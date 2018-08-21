Башкирия в тройке лидеров по смертности от рака

В стране продолжается рост раковых заболеваний. Цифры подсчитали в ОНФ и фонде «Здоровье». В половине субъектов страны рак замечают лишь на поздних стадиях, когда сделать уже что-либо невозможно. Башкирия в их числе. В рейтинг самых «умирающих» от рака регионов попали Магаданская область, Дагестан, Башкирия, Калмыкия и Севастополь.В Башкирии смертность от рака составляет 6,9%. Тем временем в целом по стране цифры намного лучше - 2,4 %.Как бы то ни было, но в такое резкое различие эксперты не верят и объясняют либо припиской, либо улучшением диагностики.Иными словами, в одном регионе обнаруживают рак на поздней стадии, а в другом при подобном случае онкологию «не замечают».Человек умирает, а причина остается скрыта под бумагами.Как бы то ни было, но по сравнению с западными странами, где диагностика лучше, Россия тоже выглядит более радужно.А африканские страны и вовсе имеют низкие официальные показатели смертности от рака. Судя по всему, его там просто не выявляют.