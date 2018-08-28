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ФСБ по Башкирии продолжает зачистку от коррупционеров

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Сотрудники УФСБ провели во вторник выемку документов в госкомпании «Башкиравтодор», сообщили источники “Ъ-Уфа” и подтвердили на предприятии. По информации портала «Проуфу», оперативные мероприятия были связаны с проверкой покупки предприятием комбинированных дорожных машин (КДМ) стоимостью почти 300 млн руб.

ФСБ по Башкирии продолжает зачистку от коррупционеров


Генеральный директор «Башкиравтодора» Артур Шайнуров подтвердили изданию, что спецслужбы проверяют исполнение контракта по поставке комбинированной снегоуборочной техники, который в сентябре на правах единственного поставщика получил Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ). Стоимость контракта, как сообщал “Ъ-Уфа”, составила 244 млн руб. Он предусматривает поставку 40 машин комбинированной снегоуборочной техники ДМК-80В на базе КамАЗ.

«Я не могу согласиться с тем, что эти машины нам не нужны. Из 55 наших филиалов 10 имеют свои заправки метаном. Эта техника туда и пойдет»,— сказал порталу Артур Шайнуров.

КОРМЗ поставлял технику «Башкиравтодору» также и в 2017 году — стоимость контрактов составила 236 млн руб.

«Башкиравтодор» — крупный дорожный подрядчик и заказчик, имеет разветвленную сеть филиалов в Башкирии. В 2017 году, по данным kartoteka.ru, предприятие заключило более 400 госконтрактов стоимостью более 7 млрд руб., в 2016 году — более 230 госконтрактов стоимостью свыше 16,5 млрд руб.






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  • 1 | 20.09.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Башавтодор - лакомый кусок для коррупционеров, все его бывшие рукоЙводители становятся долларовыми миллионерами.



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  • 2 | 20.09.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодцы ребята, что занимаетесь реальными делами

Почет вам и уважение!



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  • 3 | 20.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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когда каждую неделю такие новости - душа радуется, что-то действительно делается. Действительно. тяжелая, опасная работа. рад что ФСБ в башкирии не теряет марку и имеет хорошую и правильную репутацию.



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  • 4 | 20.09.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Коррупционеров-националистов-фанатиков много среди судей, полиции, прокуроров, следователей, и фсб. На это обратите внимание!!! Любое дело состряпают, любую улику подбросят или уберут, всё могут переврать. И журналисты-националисты напишут любую сказку. Ничего не проверяется, никого не наказывают.



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  • # 5 | 20.09.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 6 | 20.09.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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На трассе м-5 погибла уже вторая семья из Самары. Как вы помните, именно здесь погиб посол Венгрии. В Югре автобус с русскими детьми атаковал башкир-водитель. Однажды, не скрываясь особо, дагестанец на фуре задавил семью пожилых.
В Белорецком районе люди исчезают и гибнут пачками.
Когда это прекратится?!!! Когда вы начнёте спасать своих детей?!!!



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  • # 7 | 20.09.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 20.09.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Чистка продолжается. ФСБ в Уфе задержала очередного коррупционера с огромной суммой денег15:32 19 Сентября 2018 | 38717
Автор: Рамиль РАХМАТОВ

Все материалы автора Команда Серышева раскрывает схемы откатов при заключении миллиардных госконтрактов для республиканских предприятий.
Чистка продолжается. ФСБ в Уфе задержала очередного коррупционера с огромной суммой денег
Вчера оперативники УФСБ по РБ при получении взятки в несколько десятков миллионов рублей задержали бизнесмена Владимира Егорова. В последнее время, говоря об антикоррупционных мероприятиях этой службы в Башкирии, следует добавлять слово «очередное». Между тем источники в спецслужбе утверждают, что предприниматель является лишь посредником, а его связи, возможно, могут вести к семье главы региона.

Владимир Егоров является одним из учредителей «АвтоЛидер-Центра», генеральным директором которого, по данным сервиса Kartoteka.ru, является Рамиль Ахметханов, родной брат замкомандующего ФСВНГ в ПФО Артура Ахметханова.

Имя взяткодателя источники пока отказываются называть, но говорят, что это представитель фирмы-поставщика техники для республиканских госпредприятий. Деньги в конечном счете якобы предназначались высокопоставленным лицам руководства республики за содействие при заключении госконтрактов.


Параллельно с операцией по задержанию Владимира Егорова прошла выемка документов в АО «Башкиравтодор» (БАД). Как утверждают наши собеседники, дело якобы связано с покупкой госпредприятием комбинированных дорожных машин (КДМ) на сумму почти 300 млн рублей.

Артур Шайнуров, генеральный директор БАД, подтвердил ProUfu.ru визит сотрудников ФСБ в компанию:

шануров.png– По Егорову ничего не могу сказать, так как ничего не знаю. А насчет выемки документов – это было. Вчера сотрудники ФСБ провели выемку документов для проверки выполнения контракта по поставке КДМ с компанией «Кормс» из Кемерова. Его сумма достигла 240 млн рублей. Я не могу согласиться с тем, что эти машины нам не нужны, из 55 наших филиалов 10 имеют свои заправки метаном. Эта техника туда и пойдет.



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  • 9 | 20.09.2018, 11:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Когда ФСБ займется Петоном ? Или крупные компании завязанные на Газпром не по зубам? Читайте материал по руководству Петона там все изложено доступным языком и правдоподобно.



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  • # 10 | 20.09.2018, 11:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4

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  • 11 | 20.09.2018, 11:49 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2832 | Рейтинг: -271,1
Надо хорошенько капнуть систему ЖКХ. Вот где мафия сидит и подрывает безопасность государства.

Почему в Белоруссии квартплата в 4 раза дешевле чем у нас ?

Беспредельные цены за ЖКХ приведут к бунту.



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  • 12 | 20.09.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо хорошенько капнуть систему ЖКХ. Вот где мафия сидит и подрывает безопасность государства.

Почему в Белоруссии квартплата в 4 раза дешевле чем у нас ?

Беспредельные цены за ЖКХ приведут к бунту.


========== Управлять бедным народом всегда проще,что сейчас и делается.
--------------



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  • # 13 | 20.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 14 | 20.09.2018, 12:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4

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  • # 15 | 20.09.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 20.09.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.09.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Надо хорошенько капнуть систему ЖКХ. Вот где мафия сидит и подрывает безопасность государства.
Почему в Белоруссии квартплата в 4 раза дешевле чем у нас ?
Беспредельные цены за ЖКХ приведут к бунту.
========== Управлять бедным народом всегда проще,что сейчас и делается.
--------------
за то у нас Великий хоть и коротенький Путин, а у вас жердя Лукашенко, - ни роже, ни позы!
А наш Путин всё умеет, он самый крутой: и дзюдо, и хоккей, и пожарник, и подводник, и главный журавель, и лётчик, и байкер, и славный конник, и что там ещё...



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  • 17 | 20.09.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот, другое дело! А то бренд башкортостана - кони, мед, кумысы.

Настоящий бренд - честные органы, занимающиеся не политическим сыском школьников, а расследующие многомиллионные хищения!

за такую работу однозначный респект!!!



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  • 18 | 20.09.2018, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну что говорить,работы у вас ФСБ, еще куча! вперед разгребать завалы!



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  • 19 | 20.09.2018, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
даааа... Серышев дает прикурить! уважуха



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  • 20 | 20.09.2018, 15:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60928 | Рейтинг: +12255,9
Не смешите мои тапочки! У меня на новые денег нет!

ФСБ - уже лет 20-25, как занимается рейдерством и коррупции там - никакому башавтодору не снилось!
Ну сказали - фас! Ну кинулись они копать... ведь во вчерашнем материале этого главу башавтодора прочили как одного претендента на пост мэра Уфы, значит гэбне нужно его отстранить... а кто дал гэбне указивку - вопрос... может глава гэбни в б-стане, а может еще кто, например башлык... я не сильна в теме - кто под кем ходит)))) у нас, как известно - многополярный мир))))

- прокуратура
- мвд
- фсо
- фсб
- ск
- башлык
- криминалитет
- чеченцы, азеры, даги,
- башнаци,
- Рюрикович со своим ставленником Ялаловым(денежные-то потоки обрывать не хочется)
- Радий Хабиров(можно поставить на первое место в списке)
- (может еще кого забыла)
и у всех свои собственные корыстные интересы в том, КТО возглавит распил бюджета миллионного города!!!



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