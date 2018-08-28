ФСБ по Башкирии продолжает зачистку от коррупционеров

Сотрудники УФСБ провели во вторник выемку документов в госкомпании «Башкиравтодор», сообщили источники “Ъ-Уфа” и подтвердили на предприятии. По информации портала «Проуфу», оперативные мероприятия были связаны с проверкой покупки предприятием комбинированных дорожных машин (КДМ) стоимостью почти 300 млн руб.Генеральный директор «Башкиравтодора» Артур Шайнуров подтвердили изданию, что спецслужбы проверяют исполнение контракта по поставке комбинированной снегоуборочной техники, который в сентябре на правах единственного поставщика получил Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ). Стоимость контракта, как сообщал “Ъ-Уфа”, составила 244 млн руб. Он предусматривает поставку 40 машин комбинированной снегоуборочной техники ДМК-80В на базе КамАЗ.«Я не могу согласиться с тем, что эти машины нам не нужны. Из 55 наших филиалов 10 имеют свои заправки метаном. Эта техника туда и пойдет»,— сказал порталу Артур Шайнуров.КОРМЗ поставлял технику «Башкиравтодору» также и в 2017 году — стоимость контрактов составила 236 млн руб.«Башкиравтодор» — крупный дорожный подрядчик и заказчик, имеет разветвленную сеть филиалов в Башкирии. В 2017 году, по данным kartoteka.ru, предприятие заключило более 400 госконтрактов стоимостью более 7 млрд руб., в 2016 году — более 230 госконтрактов стоимостью свыше 16,5 млрд руб.