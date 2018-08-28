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Затянем пояса до смерти?

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В эти дни 85 региональных парламентов России в экстренном порядке, на внеочередных заседаниях рассматривают один и тот же законопроект: «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Затянем пояса до смерти?


Законопроект внесён в Государственную Думу 6 сентября президентом Путиным в пакете поправок к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и, вне всякого сомнения, будет принят федеральным парламентом. Мнения региональных парламентов, какие бы они ни были, не окажут на позицию Государственной Думы никакого влияния.

Тогда зачем всем председателям законодательных собраний фактически приказано провести эти внеочередные сессии и, как безусловно предполагается, поддержать поправки Путина к пенсионной реформе Путина?

Причина проста: позиции региональных парламентов будут представлены обществу как единогласная поддержка самой пенсионной реформы, сутью которой является одно главное действие: повышение пенсионного возраста.

Пенсионная реформа подползает к десяткам миллионов граждан России уже три с половиной месяца, за это время отношение к ней у абсолютного большинства людей сформировалось, и оно является резко отрицательным.

Это мнение оказало существенное влияние на общественное восприятие и общественную оценку политики Владимира Путина и его партии «Единая Россия».

В нескольких регионах, где сохранилось конкурентное политическое поле, это общественное мнение непосредственно повлияло на результаты выборов 9, 16 и 23 сентября.

Пытаясь предотвратить политические поражения, за 10 дней до выборов Путин лично вышел из-за кулис, признал авторство пенсионной реформы, полчаса назидательно объяснял народу, почему у вставшей с колен России не хватает денег для граждан России и объявил о внесении в Государственную Думу пакета подачек, которые должны подсластить горькую пилюлю и часть которых нам предложено сегодня в едином порыве скоропостижно поддержать.

Выступление Путина вызвало раздражение в обществе и не помогло спасти многих рядовых Путина на выборах.

Люди всё выслушали и поняли две вещи: 1) автором идеи повышения пенсионного возраста является сам Путин и 2) повышение пенсионного возраста состоится. Кому-то немного подсластят отнятое, кому-то – нет, но до пенсии миллионы людей, так или иначе, не доживут.

Впервые с 2014 года политическая инициатива Владимира Путина привела к практически всеобщему общественному отторжению и ударила по авторитету властей, который после 18 марта 2018 года считался незыблемым и политически бессмертным.

Чудодейственная политическая таблетка «Путин», на которой вот уже 18 лет держится вся российская государственная пропаганда, впервые не подействовала. Более того: граждане начинают эту таблетку выплевывать.

Что делать в такой незапланированной ситуации, власти не знают.

И прибегают к старой методике времён развитого застоя: единогласному официальному одобрямсу, в данном случае – региональными законодательными (представительными) органами государственной власти, которые воспрепятствовать принятию законопроекта Федеральным Собранием не могут, но могут заявить свою публичную позицию. И эта позиция, если она будет положительной, несомненно, будет использована властями как операция прикрытия главного удара – повышения пенсионного возраста.

Обществу будет представлено, что депутаты региональных парламентов повышение пенсионного возраста поддерживают, одобряют и деятельно участвуют в усовершенствовании этой инициативы.

За этой инициативой стоит одна политическая организация, временно являющаяся правящей партией – «Единая Россия». И её фактический руководитель Путин, конечно.

С помощью судорожных движений по смягчению варварской инициативы партия «Единая Россия» борется за власть. За свою власть и – в первую очередь – за власть Путина.

Есть такой способ насилия: сначала придушить до полусмерти, а потом чуть ослабить хватку, и вот уже жертве кажется, что стало можно дышать.

Информация для депутатов, которые не открывали проект федерального закона и намерены проголосовать за его поддержку, по привычке не читая: речь идёт о сохранении федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, которые теперь будут выходить на пенсию пятью годами позже, если доживут.

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона сказано, что он не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Правильно, из федерального – не потребует. Этим законопроектом Путин совершает благодеяние за счёт региональных и местных бюджетов, в том числе бюджета Псковской области и бюджетов муниципальных образований области, состояние которых требует искусственной вентиляции легких.

В проекте федерального закона об этом не сказано ни слова. Он не касается таких мелочей. Собственно говоря, точно так же этот проект не принимает во внимание главный предмет государственной политики – человеческую жизнь. Которая у каждого человека одна и которая у миллионов людей завершится теперь до наступления пенсионного возраста. Хоть со льготами по имущественным налогам, хоть без них.

Во время войны с фашизмом говорили, что бабы ещё нарожают. А во время войны государства с народом что говорить?

Слов не нашли, но нашли новые законодательные инициативы.

Эти инициативы позволят российскому государству продолжить военное вмешательство в Украине и Сирии, позволят продолжать досыта подкармливать близких к Путину олигархов и складировать эти деньги в оффшорах, позволят продолжать заниматься казнокрадством и прямым воровством. Триллионы народных рублей вместо того, чтобы быть направленными на пенсионное обеспечение граждан, будут отняты у людей и потрачены против интересов и прав человека. В том числе против права человека на отдых в конце жизни.

Псковскому областному Собранию депутатов, как и всем другим законодательным собраниям регионов, предложено поддержать очередное бесправие в форме закона. Это – хорошо известный приём из практики тоталитарных государств. Он называется коллективная ответственность. С её помощью власти намерены замарать всех.

Один из наших коллег во время обсуждения самого законопроекта о повышении пенсионного возраста в Псковском областном Собрании назвал противников закона «врагами народа». Это была совсем не оговорка. Это – запах времени, в котором у многих несостоявшихся пока палачей зачесались руки.

Сам закон о повышении пенсионного возраста пахнет для абсолютного большинства людей точно так же. Нам предложено украсить этот запах тройным одеколоном за собственный счёт.

Нетрудно предположить, что получится в результате.

Я буду голосовать против поддержки законопроекта Владимира Путина.

Спасибо.

Лев Шлосберг






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  • 1 | 26.09.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Государственная дума РФ превратилась в карательный орган власти. Все принимаемые ей законы направлены на ухудшение жизни населения страны.



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  • 2 | 26.09.2018, 10:28 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5871 | Рейтинг: -184,4
Пенсионная реформа неизбежна, как победа в Октябрьской революции. Все бы ничего,но народ боится не дожить до пенсии.



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  • 3 | 26.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я буду голосовать против поддержки законопроекта Владимира Путина.

Спасибо.

Лев Шлосберг
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Ну, рассчитывай на персоналку от царя Лешика, за голощение "против" или на пособие от э-э-эстов, главное контракты с дибероидами проверяй, а то они доплачивать не любят, как трем лохам- журналистам.



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  • 4 | 26.09.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Где петицию подписать?



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  • 5 | 26.09.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все ета йрунда по сравнению с ошипками менистра аброзавания



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