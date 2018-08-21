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Тарасенко и тут и там

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Председатель Верховного суда Башкортостана Михаил Тарасенко может уйти на повышение, возглавив новую судебную структуру.

Тарасенко и тут и там


Вчера Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) поддержала заявление Михаила Тарасенко на занятие поста председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции со расположением в Пятигорске, сообщает ПроУфу.

Верховным судом РБ Тарасенко руководил 11 лет.

Напомним, летом Госдума приняла в окончательном чтении законопроект Верховного суда РФ о создании надрегиональных судебных инстанций. Судейский корпус новых судов будет сформирован до 15 октября. Для их кадрового обеспечения ожидается переезд около 400 судей по всей стране. Пятый кассационный суд объединит в себе суды нескольких регионов: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни и других.

В кассационный суд можно обратиться с жалобами и представлениями на вступившие в силу судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Как пишет издание, Тарасенко не раз становился мишенью для жесткой критики. Так, при строительстве зданий Верховного суда РБ более 600 млн рублей, направленных из бюджета, в итоге пропали в лишенном лицензии ОПМ-Банке.

Кроме того, скандал с лишенным адвокатского статуса Виталием Буркиным, который критиковал судебную и правоохранительную систему республики, также связан с Михаилом Тарасенко. Именно он направил жалобу в адвокатскую палату.






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  • 1 | 19.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судебную систему в Рф реформировали, реформировали но так и не реформировали...



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  • 2 | 19.09.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судебную систему в Рф реформировали, реформировали но так и не реформировали...

+++++++++++++++
Не реформа, а подгонка под режим.



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  • 3 | 19.09.2018, 11:07 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5849 | Рейтинг: -184,1
Очередная ротация. Без сенсаций



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  • 4 | 19.09.2018, 11:35 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60899 | Рейтинг: +12257
Тарасенко - махровейший коррупционер! Плоть от плоти пуйла.



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  • 5 | 19.09.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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4-му -да - махровый путинский



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  • 6 | 19.09.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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В РФ нет судебной системы, есть провластное судилище! Очень Опытный



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  • 7 | 19.09.2018, 12:19 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: +0,1
Поддерживаю 4,5,6. Вот поэтому таких Тарасенков и спасают и повышают.



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  • 8 | 19.09.2018, 12:38 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 186 | Рейтинг: -2
Вывод однозначен пора возвращаться к власти советов народных избранников в социализм в СССР с учетом и переосмыслением ошибок прошлого. через референдум с всенародным обсуждением.



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