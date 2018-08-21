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Башкирия в тройке лидеров по смертности от рака

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В стране продолжается рост раковых заболеваний. Цифры подсчитали в ОНФ и фонде «Здоровье». В половине субъектов страны рак замечают лишь на поздних стадиях, когда сделать уже что-либо невозможно. Башкирия в их числе. В рейтинг самых «умирающих» от рака регионов попали Магаданская область, Дагестан, Башкирия, Калмыкия и Севастополь.

Башкирия в тройке лидеров по смертности от рака


В Башкирии смертность от рака составляет 6,9%. Тем временем в целом по стране цифры намного лучше - 2,4 %.

Как бы то ни было, но в такое резкое различие эксперты не верят и объясняют либо припиской, либо улучшением диагностики.

Иными словами, в одном регионе обнаруживают рак на поздней стадии, а в другом при подобном случае онкологию «не замечают».Человек умирает, а причина остается скрыта под бумагами.

Как бы то ни было, но по сравнению с западными странами, где диагностика лучше, Россия тоже выглядит более радужно.

А африканские страны и вовсе имеют низкие официальные показатели смертности от рака. Судя по всему, его там просто не выявляют.






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  • 1 | 17.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии смертность от рака составляет 6,9%.
==============================
Власть имеет нас раком вот и мрем не пожив по человечески....



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  • 2 | 17.09.2018, 12:00 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
А сраяком пробовали?



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  • 3 | 17.09.2018, 12:00 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
А сраяком пробовали?



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  • Начинающий
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  • 4 | 17.09.2018, 12:00 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
А сраяком пробовали?



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  • Участник
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  • 5 | 17.09.2018, 13:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28539 | Рейтинг: -691,3
Хамитов обещался за смертность увольнять главврачей - тогда среди главврачей тоже увеличится смертность и заболеваемость.



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  • 6 | 17.09.2018, 14:01 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 758 | Рейтинг: +21,5
Абдулов как то вскольз похвастался , что мол никогда не афишировал свои связи с женщинами, хотя их у него было не меньше трех тысяч.
А я делаю Вам открытие- от рака умирают блядуны и прocтитутки.
Так что больше держитесь за сиськи своих жен- дольше проживете.



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  • 7 | 17.09.2018, 15:47 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5839 | Рейтинг: -183,6
Одна морально и технически устаревшая СОДа сколько в этот процент дает...



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  • 8 | 17.09.2018, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По отчётам передвижных экологических лабораторий воздух в Уфе чист! И чего это уфимцы так массово мрут от рака? Может врут, что чист? Очень Опытный



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  • 9 | 17.09.2018, 16:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28539 | Рейтинг: -691,3
8 | 17.09.2018, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По отчётам передвижных экологических лабораторий воздух в Уфе чист! И чего это уфимцы так массово мрут от рака? Может врут, что чист? Очень Опытный
---------------------
Зато цивилизация! Зато не в юртах, зато не кочуем.

А Карабаш! А ведь Салават не хотел отдавать землю под цивилизационную поступь!



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  • 10 | 17.09.2018, 16:37 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6710 | Рейтинг: +808,1
8 | 17.09.2018, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован

=========== массово мрут от рака? Может врут, что чист?
Очень Опытный=====

Какая власть будет копать под себя, когда у них все возможности всякую чушь назвать правдой?
С них не спрашивают за экологию, за смерть от рака - да. Поэтому для них воздух чист, а рак есть. Поди разберись, отчего это рак разрастается, одним словом - аптраган.



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  • 11 | 17.09.2018, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.09.2018, 16:31 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28538 | Рейтинг: -691,3
8 | 17.09.2018, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По отчётам передвижных экологических лабораторий воздух в Уфе чист! И чего это уфимцы так массово мрут от рака? Может врут, что чист? Очень Опытный
---------------------
Зато цивилизация! Зато не в юртах, зато не кочуем.

А Карабаш! А ведь Салават не хотел отдавать землю под цивилизационную поступь!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не знал, что Салават был экологом! Есть многое на свете, друг Гораций, ...! Очень Опытный



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  • 12 | 17.09.2018, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне одному кажется, что если Хамитов что-либо взял под личный контроль, например медицину и экологию, дороги или лесное хозяйство- то жди полного провала дела, прикрытого лаком чиновничьей лжи?



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  • 13 | 17.09.2018, 17:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28539 | Рейтинг: -691,3
__ Не знал, что Салават был экологом! Есть многое на свете, друг Гораций, ...! Очень Опытный
-----------------------
Когда вырубаются леса - тогда самый тупой дебил может догадаться, что для природы это плохо. Великий Петр слова такого экология не слыхивал, но про природосбережение издавал указы. Вплоть до смертной казни.

Впрочем для менталитета коренного жителя земля, вода, лес и прочая природа являются неприкосновенной ценностью, брали, но в меру
А для понаехавшего люда - подход чисто меркантильный.

Совковая учеба объясняла - капиталисты хищнически истребляли... и тому подобное.



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  • 14 | 17.09.2018, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 17.09.2018, 17:13 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28539 | Рейтинг: -691,3 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А когда башкиры свои земли продавали, то думали, что там павлинов разводить будут? Лесозагатовками надо заниматься, но с учётом восстановления леса по времени количеству! Очень Опытный



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  • 15 | 17.09.2018, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда вырубаются леса - тогда самый тупой дебил может догадаться, что для природы это плохо. Великий Петр слова такого экология не слыхивал, но про природосбережение издавал указы. Вплоть до смертной казни.
***
Не ругай своих родоплеменных вождей "тупыми дебилами".
Они сегодня так дербанят леса Башкирии в пользу иноземцев, что таких темпах к 50 году башкиры на радость тебе станут жить как в монгольской степи.
Салават, юрта, курай, кони,кумыс, степь, да степь кругом...
Лепота.



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