Ну приукрасил, с кем не бывает. Хамитов: Башкирия обогнала Крым по количеству туристов

Однако какие именно это туристы, до конца остается неясным. Ведь данные Госкомитета по туризму и данные Хамитова сильно разнятся.За 8 месяцев республику посетило 6 млн туристов, сообщил Рустэм Хамитов на пресс-конференции в ТАСС по подготовке к Форуму малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.«Еще в советские времена Башкирия была привлекательна для отдыха. Нетронутая природа, горы, люди сплавлялись, кушали мед, пили кумыс. Потом, по разным причинам, туристский поток иссяк. 7-8 лет назад мы взялись, чтобы восстановить его. Башкортостан – красивая территория. Сегодняшний турист избирателен, придирчив и просто так, диким способом отдых не хочет. Нужна инфраструктура. Мы оценивали, если бы гипотетически, нашу природу заключить в такие рамки, как на западе, в плане инфраструктуры, то нужны не миллиарды, а сотни миллиардов рублей. Одномоментно это невозможно. Мы видим, что мы на правильной дороге. За 8 месяцев нашу республику уже посетило 6 миллионов человек. Это намного больше, чем это было 3-4 года назад. Появилась цивилизация. Есть возможность многое увидеть и отдохнуть. Мы будем и дальше работать в этой части», — заявил глава Башкирии.Позже оказалось, что Рустэм Хамитов назвал общее число посетивших республику туристов. Сюда входят не только иностранцы, которым захотелось познакомиться с Башкирией, но и люди, посетившие республику в ходе деловых поездок, включая тех, кто проживал в башкирских гостиницах или посещал местные курорты.Однако данные с Госкомитетом Башкирии по туризму данные сильно разнятся. Всего с января этого года, по данным комитета, Башкирию посетили 872 тысячи туристов, что на 26% больше, чем в прошлом году. В мероприятиях приняли участие 636 тысяч человек.