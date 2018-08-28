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Второй тур для всей страны

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У меня странное желание, друзья. Я хочу дожить до второго тура. Я живу в Москве и недавно в моем городе прошли выборы. По должности мне положено следить за предвыборной борьбой, знать не просто всех кандидатов, но и вникать в их программы. Но… я не стал никуда вникать и даже не помню, кто баллотировался на этих выборах и так и не знаю наверняка, где ставится ударение в фамилии бывшего кандидата от КПРФ. Голосовать я не пошел, а через день после волеизъявления никто про выборы уже и не вспоминал. Примерно так же выглядело, когда переизбирали Путина.

Второй тур для всей страны


Мероприятие бывает важным или хотя бы интересным, если результат известен заранее и не может быть другим, а процесс не доставляет никакого удовольствия. И тем удивительнее, что в четырех регионах страны дело дошло до второго тура! Это и есть главный итог сентябрьских выборов.

Оказывается, в России на выборах может быть второй тур! Оказывается, во втором туре возможна борьба!

Оказывается, победа кандидата от власти – это не аксиома. В Приморье кончилось совсем эксклюзивно – отменой выборов и переигровкой. И какими бы ни были истинные приводные ремни этого решения факт в том, что спокойно победить начальству не удалось и пришлось проявлять нехарактерную изобретательность, чтобы просто добиться повторного голосования. И смотрите как сразу интересно стало жить! Кому вообще были бы интересны выборы в Хакасии, Хабаровске и Владимире? Даже жители самих этих регионов в массовом порядке оставались дома, шли в кино, разжигали шашлыки или просто валяли дурака, выбирая любые формы досуга, кроме волеизъявления. А нынче даже мы в Москве знаем, какие где кандидаты, знаем проценты голосов, на полном серьезе взвешиваем шансы. Быть наблюдателем в Хакасии нынче круто, потому что ты наблюдаешь реально интересное мероприятие.

В двух из трех регионов результаты первого тура очень близкие. В одном регионе разрыв большой, зато не в пользу действующего правителя. И если кто-то планировал на участках разные математические чудеса, если кто-то заранее насчитал 146%, а вместимость урн для бюллетеней внезапно расширилась, то в воскресенье манипулировать будет сложнее, чем прежде.

Приморье обострило зрение и нюх. Вся страна, можно сказать, затаив дыхание, следит за выборами в трех регионах. Конечно, никакого чуда и переворота в сознании не случится, даже если в Хакасии, Хабаровске и Владимире власть проиграет. В конце концов, соперниками у начальства являются лишь формальные оппозиционеры, а на самом деле кандидаты от официальной массовки. И вообще не так важно, кто правит каждым отдельным регионом, пока Кремлем правит один конкретный человек. Но со вторым туром жить как-то интереснее. И мне хотелось бы дожить до второго тура в моем родном городе. Чтобы просто узнать, каково это – второй тур!

Антон Орехъ






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  • 1 | 24.09.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня странное желание, друзья. Я хочу дожить до второго тура.
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А у меня желание дожить до суда над Главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой...



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  • 2 | 24.09.2018, 10:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
1 суд конечно будет но для этого нужна смена политической систему управления. Мы ошибочно считаем оккупационную администрацию правительством России. .ЦБ филиал ФРС . Вывод Россия финансовая зависима от ФРС.ФРС давно выкупили у США финансовая группа и теперь Они печатает валюту сколько захотят как фантики На .Фантики копупют все от природных ресурсов власти и т д. Есть деньги -есть мотивация .. все просто до гениальности.



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  • 3 | 24.09.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
Что хотел сказать??
Какие мысли пытался выразить??
Умом не понять



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  • 4 | 24.09.2018, 11:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
Все просто. Есть такие что считают и не без оснований что Россия зависит от международной финансовой группы владеющей ФРС то есть валютой и диктует правила жизни всему Миру.



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  • 5 | 24.09.2018, 11:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
Все просто. Есть такие что считают и не без оснований что Россия зависит от международной финансовой группы владеющей ФРС то есть валютой и диктует правила жизни всему Миру.



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  • 6 | 24.09.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Наливалися Знамена
Кумачом последних ран!
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан!"



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  • 7 | 24.09.2018, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я мечтал о втором туре на выборах Президента РФ! Не сложилось, к сожалению, и после этого власть, закусив удила, бросилась во все тяжкие против собственного народа! Очень Опытный



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  • 8 | 24.09.2018, 15:52 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
7 оЧЕНЬ оПЫТНЫЙ ЧТО НАРОД УЖЕ ТО ЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ передали В В Путину?



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