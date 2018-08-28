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Толкачев несменяемый. Курултай ему как Путину - Кремль

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Его кандидатура предложена конференцией партии "Единая Россия". В Уфе прошел второй этап конференции Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия". Одним из вопросов повестки дня был вопрос о кандидатуре на должность председателя Госсобрания Башкирии.

Толкачев несменяемый. Курултай ему как Путину - Кремль


Руслан Гиззатуллин на правах одного из членов президиума конференции предоставил слово депутату Гузель Файзуллиной. Неожиданно возникла минутная пауза. Наконец женщина вышла к трибуне и не очень громко произнесла:

- Предлагаю Гиззатуллина и Толкачева.

На секунду показалось, что за место спикера башкирского парламента будут бороться два первых лица "Единой России" в Башкирии: секретарь отделения Толкачев и руководитель исполкома Гиззатуллин.

Но последний тут же снял интригу, уточнив:

- Наиля Самигулловича.

То есть в бюллетени для тайного голосования для определения кандидатуры на пост председателя Госсобрания Башкирии внесли другого Гиззатуллина, Наиля, и Константина Толкачева.

По уставу партии кандидат на пост спикера парламента выдвигается фракцией партии в парламенте по предложению конференции "Единой России".

Делегаты конференции должны определить его на альтернативной основе путем тайного голосования.

Что и было сделано. По итогам голосования победил Константин Толкачев. Это означает, что он практически почти стал председателем Госсобрания Башкирии на новый пятилетний срок. Окончательно это решение вступит в силу 28 сентября, когда состоится первое заседание парламента Башкирии нового, шестого, созыва. Разумеется, если фракция партии, а это 80 из 110 депутатов парламента, поддержит сегодняшнее решение конференции.

Константин Толкачев возглавляет Госсобрание Башкирии с 1999 года. Он полон сил и уверен, что новый срок в парламенте будет интересным.

- Впервые у нас столько фракций, будет фракция от "Справедливой России" и от ЛДПР, - сказал он журналистам. - Мы рассчитываем, что каждая партия будет представлена в руководстве парламента, в том числе и на постоянной основе. В парламент избраны 75 новых депутатов, отнимите от 110, то есть от прежнего состава парламента осталось только 35 человек. Такого обновления, пожалуй, не было ни в одном из региональных парламентов.






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  • 1 | 25.09.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зачем и для чего 110 чел .Думы областей всего то по 20 чел.,а тут такая кодла с депутатским прикрытием .Зная некоторых-ни слова сказать ,написать так же не могут .



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  • 2 | 25.09.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Он полон сил и уверен, что новый срок в парламенте будет интересным.
====================================
Заметьте: не эффективный, не плодотворный, не ... , а банально "интересный"!



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  • 3 | 25.09.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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ЕдРос-ы в Башкирии нашли для себя плодородную почву! Растут и укрепляются!



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  • 4 | 25.09.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Толкачеву места в российском курултае нехватило. Его занял Ялалов.



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  • 5 | 25.09.2018, 10:10 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2850 | Рейтинг: -271,5
Прицепился как клещ.
Курултай сгорит - Толкачёв ещё 2 недели на углях греться будет.



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  • 6 | 25.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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"По Халяфу Ишмуратову и Буранбаю Кусябаеву вообще отдельная тема. Изначально они были людьми Рахимова, затем переметнулись к Азнабаеву-Хамитову. Когда башкирская общественность стала недовольна руководством Азнабаева, они начали интриговать против своего шефа, надеясь после смены получить его место. Ишмуратов пытался заигрывать с Башкирским правозащитным движением «Кук буре», стал подбадривать и давать компрометирующую Азнабаева информацию. Поняв, что самому стать председателем ему не удастся, на заседании в своем выступлении Ишмуратов вдруг начал защищать Азнабаева и хвалить его как наилучшего руководителя"

И эти люди с валидированным мышлением якобы избраны народом в законодательное собрание моей малой родины?



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  • 7 | 25.09.2018, 10:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
только смерть может вырвать из рядов ЕР и курултая борца за Свое будущее Костю Толкушкина . Он этого и не скрывает. В курултае будет еще забавнее. Толчек и Хам итова пересидит.



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  • 8 | 25.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну и рожа....
улыбается будто очередную корзину с колбасой и миллионом рублей ему несут.



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  • 9 | 25.09.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда он был мэром половина детсадов отдал коммерсантам.



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  • 10 | 25.09.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрел список,- впечатление тягостное.
Одни аппаратные горбикоммунисты, валидированные активисты -эсбеэмовцы и ветераны БашНКВД, предавшие присягу, и банальные лавочники.
Сегодня вечером поставлю свечку и помолюсь за "поголовье недобросовестных избирателей", чтобы Боженька дал нам сил выжить еще 5-6 лет и на нашем жизненном пути никогда не встретились "депутаты" Бигнов, Юмадилов и члены рескома КПРФ.



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  • 11 | 25.09.2018, 12:43 | Автор: Герасим
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10 согласен Может выжившие начнут понимать и усваивать полит ликбез что Я здесь выкладываю. И начнут правильно судить об сложившейся политической обстановке в России.



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  • 12 | 25.09.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 25.09.2018, 12:43 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 393 | Рейтинг: +3,1
10 согласен Может выжившие начнут понимать и усваивать полит ликбез что Я здесь выкладываю.
________________________________
Ты сам хоть понимаешь, что за полит.ликбез выкладываешь?
Начиная от башковитых русых башкир, до еврейского татарина и есть твой ликбез.
Ну а так, ты есть шут УЖ-овского масштаба, бьющегося с одной крайности в другую.



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  • 13 | 25.09.2018, 13:11 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2850 | Рейтинг: -271,5
Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрел список,- впечатление тягостное.
Одни аппаратные горбикоммунисты, валидированные активисты -эсбеэмовцы и ветераны БашНКВД, предавшие присягу, и банальные лавочники.
Сегодня вечером поставлю свечку и помолюсь за "поголовье недобросовестных избирателей", чтобы Боженька дал нам сил выжить еще 5-6 лет и на нашем жизненном пути никогда не встретились "депутаты" Бигнов, Юмадилов и члены рескома КПРФ.
-----------------------
Когда молиться будешь, по сильнее лбом об пол бей, чтобы Бог услышал.



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  • 14 | 25.09.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-----------------------
Когда молиться будешь, по сильнее лбом об пол бей, чтобы Бог услышал.
***
Нет уж, за меня не "боись" -как нибудь шепотом.
Знаю, что подобные тебе горбихрюли нашли с царем небесным общий язык.
Небеса им мои исповедальные чаяния стуканут, а горбихрули привычно "куда и кому следует"
А по взрослому- в современной Башкирии только и остается уповать на свои собственные силы и божью помощь.
Никому здесь ничего не нужно. Кроме власти и денег.



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  • 15 | 25.09.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...от прежнего состава парламента осталось только 35 человек...."
_____
Может это означает, что все 35 остваших "башкирских парламентариев" легко и предсказуемо управляемы?
А кто для "почетных юристов Башкирии" - считается легко управляемым?
Кажется, только те, у кого есть то, что тяжело терять и проблемы с российскими законами?



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  • 16 | 25.09.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот как уважать такую ничтожную власть ?
Ведь по полной программе данная партия - " Единая Россия "
УКРАЛИ голоса избирателей применив
мошеннические подтасовки и вбросы избирательных бюллетений на " выборах " 9 сентября !
Ворье нами будет управлять !



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  • 17 | 25.09.2018, 14:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
12 да не довести до Вас .Не усваиваете лик без.. что все люди по образцу и породе. равны одинаковы во только разница в том что кто то своим трудом добывает Себе на жизнь а кто то за счет других живет -то есть социальный паразит. размежевания на нации национальности религии от лукавого. Я пытаюсь это довести в доступной форме для понимания . Похоже не созрели Вы в основной Своей массе. Может Вас правильно дрючат? Иначе управлять нельзя?



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  • 18 | 25.09.2018, 14:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
12 да и еще Я оттачиваю мастерство диалога с глухими и слепыми политически гражданами России и ищу способы и методы как лучше и быстрее довести материал возможно коряво получается но от души и без методичек как бы советы со стороны и Мое видение ситуации и пути выхода. Мне искренне хочется что бы качество жизни росло у всех .Всех это всех национальностей веры цвета кожи образованности и социального положения



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  • 19 | 25.09.2018, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 25.09.2018, 14:21 | Автор: Герасим | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 396 | Рейтинг: +3,2
12 да не довести до Вас .Не усваиваете лик без.. что все люди по образцу и породе. равны одинаковы во только разница в том что кто то своим трудом добывает Себе на жизнь а кто то за счет других живет -то есть социальный паразит. размежевания на нации национальности религии от лукавого. Я пытаюсь это довести в доступной форме для понимания . Похоже не созрели Вы в основной Своей массе. Может Вас правильно дрючат? Иначе управлять нельзя?
________________________
Тебя не дрючат, патаму что ты же особый, татарский еврей?



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  • 20 | 25.09.2018, 15:10 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
Не понимание друг друга это не Ваша вина а Ваша беда. В идеале Мы должны понимать друг друга -тем более Я выкладываю на русском языке Как то нужно бы быть добрее к друг другу в какой то степени проявлять терпение в отношениях между Нам гражданами России. А то что Вы оцениваете Меня как ужовского шута -это Мне даже льстит.



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