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Борьба с юмадиловщиной: В чести и достоинстве отказано

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Кировский районный суд Уфы вчера отказал президенту Адвокатской палаты Республики Башкортостан Булату Юмадилову в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации к порталу «Проуфу» и депутату Курултая республики Ильгаму Галину.

Борьба с юмадиловщиной: В чести и достоинстве отказано


Предметом разбирательства была июльская публикация портала о заседании комиссии по депутатской этике, где рассматривалась в том жалоба коллективная жалоба жителей Краснокамского района и Уфы на Булата Юмадилова.

Содержание жалобы портал не публиковал. Ее суть изданию кратко прокомментировал один из участников заседания, Ильгам Галин, сообщив, что суть была в том, что обратившиеся называли главу палаты «мошенником» и то же слово применяли к его окружению. Комиссия по этике, которую возглавляет бывший прокурор Уфы Рамиль Хакимов, оставила жалобу без удовлетворения, отмечало издание.

Глава Адвокатской палаты требовал признать утверждения авторов публикации недостоверными, порочащими и опровергнуть их. В суде он просил назначить лингвистическую экспертизу, но суд ему отказал, сообщил представитель «Проуфу» в суде Виталий Буркин.

Это не единственный иск о защите чести и достоинства, направленный президентом палаты к изданию. На рассмотрении Кировского суда

находится аналогичное заявление, адресованное «Проуфу» и юристу Виталию Буркину, в котором Булат Юмадилов оценивает размер морального вреда в 1 руб.

В апреле портал опубликовал материал под названием «Мне стыдно за адвокатское сообщество», в котором господин Буркин (бывший адвокат. Был исключен комиссией Адвокатской палаты из реестра за критику судей по ходатайству председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко) сообщал об известных ему нарушениях в деятельности руководства палаты. Президент палаты просит признать «негативные высказывания в форме утверждения» несоответствующими действительности, так как они формируют о нем негативное мнение, подрывают авторитет, престиж и репутацию.

Коммерсант






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  • 1 | 15.09.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У юмадилова нет ни чети ни достоинства, как и у большинства выкормлешей МуртаЗла.



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  • 2 | 15.09.2018, 11:12 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 52 | Рейтинг: -0,6
Что это так актуальные терки? УЖ опустился на уровень бульварной прессы.



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