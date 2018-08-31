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Очковтирательство. Все что нужно знать о транспортном форуме в Уфе

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Уфа. Транспортный Форум Урала одиноко пикетирует бабушка. Она хочет, чтобы в ее поселок приходила хоть какая-нибудь маршрутка. Она пишет: «Мы не ишаки».

Очковтирательство. Все что нужно знать о транспортном форуме в Уфе


А в паре километров от бабушки имеется редакция газеты «За суверенитет России».

Там главную проблему видят в том, что Конституцию России придумали американцы.

Газета НОДовская, депутата Госдумы Федорова…

Разглядывая уфимский политический пейзаж общим планом, приходишь к мысли, что это американцы и лишили бабушку маршрутки. Они же, подлецы, поди, и поставили ее в пикет, снабдив термосом с кофе, чтобы подорвать стабильность в Башкортостане.

Очковтирательство. Все что нужно знать о транспортном форуме в Уфе


Но их планам не сбыться!

Виктор Шендерович






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  • 1 | 27.09.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока Россия будет оставаться под гнетом московского ханства , пока она будет жить по законам золотой орды когда московии все а регионам что останется, надеяться на улучшение жизни не стоит.



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  • 2 | 27.09.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока Россия будет оставаться под гнетом московского ханства , пока она будет жить по законам золотой орды когда московии все а регионам что останется, надеяться на улучшение жизни не стоит.
------
Так и у нас так же. Уфе - всё, а провинции - шиш. До атомов с молекулами хочешь дойти, изоляционист? Проблема сидит на троне в Кремле и перераспределяет денежные своим дружкам по Озеру.



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  • 3 | 27.09.2018, 10:37 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
Очко втирают это что- Чье очко? Кто втирает? Что за гей пропаганда?



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  • 4 | 27.09.2018, 11:37 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,4
Интересно, чем заправляется тетенька?))



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  • 5 | 27.09.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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дни и ночи зомбоящик зомбирует народ Сирией, Донбассом, Крымнашем, Западом, Сша, Европой и т.д. и т.п.
А нам это нужно?
А народу нужна стабильность и рост экономики, рабочие места, строительство заводов и фабрик, национализация богатств, украденных путиным и олигархами, медицина, образование, референдум, отмена Конституции 1993года кровавого бандита-пьяницы - посмешища перед США и Европой ельцина



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  • 6 | 27.09.2018, 12:37 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
5 за такие посты сейчас по 282 УК РФ дают срок как в 1937 году по ст 58 УК РСФСР. история развивается по спирали. Мы граждане России одни экстремалы кто смирился и выживает остальные кто так не хочет жить экстремисты. Азохен вей.



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  • 7 | 27.09.2018, 12:37 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
5 за такие посты сейчас по 282 УК РФ дают срок как в 1937 году по ст 58 УК РСФСР. история развивается по спирали. Мы граждане России одни экстремалы кто смирился и выживает остальные кто так не хочет жить экстремисты. Азохен вей.



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  • 8 | 27.09.2018, 12:38 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
4 что по глазам не видите. Похмеляется. Наняли бабку за пару пузырей вот и стоит.



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  • 9 | 27.09.2018, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чуме трое.
Шаман: "Вождь, духи отвернулись от нас - они больше не дают нам огня".
Герой Вицина: "Ваше высокопревосходительство, так вам что огоньку надо? Так я сейчас быстро".

из кф. Земля Санникова



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  • 10 | 27.09.2018, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 27.09.2018, 10:37 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 467 | Рейтинг: +3,5
Очко втирают это что- Чье очко? Кто втирает? Что за гей пропаганда?
____________________________________________________________
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________ Свинья грязь найдёт! (Пословица) Очень Опытный



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  • 11 | 27.09.2018, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Общественный транспорт РБ переживает глубочайший кризис! Виной тому частные перевозчики с которыми слились в экстазе наживы чиновники и силовики РБ! Пока эту "Антанту" не разрушить - порядка не будет! Очень Опытный



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  • 12 | 27.09.2018, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области организовали постоянный мониторинг грязевого вулкана под Катав-Ивановском, написал на своей странице в Facebook министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
— В районе горы Песчаной место выхода грязевых масс составляет ширину 60 метров, протяженность 650 метров. Внизу, где остановилась грязь, ширина составляет около 100 метров. В настоящее время по краям «оползня» грязь застыла… Движения и шума не наблюдается, — замечает чиновник.
Евгений Савченко отмечает, что на данный момент никакой угрозы для людей, их имущества, транспортной и коммунальной инфраструктуры грязевой вулкан не представляет. Если что-то изменится, МЧС оповестит старост соседних сел. Ближайший поселок Дорожный находится в 3,5 км от «оползня», деревня Карауловка — в 10 км.
На место аномального движения земли скоро отправится отряд спасателей министерства общественной безопасности. Они еще раз обследуют место и зафиксируют границы грязевого вулкана.
Напомним, вулкан открылся недавно. Его появление ученые связали с землетрясением 5 сентября 2018 года. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не пора ли искать пригодные для жизни другие планеты? Очень Опытный



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  • 13 | 27.09.2018, 17:16 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
12 | 27.09.2018, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...отряд спасателей министерства общественной безопасности.
__________________________________________________
Обалдеть. Сразу несколько раз обалдеть.



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