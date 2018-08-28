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Приморские выборы: Спектакль, фальсификации, диагноз

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Чудеса прямо какие-то, правда? В эти дни я столько говорил про глупость Кремля, военных, отравителей и всех подряд вообще, кто рулит у нас процессами, что теперь даже не знаю, как назвать решение ЦИК по Приморью. Бывает помутнение рассудка, а здесь прямо-таки просветление!

Приморские выборы: Спектакль, фальсификации, диагноз


Сразу и не вспомнишь, когда у нас отменяли выборы – тем более из-за фальсификаций… Но не всё так просто, друзья мои. Кутузов тоже сперва сдал Москву Бонапарту, а что в итоге вышло? История с выборами получилась настолько вульгарной, что даже в Кремле решили, что это перебор. И хотя массовых протестов не получилось, и коммунисты привычно слились, было принято решение переиграть плохую партию. Но переиграть – не значит, проиграть.

Сейчас открывается масса возможностей для маневра.

Ситуация нетривиальная и точно порядок действий пока не ясен. Но для властей, конечно, лучше провести всё заново. Не на тех участках, где вдруг потеряли 24 тысячи голосов, а просто заново.

И тогда можно будет провернуть это дело гораздо элегантнее. Чтобы не впихивать в урны в последний момент бюллетени пачками, чтобы не рисовать по 100 процентов на участках и чтобы с этих участков не пропадали все протоколы скопом. За это топорную работу, думаю, кто-то еще ответит, и этот кто-то сейчас потеет не хуже Петрова и Боширова. Но на ошибках учатся.

И когда будет переигровка, специальные люди аккуратно, в течение дня, потихоньку, по штучке, по две будут рисовать правильные галочки, и прибавлять в протоколе по ноль целых две сотых процента. В сумме это даст кандидату от власти какой-нибудь символический перевес и можно будет сказать: «Вот видите, какая борьба! Всё честно! И в первый раз шли ноздря в ноздрю и теперь!»

А что выиграет не коммунист, а его соперник — так ведь люди могли и поменять свое мнение. Прошло время, не все избиратели были твердо убеждены в своей позиции – вот и поменяли ее.

И тогда Кремль устами Пескова, Памфиловой или кого-нибудь еще, гордо скажет, что «мы доказали приверженность прозрачности и честности волеизъявления. Заметили нарушения, отменили безобразие, дали возможность все сделать заново по закону – и как всё здорово получилось». Это будет изящно, в отличие от того ежедневного цирка, который мы наблюдаем последние пару недель.

Но мне хотелось бы еще одну вещь отметить и одну вещь узнать. Узнать, кого накажут официально. Очевидно, что такая вопиющая фальсификация – это уголовное дело. Которое должно быть возбуждено, и по которому даже не потребуется долго искать фигурантов.

А отметить я хотел бы пользу шумихи и размахивания руками. Это дело с первых минут, когда стал понятен обман, было в центре максимального внимания – с цифрами, таблицами и графиками.

Решающую или нет, но роль это сыграло. И доказало, что общественное давление и борьба за честность выборов – это не битва с ветряными мельницами. Толк есть и успех возможен.

Но не забудем, чем закончил Бонапарт. Самое интересное в Приморье еще впереди!

Антон Орехъ






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  • Гость
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  • 1 | 20.09.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перевыборы назначены лишь потому что путину в данный момент не нужна лишняя шумиха, у него и так сплошные проколы на международной арене, ему нужно время перегруппироваться, переждать, а то, что все спустят на тормозах и будет выбран его кандидат у меня нет и тени сомнения.



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  • 2 | 20.09.2018, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60928 | Рейтинг: +12255,9
Беспрецедентная в истории России отмена результатов губернаторских выборов в Приморье была не такой неожиданной, как кажется 2981090

Главная новость дня — отмена итогов скандальных выборов губернатора Приморья. Как выяснил The Bell, эта новость была не такой уж неожиданной. Сценарий с аннулированием выборов из-за массовых фальсификаций и повторным голосованием был придуман еще во время подсчета голосов — когда стало понятно, что единоросс Андрей Тарасенко проигрывает второй тур с большим разрывом.

Как на самом деле шло голосование
Перед вторым туром работа велась «в основном с избирательными комиссиями», а не с избирателями, пересказывал The Bell накануне голосования знакомый одного из сотрудников штаба Тарасенко. Но уже к 18:00 по местному времени экзит-полы показали, что коммунист Ищенко недосягаем с 62–68% голосов. Для победы Тарасенко итоги голосования в крупных городах нужно было «править» на 15%, описывает ситуацию еще один источник The Bell, близкий к штабу единоросса.
К 5 утра (22:00 воскресенья по Москве) в городах вроде Уссурийска шел массовый вброс. Но целью была уже не победа Тарасенко. «Хотим отменять выборы», — такое сообщение примерно в это время отправил один из политтехнологов из штаба единоросса своему знакомому в Москве. Из его слов следовало, что к тому моменту стратегия уже заключалась в том, чтобы аннулировать результаты «грязных» выборов и через 90 дней провести повторное голосование с теми же кандидатами.
В том, что выборы в Приморье были сорваны сознательно, не сомневается и бывший сотрудник администрации президента. Программа-максимум была — дотянуть Тарасенко до победы, но, когда стало понятно, что сделать это уже явно не удастся, пришлось задействовать сценарий с фальсификациями и последующей отменой выборов.
Политолог Александр Кынев называет такой сценарий возможным, но разумным он представляется лишь в том случае, если его авторы понимали: на новые выборы после неизбежного скандала пойдет уже не Тарасенко, а другой кандидат от власти. В любом случае без отмашки Москвы массовые фальсификации были бы невозможны, добавляет Кынев. Косвенно это доказывает то, что вбросы начались уже вечером по местному времени. Но представитель Кремля был и на месте — как писала «Русская служба Би-би-си», перед вторым туром и в день голосования в Приморье находился заместитель начальника управления внутренней политики АП Александр Харичев.
Что будет дальше
ЦИК сегодня объяснил свое решение о признании выборов недействительными невозможностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов. Через 90 дней будут проведены новые выборы. Коммунист Андрей Ищенко утверждает, что примет участие в новых выборах. Будет ли участвовать единоросс Андрей Тарасенко, пока непонятно — за сегодняшний день он несколько раз менял свое решение (издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле пишет, что на выборы он все-таки не пойдет).
И.о. губернатора перед новыми выборами в любом случае будет уже не Тарасенко — по данным источника «Ведомостей» в Кремле, возглавить регион до выборов могут бывший мэр города Артем Владимир Новиков или бывший депутат Госдумы Руслан Кондратов. Возможные кандидаты на будущих выборах «из местных» — депутат Сергей Сопчук и мэр Находки Борис Гладких, говорит один из собеседников The Bell в Приморье.
О том, как и с чьей помощью Тарасенко стал и.о. губернатора и почему проиграл выборы, — читайте на сайте The Bell вскоре после рассылки.
Что мне с этого

После скандала на выборах в Приморье аналитики заговорили о перестройке всей российской системы региональных выборов — полезно понимать, как этот скандал был организован.



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  • 3 | 20.09.2018, 12:53 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Эхо Мое любимое радио а Антон из Наших -где Мои комментарии сатрапы УЖа.



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  • Изображение
  • Начинающий
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  • 4 | 20.09.2018, 12:53 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Эхо Мое любимое радио а Антон из Наших -где Мои комментарии сатрапы УЖа.



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1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 20.09.2018, 12:53 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Эхо Мое любимое радио а Антон из Наших -где Мои комментарии сатрапы УЖа.



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1

  • Изображение
  • Начинающий
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  • 6 | 20.09.2018, 12:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Эхо Мое любимое радио а Антон из Наших -где Мои комментарии сатрапы УЖа.



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 20.09.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрим кого и как накажут за фальсификации на выборах в Приморье! Наш ЦИК тоже бы не плохо спросить за то, что не было видеонаблюдения! А если не было на это финансирования, то спросить за это Главаря Республики, почему он не заложил в бюджет эту сумму! Это явное противодействие честному проведению выборов и должно наказываться! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 8 | 20.09.2018, 17:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60928 | Рейтинг: +12255,9
В Приморье отменили результаты выборов. Теперь, наверное, и уголовные дела возбудят? Ведь фальсификация выборов – это без пяти минут захват власти, посерьёзнее виртуального экстремизма, не так ли?



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  • Гость
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  • 9 | 20.09.2018, 23:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8-му
именно так, но статья УК РФ о захвате власти так однобоко работает, как и всё у Путина, - беспутно!



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