В Башкирии смертность от рака составляет 6,9%. Тем временем в целом по стране цифры намного лучше - 2,4 %.
Как бы то ни было, но в такое резкое различие эксперты не верят и объясняют либо припиской, либо улучшением диагностики.
Иными словами, в одном регионе обнаруживают рак на поздней стадии, а в другом при подобном случае онкологию «не замечают».Человек умирает, а причина остается скрыта под бумагами.
Как бы то ни было, но по сравнению с западными странами, где диагностика лучше, Россия тоже выглядит более радужно.
А африканские страны и вовсе имеют низкие официальные показатели смертности от рака. Судя по всему, его там просто не выявляют.
Башкирия в тройке лидеров по смертности от рака
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