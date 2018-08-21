Борьба с юмадиловщиной: В чести и достоинстве отказано

Кировский районный суд Уфы вчера отказал президенту Адвокатской палаты Республики Башкортостан Булату Юмадилову в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации к порталу «Проуфу» и депутату Курултая республики Ильгаму Галину.Предметом разбирательства была июльская публикация портала о заседании комиссии по депутатской этике, где рассматривалась в том жалоба коллективная жалоба жителей Краснокамского района и Уфы на Булата Юмадилова.Содержание жалобы портал не публиковал. Ее суть изданию кратко прокомментировал один из участников заседания, Ильгам Галин, сообщив, что суть была в том, что обратившиеся называли главу палаты «мошенником» и то же слово применяли к его окружению. Комиссия по этике, которую возглавляет бывший прокурор Уфы Рамиль Хакимов, оставила жалобу без удовлетворения, отмечало издание.Глава Адвокатской палаты требовал признать утверждения авторов публикации недостоверными, порочащими и опровергнуть их. В суде он просил назначить лингвистическую экспертизу, но суд ему отказал, сообщил представитель «Проуфу» в суде Виталий Буркин.Это не единственный иск о защите чести и достоинства, направленный президентом палаты к изданию. На рассмотрении Кировского суданаходится аналогичное заявление, адресованное «Проуфу» и юристу Виталию Буркину, в котором Булат Юмадилов оценивает размер морального вреда в 1 руб.В апреле портал опубликовал материал под названием «Мне стыдно за адвокатское сообщество», в котором господин Буркин (бывший адвокат. Был исключен комиссией Адвокатской палаты из реестра за критику судей по ходатайству председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко) сообщал об известных ему нарушениях в деятельности руководства палаты. Президент палаты просит признать «негативные высказывания в форме утверждения» несоответствующими действительности, так как они формируют о нем негативное мнение, подрывают авторитет, престиж и репутацию.