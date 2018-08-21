Страна без стыда и страха ...

Стоит возмущаться, но только не удивляться: Приморье лишь доказало, что оно часть России. Как везде — так и там. Выборы нагло спёрли? А что, где-то иначе? Вот только на прошлой неделе: «Новичок», отравление Верзилова, «обращение» Золотова. Сегодня еще будет враньё Минобороны про Боинг.Так что фальсификация в отдельно взятом регионе — просто часть системы. Где-то она работает изящнее, занимается карманным воровством. А где-то действует топорно, идёт на грабеж и изнасилование института выборов в прямом эфире на глазах у всей страны. И так было всегда. Мы забыли голодовку Шеина? Характерно, что коммунист тоже объявил голодовку.Да какие вообще вопросы и претензии к стране, которая ведёт секретную войну с соседом? Выборы они украли… Никогда такого не было — и вот опять.Выборы у нас давным-давно стали совсем не выборами. Способ прихода в политику (не во власть!) новых людей — да. Формирование гражданского общества — да. Расшатывание воровского режима — да. Но выборов как обновления власти — нет.И хватит уже удивляться, что людоед опять напал на человека. Он людоед, работает людоедом, почему вы думаете, что он переквалифицируется в управдомы?Но один вывод у меня все же будет: кончилась пора мирных митингов. Я вчера как раз выступил на таком в Питере. Говорю со сцены — а в ответ вижу, что ждут от меня не слов, а когда я позову перекрывать дороги или сразу на штурм Смольного. Загончики людям неинтересны, они туда больше не пойдут. И уж тем более не буду туда их звать я.Раз нельзя ничего решить с помощью выборов или митингов, народ придумает более эффективные методы давления на власть, не сомневайтесь, он у нас непредсказуем и изобретателен.Грабли для власти должны быть неожиданными. Кремлевские социологи, считающие проценты дерьма в обществе, работать не умеют — и отлично. Не надо им помогать. Можно идти на выборы, готовить людей к ним, к участию в политике, но не нужно рассчитывать на крупные электоральные победы при Путине.А Приморью, ещё раз повторю, не удивляйтесь. Просто грабитель там обобрал младшего брата, ЕР — КПРФ. Это не наша битва, но симптом хороший: больной перед смертью обильно потел.