Все для фронта, все для победы. А народу - отъем пенсий

Пенсионный возраст повышают, чтобы Чемезов мог впаривать слегка модернизированные танки и самолеты советских времен и «вечно зеленые калаши» диктаторским режимам в странах третьего мира. Вот кто действительно получит выгоду за счет российских пенсионеров…Министр экономразвития Орешкин отправил президенту письмо с предложением на что тратить фонд национального благосостояния — ФНБ.Тот самый, который создали для покрытия дефицита Пенсионного фонда, но по неизвестной причине решили не использовать на эти цели, а вместо этого повысить возраст выхода на пенсию. А в цели использования дописали, что с начала 2018 года он используется также для покрытия дефицита федерального бюджета. Так что теперь ФНБ нельзя называть как раньше: «деньги пенсионеров». И Силуанов явно решил приберечь эти деньги «для себя», для бюджета.Дефицита нет сегодня ни в пенсионном фонде, ни в бюджете. Последний, так вообще в колоссальном профиците.На конец августа в ФНБ 5,16 трлн руб. Это 5,3% ВВП.За этот год он вырос на 1,4 трлн руб. или на 1,4% ВВП.К концу этого года ФНБ достигнет заветной цифры в 7% ВВП. А это значит, что все доходы свыше 7% в 2019 году можно использовать. Если сохранятся тренды 2018 года — то это колоссальные ресурсы: 3-4 трлн руб.Вот Орешкин и придумал куда:- кредитование зарубежных предприятий, которые готовы покупать продукцию российского производства.- строительство производственной базы российских компаний за пределами РФ.- финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.Идеи внешне выглядят привлекательно, но… Эти механизмы настолько очевидно выгодны нашей оборонной промышленности (Ростех, Рособоронэкспорт), что вряд ли у кого возникнет вопрос, кто их пролоббировал.Весь наш военный экспорт держится не на прямых продажах, а на продажах в кредит. Так мы и отвоевываем свою долю рынка у США (они обычно хотят кэш). И все бы ничего, но, главное, что происходит потом… А потом во многих случаях мы списываем эти кредиты. Некоторым странам — даже по 2-3 раза.Второй и третий пункты конкретно штырят. Военный экспорт Орешкин предлагает поддерживать еще и «строительством и финансированием» производства и сервис-центров за границей. Удивительные формулировки — а кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? Нет ответа.В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров… Э-э-э, извините, «средства ФНБ»...Все для фронта, все для победы. Все для барышей Рособоронэкспорта… Кстати, этот монополист по экспорту оружия недавно стал просто АО (непубличное) и больше не обнародует своих бухгалтерских балансов. Нечего посторонним подглядывать в его финансы и прибыли…