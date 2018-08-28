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Адвокаты ставят под сомнение законность избрания Юмадилова президентом Адвокатской палаты

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В Кировском райсуде Уфы на завтра назначено рассмотрение заявления четырех уфимских адвокатов к Адвокатской палате республики. Истцы — Андрей и Дмитрий Казаковы, Андрей Бабин и Рим Ахмадуллин — просят признать незаконными решения совета палаты, которыми на должность президента организации в июне и июле 2017 года с разницей в месяц были избраны сначала Руслан Гафаров, а затем — предыдущий (и ныне действующий) глава палаты Булат Юмадилов.

Адвокаты ставят под сомнение законность избрания Юмадилова президентом Адвокатской палаты


По мнению истцов, избрание президентом палаты Руслана Гафарова 27 июня 2017 года было «притворным», так как уже через несколько дней, 5 июля, он добровольно сложил с себя полномочия, а 21 июля совет палаты вновь избрал на эту должность Булата Юмадилова.

Избрание господина Гафарова было незаконным, так как он не имел пятилетнего адвокатского стажа — соблюдение этого требования необходимо потому, что глава палаты также возглавляет квалификационную комиссию организации, отмечается в иске.

Стаж Руслана Гафарова в адвокатуре составлял на тот момент всего три года. Кроме того, указывают истцы, избрание и Руслана Гафарова, и Булата Юмадилова проходило на безальтернативной основе, что противоречит регламенту Адвокатской палаты.

Напомним, что устав палаты запрещает одному и тому же человеку занимать должность президента организации два срока подряд. Адвокаты полагают, что временная замена Булата Юмадилова, который уже переизбирался на эту должность, на Руслана Гафарова была предпринята, чтобы обойти этот запрет.

Аналогичный иск в мае в Кировский райсуд Уфы направлял юрист Виталий Буркин. Его рассмотрение также назначено на завтра. Третьим лицом к разбирательствам привлечено региональное управление Минюста РФ.

Олег Вахитов, Коммерсант






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  • 1 | 26.09.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К ногтю.....И с всеми махинациями разобраться и чтоб вернул в доход государства



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  • 2 | 26.09.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Юмадилов! Хватит позорить адвокатский корпус!!!



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  • 3 | 26.09.2018, 10:25 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5871 | Рейтинг: -184,4
Деньги делят



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  • 4 | 26.09.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это кто позорит " адвокатский " корпус ?
Юмадилов ?!
Да хрен там ! Это АДВОКАТИШКИ - продажные ШЕСТЕРКИ и ПОДТИРКИ денежных " господ " , сами себя ПОЗОРЯТ !!!
Разве ОНИ защитники и правоохранители Законов ?
Даже в своей среде не соблюдают собственных Законов и Устава !
Подлизывают и подтирают задницы , более сильным , в своей среде !
Какие Адвокаты ? Они Шестерки !



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  • 5 | 26.09.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они последовали поучительному примеру Медведева и Путина. Именно они и подали пример, как обходить закон.

Таких "законников" гнать взашей из системы, которая, как бы и призвана защищать законность тех или иных деяний граждан.



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  • 6 | 26.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся власть в государстве коррумпирована на всех уровнях и этажах " вертикали " управления ! ОНА пойдет на любые преступления , лишь бы отстоять свою власть над народом и не потерять свои доходы !
Одним словом , СОВЕСТЬ , ЗАКОН ,НАУКА , ЛЮБОВЬ , все остальное неизбежно становится ПРОДАЖНЫМ , пока держится власть Капитала !



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