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О замене пенсий пособиями по безработице

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Я считаю, что статус предпенсионного возраста надо закрепить как-то более выпукло и документально. Пенсионеры, предпенсионеры, кандидаты в пенсионеры – от первой до пятой степени, в зависимости от того, сколько годов осталось до заслуженного отдыха.

О замене пенсий пособиями по безработице


Дожить теперь надо не только до пенсии, но и до предпенсионного возраста. Который дает человеку внезапную неуязвимость. Еще вчера тебя могли выкинуть на паперть, но наступило 55 – и баба снова ягода опять. Уже и пальцем тебя не тронь и слова поперек не скажи. И работаешь ты плохо, и мигрени донимают, и давление прыгает – но уволить нельзя. Ты стал членом геронтологической касты неприкасаемых.

Президент дал обещание, депутаты написали закон, легковерные граждане обрадуются. Но легковерных у нас много, когда рассказывают про Сирию, а когда твоей собственной шкуры прямо и цепко касается – дураков почти нет. Простые граждане, в отличие от депутатов и президента, знают, что такое реальная жизнь и ходят на настоящую работу. А в XXI веке чем старше человек, тем ему труднее работать. Особенно если это современное производство с технологиями, которые в голове у немолодых сотрудников уже не укладываются.

Новый закон не запрещает дискриминацию по возрасту – она и так запрещена, как и любые другие виды дискриминации. Но есть практика. Человеку после 50 – даже мужчине — найти работу трудно. Потому что он болеет, быстрее устает, медленнее соображает, не готов работать сверхурочно. И при любых законах работодатели все равно постараются обойти формальные запреты. Если нельзя уволить женщину в 55 лет, ее будут увольнять в 54,5.

Будут создавать пожилому труженику невыносимые условия, определяя ему такие служебные обязанности, которые он не сумеет точно и профессионально выполнить. И тогда его можно увольнять не по возрасту, а по причине служебного несоответствия.

Никто, кроме полных идиотов, никогда не запишет в приказе, что работник слишком старый и поэтому его увольняют. Придумают тысячу законных предлогов. А если в России в принципе нельзя будет увольнять предпенсионеров ни под каким предлогом, то эти немолодые люди смогут валять дурака пять лет – да еще и не захотят вовсе уходить ни на какую пенсию.

У государства нет денег и поэтому оно ни придумало ничего другого, кроме повышения возраста. Государство боится недовольства и запрещает увольнять кандидатов в пенсионеры и обещает им какие-то подачки. Но мы хитрее государства. И вся разница теперь будет в том, что пожилым вместо пенсии будут платить пособие по безработице.

Антон Орехъ






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  • 1 | 26.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ерунда.Выкинут и не пикнешь.А еще пообещают выкинуть дочь .зятя или сына со снохой ,особенно в небольших городках.Так что эти законы очередная объе........ка простого народа .Доколе ???



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  • 2 | 26.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто, кроме полных идиотов, никогда не запишет в приказе, что работник слишком старый и поэтому его увольняют
=====================================
И до принятия закона, никто не говорит что не берет на работу из за возраста, обычно дежурную фразу:"Вы нам не подходите..."



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  • 3 | 26.09.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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А что мы можем делать? Путин и его команда всесильные, Золотов один чего стоит!



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  • 4 | 26.09.2018, 10:26 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5871 | Рейтинг: -184,4
Начальник найдет 100 способов как уволить тебя по закону.



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  • 5 | 26.09.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уже надоело. все всё давно поняли - пенс возраст будет поднят! отменить данное решение может только 1. ВВП 2. ЧЕСТНЫЙ референдум, что невозможно 3. вставай страна огромная, что так же не возможно.
не, блин , щас со всех углов экономисты, вещатели , хрули разные будут месить одно и тоже с разных концов. в натуре надоело!!!
турк



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  • 6 | 26.09.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начальник найдет 100 способов как уволить тебя по закону.
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И ты пойдешь жаловаться царю Лешику, он тебе пообещает всех пенсии лишить, а тебе дать персоналку, ты только контракт проверяй, а то вообще уристы царя Лешика без штанов оставят!



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  • 7 | 26.09.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хрули разные будут месить одно и тоже с разных концов. в натуре надоело!!!
турк
+++++++++++++++++
Параильно говоришь, а что же дальше делать, что предлагаешь?



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  • 8 | 26.09.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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По телевизору на все лады распевают дифирамбы президенту - как он решительно скинул женщинам 3 года, как приставил "ливольвер" к вискам работодателей, как обязал на местах сохранять льготный проезд на трамвае - ну прям бьётся за народ. И уже нигде не упоминается о самОм повышении пенсионного возраста, как неприемлемой мере в принципе. Этот вопрос уже замылили и задвинули. Дума в поте лица обсуждает т.н. "поправки". Но всё уже решено. "Всё уже украдено до нас!"



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  • 9 | 26.09.2018, 11:38 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2855 | Рейтинг: -271,6
Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уже надоело. все всё давно поняли - пенс возраст будет поднят! отменить данное решение может только 1. ВВП 2. ЧЕСТНЫЙ референдум, что невозможно 3. вставай страна огромная, что так же не возможно.
не, блин , щас со всех углов экономисты, вещатели , хрули разные будут месить одно и тоже с разных концов. в натуре надоело!!!
турк
--------------
Ну ты то вертухаем оттарабанил в лагере и на пенсии сидишь, конечно тебе надоело, а ты о детях своих подумал ? Болван



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  • 10 | 26.09.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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все бизнесмены плевали на законы у них все давно куплено



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  • 11 | 26.09.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Параильно говоришь, а что же дальше делать, что предлагаешь?
______________________
да всё давно уже изложено в статьях Ленина и матерого...
нескока способов смены власти
1. законным путём , о чём и говорит Хруль. но если невозможно законным, то дальше по Ленину или матерому
2. вставай страна огромная. это возможно тока при наличии а) Лидера, за которым пойдут б) финансов для лидера (тут разные варианты и один из них иностранный капитал в) готовности народа пожертвовать собой г) а, б и в должны сойтись в одно время в одном месте
3. само рассосется, т.е. всему в этом мире приходит абзац и эта система не вечна. простой путь развития любого народа, любой страны
4. интервенция вероятного противника (вероятность близка к нулю)
а вот теперь выбирай какой путь тебе ближе. по мне так путь намбер 2, но это душой . а мозгом понимаю - ни )(ера из этого путнего не выйдет. вчера меня Ирек спрашивал об этом. любая революция - это одни 3.14дарасы меняют других руками охлоса . Законного пути я не вижу, интервенцию не приемлю... методом исключения для меня остается путь намбер 3.
приспосабливайтесь и выживайте , могу дать нескока пунктов как это сделать в наших условиях
турк



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  • 12 | 26.09.2018, 12:06 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2855 | Рейтинг: -271,6
Чтобы отменить пенсионную реформу не обязательно устраивать революцию, ибо революционная ситуация не созрела.

Надо давить на власть другими законными способами.



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  • 13 | 26.09.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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методом исключения для меня остается путь намбер 3.
приспосабливайтесь и выживайте , ...
турк

-------------------------

Как думаешь, охлаждение объятий России с Израилем сыграет на руку нашему народу? (Не власти, именно народу). Ибо мохнатая лапа Израиля да плюс еврейское лобби в Правительстве... Это уже перебор.



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  • 14 | 26.09.2018, 12:29 | Автор: san-ufa
    Публикации: 186 | Комментарии: 1283 | Рейтинг: +444,3
"... законными способами" ("Хруль"), придуманными жуликами и ворами во главе с Путиным под свои карманы!



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  • 15 | 26.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что холопы, затягивайте пояса )))



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  • 16 | 26.09.2018, 12:33 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2855 | Рейтинг: -271,6
29 | Автор: san-ufa
Публикации: 186 | Комментарии: 1283 | Рейтинг: +444,3
"... законными способами" ("Хруль"), придуманными жуликами и ворами во главе с Путиным под свои карманы!
------------------------
Те кто действует незаконными, сидят в тюрьме, мне туда не хочется.

А тебе ?



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