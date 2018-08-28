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Все для фронта, все для победы. А народу - отъем пенсий

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Пенсионный возраст повышают, чтобы Чемезов мог впаривать слегка модернизированные танки и самолеты советских времен и «вечно зеленые калаши» диктаторским режимам в странах третьего мира. Вот кто действительно получит выгоду за счет российских пенсионеров…

Все для фронта, все для победы. А народу - отъем пенсий


Министр экономразвития Орешкин отправил президенту письмо с предложением на что тратить фонд национального благосостояния — ФНБ.

Тот самый, который создали для покрытия дефицита Пенсионного фонда, но по неизвестной причине решили не использовать на эти цели, а вместо этого повысить возраст выхода на пенсию. А в цели использования дописали, что с начала 2018 года он используется также для покрытия дефицита федерального бюджета. Так что теперь ФНБ нельзя называть как раньше: «деньги пенсионеров». И Силуанов явно решил приберечь эти деньги «для себя», для бюджета.

Дефицита нет сегодня ни в пенсионном фонде, ни в бюджете. Последний, так вообще в колоссальном профиците.

На конец августа в ФНБ 5,16 трлн руб. Это 5,3% ВВП.

За этот год он вырос на 1,4 трлн руб. или на 1,4% ВВП.

К концу этого года ФНБ достигнет заветной цифры в 7% ВВП. А это значит, что все доходы свыше 7% в 2019 году можно использовать. Если сохранятся тренды 2018 года — то это колоссальные ресурсы: 3-4 трлн руб.

Вот Орешкин и придумал куда:

- кредитование зарубежных предприятий, которые готовы покупать продукцию российского производства.

- строительство производственной базы российских компаний за пределами РФ.

- финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.

Идеи внешне выглядят привлекательно, но… Эти механизмы настолько очевидно выгодны нашей оборонной промышленности (Ростех, Рособоронэкспорт), что вряд ли у кого возникнет вопрос, кто их пролоббировал.

Весь наш военный экспорт держится не на прямых продажах, а на продажах в кредит. Так мы и отвоевываем свою долю рынка у США (они обычно хотят кэш). И все бы ничего, но, главное, что происходит потом… А потом во многих случаях мы списываем эти кредиты. Некоторым странам — даже по 2-3 раза.

Второй и третий пункты конкретно штырят. Военный экспорт Орешкин предлагает поддерживать еще и «строительством и финансированием» производства и сервис-центров за границей. Удивительные формулировки — а кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? Нет ответа.

В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров… Э-э-э, извините, «средства ФНБ»...

Все для фронта, все для победы. Все для барышей Рособоронэкспорта… Кстати, этот монополист по экспорту оружия недавно стал просто АО (непубличное) и больше не обнародует своих бухгалтерских балансов. Нечего посторонним подглядывать в его финансы и прибыли…

СерпомПо, Эхо Москвы






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  • 1 | 21.09.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что бы правительство не делало, все оборачивается ухудшением благосостояния народа. Из этого я сделал вывод что враги не Западные страны, ни США, даже не игил а медведев со своим правительством



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  • 2 | 21.09.2018, 10:44 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
И его мастер-наставник!



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  • 3 | 21.09.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем хуже - тем лучше! Матёрый подтвердит.



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  • 4 | 21.09.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Нагиев в одном из интервью вспомнил, как прочитал критический стишок на юбилее КВН в Кремле. Путин был в зале.

«Друзья, 55 – КВНу.

Почти столько же, сколько и мне,

Только он в шоколаде, а я почему-то в …

Но над нами Владимир Владимирович,

Смотрит, как мы там плывем.

Мы не тонем, Владимир Владимирович,

Ведь мы весело очень живем...»

По словам Нагиева, Масляков выслушал стихотворение в «тихом шоке». Сразу после выступления Нагиева пригласили «куда надо», но серьезных санкций не последовало, хотя в процессе монтажа этот момент вырезали.



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  • 5 | 21.09.2018, 11:32 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
1 учу учу Вас в России не правительство а оккупационная администрация -что метрополия прикажет то и делает. Надо же быть на столько политически не грамотным . Я вроде с утра до вечера полит ликбез Вам провожу.



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  • 6 | 21.09.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.09.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

По словам Нагиева, Масляков выслушал стихотворение в «тихом шоке».

---------------

Да Масляков-то... Приспособленец и перевёртыш. Теперь его империя "КиВиН" - рупор пошлости и дебилизма.

Помню, ребята из "Уральских пельменей" показали юмореску "Сальто Делчева", которая высмеивала тупость и безграмотность персонажа, делающего восьмую попытку поступить в институт. Сценка по всем параметрам шла на первое место, но Масляков её зарубил, сочтя "неформатной". Нельзя-де изгаляться над невежеством, теперь его надо пропагандировать.



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  • 7 | 21.09.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, дни и ночи зомбоящик веселится с патриотическими песнями детей



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  • 8 | 21.09.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Участник

38 | 20.09.2018, 20:58 | Автор: alis
Публикации: 0 | Комментарии: 1150 | Рейтинг: +88,3
“4 | 20.09.18: Не зарегистрирован …20-му. Объективно, сильно.
…это все из ряда фантастики… утрясется и … ялалов с миллиардами и сотнями свободных квартир по всей Уфе спокойно уходит … и все забудут про этого воришку, молниеносно разбогатевшему в кресле главы города.”

Не фантастика. Порядок наведётся - возвращается в Губернию Доктор Шебаев вице-премьером. (лучший министр ЗО стана).
Наведёт порядок и перейдёт в мэры Уфы. С Т. Каримовым прекрасно работают.
Если оглавит республику Тимербулат, появится шанс вернуть башТЭК, по сценарию Чечни. Оба умны, состоявшиеся, талантливы и работают самостоятельно без домашней корректуры.



так хочется верить, но.......



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