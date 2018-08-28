Все для фронта, все для победы. А народу - отъем пенсий

Министр экономразвития Орешкин отправил президенту письмо с предложением на что тратить фонд национального благосостояния — ФНБ.
Тот самый, который создали для покрытия дефицита Пенсионного фонда, но по неизвестной причине решили не использовать на эти цели, а вместо этого повысить возраст выхода на пенсию. А в цели использования дописали, что с начала 2018 года он используется также для покрытия дефицита федерального бюджета. Так что теперь ФНБ нельзя называть как раньше: «деньги пенсионеров». И Силуанов явно решил приберечь эти деньги «для себя», для бюджета.
Дефицита нет сегодня ни в пенсионном фонде, ни в бюджете. Последний, так вообще в колоссальном профиците.
На конец августа в ФНБ 5,16 трлн руб. Это 5,3% ВВП.
За этот год он вырос на 1,4 трлн руб. или на 1,4% ВВП.
К концу этого года ФНБ достигнет заветной цифры в 7% ВВП. А это значит, что все доходы свыше 7% в 2019 году можно использовать. Если сохранятся тренды 2018 года — то это колоссальные ресурсы: 3-4 трлн руб.
Вот Орешкин и придумал куда:
- кредитование зарубежных предприятий, которые готовы покупать продукцию российского производства.
- строительство производственной базы российских компаний за пределами РФ.
- финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.
Идеи внешне выглядят привлекательно, но… Эти механизмы настолько очевидно выгодны нашей оборонной промышленности (Ростех, Рособоронэкспорт), что вряд ли у кого возникнет вопрос, кто их пролоббировал.
Весь наш военный экспорт держится не на прямых продажах, а на продажах в кредит. Так мы и отвоевываем свою долю рынка у США (они обычно хотят кэш). И все бы ничего, но, главное, что происходит потом… А потом во многих случаях мы списываем эти кредиты. Некоторым странам — даже по 2-3 раза.
Второй и третий пункты конкретно штырят. Военный экспорт Орешкин предлагает поддерживать еще и «строительством и финансированием» производства и сервис-центров за границей. Удивительные формулировки — а кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? Нет ответа.
В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров… Э-э-э, извините, «средства ФНБ»...
Все для фронта, все для победы. Все для барышей Рособоронэкспорта… Кстати, этот монополист по экспорту оружия недавно стал просто АО (непубличное) и больше не обнародует своих бухгалтерских балансов. Нечего посторонним подглядывать в его финансы и прибыли…
СерпомПо, Эхо Москвы
Все для фронта, все для победы. А народу - отъем пенсий
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