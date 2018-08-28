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Медведев: Будет тяжело еще 6 лет с Путиным?

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Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым. Об этом предупредил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Будет тяжело еще 6 лет с Путиным?


В четверг на заседании кабмина он заявил, что нужно учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также в не меньшей степени — возможность расширения торговых войн и раскрутку санкционого «маховика». Медведев заверил: Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни людей.

2019 год Медведев назвал «адаптационным» для экономики и отметил, что новый пакет структурных изменений выведет ее на более высокую траекторию. Так, по прогнозам МЭР, с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит 3%. «Локомотивами» станут химическая и пищевая промышленность, машиностроение, развитие инфраструктуры и жилищного строительства, добавил премьер. По его словам, ожидается и стабильный рост реальных доходов населения, а инфляция должна остаться в рамках целевого показателя в 4%.

Также, подчеркнул Медведев, будет продолжена политика импортозамещения и поддержка несырьевого экспорта.

***

Медведев предрек трудный шестилетний цикл из-за торговых войн и санкций

Ситуация на международных рынках ухудшается из-за торговых войн и политики протекционизма. Но, несмотря на это, отметил Медведев, правительство рассчитывает на рост российской экономики до 2024 года.

Следующий шестилетний цикл для российской экономики будет непростым — в условиях санкций, а также возможного расширения торговых войн и политики протекционизма. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — отметил он.

По словам главы правительства, в этих условиях экономическая политика должна выстраиваться так, чтобы она могла уверенно развиваться не в самых благоприятных условиях. Помимо этого нужно обеспечить устойчивое повышение уровня жизни граждан. Медведев подчеркнул, что следующий, 2019 год станет адаптацией к решениям, которые в настоящее время принимает правительство.

«Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, а вот пакет структурных изменений, которые мы запускаем, так же как и меры по повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию», — сказал премьер.

Он привел данные Минэкономразвития, которое рассчитывает, что с 2021 года ежегодные темпы экономического роста превысят 3%. Этого можно будет достичь за счет отраслей, где есть хороший экспортный потенциал. По мнению Медведева, такими являются химическая и пищевая промышленность, машиностроение. Помимо этого росту темпов экономики будет способствовать развитие инфраструктуры и жилищного строительства.






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  • 1 | 21.09.2018, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
Скоро, скоро скинут этих недомерков.



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  • 2 | 21.09.2018, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
Похоже, что ГРУ надо расформировывать.
Полный провал и раскрытие тех, кто должен тайно работать.
Квалификация совсем утрачена. ////

А она была эта квалификация ???? Достаточно посмотреть на квалификацию главного подполковника страны и до чего он эту страну вместе с её населением довел. Дефолт в международной политике, в экономике, пенсионный дефолт вместе с ограблением людей, грубооболваненное население, единоличная диктатура. "Работал " открыто, не тайно. Разница в менталитете английского и " великого " российского населений. Эти два чувака ( и не только они ) считали англичан такими же тупыми, что можно им любую туфту впарить с пол пинка. Луканулись.



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  • 3 | 21.09.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что хорошего вы хотели услышать от ПРЕСТУПНИКОВ, ЗАВЛАДЕВШИХ ЦЕЛЫМ ГОСУДАРСТВОМ И САМОЕ ГОСУДАРСТВО СДЕЛАВШИЕ ОРУДИЕМ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



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  • 4 | 21.09.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым. Об этом предупредил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
++++++++++++++++++++++
Поэтому заранее откусили из бюджета кусок в 300 млрдов на увеличение зарплат государственным работникам.



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  • 5 | 21.09.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он вообще понимает то, что говорит или верит тому, что говорит. С 2021 года Россия встанет на лыжню развития. А до этого 21 годы мы из каменного века выходили? А к 2021 году, глядишь, очередной понос или золотуха нас накроет.



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  • 6 | 21.09.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая беспросветная тупость обитает в верхах, мама не горюй!

Вот например высказывание Коржакова о Золотове и окружении Путина:
- Золотов пришел ко мне, будучи слесарем, на АЗЛК гайки крутил
- В то время он буквы забыл. Не мог самостоятельно рапорт написать - за него ребята писали. Он ставил им бутылку, а они писали,
- Такие люди нашему президенту нужны, потому что он таких только и любит, -
резюмировал Коржаков.

Вот такие люди, даже не обладающие базовыми, что называется, навыками, находятся у руля. Что говорить уже о тех, кто занимает не столь значительные должности?

Вот такие у нас в стране и востребованы, которые готовы выполнять все приказы без вопросов. А действительно талантливые оказываются никому не нужны. Вот и ответ, почему мы так с вами живем. А точнее выживаем.



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  • 7 | 21.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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"Сырые потолки одеты в плесень,
Весь пол в окурках и плевках.
А в форточку мою облезлый месяц
Мне корчит рожи, подлый гад.

Знобит, и ревматизмом тянет в щели,
А пусть, конечности свело.
Копаюсь я, оскалясь и ощерясь,
В навозной куче бранных слов.

Что бы, что бы, что бы, что ещё бы,
Что бы гнусного сказать.
Что бы, что бы, что бы,
И ещё кого, кого, кого бы об...ойти.

Как сифилиса сыпь на тёмной коже,
Краснеют звёзды в чёрной мгле.
А месяц корчит, корчит, корчит рожи,
Он ухмыляется, подлец.

В ответ ему такую харю скорчу,
Что в нём проснётся жуткий пыл.
Напустит он на землю злую порчу,
Все передохнем, как клопы.

Что бы, что бы, что бы, что ещё бы,
Что бы гнусного сказать.
Что бы, что бы, что бы,
И кого, кого, кого, кого бы об...ойти.

Я таракана съел, но он живучий,
И всё шевелится в кишках.
Вот если б ревматизм меня не мучил,
Погрыз бы ногти на ногах.

Забаву сам себе нашёл такую,
Мне просто очень повезло.
Копаюсь я, воняю и кайфую,
В навозной куче бранных слов.

Что бы, что бы, что бы, что ещё бы,
Что бы гнусного сказать.
Что бы, что бы, что бы,
И кого, кого, кого, кого бы об...ойти".

Ю.Лоза, "Гнусная песня".



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  • 8 | 21.09.2018, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
Гендиректор "Роскосмоса" обвинённый в хищениях, сбежал в США.

=================Такого цирка не было даже при Брежневе!



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  • 9 | 21.09.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.09.2018, 10:40 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35160 | Рейтинг: +5824,1
...
=================Такого цирка не было даже при Брежневе!

------------------------------

Ты мне Брежнева не трррожь!.. Лучший генсек нашей молодости.



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  • 10 | 21.09.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже, что ГРУ надо расформировывать.
Полный провал и раскрытие тех, кто должен тайно работать.
Квалификация совсем утрачена. ////
------------------------------------------------------------
-------------------------------------
Боюсь коллекторы семейки гудков не готовы ГРУ заменить, судя по проволу
поддержки коммунистов в Приморье, так что вряд ли юнгу поддержат!



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  • 11 | 21.09.2018, 11:34 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
Юра что Леонида же не критикует. Веселый был ген сек .Много стихов знал и охотник классный. То же из наших из евреев.



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  • 12 | 21.09.2018, 12:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
Опять зажали комментарии -.Может завтра выложат. Я не испытываю в тандему вообще ни каких чувств . Это просто марионетки котОрых назначили хозяева что владеют ФРС..Так что Они бы может и рады бы что то хорошее сделать для России но методички не позволяют. А вообще Они оба вообще от жизни оторвались -живут в своих реалиях по регламенту прописанному Их хозяевами.



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  • 13 | 21.09.2018, 13:40 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1159 | Рейтинг: +327,8
А еще недавно путиноиды гавкали что санкции нам нипочем. А теперь ноют что из за них путиномика накрывается медным тазом.



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  • 14 | 21.09.2018, 14:09 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 11329 | Рейтинг: -1847
8 | 21.09.2018, 10:40 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35160 | Рейтинг: +5824,2

Гендиректор "Роскосмоса" обвинённый в хищениях, сбежал в США.

=================Такого цирка не было даже при Брежневе!
_________________________________________________
Ну и? Выдадут штаты сбежавшего преступника, уворовавшего миллиарды? Или скажут, что его преследуют по политическим соображениям?
Вот и посморим, каковы законники в штатах.



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  • 15 | 21.09.2018, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Локомотивами» станут химическая и пищевая промышленность,..."
***
Скажите, мне одному кажется, что в данном случае речь идет об одном и тоже?



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  • 16 | 21.09.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 21.09.2018, 12:22 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 289 | Рейтинг: -2,3
Опять зажали комментарии
***
Ладнотебе хныкать. Мои часто посылает "за баню", из чего я сделал вывод- админ отчаянный либераст



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  • 17 | 21.09.2018, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! У Вас за 20.09. с комментами какая-то проблема, многих нет, хотя подсчитаны! Разберитесь пожалуйста! Очень Опытный



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  • 18 | 21.09.2018, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.09.2018, 10:40 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35160 | Рейтинг: +5824,2
Гендиректор "Роскосмоса" обвинённый в хищениях, сбежал в США.

=================Такого цирка не было даже при Брежневе!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Научись отличать гендиректора от его подрядчика, потом комментируй! Мозг в голове снаружи не виден, а вот его отсутствие видно сразу! Очень Опытный



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  • 19 | 21.09.2018, 16:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 294 | Рейтинг: -1,4
18 не веру что гендиректор не в доле. Они на пару наверняка работали в тандеме как Вова и Дима. Так что два сапога пара. У Остапа была фирма Рога и Копыта - а эта называется Роскосмос.. Набирайся опыта пока Мы Вас учим. Да как Мои уроки по политическому ликбезу -усваиваете. Да и старшим не заглядывают в ... Учись салага пока старшее поколение учит.



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  • 20 | 21.09.2018, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В четверг на заседании кабмина он заявил, что нужно учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также в не меньшей степени — возможность расширения торговых войн и раскрутку санкционого «маховика»
***
Как говаривал один алкаш в таких случаях- "Вот такая загогулина, пнимаш!"



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