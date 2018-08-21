Тарасенко и тут и там ...

Председатель Верховного суда Башкортостана Михаил Тарасенко может уйти на повышение, возглавив новую судебную структуру.Вчера Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) поддержала заявление Михаила Тарасенко на занятие поста председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции со расположением в Пятигорске, сообщает ПроУфу.Верховным судом РБ Тарасенко руководил 11 лет.Напомним, летом Госдума приняла в окончательном чтении законопроект Верховного суда РФ о создании надрегиональных судебных инстанций. Судейский корпус новых судов будет сформирован до 15 октября. Для их кадрового обеспечения ожидается переезд около 400 судей по всей стране. Пятый кассационный суд объединит в себе суды нескольких регионов: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни и других.В кассационный суд можно обратиться с жалобами и представлениями на вступившие в силу судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.Как пишет издание, Тарасенко не раз становился мишенью для жесткой критики. Так, при строительстве зданий Верховного суда РБ более 600 млн рублей, направленных из бюджета, в итоге пропали в лишенном лицензии ОПМ-Банке.Кроме того, скандал с лишенным адвокатского статуса Виталием Буркиным, который критиковал судебную и правоохранительную систему республики, также связан с Михаилом Тарасенко. Именно он направил жалобу в адвокатскую палату.