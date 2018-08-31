А в паре километров от бабушки имеется редакция газеты «За суверенитет России».
Там главную проблему видят в том, что Конституцию России придумали американцы.
Газета НОДовская, депутата Госдумы Федорова…
Разглядывая уфимский политический пейзаж общим планом, приходишь к мысли, что это американцы и лишили бабушку маршрутки. Они же, подлецы, поди, и поставили ее в пикет, снабдив термосом с кофе, чтобы подорвать стабильность в Башкортостане.
Но их планам не сбыться!
Виктор Шендерович
Очковтирательство. Все что нужно знать о транспортном форуме в Уфе
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