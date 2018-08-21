Мэр без выбора: Уфа ...

В полку претендентов прибыло. Расширился список претендентов на пост мэра Уфы. Ирек Ялалов хранит молчание, но кандидаты на его пост уже определены.Более месяца назад ProUfu.ru как о факте сообщал, что после выборов в Госсобрание РБ свое кресло покинет уфимский градоначальник Ирек Ялалов.Мы пришли к выводу, что участие в выборах с его стороны было не частью агитационной кампании в качестве предвыборного паровоза, а вполне реальным. Соответственно, наивно было бы полагать, что первое лицо столицы готово разменять свой пост на депутатский мандат республиканского уровня, поэтому вывод был в пользу Совета Федерации РФ.За этот месяц слухи об уходе мэра не раз подтверждались, более того, в последнее время Ялалов хоть и ничего напрямую не говорил, однако, отвечая на вопросы, косвенно подтверждал перемены в своей карьере. Тем не менее за это время нас неоднократно пытались убедить, что Ялалов ищет место в одном из федеральных министерств.Другим, как нам кажется, более важным является вопрос о сменщике Ирека Ялалова. Месяц назад мы называли главными претендентами на кресло уфимского мэра двух действующих вице-премьеров Правительства РБ: Евгения Гурьева и Андрея Трухана.Однако сегодня список претендентов на мэрское кресло значительно расширился. Он пополнился фамилиями директора «Башкиравтодора» Артура Шайнурова, бывшего главы горсовета и директора УМПО Евгения Семивеличенко, директора «Уфаводоканала» Ильяса Гильмутдинова и руководителя Минэкономразвития РБ Сергея Новикова.Безусловно, Гурьев и Трухан продолжают оставаться наиболее сильными претендентами. Но есть свои «но», которые в определенном свете могут стать ключевыми. Дело прокурора Рамиля Гарифуллина может привести в самые высокие кабинеты башкирской прокуратуры, вплоть до первого заместителя Олега Горбунова. В период сложностей именно с ним встречался вице-премьер. Именно давлением прокуратуры некоторые источники объясняли отказы в возбуждении уголовных дел, связанных с отчуждением республиканской собственности при участии структур МЗИО РБ.Теперь проверка Генпрокуратуры РФ может иметь последствия и для Евгения Гурьева.Андрей Трухан меньше фигурировал в скандалах. Однако он слишком тесно связан с семьей главы РБ. Именно ему молва причисляет участие в строительстве некой резиденции в Московской области. Трухан слишком близкое лицо к Рустэму Хамитову, что может вызвать раздражение в Москве.Кстати, уже бывший вице-премьер Артур Шайнуров тоже числится участником стройки в Подмосковье и родственником Хамитовых. Примечательно, что источники называют отношения всех трех вышеназванных лиц далеко не безоблачными.О перспективах Ильяса Гильмутдинова рассуждать сложно. Депутат Госсобрания РБ, директор «Уфаводоканала», казалось бы, не особо сильный аргумент. Но ведь директором МУПа он стал совсем недавно, и все это напоминает отметку в трудовой книжке опыта руководства крупным муниципальным предприятием. Родной брат начальника ГИБДД по РБ, а также родственник бизнесмена Дамира Мугинова – это уже почти что путевка в кресло мэра. Поэтому Ильяс Гильмутдинов отнюдь не аутсайдер гонки.Евгений Семивеличенко вполне может принять участие в конкурсе на пост сити-менеджера. Хотя руководство УМПО само по себе имеет большую статусность.Неожиданной стала фигура Сергея Новикова. Это один из немногих министров Башкирии, который не попадал в скандалы, а работа его ведомства не вызывала особых нареканий. Один эпизод чуть не появился в начале лета, когда Минэкономразвития РБ пыталось подставить на закупке лекарств коллег из Минздрава РБ, но номер не прошел.Анализируя весь этот список, отметим его системную уязвимость. Если главой Уфы станет одно из указанных лиц, то до конца будет нарушен принцип национального представительства во властной элите республики. Фактически башкиры вообще не будут представлены среди первых лиц республики: глава РБ и премьер – татары, спикер ГС РБ – русский. Среди представленных кандидатов также нет представителей башкирского народа.