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Страна без стыда и страха

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Стоит возмущаться, но только не удивляться: Приморье лишь доказало, что оно часть России. Как везде — так и там. Выборы нагло спёрли? А что, где-то иначе? Вот только на прошлой неделе: «Новичок», отравление Верзилова, «обращение» Золотова. Сегодня еще будет враньё Минобороны про Боинг.

Страна без стыда и страха


Так что фальсификация в отдельно взятом регионе — просто часть системы. Где-то она работает изящнее, занимается карманным воровством. А где-то действует топорно, идёт на грабеж и изнасилование института выборов в прямом эфире на глазах у всей страны. И так было всегда. Мы забыли голодовку Шеина? Характерно, что коммунист тоже объявил голодовку.

Да какие вообще вопросы и претензии к стране, которая ведёт секретную войну с соседом? Выборы они украли… Никогда такого не было — и вот опять.

Выборы у нас давным-давно стали совсем не выборами. Способ прихода в политику (не во власть!) новых людей — да. Формирование гражданского общества — да. Расшатывание воровского режима — да. Но выборов как обновления власти — нет.

И хватит уже удивляться, что людоед опять напал на человека. Он людоед, работает людоедом, почему вы думаете, что он переквалифицируется в управдомы?

Но один вывод у меня все же будет: кончилась пора мирных митингов. Я вчера как раз выступил на таком в Питере. Говорю со сцены — а в ответ вижу, что ждут от меня не слов, а когда я позову перекрывать дороги или сразу на штурм Смольного. Загончики людям неинтересны, они туда больше не пойдут. И уж тем более не буду туда их звать я.

Раз нельзя ничего решить с помощью выборов или митингов, народ придумает более эффективные методы давления на власть, не сомневайтесь, он у нас непредсказуем и изобретателен.

Грабли для власти должны быть неожиданными. Кремлевские социологи, считающие проценты дерьма в обществе, работать не умеют — и отлично. Не надо им помогать. Можно идти на выборы, готовить людей к ним, к участию в политике, но не нужно рассчитывать на крупные электоральные победы при Путине.

А Приморью, ещё раз повторю, не удивляйтесь. Просто грабитель там обобрал младшего брата, ЕР — КПРФ. Это не наша битва, но симптом хороший: больной перед смертью обильно потел.

Дмитрий Гудков






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  • Гость
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  • 1 | 18.09.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И хватит уже удивляться, что людоед опять напал на человека. Он людоед, работает людоедом, почему вы думаете, что он переквалифицируется в управдомы?
===============================
И правящую партию надо переименовать (поменяв только насколько букв) в
ЕДИМ РОССИЮ



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  • 2 | 18.09.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Что, семейку гудков поперли из Приморья со всеми коллекторами? И коммунисты не заступились за гудков, даже отдохнуть после перелета не дали?Так что, больные либероиды практически уже не потеют, с запада их выперли, с востока поперли! Еще штук 60 дипломатов из США и Британии домой отправят, за ними и семейство гудков тронется!



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2

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  • Гость
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  • 3 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"А Приморью не удивляйтесь. Просто грабитель там обобрал младшего брата, ЕР — КПРФ."

"Сегодня еще будет враньё Минобороны про Боинг."

===========

Всё в кучу свалил Дима. Есть избирательные тенхнологии, применяемые властью - и с этим никто не спорит. Все знают, что кандидатов от ЕР хоть за волосы, да вытащат наверх.

Но по поводу "вранья" Минобороны - юноша явно неоригинален в отметании "с порога" аргументов российской стороны, что свидетельствует о некой его фанатичной вере в непогрешимость Запада. "Партия перемен", которую он возглавил на пару с К.Собчак, будет очередной подзаборной шавкой. Визгу будет много, а толку мало.



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3

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  • Участник
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  • 4 | 18.09.2018, 10:35 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2815 | Рейтинг: -270,9
Да этот Гудков сам жулик. Верзилов сам наркотой отравился.

Они все там гомосексуалисты.



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5

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  • Гость
  •  
  • 5 | 18.09.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.09.2018, 10:35 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 103 | Комментарии: 2813 | Рейтинг: -270,7
Да этот Гудков сам жулик. Верзилов сам наркотой отравился.

Они все там гомосексуалисты.
+++++++++++++++++++++++++
Да здравствует режим Путина и его сателлиты типа жирика и зюгана!



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 18.09.2018, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60895 | Рейтинг: +12257
Leonid Volkov@leonidvolkov

Ааааааа
Если вы думали, что то что было в Приморье — это самое большое возможное позорище, то посмотрите вот это

Какие лицемерные трусливые шлюхи, невероятно

https://youtu.be/fPJ6t27Me4E

Это в Приморье в первом туре было 46:26 и тем не менее единороссс проиграл, в Хабаровске уже в первом туре было 36:36: так они просто решили второй тур слить.

Давайте, Путин, Кириенко и Памфилова, дальше «повышайте доверие и интерес граждан к институту выборов», я смотрю прям отлично получается

Ладно «оппозиционный кандидат» Ищенко от КПРФ во Владике так испугался возможной победы, что решил слиться.
Тут «оппозиционный кандидат» Фургал от ЛДПР слился уже победив!

Давайте еще поговорим про «системную оппозицию», их ценность, необходимость вести с ними какой-то диалог...
Тьфу!

А с другой стороны отлично: так вытирая о себя ноги, они расчищают нам путь.

_______________________
А Хрюша - пидор!



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2

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  • Начинающий
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  • 7 | 18.09.2018, 11:16 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Че то либероиды про гудка комментарий не выложили -демократия однако в действии.



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1

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  • 8 | 18.09.2018, 11:16 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Че то либероиды про гудка комментарий не выложили -демократия однако в действии.



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1

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  • Начинающий
  •  
  • 9 | 18.09.2018, 11:16 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Че то либероиды про гудка комментарий не выложили -демократия однако в действии.



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 18.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ищенко:
"Мы будем продолжать линию заложенную президентом Владимиром Путиным в плане развития Приморского края, увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья."
+++++++++++++++++++++
Чем отличаются зюгановский Ищенко от Путинского Тарасенко" ? Разные кланы единой Путинской системы?



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2

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  •  
  • 11 | 18.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем отличаются зюгановский Ищенко от Путинского Тарасенко" ? Разные кланы единой Путинской системы?
------------------------------------------------------------
----------------------------
Ну, если Ищенко "путинский клан", то чего в Приморье семейка гудков путинский клан поперла поддерживать? Семейка гудков тоже "путинский клан"?



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2

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  • Гость
  •  
  • 12 | 18.09.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.09.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем отличаются зюгановский Ищенко от Путинского Тарасенко" ? Разные кланы единой Путинской системы?
------------------------------------------------------------

----------------------------
Ну, если Ищенко "путинский клан", то чего в Приморье семейка гудков путинский клан поперла поддерживать? Семейка гудков тоже "путинский клан"?
++++++++++++++++
Гудков никуда не попер, просто комментирует провалы в системе Путинского клана:
"А Приморью, ещё раз повторю, не удивляйтесь. Просто грабитель там обобрал младшего брата, ЕР — КПРФ. Это не наша битва, но симптом хороший: больной перед смертью обильно потел."

Каждый раз дочитай тексты до конца, приучай себя к пунктуальности, доростешь до Эуропейдов!.



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  • 13 | 18.09.2018, 12:00 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
10 ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ да руководство ни чем а вот рядовые члены еще совесть не продали и не пропили это Я Вам как член КПСС говорю. Зю оппортунист и что Я точно знаю продал мандат по партийному списку в ГД директору центрального рынка в Уфе.тот за месяц перед выборами вступил в КПРФ. Хотя пока нормальные партии большевиков не парламентские но Они есть .Зю с Ними вернее с Нами объединятся не хочет. Оборотень приспособленец и трус -таким не место в партии -в Коммунистической партии.



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  • Гость
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  • 14 | 18.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ищенко:
"Мы будем продолжать линию заложенную президентом Владимиром Путиным в плане развития Приморского края, увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья."
+++++++++++++++++++++
Чем отличаются зюгановский Ищенко от Путинского Тарасенко" ? ...

===========================

Ещё В.И.Ленин на пленуме Московского совета сказал:
"Владивосток далеко, но, ведь, это город-то нашенский!.."

Тот случай, когда "линия Путина" совпадает с интересами страны и чаяниями народа. Такое случается нечасто, но случается. Так что, все "заветам Ленина верны". Поэтому Ищенко и поддержал "линию президента".



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  • 15 | 18.09.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эхо Москвы. нтв, орт. и т.д.
ягоды одного поля,
одни зомбируют, другие гадят



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  • 16 | 18.09.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 18.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ищенко:
"Мы будем продолжать линию заложенную президентом Владимиром Путиным в плане развития Приморского края, увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья."
+++++++++++++++++++++
Чем отличаются зюгановский Ищенко от Путинского Тарасенко" ? ...

===========================

Ещё В.И.Ленин на пленуме Московского совета сказал:
"Владивосток далеко, но, ведь, это город-то нашенский!.."

Тот случай, когда "линия Путина" совпадает с интересами страны и чаяниями народа. Такое случается нечасто, но случается. Так что, все "заветам Ленина верны". Поэтому Ищенко и поддержал "линию президента".
++++++++++++++++
Народ не знает, уж куда прятаться от линии Путина, Ищенко эту линию вновь и вновь приклеивает.
Увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья + пенсии, стипендии, здравоохранение, дороги - это список из пропаганды, никак не цель. Ибо страна никогда их не достанет, когда будут продолжать тратить бюджет согласно Путинской линии.



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  • 17 | 18.09.2018, 12:30 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
14 а что же ТОРы ? Для чего по факту продают Дальний Восток и Сибирь стратегическому противнику Китаю. США то так партнеры и вчерашний день.



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  • 18 | 18.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.09.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эхо Москвы. нтв, орт. и т.д.
ягоды одного поля,
одни зомбируют, другие гадят
++++++++++
Пачему атамучта власть в руках у Герасимых?



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  • Гость
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  • 19 | 18.09.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.09.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
...
Ещё В.И.Ленин на пленуме Московского совета сказал:
"Владивосток далеко, но, ведь, это город-то нашенский!.."

Тот случай, когда "линия Путина" совпадает с интересами страны и чаяниями народа. Такое случается нечасто, но случается. Так что, все "заветам Ленина верны". Поэтому Ищенко и поддержал "линию президента".
++++++++++++++++
Народ не знает, уж куда прятаться от линии Путина, Ищенко эту линию вновь и вновь приклеивает.
Увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья + пенсии, стипендии, здравоохранение, дороги - это список из пропаганды, никак не цель. Ибо страна никогда их не достанет, когда будут продолжать тратить бюджет согласно Путинской линии.

================

Надо вернуть советский строй. Тогда споём:

"Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой мою тельняшку просолил
И я живу у самого восхода.


А почта с пересадками летит с материка
До самой дальней гавани Союза,
Где я бросаю камушки с крутого бережка
Далекого пролива Лаперуза.

Над Сахалином низко облака,
И я живу над сопкой спозаранку,
Показываю солнце рыбакам
И шлю его тебе на Якиманку.

Припев.

В краю, где спорят волны и ветра,
Живут немногословные мужчины,
И острова, как будто сейнера,
В Россию возвращаются с путины.

Припев.

Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой мою тельняшку просолил
И я живу у самого восхода."



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  • 20 | 18.09.2018, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.09.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
4 | 18.09.2018, 10:35 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 103 | Комментарии: 2813 | Рейтинг: -270,7
Да этот Гудков сам жулик. Верзилов сам наркотой отравился.
Они все там гомосексуалисты.
+++++++++++++++++++++
Да здравствует режим Путина и его сателлиты типа жирика и зюгана!
++++вы не упомянули Ксюху, Прохорова. Миронова, и другие мерзости.



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