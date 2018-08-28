Башмакулатура для Челябинска с гулянками за бюджетный счет

Мероприятие пройдет в местах компактного проживания башкир — 26 и 27 сентября во Дворце культуры Аргаяшского района, 29 сентября — на Центральном рынке Кунашакского района.
Программу акции украсят выступления артистов Стерлитамакского театрально-концертного объединения. В рамках мероприятия также пройдет церемония награждения лауреатов литературной премии им. Катибы Киньябулатовой.
«Подобные книжные выставки-ярмарки нашего издательства не только в районах республики, но и за ее пределами стали уже традиционными. Мы планируем представить свою самую свежую книжную продукцию», — отметили в пресс-службе учреждения.
Башинформ
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