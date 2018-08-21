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Мэр без выбора: Уфа

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В полку претендентов прибыло. Расширился список претендентов на пост мэра Уфы. Ирек Ялалов хранит молчание, но кандидаты на его пост уже определены.

Мэр без выбора: Уфа


Более месяца назад ProUfu.ru как о факте сообщал, что после выборов в Госсобрание РБ свое кресло покинет уфимский градоначальник Ирек Ялалов.

Мы пришли к выводу, что участие в выборах с его стороны было не частью агитационной кампании в качестве предвыборного паровоза, а вполне реальным. Соответственно, наивно было бы полагать, что первое лицо столицы готово разменять свой пост на депутатский мандат республиканского уровня, поэтому вывод был в пользу Совета Федерации РФ.

За этот месяц слухи об уходе мэра не раз подтверждались, более того, в последнее время Ялалов хоть и ничего напрямую не говорил, однако, отвечая на вопросы, косвенно подтверждал перемены в своей карьере. Тем не менее за это время нас неоднократно пытались убедить, что Ялалов ищет место в одном из федеральных министерств.

Другим, как нам кажется, более важным является вопрос о сменщике Ирека Ялалова. Месяц назад мы называли главными претендентами на кресло уфимского мэра двух действующих вице-премьеров Правительства РБ: Евгения Гурьева и Андрея Трухана.

Однако сегодня список претендентов на мэрское кресло значительно расширился. Он пополнился фамилиями директора «Башкиравтодора» Артура Шайнурова, бывшего главы горсовета и директора УМПО Евгения Семивеличенко, директора «Уфаводоканала» Ильяса Гильмутдинова и руководителя Минэкономразвития РБ Сергея Новикова.

Безусловно, Гурьев и Трухан продолжают оставаться наиболее сильными претендентами. Но есть свои «но», которые в определенном свете могут стать ключевыми. Дело прокурора Рамиля Гарифуллина может привести в самые высокие кабинеты башкирской прокуратуры, вплоть до первого заместителя Олега Горбунова. В период сложностей именно с ним встречался вице-премьер. Именно давлением прокуратуры некоторые источники объясняли отказы в возбуждении уголовных дел, связанных с отчуждением республиканской собственности при участии структур МЗИО РБ.

Теперь проверка Генпрокуратуры РФ может иметь последствия и для Евгения Гурьева.

Андрей Трухан меньше фигурировал в скандалах. Однако он слишком тесно связан с семьей главы РБ. Именно ему молва причисляет участие в строительстве некой резиденции в Московской области. Трухан слишком близкое лицо к Рустэму Хамитову, что может вызвать раздражение в Москве.

Кстати, уже бывший вице-премьер Артур Шайнуров тоже числится участником стройки в Подмосковье и родственником Хамитовых. Примечательно, что источники называют отношения всех трех вышеназванных лиц далеко не безоблачными.

О перспективах Ильяса Гильмутдинова рассуждать сложно. Депутат Госсобрания РБ, директор «Уфаводоканала», казалось бы, не особо сильный аргумент. Но ведь директором МУПа он стал совсем недавно, и все это напоминает отметку в трудовой книжке опыта руководства крупным муниципальным предприятием. Родной брат начальника ГИБДД по РБ, а также родственник бизнесмена Дамира Мугинова – это уже почти что путевка в кресло мэра. Поэтому Ильяс Гильмутдинов отнюдь не аутсайдер гонки.

Евгений Семивеличенко вполне может принять участие в конкурсе на пост сити-менеджера. Хотя руководство УМПО само по себе имеет большую статусность.

Неожиданной стала фигура Сергея Новикова. Это один из немногих министров Башкирии, который не попадал в скандалы, а работа его ведомства не вызывала особых нареканий. Один эпизод чуть не появился в начале лета, когда Минэкономразвития РБ пыталось подставить на закупке лекарств коллег из Минздрава РБ, но номер не прошел.

Анализируя весь этот список, отметим его системную уязвимость. Если главой Уфы станет одно из указанных лиц, то до конца будет нарушен принцип национального представительства во властной элите республики. Фактически башкиры вообще не будут представлены среди первых лиц республики: глава РБ и премьер – татары, спикер ГС РБ – русский. Среди представленных кандидатов также нет представителей башкирского народа.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 19.09.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
глава РБ и премьер – татары, спикер ГС РБ – русский. Среди представленных кандидатов также нет представителей башкирского народа.
-----------------------------
Рамиль Рахматов забеспокоился за своих, Хамитова не признает как башкира.
Подавай ему чистокровного бюашкира, а не желающих стать башкирами. Про требования к кандидатам по их способностям при этом он умалчивает.



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  • 2 | 19.09.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Мы пришли к выводу
- как нам кажется...
===========================
Почему этот отмороженный русофоб говорит о себе во множественном числе?
И почему он считает что его бредни кому то интересны?!



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  • 3 | 19.09.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если главой Уфы станет одно из указанных лиц, то до конца будет нарушен принцип национального представительства во властной элите республики.
--------------------------------------------------
Идиот, причем тут вообще национальность????? Профессионализм должен быть. Когда, вы башкиры уже прекратите этот ваш колхознейший подход ко всему.



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  • 4 | 19.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рахматов из рода потомственных мулл,явно сам этнический татарин.Не смотрит наверно на себя в зеркало.



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  • Участник
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  • 5 | 19.09.2018, 11:03 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5849 | Рейтинг: -184,1
Вообще не понимаю эту национальную квоту. Важно, что бы человек был профессионалом . Какая разницы кто он? Башкир или японец?



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  • 6 | 19.09.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мугинов финансирует башнатиков-фанатиков. Правильно, на все должности посадим их, и что дальше? Продолжим режим муртазла? Кумовство, беззаконие, беспредел? Вы не понимаете, что у вас нет ничего, что позволило бы эффективно работать. Что надо прекратить блеять на тему обиженных башкир? Все нации равны, никому нет привилегий просто так. Есть только одна привилегия- отдавать все силы на благо людей. Надо быть умным и эффективным, а не башкиром или русским. Учиться надо было лучше!!!



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  • 7 | 19.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почитайте, как китайцы истребляют заразу сепаратизма, концлагеря на 10 миллионов человек построили. А у нас всё должности требуют. Тьфу, погань!



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1

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  • 8 | 19.09.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почитайте, как китайцы истребляют заразу сепаратизма, концлагеря на 10 миллионов человек построили. А у нас всё должности требуют. Тьфу, погань!
+++++++++++++++++++

Размышляешь как? Концлагеря обустроить по национальностям?



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7 | 19.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Почитайте, как китайцы истребляют заразу сепаратизма, концлагеря на 10 миллионов человек построили. А у нас всё должности требуют. Тьфу, погань!
=====================================
Мэр Сочи Пахомов и губернатор Кондратьев "под прицелом".
Массовая спецоперация проводится сотрудниками ФСБ и СКР на Кубани. Уже арестованы главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, экс-вице-мэр Юрий Паламарчук и начальник департамента имущественных отношений Владимир Пермяков.

Действия силовиков напоминают массовую "зачистку" в Краснодарском крае и особенно в городе Сочи. Проверку строительных объектов инициировала Генпрокуратура, выявив 116 фактов уголовно наказуемых деяний. К марту было возбуждено 64 уголовных дела.
............................................................
...
с национальным вопросом в Сочи все в порядке



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  • 10 | 19.09.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто будет мэром и будет ли он привлекать аффилированные с ним фирмы для вывоза бытового мусора, которые с января 2019г будут предъявлять свои суммы в виде отдельной строки в квитанциях.
Уже есть регионы в России, где власть согласовала своим фирмам предъявлять платежи за вывоз мусора не 230р, а 13 000руб.
А что придумают у на?!с
Ведь воровские аппетиты у власти, МЖКХ и мэров растут астрономически - и все им мало: не хватает всем им на роскошные коттеджи и счета в оффшорах, вот придумали еще один способа отъема денег у нищих горожан
Хамитов будет отвечать за чудовищный беспредел, если он даст свое согласие как участник этого мошенничества??!!



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  • 11 | 19.09.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто будет мэром и будет ли он привлекать аффилированные с ним фирмы для вывоза бытового мусора, которые с января 2019г будут предъявлять свои суммы в виде отдельной строки в квитанциях.
Уже есть регионы в России, где власть согласовала своим фирмам предъявлять платежи за вывоз мусора не 230р, а 13 000руб.
А что придумают у на?!с
Ведь воровские аппетиты у власти, МЖКХ и мэров растут астрономически - и все им мало: не хватает всем им на роскошные коттеджи и счета в оффшорах, вот придумали еще один способа отъема денег у нищих горожан
Хамитов будет отвечать за чудовищный беспредел, если он даст свое согласие как участник этого мошенничества??!!



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  • 12 | 19.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше Рауфа Нугуманова никого не было. Он был настоящий мэр. Муртаза убрал. Проспект С. Юлаева его заслуга. Не будь этой трассы город захлебнулся бы. При нем Уфа была чище. Сам проверял, еженедельно рейды организовывал.. Правда, жесткий был, выгонял бездельников. Вот бы его вернуть?! Но...Хамитов ни за что не согласиться, конкурент, вашу мать.



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  • 13 | 19.09.2018, 11:57 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60899 | Рейтинг: +12257
У Радия Хабирова спросите)))))))))))) ОН знает, кто станет мэром Уфы. Ему с ним работать с сентября 2019г.



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  • # 14 | 19.09.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 15 | 19.09.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все гадаем.
Но можно быть уверенным - кого бы не посадили, он будет вором, но нам - не олигархам, опричникам или чиновникам, будет хуже и хуже.

Если бы горожане сами выбрали достойного, были бы шансы



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  • 16 | 19.09.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все гадаем.
Но можно быть уверенным - кого бы не посадили, он будет вором, но нам - не олигархам, опричникам или чиновникам, будет хуже и хуже.

Если бы горожане сами выбрали достойного, были бы шансы



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  • 17 | 19.09.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все гадаем.
Но можно быть уверенным - кого бы не посадили, он будет вором, но нам - не олигархам, опричникам или чиновникам, будет хуже и хуже.

Если бы горожане сами выбрали достойного, были бы шансы



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  • 18 | 19.09.2018, 12:28 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 186 | Рейтинг: -2
Да какая разница кто Вас будет обирать. Менять нужно систему возвращаться в социализм. Нажились при капитализме.. Это возможно мирным путем через всероссийский референдум и принятие новой конституции удовлетворяющей все слои общества.



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