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Зюганов как придворная «профурсетка»?

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Можете представить себе барана, который звонит вожаку волчьей стаи и жалуется, что волк утащил барашка из отары и требует его вернуть?

Зюганов как придворная «профурсетка»?


Нет? Странно. Именно это мы и наблюдаем, когда Геннадий Зюганов просит президента России Владимира Путина разобраться «криминальным беспределом» на выборах губернатора в Приморском крае.

Администрация президента Путина, его полпредство в ДВФО фальсифицируют выборы в Приморье в пользу назначенного Путиным кандидата, а Зюганов, лидер как бы оппозиционной партии, просит не обижать его, зюгановского, кандидата и присудить ему победу.

Ответ, полученный Зюгановым от Путина, очевиден. Именно поэтому кандидат от КПРФ Ищенко, пропустив завтрак и обед, к ужину прекратил голодовку и, как модно теперь говорить, «слил протест».

Конечно, обидно за людей, которые в очередной раз поверили в выборы и в протест под предводительством КПРФ. Ведь очевидно, что голосовали они не за упитанного и упакованного коммуниста-бизнесмена (самый любимый зюгановской организацией тип партийца), а против очередного навязанного Москвой функционера.

Но ничего другого и быть не могло. КПРФ Зюганова давно уже никакая не оппозиция. А, может, никогда ею не была.

3 июля 1996 года состоялся второй тур президентских выборов в России. В первом туре Зюганов уступил действующему президенту Ельцину всего 3%.

Разочарование Ельциным было огромно, протестные настроения в народе чрезвычайно сильны. О чем думал Зюганов накануне второго тура? О победе? Нет, о предстоящем отдыхе в санатории. Согласно апокрифу, путевки были куплены заранее, и Зюганов уехал чуть ли не сразу после второго тура. Потом история с путевками много раз опровергалось. Но факт, что свое поражение (хотя многие сомневались в том, что голоса были посчитаны честно) лидер коммунистов признал стремительно: 4-го днем поздравительная телеграмма уже ушла Ельцину.

А вы удивляетесь, почему, не проголодав и суток, отправился ужинать Ищенко?

В конце недели мы услышим не только про «убедительную» победу Тарасенко. Но, не исключено, и про поздравительную телеграмму депутата приморского ЗАКСа Ищенко своему бывшему сопернику.

P.S. Единственное, что радует в этой грустной истории: глава ЦИК Памфилова, благодаря приморскому скандалу, узнала много нового о географии родной страны. Например, о том, что город Уссурийск не стоит на берегу моря, и суда, чьи экипажи единодушно голосуют за кандидата от власти, не бороздят просторов рек Комаровка и Раковка.

СерпомПо, Эхо Москвы






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  • 1 | 19.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Васька слушает да ест! Местный избирком посчитал 100% голосов и объявил, что Татарсенко набрал на 1,5% голосов больше.
Ждут признания со стороны Памфиловой.



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  • 2 | 19.09.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оппозицию взращивают ,воспитывают, приглядывают,дают небольшую свободу и чтоб не тявкала немного подкармливают .
Пример взят с немецкой соц демократических партий Германии ,довоенной 1 Мировой1914-1918 гг. .Тогда соц- лемократы жили неплохо и с неплохими дохолами ,Немного потявкают и в конуру по приказу хозяина .
Нечто подобное и с просоюзами ;немного покритикуют , немного поругаю , немного повозмущаются - и все довольны.
Сейчас нечто подобное с КПРФ,Во главе железобетонный Зюганов , только одними ничего не значащим речами отталкивает народ от КПРФ.Уже ничего не выдвигает , скатился на путь т.н. экономистов .Ничего нового, нет идеологии и анализа действительности . Одни восхваления прошлого .
Поднял из нафталина тов..И.В.Сталина , но его личность уже не может быть флагом , путеводной звездой для многих . Скорее деморализует электорат и потенциальных последователей коммунистической идеологии.Достойной оценки деятельности тов. И.В.Сталина так и сделано .До сих пор живем на догмах и заклинаниях Н.С.Хрущева .Но какую цель преследовал он мы хорошо знаем .



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  • 3 | 19.09.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оппозицию взращивают ,воспитывают, приглядывают,дают небольшую свободу и чтоб не тявкала немного подкармливают .
Пример взят с немецкой соц демократических партий Германии ,довоенной 1 Мировой1914-1918 гг. .Тогда соц- лемократы жили неплохо и с неплохими дохолами ,Немного потявкают и в конуру по приказу хозяина .
Нечто подобное и с просоюзами ;немного покритикуют , немного поругаю , немного повозмущаются - и все довольны.
Сейчас нечто подобное с КПРФ,Во главе железобетонный Зюганов , только одними ничего не значащим речами отталкивает народ от КПРФ.Уже ничего не выдвигает , скатился на путь т.н. экономистов .Ничего нового, нет идеологии и анализа действительности . Одни восхваления прошлого .
Поднял из нафталина тов..И.В.Сталина , но его личность уже не может быть флагом , путеводной звездой для многих . Скорее деморализует электорат и потенциальных последователей коммунистической идеологии.Достойной оценки деятельности тов. И.В.Сталина так и сделано .До сих пор живем на догмах и заклинаниях Н.С.Хрущева .Но какую цель преследовал он, мы хорошо знаем .



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  • 4 | 19.09.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 19.09.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

До сих пор живем на догмах и заклинаниях Н.С.Хрущева .Но какую цель преследовал он, мы хорошо знаем .
++++++++++++++++
Ты сам какую цель преследуешь, к чему эти твои откровения?



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  • 5 | 19.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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4. Хрущеву Н.С. пришлось бы отвечать за репрессии произведенные им на Украине и сковырнуть Тов Берию Л.П.
Благо накопилась люской ресурс пострадавших в годы репрессий , накопились проблемы села .
Вот он и решал свои проблемы как истиный русский с хохляцкими замашками .Закурковать , домой унести и сытно жить . Но оказался малограмотным , без глубокого природного ума .



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  • 6 | 19.09.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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"До сих пор живем на догмах и заклинаниях Н.С.Хрущева .Но какую цель преследовал он, мы хорошо знаем ."

=============

Интересно... Какую же? "Наша цель - коммунизм"? Хорошая цель. Недостижима? Зато обеспечивала движение. " Движение - всё, цель - ничто" - говорил один теоретик. Главное, чтобы было к чему стремиться, над чем работать и совершенствоваться.

PS Не подумай, что восторгаюсь периодом правления Никиты Сергеевича.



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  • 7 | 19.09.2018, 11:11 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5849 | Рейтинг: -184,1
Все они к Путину бегают. И правые и левые. Последняя инстанция. Можно сказать суд божий)))



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  • 8 | 19.09.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 . Цель можно выбрать и через болота , буреломы , в заведомо ложном направлении , без реальных прогнозов.
Н.С и был осужден не за кукурузу , а за субьективизм и волюнтаризм.



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  • 9 | 19.09.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот из-за таких лидеров я за КПРФ пока и не голосую! Очень Опытный



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  • 10 | 19.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.09.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот из-за таких лидеров я за КПРФ пока и не голосую! Очень Опытный
------------------------------------------
Вот из-за таких"Очень опытных" путинская система жирует на народном горбу.



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  • 11 | 19.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 19.09.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 . Цель можно выбрать и через болота , буреломы , в заведомо ложном направлении , без реальных прогнозов.
Н.С и был осужден не за кукурузу , а за субьективизм и волюнтаризм.

--------------------

Цель выбрана была задолго до возникновения СССР. Человечество выстрадало идею справедливого общества.

А почему в заведомо ложном направлении? У тебя шо, компас есть?

Это сейчас человечество идёт в заведомо ложном направлении. Это путь гибели. Пока оно не научится разумным потребностям - самоуничтожения не избежать.

А Хрущ - красава... Ботинком по трибуне: "Мы вас, бл.ять, похороним!!!" :)



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  • 12 | 19.09.2018, 12:10 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2821 | Рейтинг: -271,3
Критика радио Ухо Мойши в адрес КПРФ и Зюганова понятны.

Ухо Мойши - подпиндосники, к тому же кормятся у Газпрома, такое тоже бывает, евреи хуле.

Эти твари не при каких обстоятельствах не поддержут коммунистов, ибо для капиталистов коммунисты заклятые враги. Вот и всё.



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  • 13 | 19.09.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 19.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.09.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот из-за таких лидеров я за КПРФ пока и не голосую! Очень Опытный
------------------------------------------
Вот из-за таких"Очень опытных" путинская система жирует на народном горбу.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это каким же способом путинская система жирует из-за меня? За Путина и за ЕР я тоже не голосую! Очень Опытный



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  • 14 | 19.09.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 19.09.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 19.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.09.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот из-за таких лидеров я за КПРФ пока и не голосую! Очень Опытный
------------------------------------------
Вот из-за таких"Очень опытных" путинская система жирует на народном горбу.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Это каким же способом путинская система жирует из-за меня? За Путина и за ЕР я тоже не голосую! Очень Опытный
+++++++++++++++++++
Но режим жирует, кто то голосует за них, аж 40-50%.



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