потолка беру так как Я постоянно участвую в УИК ТИК и знаю систему из нутри. Все за годы отработанно и отшлифовано.



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  • 2 | 15.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверное, я тот человек, который имеет право в силу пройденного заявить, есть у нас в России или Башкортостане выборы или нет.
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Вот блин Америку открыл!



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  • 3 | 15.09.2018, 11:08 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 52 | Рейтинг: -0,6
Хасана потянуло на депутатскую неприкосновенность и халявное содержание за счет бюджета ? Так что зажался то.Посадил бы Своих наблюдателей в УИК -что денежки зажал?



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  • 4 | 15.09.2018, 11:17 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1875 | Комментарии: 60854 | Рейтинг: +12258
Как выяснилось, в том, что в России, а не только в Б-стане, 20 лет нет выборов - виноват трус-Зюганов, победивший в 1996 годы на выборах президента России, но отдавший пальму первенства Ельцину.

Для меня лично - результат 1996г. был бы трагедией, но! В тех условиях коммунистам пришлось бы придерживаться демократических принципов и сильная проельцинская оппозиция вряд ли дала бы коммунистам возродить гэбню, а в 2000 году - мы бы уж точно не получили в качестве наследника пуйло. И соответственно в 2003-ьем - Муртазу никто бы не переизбрал, тем паче, что проглатывание суверенитета было бы остановлено во всех станах.

Так что у Идиатуллина претензии должны быть к руководителю своей партии.



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  • 5 | 15.09.2018, 11:31 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 52 | Рейтинг: -0,6
4 Зю оппортунист . Так же как и в других партия торгует мандатами по партийному списку. Пример директор центрального рынка купил мандат в ГД но это как бы уже давно. Предложение ; Перестать финансировать партии и движения из бюджета России. Не содержать из бюджета депутатов ГД и Совета федераций. Зю трус и приспособленец. Коммунистом Его назвать даже с натяжкой нельзя. Но коммунисты -настоящие коммунисты есть в низовом звене партии. Нужна партия нового типа и Она есть.Малочисленная без денежных ресурсов но работает с гражданами России.



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