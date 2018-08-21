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Позорные выборы в Приморье как дрова для революции

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Нет, Кремль ничего не понял и ничего понимать не хочет. Позорные выборы в Приморье с переворачиванием результата в самый последний момент, когда было посчитано 98% бюллетеней — тому подтверждение.

Позорные выборы в Приморье как дрова для революции


Ощущение, что Путин, узнав про поражение назначенного им кандидата, не то что срывал звезду Героя с груди Кириенко, но бил его по мордасам, как проштрафившегося денщика.

А скорее, Путин еще ничего и не узнал. Но Кириенко настолько испугался утреннего доклада президенту о приморском провале, что приказал своим денщикам исправлять ситуацию ценой любых, самых недостоверных фальсификаций, с помощью любых запугиваний, подкупов и обещаний.

Система окончательно закуклилась. Если она боится самой себе признаться в ошибках, если она боится допустить даже мысль о поражении. Причем, поражении вовсе не фатальном, а локальном.

Еще несколько лет назад при заслуженно критикуемых всеми Володине и Чурове система все же могла еще признать победу несистемного Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга. Или коммуниста Левченко на выборах губернатора Иркутской области. Могла позволить себе допустить на московские выборы оппозиционера Навального.

При Кириенко и Памфиловой стремительно дряхлеющий и деградирующий режим ничего подобного позволить себе не может. Навального, теперь регулярно отдыхающего в СИЗО, вместо выборов зовет на дуэль начальник Росгвардии, обещая сделать из него отбивную. У коммуниста Ищенко, который, кстати, немедленно заявил о полной лояльности курсу Путина, в последний момент просто отнимают победу.

Возможно, власти думают, что своей непоколебимой твердостью они загнали в угол всех, кто протестует, всех, кто недоволен. На самом деле они загнали в угол себя.

И делают это изо дня в день с удивительным упорством.

Не исключено, что приморцы утрутся и не выйдут протестовать против наглой подтасовки на губернаторских выборах. Или выйдет небольшая кучка активистов. Как на митинги против пенсионной реформы.

Это не должно успокаивать власти. Это должно ее пугать.

Сажайте за репосты, бейте дубинками на митингах, снимайте с выборов. Чем ожесточеннее вы это делаете, тем сильнее закручиваете крышку котла, в котором в нищете и беспросветности варится народ.

Когда крышку снесет, когда рванет этот котел, из-за чего вдруг взбунтуется уже не кучка активистов, а широкие народные массы — предсказать невозможно.

Но, лишая людей возможности мирного протеста, свободного выражения мнения, окончательно дискредитируя саму идею выборов, именно вы разогреваете этот котел до критической температуры.

Украденные выборы в Приморье — целый воз дров в костер революции.

И вы сами подвозите и подвозите эти дровишки из вашего заколдованного кремлевского леса…

СерпомПо, Эхо Москвы






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  • Гость
  •  
  • 1 | 18.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позорные выборы в Приморье как дрова для революции
=============================
Скажите на милость а в каком регионе России они не позорные?!
А "выборы" (перевыборы) путина это как назвать?



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  • 2 | 18.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Система окончательно закуклилась.
++++++++++++++++++
Это значит, скоро из этой куколки появится бабочка, а потом страна затихнет в ожидании божественного чуда.



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  • Начинающий
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  • 3 | 18.09.2018, 10:43 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
если бы выборы что то решали то Нам бы запретили в Них участвовать . Шоу похоже в этот раз дало сбой.



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  • 4 | 18.09.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту власть никакими выборами не переизбрать! Она пользуется инфантильностью народа не ходящего на выборы, подтасовывая на участках, и не полного контроля за последующей передачей информации! Но даже если фальсификаторов и поймают, то ЦИК и суды сделают всё, чтобы они не понесли ответственности! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 5 | 18.09.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруля в студию! Пусть, понимаешь, доложит нам, как его транспортный цех допустил столько стеклобоя и порчи тары!.. Давай, выходи, понимаешь...



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  • 6 | 18.09.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.09.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту власть никакими выборами не переизбрать! Она пользуется инфантильностью народа не ходящего на выборы, подтасовывая на участках, и не полного контроля за последующей передачей информации! Но даже если фальсификаторов и поймают, то ЦИК и суды сделают всё, чтобы они не понесли ответственности! Очень Опытный
__________________________
ОО, что в твоём посте первично , а что вторично?
инфантильность народа при непосещении ИУ? либо власть серавно своих вытащит? если 1, тогда при чём тут власть. а если 2, тогда откуда взяться народной активности?
ты определись народ плохой или власть плохая?
турк



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  • 7 | 18.09.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, что в твоём посте первично , а что вторично?
инфантильность народа при непосещении ИУ? либо власть серавно своих вытащит? если 1, тогда при чём тут власть. а если 2, тогда откуда взяться народной активности?
ты определись народ плохой или власть плохая?
турк
+++++++++++++++++++++++++++
Народ (86%) больше верит в хорошего, справедливого царя. Не доверяет, отвергает систему выборов, помнит Гайдаровские времена разгула демократии, когда из-за отсутствия пропаганды и пастуха не знал за кого голосовать.



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  • 8 | 18.09.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ (86%) больше верит в хорошего, справедливого царя. Не доверяет, отвергает систему выборов, помнит Гайдаровские времена разгула демократии, когда из-за отсутствия пропаганды и пастуха не знал за кого голосовать.
+++++++++++++++++Баба Яга против?



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  • Начинающий
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  • 9 | 18.09.2018, 12:03 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Народ -россиянцы да еще Павлов нашел генотип раба у русских точнее русых татар и это связано с и последствия принятия насильного крещения Руси. Павлов не только на собаках но и на людях ставил опыты.



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  • 10 | 18.09.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
какие нах дрова для революции?
вы же холопы без этих зрелищ сожрете друг друга.



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  • Эксперт
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  • 11 | 18.09.2018, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60895 | Рейтинг: +12257
Как Зюганов снова протест слил

Можете представить себе барана, который звонит вожаку волчьей стаи и жалуется, что волк утащил барашка из отары и требует его вернуть?

Нет? Странно. Именно это мы и наблюдаем, когда Геннадий Зюганов просит президента России Владимира Путина разобраться «криминальным беспределом» на выборах губернатора в Приморском крае.

Администрация президента Путина, его полпредство в ДВФО фальсифицируют выборы в Приморье в пользу назначенного Путиным кандидата, а Зюганов, лидер как бы оппозиционной партии, просит не обижать его, зюгановского, кандидата и присудить ему победу.

Ответ, полученный Зюгановым от Путина, очевиден. Именно поэтому кандидат от КПРФ Ищенко, пропустив завтрак и обед, к ужину прекратил голодовку и, как модно теперь говорить, «слил протест».

Конечно, обидно за людей, которые в очередной раз поверили в выборы и в протест под предводительством КПРФ. Ведь очевидно, что голосовали они не за упитанного и упакованного коммуниста-бизнесмена (самый любимый зюгановской организацией тип партийца), а против очередного навязанного Москвой функционера.

Но ничего другого и быть не могло. КПРФ Зюганова давно уже никакая не оппозиция. А, может, никогда ею не была.

3 июля 1996 года состоялся второй тур президентских выборов в России. В первом туре Зюганов уступил действующему президенту Ельцину всего 3%.

Разочарование Ельциным было огромно, протестные настроения в народе чрезвычайно сильны. О чем думал Зюганов накануне второго тура? О победе? Нет, о предстоящем отдыхе в санатории. Согласно апокрифу, путевки были куплены заранее, и Зюганов уехал чуть ли не сразу после второго тура. Потом история с путевками много раз опровергалось. Но факт, что свое поражение (хотя многие сомневались в том, что голоса были посчитаны честно) лидер коммунистов признал стремительно: 4-го днем поздравительная телеграмма уже ушла Ельцину.

А вы удивляетесь, почему, не проголодав и суток, отправился ужинать Ищенко?

В конце недели мы услышим не только про «убедительную» победу Тарасенко. Но, не исключено, и про поздравительную телеграмму депутата приморского ЗАКСа Ищенко своему бывшему сопернику.

P.S. Единственное, что радует в этой грустной истории: глава ЦИК Памфилова, благодаря приморскому скандалу, узнала много нового о географии родной страны. Например, о том, что город Уссурийск не стоит на берегу моря, и суда, чьи экипажи единодушно голосуют за кандидата от власти, не бороздят просторов рек Комаровка и Раковка



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  • Участник
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  • 12 | 18.09.2018, 12:44 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2815 | Рейтинг: -270,9
Зюганов не плохой политик. В 1996 г. он слился, чтобы не ввергать страну в гражданскую войну. Итог этой войны мог быть катастрофичным, т.к. вмешались бы пиндосы, перебили кучу народа и все равно поставили бы своего гауляйтера, они не могли допустить восстановления СССР.

Зюганов переиграл путинойдов выставив Грудинина. Это говорит о том, что он независимый политик.

Теперь Зюганов договорился с Путиным, что будет пересчёт голосов по честному, посмотрим, что будет. Конечно верить путинойдам нельзя, но с другой стороны ситуация меняется, коммунисты приобретают большую поддержку населения, это же не последние выборы, если путинойды нагло обманут, в следующий раз с ними никто договариваться не станет.

Ситуация в Приморье показывает, что нужно обязательно ходить на выборы и голосовать. Если бы народ не голосовал, а тихо сидел по домам, едрисня бы состяпала себе липовый результат и все прошло бы гладко. И в дальнейшем так делала бы.



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  • 13 | 18.09.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 18.09.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.09.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту власть никакими выборами не переизбрать! Она пользуется инфантильностью народа не ходящего на выборы, подтасовывая на участках, и не полного контроля за последующей передачей информации! Но даже если фальсификаторов и поймают, то ЦИК и суды сделают всё, чтобы они не понесли ответственности! Очень Опытный
__________________________
ОО, что в твоём посте первично , а что вторично?
инфантильность народа при непосещении ИУ? либо власть серавно своих вытащит? если 1, тогда при чём тут власть. а если 2, тогда откуда взяться народной активности?
ты определись народ плохой или власть плохая?
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Это только половые признаки бывают первичные, вторичные или третичные! Здесь всё в комплексе: и народ на выборы не ходит и не контролирует ход выборов, и власть воровская и продажная! Очень Опытный



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  • 14 | 18.09.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй, вы там, ваш главшпиён из С-200 ручками сириских служак умудрился сбить свой Ил-20 и мямлит что Израиль виноват!
..Ребятушек жаль... что ищет он в стране далёкой, что кинул он в стране своей...



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  • 15 | 18.09.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 18.09.2018, 12:44 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2815 | Рейтинг: -270,8
Зюганов не плохой политик. В 1996 г. он слился, чтобы не ввергать страну в гражданскую войну. ..
=== это обман! В то время ещё демократия в РФ не была полностью уничтожена! Но г-н Зю предал народ выиграв и уступив страну БНЕ и народ получил Путина!
Один Беслан чего стоит! И этот народ после Беслана голосовал за Путина. И этот народ после того как Путин в СП/б руками подручных у мамы отобрал трёхмесячного Умарали и вернул мёртвым проголосовал за Путина! И этот народ, не стесняясь о каком то духе талдычит!



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  • 16 | 18.09.2018, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы????
Сегодня случайно встретил бывшую нашу бухгалтершу. ищет работу.
Случайно вышла на певца Баимова. Дальше уже интересно. Башкир Баимов якобы предложил поработать агитатором за...татарина Исянгулова, племянника бывшего министра ВД РБ.
Или в Зауралье против бывшего начальника уфимской милиции. Блеск!
Когда отказалась, мол не бабье дело, начал талдычить о непонятливости башкир по Шиханам, потом стал неожиданно доказывать, что какой-то Дильмухаметов должен ему много денег.
Женщина посчиталаа,что у Баимова совсем дела плохи с головой.
Пысы!
Баимов меньше известен, чем певец.Больше, как зять З.Исмагилова, лидер провалидовской экстремисткой националистической молодежной организации, срывавший в 90-е на госучередениях Уфы советские флаги, организовывавший акции в поддержку первого перзидента РБ и создавший военное крыло СБМ.
После развода с первой женой был изгнан со всех постов, вторую жену якобы бил, за что получил условный срок.
Нигде не работал, поскольку не умел и не было желания учиться.
Вот такие они местечковые политики. Как пауки в банке.



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  • 17 | 18.09.2018, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 18.09.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй, вы там, ваш главшпиён из С-200 ручками сириских служак умудрился сбить свой Ил-20 и мямлит что Израиль виноват!
..Ребятушек жаль...

что ищет он в стране далёкой, что кинул он в стране своей...

----------------------

При СССР это называлось расширением социалистического влияния.

При олигархате - захватом ресурсов наднациональными хищниками РФ.



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  • 18 | 18.09.2018, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единственное, что радует в этой грустной истории: глава ЦИК Памфилова, благодаря приморскому скандалу, узнала много нового о географии родной страны. Например, о том, что город Уссурийск не стоит на берегу моря, и суда, чьи экипажи единодушно голосуют за кандидата от власти, не бороздят просторов рек Комаровка и Раковка
***
В Уссурийске случаются наводнения, значит есть вода. А там где много воды там- суда, маленькие такие, а на каждом судне избирательный участок. Вот моряки дружно высадились на берег и проголосовали за самого уважаемого в крае единоросса.
Журналистам с головой дружить надо, а не сочинять госдеповскую чушь о том, что Уссурийск находится в 50 км от моря и в нем нет порта.



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