Ловкая многоходовочка Кремля

Ну что ж, можно считать, что Кремль ловко выпутался из приморской истории. Не без потерь, конечно, потому что осадочек от позорной попытки в самый последний момент сфальсифицировать выборы в пользу кремлевского кандидата остался. Да и в кандидатуре именно Тарасенко, как уверяют информированные источники, у Путина была некая личная заинтересованность.Но что это за потери по сравнению с возможностью продемонстрировать жесткую принципиальность Памфиловой и приверженность Кремля принципам честных, открытых выборов?Все нарушения будут списаны на нерадивых служек на местах. Да они уже списаны, судя по тому, с какой живостью в провластных тг-каналах обсуждается, кого из местных и кремлевских чиновников накажут за провал. Кириенко и Памфилова, взявшись за руки, дефилируют в белых костюмах.Решение о новых выборах через три месяца блестяще во всех отношениях. Можно найти иную, чем Тарасенко, кандидатуру, а можно, проведя соответствующую работу с элитками и потрафив немного народу, снова выкатить и его.Пока он остается врио главы региона, его заявления о будущем участии или неучастии в выборах не значат ровным счетом ничего. Скажут – будет участвовать, нет – отправится по новому месту службы.Для Кремля три месяца – достаточный срок, чтобы найти оптимальную кандидатуру. Для оппозиции – ничтожный, чтобы выдвинуть серьезную альтернативу власти.Надо понимать, что Ищенко – фигура абсолютно случайная, феномен внезапного протестного голосования. За три месяца Кремль нейтрализует этого коммуниста от бизнеса тем или иным способом ( тем более, что к бизнесу этому полно вопросов). И на сей раз постарается, чтобы в «третьем туре» никаких случайностей больше не было.Считать ли откат Кремля победой гражданского общества и общественного мнения? Очень лестно было бы всем нам так думать. Но, увы, ответ отрицательный.Просто, взвесив все за и против, в Кремле решили, что на сей раз куда эффективнее будет сыграть в пресловутые «честность, прозрачность и открытость».Ну, посидит еще Тарасенко три месяца врио. Или кто-то другой. В конце концов, в президентском кадровом резерве таких тарасенок… Типичное – пожертвовать пешкой, чтобы выиграть игру.