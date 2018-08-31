Очковтирательство. Все что нужно знать о транспортном форуме в Уфе

Уфа. Транспортный Форум Урала одиноко пикетирует бабушка. Она хочет, чтобы в ее поселок приходила хоть какая-нибудь маршрутка. Она пишет: «Мы не ишаки».А в паре километров от бабушки имеется редакция газеты «За суверенитет России».Там главную проблему видят в том, что Конституцию России придумали американцы.Газета НОДовская, депутата Госдумы Федорова…Разглядывая уфимский политический пейзаж общим планом, приходишь к мысли, что это американцы и лишили бабушку маршрутки. Они же, подлецы, поди, и поставили ее в пикет, снабдив термосом с кофе, чтобы подорвать стабильность в Башкортостане.Но их планам не сбыться!