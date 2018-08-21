Снова про язык. Три аргумента от националистов

Башкирский язык в качестве родного выбрали 15,6% обучающихся, татарский — 9,45%, русский — 63,05%. Такие цифры предоставило Министерство образования Башкортостана в ответе на запрос "Idel.Реалии". Много это или мало для национальной республики и мог ли результат по башкирскому быть лучше? Ситуацию комментирует Раиса Кузбекова, возглавляющая отдел национального образования Всемирного Курултая башкир. При поддержке Курултая группа родителей с весны этого года вела разъяснительную работу в городах и районах республики, призывая выбирать башкирский."Idel.Реалии" предлагают перевод с башкирского беседы с Раисой Кузбековой. Ранее это интервью было опубликовано на Радио Азатлык.— Башкирский язык в качестве родного начали изучать 15,6% обучающихся, а русский — 63,05%. Что для вас значат эти цифры?— Если бы это было 15% башкирских детей, мы бы тут рыдали. Но министерство приводит общие цифры. В республике большое русское население, много межнациональных браков, поэтому не надо удивляться цифре 63%. На самом деле надо еще изучить эти цифры. От имени Всемирного Курултая башкир мы обратились в Министерство образования, нам интересны более подробные цифры. Эти цифры не сильно отличаются от прошлогодних, наборот, я бы сказала, что есть положительный результат.Но еще рано радоваться. Среди тех, кто выбрал родным русский, много башкирских и татарских детей, и это нас беспокоит. В первую очередь все боятся ЕГЭ, это главная причина выбора. Напуганные ЕГЭ родители делают такой выбор — ради успешной сдачи ЕГЭ они лишают своих детей родного языка. Их тоже можно понять.— Говоря о положительном результате, по какой причине больше семей выбирают для своих детей башкирский?— Я считаю, это в первую очередь заслуга башкирского национального движения. За последний год они активизировали свою деятельность. Министерство образования и науки Башкортостана также вмешалось в это, сотрудники вели разъяснительные работы с учителями и родителями.В прошлом году во время прокурорских проверок создалась очень тяжелая ситуация, все растерялись. Было миллион вопросов и ни одного ответа. Главный вопрос — что делать. На заседании Башкирского национально-культурного центра "Ак тирмә" было принято решение собрать родителей-башкир. Собралась группа активистов-родителей, работа началась в соцсетях, нашлись единомышленники, так создалась комиссия.У Всемирного Курултая башкир в районах есть свои активные представители, где-то мы связались с сотрудниками районных отделов образования, которых волновала проблема преподавания родного языка. В итоге мы создали комиссию, в совете этой комиссии — 19 человек, они не только в Уфе, они живут и работают в разных городах и районах республики. В марте мы провели первую конференцию.— Как работает эта комиссия, она официально зарегистрирована?—​ Нет, она отдельно не зарегистрирована, нет необходимости — она работает при Курултае башкир. Комиссия ведет работу во всех районах Уфы, также в Стерлитамаке, Салавате, Милиузе, Сибае. В Кырмыскалинском, Абзелиловском, Белорецком и Буздякском районах они работают вместе с районными отделами образования. Где-то составлены совместные планы, ведут мониторинг. Где-то нет башкирского детского садика — они собирают подписи, чтобы его открыли. Активно продвигают инициативы открытия башкирских групп и классов в детских садах и школах. Главное направление деятельности — работа с родителями. Члены комиссии уже с весны готовили родителей к новому учебному году, разъясняли необходимость выбора башкирского в качестве родного.Не могу сказать, что все идет быстро и легко. Противоречий много, работать с населением тяжело. Не все идет по плану, бывают разные ситуации. Проблемы пытаемся решать по мере поступления. Есть директора школ, которых не привлекает преподавание родных языков, есть такие, кто создают преграды. Например, тяжело работается в Уфе. Есть школы, где при выборе башкирского двумя-тремя детьми, школы отказываются предоставить учителя.— Что вы говорите родителям, когда уговариваете их выбрать башкирский? Ведь башкирский не может конкурировать по популярности с русским или английским.— Да, родители прагматичны, результаты им нужны сегодня. Но надо думать о будущем. Да, башкирский не такой популярный, как русский. Но во всем ли надо видеть только конкретную пользу? На встречи с родителями мы обычно ходим полным составом — педагоги, ученые, известные люди, юристы и психологи. Все мы умеем по-своему рассказать о ценности и преимуществе изучения языков.Главный аргумент — воспитание. У нас веками сложилась народная педагогика, которая включает в себя уважение к родителям и старшим. Основы нравственности и национальная культура лучше всего воспитываются через родной язык. Русские сами признают, что теряют это. Литература на родном языке помогает воспитать нравственного, культурного, интеллигентного, ответственного, полезного обществу и родителям человека. Все это закладывается в семье, а развивается в школе. Думающий человек не может не думать о будущем своего ребенка. Сдал хорошо ЕГЭ, поступил в вуз, нашел хорошо оплачиваемаю работу, а что дальше? Жизнь на этом не останавливается. Не думаю, что обществу нужны люди, не уважающие свои корни, не приносящие пользу и развитие.Второй аргумент — развитие математического мышления. Языки этому способствуют. Знание языков развивает интеллект ребенка, стимулирует нейронные связи, так говорят ученые.Третий аргумент — башкирский является ключом в мир. Если вы хотите научиться говорить без акцента на английском, в этом вам поможет башкирский, потому что в башкирском языке похожее произношение.— Как проходят такие встречи? И часто ли меняют мнение после встреч с вами?— По-разному. Некоторые реагируют очень положительно. Есть такие, кто говорит: "Спасибо, но мы уже приняли решение". Есть сомневающиеся родители, которые говорят: "Мы выбрали башкирский, но что потом с ним делать?" Родители выразили желание, чтобы изучающие башкирский как-то поощрялись дополнительно, чтобы им помогали поступить в вуз.В 60-е годы нас заставили поверить, что успеха можно добиться, только зная русский. С тех пор мало что изменилось в сознании людей. Сами учителя предостерегают родителей и детей от изучения башкирского. Говорят: не тратьте время. Угрожают провалом на ЕГЭ. Конечно, родители их слушают. Ни Путин, ни законы не запрещают изучать родной язык, лучше бы они придержали свой язык. Родители нам рассказывают, как учителя ругают детей: "ты плохо учишься, потому что выбрал татарский или башкирский". Родители в недоумении, советуются с нами, что делать дальше. Это у нас в голове не укладывается.На встречи приходят в основном башкиры. Бывают и русские, и татарские родители, но их не так много. Бывают смешанные семьи. Иногда на встречу приходят пять, максимум — десять человек, но мы все равно отвечаем на все вопросы. Мы радуемся, когда выступаем перед большой аудиторией, но понимаем, что это работа не одного дня, это — систематический труд. Мы не пытаемся всех уговорить выбрать башкирский, мы расстаемся, обещая встретиться снова. У населения есть национальное самосознание. Несмотря на никакую национальную политику, народ старается сохранить свой родной язык.— Ваши аргументы подходят и для изучения татарского. До этого года все в Башкортостане в обязательном порядке учили башкирский. Теперь у татар появилась возможность выбрать татарский. Что вы об этом думаете?— И я лично, и члены комиссии считают, что каждый человек должен изучать свой родной язык. Обязаловки быть не должно. Башкиры — свой, татары — свой, чуваши пусть изучают свой язык. Нельзя пытаться увеличить численность башкир за счет представителей другого народа. Пусть каждый народ изучает свой язык и культуру. Иначе мы испортим отношения. Для нас важны башкиры и башкирский, поэтому в основном мы работаем с ними. Не хотим, чтобы башкиры лишились языка.В республике около 500 башкирских школ и гимназий. К сожалению, они все постепенно переходят на русский язык обучения. Мы успокаиваем себя тем, что там хотя бы воспитание и внеучебные мероприятия идут на башкирском, но язык невозможно сохранить на двух-трёх уроках в неделю — важно учиться на нем. Если предмет изучается на русском, то это никак не развивает башкирский.—​ Где вы проводите свои встречи? Директора школ без энтузиазма дают разрешение на такое.—​ Мы не работаем напрямую со школами, у нас нет таких полномочий. Но благодаря авторитету Всемирного Курултая башкир, мы легко организовываем встречи. Обычно мы пишем письмо в районную администрацию, что хотим организовать такую встречу. Еще ни разу нам не отказали. Вы же знаете, без разрешения администрации мы бы даже место для встречи не нашли. С директорами и завучами мы работаем через городские и районные отделы образования. К нам прислушиваются.В прошлом году отношения с Минобром Башкортостана у нас были прохладные, после изменений в министерстве мы постоянно с ними в контакте. Они нам сообщают о новых документах и законах, между нами полное понимание.— Есть недовольные вашей работой?— Был всего лишь один случай. Родительница-татарка написала письмо в Минобр, что комиссия башкирских родителей ущемляет права ее ребенка. Мы ей ответили, больше таких случаев не было.— Вы следите за тем, что происходит в других национальных республиках? Не сотрудничаете ли, например, с Всемирным Конгрессом татар по этому вопросу?— Мы следим за Татарстаном и Чувашией, обмен опытом очень важен. В прошлом году, когда начались прокурорские проверки, я связалась с Конгрессом (татар). Несколько сотрудников мне сказали, что они не занимаются этим (проблемами изучения татарского), и перенаправили меня в Минобр Татарстана.Я еще подумала, вот ведь как удобно. Все-таки в Татарстане татарский на уровне государственного, подумала я. В этом году, когда стало известно, что будут изменения в законе о преподавании родных языков, на нас вышли молодые татарские активисты и предложили встретиться, обсудить совместные действия. Татарская молодежь обеспокоена. Мы не против, наоборот, надо работать вместе.25 июля Госдума РФ приняла законопроект об изучении родных языков. Он предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования." В национальных республиках России активисты, выступающие за развитие языков народов федерации, подвергли эти нововведения критике, т.к. по их мнению, этот закон приведет к еще большему уменьшению носителей языков.