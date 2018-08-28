Толкачев несменяемый. Курултай ему как Путину - Кремль

Его кандидатура предложена конференцией партии "Единая Россия". В Уфе прошел второй этап конференции Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия". Одним из вопросов повестки дня был вопрос о кандидатуре на должность председателя Госсобрания Башкирии.Руслан Гиззатуллин на правах одного из членов президиума конференции предоставил слово депутату Гузель Файзуллиной. Неожиданно возникла минутная пауза. Наконец женщина вышла к трибуне и не очень громко произнесла:- Предлагаю Гиззатуллина и Толкачева.На секунду показалось, что за место спикера башкирского парламента будут бороться два первых лица "Единой России" в Башкирии: секретарь отделения Толкачев и руководитель исполкома Гиззатуллин.Но последний тут же снял интригу, уточнив:- Наиля Самигулловича.То есть в бюллетени для тайного голосования для определения кандидатуры на пост председателя Госсобрания Башкирии внесли другого Гиззатуллина, Наиля, и Константина Толкачева.По уставу партии кандидат на пост спикера парламента выдвигается фракцией партии в парламенте по предложению конференции "Единой России".Делегаты конференции должны определить его на альтернативной основе путем тайного голосования.Что и было сделано. По итогам голосования победил Константин Толкачев. Это означает, что он практически почти стал председателем Госсобрания Башкирии на новый пятилетний срок. Окончательно это решение вступит в силу 28 сентября, когда состоится первое заседание парламента Башкирии нового, шестого, созыва. Разумеется, если фракция партии, а это 80 из 110 депутатов парламента, поддержит сегодняшнее решение конференции.Константин Толкачев возглавляет Госсобрание Башкирии с 1999 года. Он полон сил и уверен, что новый срок в парламенте будет интересным.- Впервые у нас столько фракций, будет фракция от "Справедливой России" и от ЛДПР, - сказал он журналистам. - Мы рассчитываем, что каждая партия будет представлена в руководстве парламента, в том числе и на постоянной основе. В парламент избраны 75 новых депутатов, отнимите от 110, то есть от прежнего состава парламента осталось только 35 человек. Такого обновления, пожалуй, не было ни в одном из региональных парламентов.