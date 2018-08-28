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Башмакулатура для Челябинска с гулянками за бюджетный счет

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Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой организует в Челябинской области выставку-ярмарку своей продукции. Акция посвящается Году семьи и приближающемуся Дню Республики Башкортостан.

Башмакулатура для Челябинска с гулянками за бюджетный счет


Мероприятие пройдет в местах компактного проживания башкир — 26 и 27 сентября во Дворце культуры Аргаяшского района, 29 сентября — на Центральном рынке Кунашакского района.

Программу акции украсят выступления артистов Стерлитамакского театрально-концертного объединения. В рамках мероприятия также пройдет церемония награждения лауреатов литературной премии им. Катибы Киньябулатовой.

«Подобные книжные выставки-ярмарки нашего издательства не только в районах республики, но и за ее пределами стали уже традиционными. Мы планируем представить свою самую свежую книжную продукцию», — отметили в пресс-службе учреждения.

Башинформ
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  • 1 | 21.09.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самое ценное издание это телефонный справочник.



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2

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  • 2 | 21.09.2018, 09:29 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
Альмира Жукова: «Прокурор спал на деле "чишминского мстителя", а судья вступала в перепалку со свидетелями»9:17 21 Сентября 2018 | 56
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  • 3 | 21.09.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как бы объяснить этим убогим из издательства что, да и из правительства тоже что:
-Устраивать пьянки гулянки за бюджетный счет ,-это нехорошо
- Что их макулатура и нахрен никому не нужна
- что от того что кто то попляшет, и попоет продажи их не увеличатся
- что не премию Катибы Киньябулатовой не её саму никто не знает и знать не хочет
- что за окном давно уже век компьютеров

Вспомнились слова Лаврова "Дебилы б..ть"



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  • 4 | 21.09.2018, 10:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
Что бы сделать издательствам нужно печатать всю литературу на туалетной бумаге -очень функционально и возможно перед тем как подтереться за одно и почитают. Это не Я придумал .Такой метод давно существует в Японии.



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  • 5 | 21.09.2018, 10:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
2 Юнг десять лет -за убийство бы дали в два раза меньше. Если Я не прав поправь Меня.Ты что то с утра начал молотить комп да и Я то же -погода паршивая .на даче делать не куй. Молотим . Я тут сьянс политического ликбеза провожу а Вы похоже правового -кто на что учился.



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  • 6 | 21.09.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.09.2018, 10:27 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 276 | Рейтинг: -2,3
...

Я тут с(и)янс политического ликбеза провожу, а Вы, похоже, правового - кто на что учился.

-------------------

Матёрый, когда я смотрю на твою новую аватарку - мне, почему-то, хочется поставить её на патефон. И название песни на этикетке есть: "Советскому Союзу быть!" Послушать бы.



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  • 7 | 21.09.2018, 11:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
5 Мы вернемся в СССР. Вопрос времени. Вместе весело шагать ...



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2

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  • 8 | 21.09.2018, 11:25 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
5 Мы вернемся в СССР. Вопрос времени. Вместе весело шагать ...



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  • 9 | 21.09.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где фото некрасивой женщины?



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  • 10 | 21.09.2018, 12:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15622 | Рейтинг: -2880,2
А где фото некрасивой женщины?
------------------
Ну поствь фото своей матери.



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  • 11 | 21.09.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже распространение книг на БЯ в соседнем регионе равняют с преступлением . Ведь именно в Челобл испытывает острый недостаток литературы на БЯ.До сих пор лежат никому не нужные труды МС.Горбачева ,мемуары ЕБеНи,но они невостребованы населением.Готовы запретить БЯ в РБ , но и литературу на БЯ
Дебилы ,бл...дь!



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  • 12 | 21.09.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пущай катаются. но только за счет своей народности.
В рамках культурной автономии. в таком случае создали бы фонд, набрали немного денежек, отпечатали, что якобы жизненно необходимо на Кунашакском рынке и алга с песнями.

А если зрело, по-взрослому, то как тут не вспомнить покойного Р. Буранбаева, который утверждал, что только труд и быт башкира( жилище, национальная одежда, еда) - его истинный ментальный паспорт.
И только затем общий язык общения и взаимного уважения.
Свободные люди труда, независимые от ходульных догм, всегда найдут общий язык во всем: и в труде и в отдыхе



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  • 13 | 21.09.2018, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 21.09.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже распространение книг на БЯ в соседнем регионе равняют с преступлением . Ведь именно в Челобл испытывает острый недостаток литературы на БЯ.До сих пор лежат никому не нужные труды МС.Горбачева ,мемуары ЕБеНи,но они невостребованы населением.Готовы запретить БЯ в РБ , но и литературу на БЯ
Дебилы ,бл...дь!
________________________________________________
А Челябинские башкиры сильно обрадовались? Местные башнацыки выработали настолько стойкую аллергию к себе, что слава бежит впереди них



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