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Ну приукрасил, с кем не бывает. Хамитов: Башкирия обогнала Крым по количеству туристов

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Однако какие именно это туристы, до конца остается неясным. Ведь данные Госкомитета по туризму и данные Хамитова сильно разнятся.

Ну приукрасил, с кем не бывает. Хамитов: Башкирия обогнала Крым по количеству туристов


За 8 месяцев республику посетило 6 млн туристов, сообщил Рустэм Хамитов на пресс-конференции в ТАСС по подготовке к Форуму малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

«Еще в советские времена Башкирия была привлекательна для отдыха. Нетронутая природа, горы, люди сплавлялись, кушали мед, пили кумыс. Потом, по разным причинам, туристский поток иссяк. 7-8 лет назад мы взялись, чтобы восстановить его. Башкортостан – красивая территория. Сегодняшний турист избирателен, придирчив и просто так, диким способом отдых не хочет. Нужна инфраструктура. Мы оценивали, если бы гипотетически, нашу природу заключить в такие рамки, как на западе, в плане инфраструктуры, то нужны не миллиарды, а сотни миллиардов рублей. Одномоментно это невозможно. Мы видим, что мы на правильной дороге. За 8 месяцев нашу республику уже посетило 6 миллионов человек. Это намного больше, чем это было 3-4 года назад. Появилась цивилизация. Есть возможность многое увидеть и отдохнуть. Мы будем и дальше работать в этой части», — заявил глава Башкирии.

Позже оказалось, что Рустэм Хамитов назвал общее число посетивших республику туристов. Сюда входят не только иностранцы, которым захотелось познакомиться с Башкирией, но и люди, посетившие республику в ходе деловых поездок, включая тех, кто проживал в башкирских гостиницах или посещал местные курорты.

Однако данные с Госкомитетом Башкирии по туризму данные сильно разнятся. Всего с января этого года, по данным комитета, Башкирию посетили 872 тысячи туристов, что на 26% больше, чем в прошлом году. В мероприятиях приняли участие 636 тысяч человек.






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  • Гость
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  • 1 | 19.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что этот малайка еще не вырос из коротких штанишек и выдает желаемое за возможное мне давно известно.
Меня порадовало другое, а именно то что он стал признавать некоторые неоспоримые факты:
1."Башкортостан – красивая территория", и я с этим полностью согласен,-башкортостан никакая нахрен не страна башкир а Т Е Р Р Е Т О Р И Я
2." Появилась цивилизация", и с этим я готов согласится, на территории появилась цивилизация, правда порка только её зачатки, но уверен не пройдет и 1000 лет и цивилизация на данной территории окрепнет и начнет развиваться.



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  • Гость
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  • 2 | 19.09.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что этот малайка еще не вырос из коротких штанишек и выдает желаемое за возможное мне давно известно.
Меня порадовало другое, а именно то что он стал признавать некоторые неоспоримые факты:
1."Башкортостан – красивая территория", и я с этим полностью согласен,-башкортостан никакая нахрен не страна башкир а Т Е Р Р Е Т О Р И Я
2." Появилась цивилизация", и с этим я готов согласится, на территории появилась цивилизация, правда порка только её зачатки, но уверен не пройдет и 1000 лет и цивилизация на данной территории окрепнет и начнет развиваться.

+++++++++++++++++++++++
Какая прозорливость! Аж за 1000 лет предвидеть!
Может уже пора изучать иероглифы?



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  • 3 | 19.09.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов не отличается точностью в своих суждениях. Явно в число туристов он вписал всех кто купил билеты в города башкирии ; ж.д. и авиа



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  • Участник
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  • 4 | 19.09.2018, 11:05 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5849 | Рейтинг: -184,1
Я думаю, ему какой то тупой клерк подсунул липовые цифры, а он озвучил в торопях. По шее получат: пресс-секретарь, помощник, клерк. Возможно кого-то уволят.



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1 | 19.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что этот малайка еще не вырос из коротких штанишек и выдает желаемое за возможное мне давно и
2." Появилась цивилизация", и с этим я готов согласится, на территории появилась цивилизация, правда порка только её зачатки, но уверен не пройдет и 1000 лет и цивилизация на данной территории окрепнет и начнет развиваться.
===============================
раскроем суть явления, другими словами ответим на вопрос "почему в питере-москве-венеции-милане " туристов гораздо больше чем в Башкортостане?
Ответ прост: "у них" там мощные 1000 летние структуры с красными фонарями,с опытными жрицами,что у нас действительно только зачатки этих структур, и,несомненно,не пройдет и 1000 лет бордели разовьются и и не хило окрепнут .
Убери жриц из москвы-питера - там поток туристов иссякнет 5 раз, а на твоей ТЕРРЕТОРИИ - нет.



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  • 6 | 19.09.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
То, что этот малайка еще не вырос из коротких штанишек и выдает желаемое за возможное мне давно известно.
..он стал признавать некоторые неоспоримые факты:
1."Башкортостан – красивая территория", и я с этим полностью согласен,-башкортостан никакая нахрен не страна башкир а Т Е Р Р Е Т О Р И Я
2." Появилась цивилизация", и с этим я готов согласится, на территории появилась цивилизация, правда порка только её зачатки, но уверен не пройдет и 1000 лет и цивилизация на данной территории окрепнет и начнет развиваться.
===тезис 1...
это что, ваш Путин "малайку" поставил на Башкортостан?
Соглашусь, ничего путного у вашего Путина не получается, он даже не способен обеспечивать основы любой цивилизации: обеспечивать слабых, к коим относятся и пенсионеры! В обществах без цивилизации защиту стариков осуществляют дети, в цивилизованных - государство!
тезис 2...
Башкортостан страна башкир, да, это так, а башкиры преимущественно мусульманского происхождения и по Исламским канонам "Кунак это святое". Но некоторые "покуначив" вытягивают ноги на стол!
РБ имеет населённые пункты и по сей день поименованные "Верхняя казарма"..."кунаки" твою мать!
Живи и дай жить другим, вот основной принцип! А супротив расеянской власти весь народ Башкортостана: "русские, татары и хохлы" совместно и не единожды, выступали!



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  • 7 | 19.09.2018, 11:38 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60899 | Рейтинг: +12257
Дедушка впадает в маразм...



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  • 8 | 19.09.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкортостан страна башкир, да, это так, а башкиры преимущественно мусульманского происхождения и по Исламским канонам "Кунак это святое".
++++++++++++++++++++++++++
Ну ты загнул!
Кроме башкир, которых 15%, все остальные "кунаки"? Может хочешь как в Эмиратах, жить за счет государства и не работая?



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  • 9 | 19.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Фигурант, похожий на главу региона, не мог терять связь с реальностью, поскольку в её наличии замечен не был?



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  • 10 | 19.09.2018, 12:22 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2821 | Рейтинг: -271,3
Я против туризма. Здесь живут не папуасы с бубнами, чтобы их за деньги показывать жирным пиндосам.

Туристы загадят всю природу, а местное население будет им шестерить за стеклянные бусы.

Это в коне неправильная политика.

Надо развивать промышленность и с/х, образование, вот правильный вектор развития.



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  • 11 | 19.09.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.09.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
Башкортостан страна башкир, да, это так, а башкиры преимущественно мусульманского происхождения и по Исламским канонам "Кунак это святое".
+++++++++++Ну ты загнул!
Кроме башкир, которых 15%, все остальные "кунаки"? Может хочешь как в Эмиратах, жить за счет государства и не работая?
=== ...загнул!..
ЕГЭшное или училка глупая оказалось, - всё плохо, соболезную...
не бывает денег государственных, есть деньги налогоплательщиков! только так и никак иначе!
всякая дрянная власть, не обязательная путановская, ещё со времён основателей нашей цивилизации, - Древняя Греция называется, установила вдобавок ко всему прочему принцип действий власти: "разделяй и властвуй", этим и занимается еальцинизм-путинизм,, а вы, вполне вероятно, проплаченные главшпиёном, подельники! Путину недолго осталось. Как там сложится предвидеть тяжело: Гаага ли, опыт Каддафи ли, другие варианты, но рано или поздно, страна примет основной принцип демократии, - ответственность всех и каждого пред законом, а иначе дуче с его: "Друзьям (торговцам диванами вознёсшимися в министры обороны, ничего не имею против женщин, но когда вижу женщин - генералов, - когнитивный диссонанс называется) всё, чужим закон!"



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  • 12 | 19.09.2018, 12:35 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 186 | Рейтинг: -2
Туризм утопия -маниловщина . Нужно менять общественно политический строй. Вернутся в власти советов. Пересмотреть итоги приватизации -вернуть рабочим заводы а землю крестьянам и это можно сделать мирным путем через всероссийский референдум. Принять новую конституцию после всенародного честного обсуждения с учетом ошибок прошлого. Уверен что все основная масса граждан нажилась при капитализме -пора возвращаться к власти советов -в социализм.



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  • 13 | 19.09.2018, 12:35 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 186 | Рейтинг: -2
Туризм утопия -маниловщина . Нужно менять общественно политический строй. Вернутся в власти советов. Пересмотреть итоги приватизации -вернуть рабочим заводы а землю крестьянам и это можно сделать мирным путем через всероссийский референдум. Принять новую конституцию после всенародного честного обсуждения с учетом ошибок прошлого. Уверен что все основная масса граждан нажилась при капитализме -пора возвращаться к власти советов -в социализм.



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