С дубинкой наперевес. Посмотри мальчик, кто тут у нас недоволен пенсией?!

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев, которых власти используют для разгона протестных акций. Действия устроителей мероприятия раскритиковали в соцсетях.Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет. Так устроители Парада первоклассников в Челябинске примеряли на детей форму бойца ОМОНа — силового подразделения, входящего в Росгвардию.В последнее время омоновцы отличились жестоким разгоном митингующих против повышения возраста выхода на пенсию в Петербурге и ряде других городов.Акции почти нигде не согласовали. Но даже это, по общему мнению, не давало омоновцам прав так жёстко действовать в отношении людей. Поэтому инициатива устроителей нарядить детей в омоновцев на Параде первоклашек вызвала в соцсетях критику.«Есть такая профессия — женщин и стариков избивать», «Приучают с детства, что ОМОН хорошие и добрые, а кто против них – мерзавцы. Чтобы у молодёжи воспитывать сочувствие вверх тормашками», в таком ключе реагируют пользователи в соцсети ВКонтакте на фото с мальчиком в омоновской форме.По мнению одного из критиков, России «не нужны учёные, инженеры, ей нужны вороватые чиновники и люди в шлемах и с дубьем, которые бьют собственных граждан».Помимо омоновской на детей примеряли форму пожарных, врачей, продавца, повара и многих других.До этого в крымском Джанкое на Дне города дети в военной форме на сцене устроили представление, которое вызвало критику в соцсетях. На фото с выступления школьники в униформе российской армии демонстрировали разные приёмы, используя пистолеты, штыки, ножи, другое оружие, а также сапёрные лопатки.Власти Джанкоя обвинения в свой адрес по поводу использования детей в милитаристских сценках не комментировали.