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Ловкая многоходовочка Кремля

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Ну что ж, можно считать, что Кремль ловко выпутался из приморской истории. Не без потерь, конечно, потому что осадочек от позорной попытки в самый последний момент сфальсифицировать выборы в пользу кремлевского кандидата остался. Да и в кандидатуре именно Тарасенко, как уверяют информированные источники, у Путина была некая личная заинтересованность.

Ловкая многоходовочка Кремля


Но что это за потери по сравнению с возможностью продемонстрировать жесткую принципиальность Памфиловой и приверженность Кремля принципам честных, открытых выборов?

Все нарушения будут списаны на нерадивых служек на местах. Да они уже списаны, судя по тому, с какой живостью в провластных тг-каналах обсуждается, кого из местных и кремлевских чиновников накажут за провал. Кириенко и Памфилова, взявшись за руки, дефилируют в белых костюмах.

Решение о новых выборах через три месяца блестяще во всех отношениях. Можно найти иную, чем Тарасенко, кандидатуру, а можно, проведя соответствующую работу с элитками и потрафив немного народу, снова выкатить и его.

Пока он остается врио главы региона, его заявления о будущем участии или неучастии в выборах не значат ровным счетом ничего. Скажут – будет участвовать, нет – отправится по новому месту службы.

Для Кремля три месяца – достаточный срок, чтобы найти оптимальную кандидатуру. Для оппозиции – ничтожный, чтобы выдвинуть серьезную альтернативу власти.

Надо понимать, что Ищенко – фигура абсолютно случайная, феномен внезапного протестного голосования. За три месяца Кремль нейтрализует этого коммуниста от бизнеса тем или иным способом ( тем более, что к бизнесу этому полно вопросов). И на сей раз постарается, чтобы в «третьем туре» никаких случайностей больше не было.

Считать ли откат Кремля победой гражданского общества и общественного мнения? Очень лестно было бы всем нам так думать. Но, увы, ответ отрицательный.

Просто, взвесив все за и против, в Кремле решили, что на сей раз куда эффективнее будет сыграть в пресловутые «честность, прозрачность и открытость».

Ну, посидит еще Тарасенко три месяца врио. Или кто-то другой. В конце концов, в президентском кадровом резерве таких тарасенок… Типичное – пожертвовать пешкой, чтобы выиграть игру.

СерпомПо, Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 20.09.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При нынешней социально-экономической и политической модели все кандидаты от партий - это "Проказница Мартышка, Осёл, Козёл да Косолапый Мишка".



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  • Гость
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  • 2 | 20.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Ну, посидит еще Тарасенко три месяца врио. Или кто-то другой. В конце концов, в президентском кадровом резерве таких тарасенок… Типичное – пожертвовать пешкой, чтобы выиграть игру.
=====================================================
Да, у ли бероидов из "серепов по яйцам либерастов" и УЖастных провинциалов даже пешек больше нет, не говоря о ферзях!



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  • 3 | 20.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорится "Вода камень точит". Если бы люди во всех регионах проявили такую активность то и узурпаторам власти пришел конец.



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  • 4 | 20.09.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорится "Вода камень точит". Если бы люди во всех регионах проявили такую активность то и узурпаторам власти пришел конец.

==============

Да будь хоть везде коммунисты - СИСТЕМА не даст. Нужно ЕЁ менять.



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  • Эксперт
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  • 5 | 20.09.2018, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60928 | Рейтинг: +12255,9
Беспрецедентная в истории России отмена результатов губернаторских выборов в Приморье была не такой неожиданной, как кажется

Главная новость дня — отмена итогов скандальных выборов губернатора Приморья. Как выяснил The Bell, эта новость была не такой уж неожиданной. Сценарий с аннулированием выборов из-за массовых фальсификаций и повторным голосованием был придуман еще во время подсчета голосов — когда стало понятно, что единоросс Андрей Тарасенко проигрывает второй тур с большим разрывом.

Как на самом деле шло голосование
Перед вторым туром работа велась «в основном с избирательными комиссиями», а не с избирателями, пересказывал The Bell накануне голосования знакомый одного из сотрудников штаба Тарасенко. Но уже к 18:00 по местному времени экзит-полы показали, что коммунист Ищенко недосягаем с 62–68% голосов. Для победы Тарасенко итоги голосования в крупных городах нужно было «править» на 15%, описывает ситуацию еще один источник The Bell, близкий к штабу единоросса.
К 5 утра (22:00 воскресенья по Москве) в городах вроде Уссурийска шел массовый вброс. Но целью была уже не победа Тарасенко. «Хотим отменять выборы», — такое сообщение примерно в это время отправил один из политтехнологов из штаба единоросса своему знакомому в Москве. Из его слов следовало, что к тому моменту стратегия уже заключалась в том, чтобы аннулировать результаты «грязных» выборов и через 90 дней провести повторное голосование с теми же кандидатами.
В том, что выборы в Приморье были сорваны сознательно, не сомневается и бывший сотрудник администрации президента. Программа-максимум была — дотянуть Тарасенко до победы, но, когда стало понятно, что сделать это уже явно не удастся, пришлось задействовать сценарий с фальсификациями и последующей отменой выборов.
Политолог Александр Кынев называет такой сценарий возможным, но разумным он представляется лишь в том случае, если его авторы понимали: на новые выборы после неизбежного скандала пойдет уже не Тарасенко, а другой кандидат от власти. В любом случае без отмашки Москвы массовые фальсификации были бы невозможны, добавляет Кынев. Косвенно это доказывает то, что вбросы начались уже вечером по местному времени. Но представитель Кремля был и на месте — как писала «Русская служба Би-би-си», перед вторым туром и в день голосования в Приморье находился заместитель начальника управления внутренней политики АП Александр Харичев.
Что будет дальше
ЦИК сегодня объяснил свое решение о признании выборов недействительными невозможностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов. Через 90 дней будут проведены новые выборы. Коммунист Андрей Ищенко утверждает, что примет участие в новых выборах. Будет ли участвовать единоросс Андрей Тарасенко, пока непонятно — за сегодняшний день он несколько раз менял свое решение (издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле пишет, что на выборы он все-таки не пойдет).
И.о. губернатора перед новыми выборами в любом случае будет уже не Тарасенко — по данным источника «Ведомостей» в Кремле, возглавить регион до выборов могут бывший мэр города Артем Владимир Новиков или бывший депутат Госдумы Руслан Кондратов. Возможные кандидаты на будущих выборах «из местных» — депутат Сергей Сопчук и мэр Находки Борис Гладких, говорит один из собеседников The Bell в Приморье.
О том, как и с чьей помощью Тарасенко стал и.о. губернатора и почему проиграл выборы, — читайте на сайте The Bell вскоре после рассылки.
Что мне с этого

После скандала на выборах в Приморье аналитики заговорили о перестройке всей российской системы региональных выборов — полезно понимать, как этот скандал был организован.



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2

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  • Гость
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  • 6 | 20.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорится "Вода камень точит". Если бы люди во всех регионах проявили такую активность то и узурпаторам власти пришел конец.
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Да, подточила вода камень либерастов, и пришел их "власти" конец!



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2

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  • Участник
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  • 7 | 20.09.2018, 11:58 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2832 | Рейтинг: -271,1
Не нужно приписывать власти сложные комбинации, они на это не способны в силу отрицательной селекции.

Просто-напросто обосрались , вот и всё.

Главное - это активность избирателей, пример для всех, что нужно активно участвовать в выборах.



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  • 8 | 20.09.2018, 12:50 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Это Мое любимое радио Эхо там все Наши а Вы Мои комментарии зажали -сатрапы УЖа.



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0

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  • Начинающий
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  • 9 | 20.09.2018, 13:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
-Выборы -аттракцион в руках правящего класса создающий иллюзию демократии. Еси бы выборы что то решали то Их бы запретили.



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0

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  • 10 | 20.09.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.09.2018, 13:14 | Автор: Герасим | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 246 | Рейтинг: -1,9
-Выборы -аттракцион в руках правящего класса создающий иллюзию демократии. Еси бы выборы что то решали то Их бы запретили.
=== по сути верно. в общем обман.
казус.
но это так, на выборах решаются стратегические задачи. к стратегическим задачам нельзя привлекать неграмотных. неграмотные люди при решении каких либо задач: "ставят себе маленькие цели и в общем то легко добивабтся их так как цели маленькие а потом недоумевают почему в бурде под названием суп плавает одиноко сваренная муха" (*3аконы Паркинсона) и потому Путин наш президент!



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  • 11 | 20.09.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
радио гоноплюев



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  • 12 | 20.09.2018, 13:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
5 Лена что у Вас зарплата зависит от количества букв? Или это коммерческая тайна? Вы без методички только оскорблять могете? Учится надо было. При социализме и советской власти кухарка сможет управлять государством если конечно будет учится-Ленин.



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  • 13 | 20.09.2018, 13:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
5 Лена что у Вас зарплата зависит от количества букв? Или это коммерческая тайна? Вы без методички только оскорблять могете? Учится надо было. При социализме и советской власти кухарка сможет управлять государством если конечно будет учится-Ленин.



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  • 14 | 20.09.2018, 13:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
5 Лена что у Вас зарплата зависит от количества букв? Или это коммерческая тайна? Вы без методички только оскорблять могете? Учится надо было. При социализме и советской власти кухарка сможет управлять государством если конечно будет учится-Ленин.



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  • 15 | 20.09.2018, 13:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
5 Лена что у Вас зарплата зависит от количества букв? Или это коммерческая тайна? Вы без методички только оскорблять могете? Учится надо было. При социализме и советской власти кухарка сможет управлять государством если конечно будет учится-Ленин.



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2

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  • 16 | 20.09.2018, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сменить власть можно только двумя способами: через честные выборы и насилием! Всё!!! Из этого вывод: если Вы не ходите на выборы, то должны применить насилие! Но некоторые УЖастные "эксперты" ни на выборы не ходят, ни насилие применять не идут! Значит это "борцуны" с властью только на словах или вообще не "борцуны" с властью! Третьего не дано!!! Очень Опытный



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  • 17 | 20.09.2018, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правда всегда вылезет наружу, ЕдРосы обделались жидко-жидко и иже с ними



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