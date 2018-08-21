Зюганов как придворная «профурсетка»?

Можете представить себе барана, который звонит вожаку волчьей стаи и жалуется, что волк утащил барашка из отары и требует его вернуть?Нет? Странно. Именно это мы и наблюдаем, когда Геннадий Зюганов просит президента России Владимира Путина разобраться «криминальным беспределом» на выборах губернатора в Приморском крае.Администрация президента Путина, его полпредство в ДВФО фальсифицируют выборы в Приморье в пользу назначенного Путиным кандидата, а Зюганов, лидер как бы оппозиционной партии, просит не обижать его, зюгановского, кандидата и присудить ему победу.Ответ, полученный Зюгановым от Путина, очевиден. Именно поэтому кандидат от КПРФ Ищенко, пропустив завтрак и обед, к ужину прекратил голодовку и, как модно теперь говорить, «слил протест».Конечно, обидно за людей, которые в очередной раз поверили в выборы и в протест под предводительством КПРФ. Ведь очевидно, что голосовали они не за упитанного и упакованного коммуниста-бизнесмена (самый любимый зюгановской организацией тип партийца), а против очередного навязанного Москвой функционера.Но ничего другого и быть не могло. КПРФ Зюганова давно уже никакая не оппозиция. А, может, никогда ею не была.3 июля 1996 года состоялся второй тур президентских выборов в России. В первом туре Зюганов уступил действующему президенту Ельцину всего 3%.Разочарование Ельциным было огромно, протестные настроения в народе чрезвычайно сильны. О чем думал Зюганов накануне второго тура? О победе? Нет, о предстоящем отдыхе в санатории. Согласно апокрифу, путевки были куплены заранее, и Зюганов уехал чуть ли не сразу после второго тура. Потом история с путевками много раз опровергалось. Но факт, что свое поражение (хотя многие сомневались в том, что голоса были посчитаны честно) лидер коммунистов признал стремительно: 4-го днем поздравительная телеграмма уже ушла Ельцину.А вы удивляетесь, почему, не проголодав и суток, отправился ужинать Ищенко?В конце недели мы услышим не только про «убедительную» победу Тарасенко. Но, не исключено, и про поздравительную телеграмму депутата приморского ЗАКСа Ищенко своему бывшему сопернику.P.S. Единственное, что радует в этой грустной истории: глава ЦИК Памфилова, благодаря приморскому скандалу, узнала много нового о географии родной страны. Например, о том, что город Уссурийск не стоит на берегу моря, и суда, чьи экипажи единодушно голосуют за кандидата от власти, не бороздят просторов рек Комаровка и Раковка.