Башмакулатура для Челябинска с гулянками за бюджетный счет

Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой организует в Челябинской области выставку-ярмарку своей продукции. Акция посвящается Году семьи и приближающемуся Дню Республики Башкортостан.Мероприятие пройдет в местах компактного проживания башкир — 26 и 27 сентября во Дворце культуры Аргаяшского района, 29 сентября — на Центральном рынке Кунашакского района.Программу акции украсят выступления артистов Стерлитамакского театрально-концертного объединения. В рамках мероприятия также пройдет церемония награждения лауреатов литературной премии им. Катибы Киньябулатовой.«Подобные книжные выставки-ярмарки нашего издательства не только в районах республики, но и за ее пределами стали уже традиционными. Мы планируем представить свою самую свежую книжную продукцию», — отметили в пресс-службе учреждения.