Медведев: Будет тяжело еще 6 лет с Путиным?

Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым. Об этом предупредил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.В четверг на заседании кабмина он заявил, что нужно учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также в не меньшей степени — возможность расширения торговых войн и раскрутку санкционого «маховика». Медведев заверил: Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни людей.2019 год Медведев назвал «адаптационным» для экономики и отметил, что новый пакет структурных изменений выведет ее на более высокую траекторию. Так, по прогнозам МЭР, с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит 3%. «Локомотивами» станут химическая и пищевая промышленность, машиностроение, развитие инфраструктуры и жилищного строительства, добавил премьер. По его словам, ожидается и стабильный рост реальных доходов населения, а инфляция должна остаться в рамках целевого показателя в 4%.Также, подчеркнул Медведев, будет продолжена политика импортозамещения и поддержка несырьевого экспорта.***Ситуация на международных рынках ухудшается из-за торговых войн и политики протекционизма. Но, несмотря на это, отметил Медведев, правительство рассчитывает на рост российской экономики до 2024 года.Следующий шестилетний цикл для российской экономики будет непростым — в условиях санкций, а также возможного расширения торговых войн и политики протекционизма. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — отметил он.По словам главы правительства, в этих условиях экономическая политика должна выстраиваться так, чтобы она могла уверенно развиваться не в самых благоприятных условиях. Помимо этого нужно обеспечить устойчивое повышение уровня жизни граждан. Медведев подчеркнул, что следующий, 2019 год станет адаптацией к решениям, которые в настоящее время принимает правительство.«Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, а вот пакет структурных изменений, которые мы запускаем, так же как и меры по повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию», — сказал премьер.Он привел данные Минэкономразвития, которое рассчитывает, что с 2021 года ежегодные темпы экономического роста превысят 3%. Этого можно будет достичь за счет отраслей, где есть хороший экспортный потенциал. По мнению Медведева, такими являются химическая и пищевая промышленность, машиностроение. Помимо этого росту темпов экономики будет способствовать развитие инфраструктуры и жилищного строительства.